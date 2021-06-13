Возвращение тройки в защите, новое нападение и высокий прессинг. 7 перемен, что спасут для России Евро-2020

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вчера, 14:03

Вместо перепалок с женами игроков предлагаем выход из группы.

Вернуть тройку в центре обороны

Экспериментировали с «4-4-2», но не разобрали схему до мелочей и не адаптировали ее к переходам от атаки к защите. Бельгия до перерыва лучше понимала тактику России, чем сама команда Черчесова. Нужно вернуть тройку центральных защитников, как после перерыва. Чем реже Дивеев и Семенов (Евгеньев; Кудряшов; Баринов) окажутся один в один против форвардов Финляндии и Дании – тем крепче будет спать вратарь сборной. Тройка в центре давала компактность. Мартинес отметил, сколько места было у Бельгии на полуфлангах, Жирков и Фернандес не успевали. Надеемся, Кудряшов успеет хотя бы к третьему туру, без него стало хуже.

Намного шире играть в атаке

Забросы Ловрена и Ракицкого на Дзюбу работают, ведь есть Азмун в штрафной площади. Но наиграл ли Черчесов пару в атаке, имея Соболева, который прекрасно понимает других форвардов? Нет, поставил на чужую позицию Головина. Вчера Дзюба не был готов функционально, что в его возрасте для первого матча нормально, но остался на поле. На замену вышли Черышев, Караваев и Миранчук, но ширины не добавили. Обратная замена Дениса после 9 касаний – без комментариев. Если тренер знает, что футболист не готов, зачем выпускать? Разве на удачу, как в 2018-м. С финнами, у которых на флангах по одному футболисту, нужен иной подход. Фернандес и Жирков, если травма не помешает, должны включиться, а Головину и напарнику (возможно, Жемалетдинову) стоит качественнее работать на ширину. Вертикальные подходы дали России один удар в створ, а с финнами нужно пять-шесть попыток.

Задавить финнов прессингом

С датчанами фокус необязательно пройдет, но посмотрите на статистику матча с печальным коллапсом Эриксена – 22:1 по ударам. Финны забили единственным ударом, причем Шмейхель упустил мяч. Ошибка голкипера, что подбадривал других, но со стрессом справиться не смог. Его коллега Градецки потащил пенальти, но в целом Дания была круче. Попытки Камара, Уронена и Пукки оживить игру не мешают заключить, что Финляндия – самая скромная в группе. Добротная, но средняя команда. Если вернуть схему «3-4-2-1», с которой Черчесов готовился к Евро, и включить прессинг с Зобниным, Головиным, Дзюбой, Мухиным и Жемалетдиновым (все умеют играть интенсивно), то моменты у ворот Градецки будут. Останется их реализовать.

Обсудить смену голкипера

Или хотя бы поддержать человека. Дело не в Шунине, а в тренере, который обожает бросать вратарей на растерзание. Вспомните, до ЧМ -18 жестко доставалось Акинфееву. Потом Гильерме меняли в перерыве в Белграде. Лунева сборная обесценила. Теперь очередь Шунина. Но покажите голкипера, что сделает из Семенова второго Ван Дейка. Зато на крупных турнирах помним успешные истории замены вратарей. Те же валлийцы в 2016-м начали с Уордом, а потом играл Хеннесси до полуфинала. Не исключено, что с финнами появятся Сафонов или Дюпин. И жаль голкиперов, у них нет поддержки ни от защиты, ни от тренеров. Черчесов не работает с вратарями последовательно, иначе Сафонов стал бы основным еще в Лиге Наций и набрался бы опыта к Евро. Вызовы ветеранов Шунина, Джанаева, Дюпина и попытка вернуть Акинфеева – доказательства, что стратегии нет, есть тактика спонтанных решений, о которых сам тренер говорил после матча.

Не закрываться в Копенгагене

Без Эриксена датская команда уступает намного чаще. Кристиан – центральная фигура в схемах. Но потеря лидера не значит, что футболисты из «Боруссии» Д, «Тоттенхэма», «Лейпцига», «Милана», «Челси» и «Барселоны» разучились играть. Большая разница между Данией и Россией в опыте в топ-5. Головин не играет десять лет за рубежом, а уже заметно вырос и выделяется на фоне коллег из РПЛ . У игроков закрытой лиги все вокруг «так себе», а сами «играли двадцать минут нормально». Если увидите, что в Дании команда Черчесова прижмется к своим воротам – быть беде, независимо от фамилий вратаря и защитников. Хорошо еще, что Джикия по статистике снова выделяется, как в предыдущих матчах. Но нужно поднять всю линию обороны, ведь разрывы вчера были размером с пустыню. Оздоеву пора отдохнуть, не чувствует опорную зону и правильное расстояние к защитникам, ведь не занимается в клубе работой Барриоса.

Продумать каждую замену

Обидно, что Черчесов не имел готового плана действий на случай быстрого пропущенного мяча. Еще один пример непродуманности – номинальные левые защитники. Одному 34 года (Кудряшов), второму – 37 (Жирков). Самошникова отцепили вроде как по здоровью, но не подумали о других фланговых вариантах. Отсюда появление Кузяева по всей бровке во время подготовки. Караваеву не всегда удобно слева, а запасных вариантов нет. На других позициях аналогично, тот же Миранчук тотально не попадает в игру сборной. Странно, ведь много лет играл за «Локомотив», который рациональный, о прессинге и терпении, как сборная России во всех удачных матчах. Черчесов в этом плане недорабатывает. Хорошо еще, что вчера не вышли Заболотный и Ионов. Хотя не исключаю, что такие замены готовились, но травмы Кузяева и Жиркова их отменили.

Вправить мозги молодым

Выполнение установок связано с психологией. У кого стальные нервы для пересмотра матча Бельгии и России, тот узнал секрет поединка. Команда Черчесова вышла за поражением, при пересмотре прекрасно видно. Рассчитывали уступить где-то 1:2, формально цепляясь за ничью. Решили сэкономить силы, не прессинговать высоко, не играть жестко. С «дьяволами» не шутили, отсюда медленный футбол самого фаворита. Но что огорчило сильнее, чем предсказуемая игра и результат – отношение Мухина и Дивеева к сопернику после разгрома. Ребята в силу юности не поняли, что Лукаку – машина, 22 гола в 19 последних играх за Бельгию. Но ему было сложно морально, ведь едва не потерял близкого друга, с которым в Милане, как сам говорил, проводит больше времени, чем с семьей.

И Бельгия, конечно же, космическая команда. Но там ветераны, им нужно время, чтобы разбегаться. Также не было компаса атак – кровожадного Де Брюйне, поэтому пожалели соперника. А молодые подопечные Черчесова этого не ценят и не понимают, что плохо. Игроки повторяют любимую фразу футболистов из РПЛ — «соперник не удивил». А должен? Может, сами его озадачили? Надо учиться изучать и уважать всех оппонентов, особенно актуально накануне игры с финнами. Лучше бы показали, что раздосадованы, признали ошибки и извинились, а также обещали запоздалые, но перемены.

Увидели, что именно и как не работает, причем на холостом ходу Бельгии. С финнами и датчанами нужен совершенно другой по качеству футбол. Там ведь крутые мужики, пускай и не настолько классные игроки, как у Мартинеса.