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Возвращение тройки в защите, новое нападение и высокий прессинг. 7 перемен, что спасут для России Евро-2020

вчера, 14:03
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Головин Александр
Головин Александр
Полузащитник
Миранчук Алексей
Миранчук Алексей
Полузащитник
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Вместо перепалок с женами игроков предлагаем выход из группы.

Вернуть тройку в центре обороны

Экспериментировали с «4-4-2», но не разобрали схему до мелочей и не адаптировали ее к переходам от атаки к защите. Бельгия до перерыва лучше понимала тактику России, чем сама команда Черчесова. Нужно вернуть тройку центральных защитников, как после перерыва. Чем реже Дивеев и Семенов (Евгеньев; Кудряшов; Баринов) окажутся один в один против форвардов Финляндии и Дании – тем крепче будет спать вратарь сборной. Тройка в центре давала компактность. Мартинес отметил, сколько места было у Бельгии на полуфлангах, Жирков и Фернандес не успевали. Надеемся, Кудряшов успеет хотя бы к третьему туру, без него стало хуже.

Намного шире играть в атаке

Забросы Ловрена и Ракицкого на Дзюбу работают, ведь есть Азмун в штрафной площади. Но наиграл ли Черчесов пару в атаке, имея Соболева, который прекрасно понимает других форвардов? Нет, поставил на чужую позицию Головина. Вчера Дзюба не был готов функционально, что в его возрасте для первого матча нормально, но остался на поле. На замену вышли Черышев, Караваев и Миранчук, но ширины не добавили. Обратная замена Дениса после 9 касаний – без комментариев. Если тренер знает, что футболист не готов, зачем выпускать? Разве на удачу, как в 2018-м. С финнами, у которых на флангах по одному футболисту, нужен иной подход. Фернандес и Жирков, если травма не помешает, должны включиться, а Головину и напарнику (возможно, Жемалетдинову) стоит качественнее работать на ширину. Вертикальные подходы дали России один удар в створ, а с финнами нужно пять-шесть попыток.

Задавить финнов прессингом

С датчанами фокус необязательно пройдет, но посмотрите на статистику матча с печальным коллапсом Эриксена – 22:1 по ударам. Финны забили единственным ударом, причем Шмейхель упустил мяч. Ошибка голкипера, что подбадривал других, но со стрессом справиться не смог. Его коллега Градецки потащил пенальти, но в целом Дания была круче. Попытки Камара, Уронена и Пукки оживить игру не мешают заключить, что Финляндия – самая скромная в группе. Добротная, но средняя команда. Если вернуть схему «3-4-2-1», с которой Черчесов готовился к Евро, и включить прессинг с Зобниным, Головиным, Дзюбой, Мухиным и Жемалетдиновым (все умеют играть интенсивно), то моменты у ворот Градецки будут. Останется их реализовать.

Обсудить смену голкипера

Или хотя бы поддержать человека. Дело не в Шунине, а в тренере, который обожает бросать вратарей на растерзание. Вспомните, до ЧМ-18 жестко доставалось Акинфееву. Потом Гильерме меняли в перерыве в Белграде. Лунева сборная обесценила. Теперь очередь Шунина. Но покажите голкипера, что сделает из Семенова второго Ван Дейка. Зато на крупных турнирах помним успешные истории замены вратарей. Те же валлийцы в 2016-м начали с Уордом, а потом играл Хеннесси до полуфинала. Не исключено, что с финнами появятся Сафонов или Дюпин. И жаль голкиперов, у них нет поддержки ни от защиты, ни от тренеров. Черчесов не работает с вратарями последовательно, иначе Сафонов стал бы основным еще в Лиге Наций и набрался бы опыта к Евро. Вызовы ветеранов Шунина, Джанаева, Дюпина и попытка вернуть Акинфеева – доказательства, что стратегии нет, есть тактика спонтанных решений, о которых сам тренер говорил после матча.

Не закрываться в Копенгагене

Без Эриксена датская команда уступает намного чаще. Кристиан – центральная фигура в схемах. Но потеря лидера не значит, что футболисты из «Боруссии» Д, «Тоттенхэма», «Лейпцига», «Милана», «Челси» и «Барселоны» разучились играть. Большая разница между Данией и Россией в опыте в топ-5. Головин не играет десять лет за рубежом, а уже заметно вырос и выделяется на фоне коллег из РПЛ. У игроков закрытой лиги все вокруг «так себе», а сами «играли двадцать минут нормально». Если увидите, что в Дании команда Черчесова прижмется к своим воротам – быть беде, независимо от фамилий вратаря и защитников. Хорошо еще, что Джикия по статистике снова выделяется, как в предыдущих матчах. Но нужно поднять всю линию обороны, ведь разрывы вчера были размером с пустыню. Оздоеву пора отдохнуть, не чувствует опорную зону и правильное расстояние к защитникам, ведь не занимается в клубе работой Барриоса.

Продумать каждую замену

Обидно, что Черчесов не имел готового плана действий на случай быстрого пропущенного мяча. Еще один пример непродуманности – номинальные левые защитники. Одному 34 года (Кудряшов), второму – 37 (Жирков). Самошникова отцепили вроде как по здоровью, но не подумали о других фланговых вариантах. Отсюда появление Кузяева по всей бровке во время подготовки. Караваеву не всегда удобно слева, а запасных вариантов нет. На других позициях аналогично, тот же Миранчук тотально не попадает в игру сборной. Странно, ведь много лет играл за «Локомотив», который рациональный, о прессинге и терпении, как сборная России во всех удачных матчах. Черчесов в этом плане недорабатывает. Хорошо еще, что вчера не вышли Заболотный и Ионов. Хотя не исключаю, что такие замены готовились, но травмы Кузяева и Жиркова их отменили.

Вправить мозги молодым

Выполнение установок связано с психологией. У кого стальные нервы для пересмотра матча Бельгии и России, тот узнал секрет поединка. Команда Черчесова вышла за поражением, при пересмотре прекрасно видно. Рассчитывали уступить где-то 1:2, формально цепляясь за ничью. Решили сэкономить силы, не прессинговать высоко, не играть жестко. С «дьяволами» не шутили, отсюда медленный футбол самого фаворита. Но что огорчило сильнее, чем предсказуемая игра и результат – отношение Мухина и Дивеева к сопернику после разгрома. Ребята в силу юности не поняли, что Лукаку – машина, 22 гола в 19 последних играх за Бельгию. Но ему было сложно морально, ведь едва не потерял близкого друга, с которым в Милане, как сам говорил, проводит больше времени, чем с семьей.

И Бельгия, конечно же, космическая команда. Но там ветераны, им нужно время, чтобы разбегаться. Также не было компаса атак – кровожадного Де Брюйне, поэтому пожалели соперника. А молодые подопечные Черчесова этого не ценят и не понимают, что плохо. Игроки повторяют любимую фразу футболистов из РПЛ — «соперник не удивил». А должен? Может, сами его озадачили? Надо учиться изучать и уважать всех оппонентов, особенно актуально накануне игры с финнами. Лучше бы показали, что раздосадованы, признали ошибки и извинились, а также обещали запоздалые, но перемены.

Увидели, что именно и как не работает, причем на холостом ходу Бельгии. С финнами и датчанами нужен совершенно другой по качеству футбол. Там ведь крутые мужики, пускай и не настолько классные игроки, как у Мартинеса.

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DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 13:44
Перед следующим матчем не забыть выложить трейлер к очередному сезону "Бойтесь ходячих мертвецов"...
David Young
David Young ответ Цыганов Юрий (раскрыть)
сегодня в 11:05
Интересное мнение. На мой же взгляд это просто очень предсказуемый результат и довольно легко предсказуемый счёт.
Цыганов Юрий
Цыганов Юрий
сегодня в 10:48
Матч договорной. Хотя, и не в прямом смысле. Но точно, без кавычек. Ну, типа..вы на классе и мы на классе. Не аыпрыгиваем. Ну, а дальше, как получится. 2:1..3:1..5:0.. как получится в соответствии с классами. Они разные.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 10:20
Уже все сказано, нет смысла повторяться, но Черчесов лишний раз подтверждает свою проф не пригодность таким составом и выбором вратарей.
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:06
Сама фабрика Балабаново уже давно не работает . Весь мир перешёл на зажигалки , а мы всё огнивом пользуемся !!!)
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:57
Вот для этого и нужен тот кто сырые и старые поленья выкинет !А новые и сухие найдет!
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:55
Да они уже давно в коробке, а некоторые уже даже отсырели !!!)
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:53
Ты прав !Только умный соберет эти спички в коробок , а кто-то будет их собирать в рассыпную)
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:46, ред.
Все спички остаются спичками, в каком кармане они бы не лежали !!!
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ arsenVS (раскрыть)
вчера в 21:46
Удивительным не будет, поскольку 3-и команды выходят... Но уровень в самом деле очень сильно упал, как и чемпионат России.. Чудес не бывает, если чемпионат 77, а 90% народу играют в нём, то и команда будет тоже 77м...
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 21:43
Горин спать спокойно не сможет, если не обольёт грязью игроков ЦСКА...

З.Ы. Причём тут Дивеев и Мухин, если Дивеева откровенно подставил Семёнов, просто проваливший матч и это видели все! Но про него не слова не написано!
А Мухин вышел на замену и от тёр от мяча Лукаку в первом же эпизоде, а Рамелу на голову выше и тяжелее килограмм на 30...
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:38
Как ты говоришь Папа Карло придет и хоть схемы новые появятся! А не только наброс на полено! А игроки есть хоть не много! Стас как был упрямый баран так и остался! А мания величия у него зашкаливает((
112910415
112910415
вчера в 20:39
Скучный, старомодный футбол
Бестолковый, старомодный тренер
Persenchik
Persenchik
вчера в 19:48
Как обычно, футбольное общество болельщиков, экспертов, журналистов ждёт от среднего уровня игроков невероятных успехов. Ждёт зря. Выше головы не прыгнешь. Это явление можно назвать «синдром нидерландского болельщика». Перед каждым крупным международным турниром болельщики Нидерландов уверены, что их сборная самая умелая и всех положит на лопатки. И, каждый раз более мастеровитые парни отправляют голландских футболистов домой. И все начинается сначала. :-)
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 19:42
сегодня молодняк англов возил непростых хрватов, макароны также отымели турков, у которых состав по звездее наших...все будет хорошо, в финале закидаем поленьями и сожгем дьяволов
Пик
Пик
вчера в 18:31
Наши наложили в штаны еще до начала матча, Никакого духа Мирзов по духу намного лучше чем Черышев и др...
Van der Egorka
Van der Egorka
вчера в 18:28
Я думаю просто возвращение троек многое исправит и не только в сборной
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:23
Странно, что ни в этой заметке, ни в словах Черчесова не упоминается фамилия Макарова. Это единственный человек, который реально может усилить игру в атаке. Вместо этого выпускает полудохлого Черышева, которого потом и снимает. Подход случайного человека, если не сказать дилетанта с огромным самомнением. Еще два года назад было понятно, что у нас проблема с защитой. Тем не мене опора на Семенова и 34 летнего Кудряшова. Про дедушку Юру я вообще молчу. Такое впечатление, что Черчесов жил и живет сегодняшним днем, а после него хоть потоп. Ни молодых вратарей, ни молодых нападающих не видит в упор. Почему Соболев даже на замены не выходит? Упрямство запредельное.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 17:18
Ни футболистов, ни тренеров, ни судей!!!! В РФПЛ только деньги огромные крутятся, да не в коня корм все идёт!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 17:11
Футбол!!!!! А что это такое настоящий футбол?????? Смотрим другие сборные и видим, узнаем, любуемся!!!!!!
volga.kot
volga.kot
вчера в 17:06
Так и будет если не осознать все проблемы и не начать решать их на деле.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:49, ред.
Не наиграл и не подготовил Саламыч команду к ЧЕ. Он ни как не может расстаться с " лаврами " ЧМ-18 и с теми с кем тогда играл.
Есть молодые интересные ребята , которые сыграли бы не хуже , тех кому за тридцать
Ну , а дзюба...??? Просто смешно его видеть в Сборной. Ни техники, ни скорости, ни дриблинга ни чего НИ... Это не с тамбовскими играть...).
khingan
khingan
вчера в 15:12
Не способны к футболу на таком уровне наши игроки.Не умеют. Зачем ожидать и требовать от них то,чего они никогда не добьются. Попали по мячу и "слава богу".
arsenVS
arsenVS
вчера в 15:11
Отбор на евро сейчас настолько простой. Играя против Кипра , Мальты , Фарер можно конечно постоянно отбираться на Евро , вот только потом на Евро самом как то странно выглядим. Конечно для наших футболеров Лукаку не машина , подумаешь только дубль сделал. Машиной был бы если бы наверное 5 забил. Такова логика наших футболеров. Удачно провели 4 матча на ЧМ ( победили могучих арабов и египтян) и Черчесова и Ко до небес подняли (мастеров международного класса дали ) , а по факту уровень сборной сейчас максимально никакой за последние 10 лет. Будет удивительно если выйдем с группы . Потолок этой команды 1/8. Буду рад ошибиться.
димон 37
димон 37
вчера в 14:58, ред.
    Футбольный обозреватель
    Футбольный обозреватель ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 14:47
    Давайте вспомним чемпионство Дании в 1992 году, состав был средничковый, практически свои. Согласен, что от тренера не все зависит, но многое.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 14:32
    Причём вообще тренер ??? Если в России нет Футбола и соответственно футболистов !!! Вот придёт в нашу сборную новый тренер Папа Карло и сделает из кучу дров команду СБОРНУЮ БУРАТИНО !!! И вот тут мы и выиграем ВСЕХ !!! Вроде все взрослые, а всё в сказки верите о добром тренере старике Хотабыче .
    Всем Добра !!!
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 14:31, ред.
    Жаль, что главный тренер сборной по футболу получает зарплату за то, что он занимает это - место, а не за результаты команды, за итоговый результат команды...
    Если бы в контракте с главным тренером - был пункт о том, что денежное вознаграждение за результат в конкретном матче, за конечный итог выполненной работы, то мы не увидели бы многих "горе-тренеров", не только в сборной своей страны, но и во многих командах, в том числе и в топ-чемпионатах... И увидели бы многих других достойных тренеров, которых мы не видим...
    volga.kot
    volga.kot
    вчера в 14:19
    Уж сколько было тренеров, да не в них всё дело!
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 14:10
    Единственное, что спасёт сборную России, это отставка главного тренера...

    Но отставка главного тренера, это, что-то фантастическое, невероятное, нереальное, несмотря на удручающие результаты... И С.Черчесов об этом знает, и особо "не напрягается".... А точнее, вообще " не напрягается"...
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