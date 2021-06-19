Немцы в пятый раз подряд обыграли португальцев. Госенс – герой битвы, ответил на гол Роналду

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вчера, 21:49

Огненный матч – шесть мячей и необычный рекорд Евро.

О португальцах

- Оливер Кан, пропустив трижды от Консейсау трижды на Евро-2000, проклял португальцев в матчах с немцами. А если серьезно, то серия поражений южан в противостоянии двух успешных сборных продолжается – 5 поединков. Причем каждый поединок был важным и официальным. Португальцы упустили третье место на ЧМ и дважды вылетали в плей-офф от немцев.

- Чемпионы Европы активно пользуются голевым чутьем Роналду. 36-летний форвард боролся за верховой мяч в своей штрафной, а спустя 15 секунд был в чужой штрафной площади и закрыл прострел Жоты. Капитан Португалии снова огорчил Нойера, но сборной Германии забил впервые в жизни в пятой встрече. Зато повторил рекорд Клозе – 19 голов на чемпионат мира и Европы.

- У Диого Жоты прекрасная статистика в матчах за сборную Португалии, когда выходит в старте – 7 голов и 3 ассиста. Только команда Венгрии сумела не пропустить гол при участии разностороннего форварда с первых минут. Сегодня Жота идеально прочитал действия Бернарду перед голом Роналду, а во втором тайме забил сам.

- Еще одно историческое достижение Роналду: стал первым в истории Евро игроком, которым собирал от трех голов на трех разных финальных турнирах Евро. Речь о последних кубках, а всего у португальца теперь 12 голов, отрывается от Платини и всех остальных рекордсменов турнира.

- Португальцы — первая команда в истории финальных частей Евро и ЧМ , что огорчилась двум автоголам в одном матче. Похоже, судьба отыгрывается за все те случаи, когда команда Сантуша «отскакивала» при невероятных обстоятельствах. Помним Евро-2016 и путь в победный финал – не обходилось без терпения, сэйвов Патрисиу и везения. Сегодня же им повезло только с отмененным первым голом Госенса.

О немцах

- Германия поиграла в «Ливерпуль», ведь Киммих и Госенс были активными – в ролях Александер-Арнольда и Робертсона. Особенно зверствовал левый латераль, который сначала забил гол, который отметил активный офсайд у Гнабри, а потом добавил гол плюс пас по правилам. Гасперини умеет готовить взрывных футболистов, надеемся, Миранчук тоже снова порадует.

- Кроме фланговых игроков, у немцев неплохо сыграл Мюллер – привычно грамотно открывался и уводил за собой оппонентов, освобождая зоны у ворот Патрисиу, и Хаверц, что в этом матче заработал гол по сумме действий, ведь четыре из двенадцати ударов немцев на его совести. Конечно, матч был разбит на отрезки, поэтому кроме Госенса однозначных героев нет, но Германия гнула свою линию, как с Францией, и в этот раз сработало.

- Оборона не порадовала Нойера – Роналду забивал в пустые ворота, а потом ошиблись при создании искусственного офсайда, поэтому Криштрану добавил к голу ассист на Жоту – вернул должок. Гинтер не всегда успевает за соперниками самого высокого уровня, хотя чаще ошибается скорее в мелочах. Но этого хватает на таком уровне – подарил португальцам призрачную надежду на камбэк.

- Такое ощущение, что Лев одной поспешной и одной вынужденной заменами надломил игру Германии на минут двадцать. Йоахим упрямый, поставил Джана вместо Хуммельса в защиту, а потом сам признал ошибку – выпустил Зюле, передвинув Эмре в центральную зону. Классика от чемпиона мира в последний год работы со сборной Германии – немного хаоса.

- Победа вернула немцев в большую игру. Могут рассчитывать на плей-офф, если не проиграют венграм, что лишатся козыря родных трибун – решающий матч пройдет в Мюнхене. Конечно, в игре Германии хватает тревожных для тамошних фанатов моментов – например, Кроос и Гюндоган не справляются в опорной зоне в защите, но добавлять разрушителей в схему «3-4-2-1» сложно. Также попеременные ложные форварды – Гнабри, Мюллер и Хаверц, не всегда работают успешно. Но характер – то, чего у немцев не отнять. Снова его показали.

О поединке

- Сегодня установлен рекорд чемпионатов Евро по автоголам. Как турнир начался – так и продолжается. Демирал стал первым в матче-открытии Италии против Турции, потом Щесны и Хуммельс продолжили серию, а Диаш и Герейру поддержали второй после нереализованных пенальти тренд этого Евро. За весь турнир в 2016-м было лишь три автогола, а сейчас уже пять.

- Немцам не привыкать огорчать португальцев, как знаете. У Мюллера был матч с хет-триком в ворота португальцев, теперь уже четвертый раз из пяти забивают от трех мячей. Парадокс в том, что сами португальцы забили четыре, немцы – два, а проиграла именно команда Роналду. Но автоголы соперников тоже считаются – немцы выиграли 2:4.

- После поражения в первом туре Лева активно критиковали на родине. Сегодня снова выпустил Киммиха и Госенса на краях, поставил тройку в защите и, невзирая на средний матч от того же Гюндогана, получил результативную победу против удобного соперника. Германии вернули долги за прошлые промахи – два автогола одной команды в футболе встречаются редко. И хочется выделить не их, а действия Госенса. Роскошный поединок от латераля, крепкого ему здоровья.

- Сантуш прекрасно знает свою команду. Выход Рафы и Санчеша, хотя такой же трюк сработал с венграми, увеличили атакующий потенциал Португалии. Ренату попал в штангу, и если бы на 78-й минуте счет стал 3:4, то не факт, что немцы справились бы с непростым соперником, который мало давил и устал в концовке – создал меньше явных моментов, но умеет забивать на ровном месте.

- По цифрам получаем заслуженную победу Германии. Ведь у них намного больше ударов – 6:12 по ударам, 2:7 по точным выстрелам (без учета автоголов, конечно же). Немцы больше владели мячом, точнее пасовали, лучше вели борьбу. А если формулировать причину поражения португальца коротко, то можно вот так: отказались от принципов скучности и монотонности, а при включении эмоций выиграла команда, что работала дома в Мюнхене.

- Немцы, если обыграют Венгрию, получат шесть пунктов и шанс на первое место. Францию тогда устроит даже поражение в последнем туре, а их ничья с португальцами выведет всех фаворитов в плей-офф при успехе Лева. Вот такой расклад в «группе смерти». Хотя помним об упрямстве венгров, коих собственная сенсационная победа над немцами выведет в плей-офф. А также не забываем о важности занимаемого места, так что и Франция, и Португалия сыграют на победу в последнем туре.