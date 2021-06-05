Активные резервисты, пример от Жиркова и две травмы. Россия завершила подготовку к Евро победой

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сегодня, 21:02

Осталось перенести положительные тактические идеи в официальные игры.

Замены заметно освежили игру

Предупреждали, что у Черчесова жесткие тренировки на сборах перед крупными турнирами. Поэтому не грешите лишний раз на игроков – загнанные словно лошади, которых пристреливают. Пристреливались к воротам голкиперов Болгарии долго, хорошо, что замены с мелкими перестановками освежили игру.

Понравился Мостовой, был активным, четко отработал по левому флангу, куда давили в концовке. Кузяев и Жирков атаковали оттуда, получилось создать парочку моментов. Гол же организовал Миранчук, заработав пенальти, а забил Соболев, четко реализовав приговор. Свежие игроки взяли на себя ответственность.

Есть конкуренция за игровое время, достаточно людей в атаке. Жемалетдинов и Макаров не выходили на поле, а оба могут сыграть самостоятельно. Варианты есть, главное их использовать вовремя и с умом. Приятно, что у запасных видна мотивация. Пусть там не отряд Головиных, но на один правильный проход с ударом хватит любого из заявки, того же Черышева.

Основная схема – три центральных

Черчесов решил, что лучше продолжить поиски в рамках «3-4-2-1», а не наигрывать схему с четверкой в линию. Жаль лишь, что Кудряшов, судя по всему, пропустит Евро-2020. В заявку вместо него включат Евгеньева, но Роман – правша, а нужен левша в тройку, если Джикия, как сегодня, будет работать в центре.

Похоже, Семенов прикипит к основе. Жиркова в центр поставить не получится, он не Дуглас Сантос с диким универсализмом. Получается, или Джикию сместят ближе к левому краю, а Дивеева или Семенова поставят по центру, или с Бельгией выйдет стартовая тройка на Болгарию, ведь она сегодня точно не провалилась.

В ее составе был Баринов, сыграл правого центрального защитника. Провел отрезок до травмы после столкновения с соперником прилично, располагался высоко при позиционных атаках, где пригодился опыт полузащитника – грамотно находил Дзюбу передачами. Хороший вариант, хотя Дмитрия не проверили в обороне на новой позиции, как это сделают бельгийцы с датчанами.

Со стандартами настоящая беда

Учитывая скудный по голевым моментам первый тайм, мог выручить стандарт. Но когда доходило до выстрела с игры, то предпочитали отдать передачу в руки голкиперу. И хотя коллекционировали стандарты, владея мячом 66 % времени, после 9 угловых не смогли ничего предметного выжать, что обидно.

У датчан и финнов организация игры лучше, но команды похожи на болгарскую сборную в желании окопаться у ворот, если поединок не идет по их плану. Сегодня у России было 5 ударов в створ, из которых один с пенальти, так что голы из ничего пригодились бы. Было 27 штрафных, и те, что случились у чужих ворот, не привнесли сумятицу в их нестройные ряды.

Кто отвечает в тренерском штабе за стандарты – должен проанализировать ошибки футболистов. Нельзя в команде, где многие давно играют вместе, чтобы капитан Дзюба показывал Головину банально подать, не мудрить с розыгрышем с угла. Надо довести такие моменты до автоматизма. Можно было проконсультироваться у специалистов, вроде помощника Карпина Виталия Кафанова.

Без Фернандеса нет ширины в атаке

После перерыва Жирков пытался растащить чужую оборону по ширине, но Юрию не хватает темпа – сказывается возраст, на опережение играть не может. За счет выбора позиции получил шикарный момент, заняв позицию, из которой не сумел забить Зобнин, но это была разовая активность перед заменой. В таком темпе оба фланга весь матч не отработали.

Особенно было заметно в первом тайме, когда Семенов и Баринов поднимались высоко по полуфлангам, становились центральными хавбеками и пытались отдавать вертикальные передачи. Но у узкой игры есть серьезный минус – соперник окапывается глубоко и перекрывает зоны. Плюс если Зобнин еще создавал подходы, врываясь в зоны, то Головин не мог раздавать мяч на фланги.

Против Бельгии важно, чтобы левый латераль и Фернандес были в порядке. Марио разок показал, что умеет в атаке, когда грамотно открылся в чужой штрафной площади. Чего не делал Ионов. В первом тайме Алексей напрочь выпал из игры. Оказался человеком без позиции, ведь не стал ни инсайдом, ни вингером, ни вторым форвардом. А вот если Мостовой и Фернандес зададут темп флангами – будет веселее.

Контроль мяча – защита от ошибок

Важно, что за два матча по воротам России нанесли три точных удара. Причем два из них случились в дебютах матчей. Первый польский стал голевым, второй болгарский взял Шунин. Но это вся его работа, не считая ввода мяча после выхода за пределы поля. Против Польши – команды высокого класса, что готовится в Евро, был прессинг и пытались владеть мячом. А против Болгарии дома и вовсе заставили соперника работать вторым номером.

Опираемся не на ощущения, а на статистику. Владение мячом – 66 на 34 %, угловые – 9:0, не пустили соперника по флангу. Счет по общему количеству ударов – 13:2, по точным – 5:1. По передачам перевес в два раза – 587 против 269, по количеству атак разница огромная – 145 против 69. По опасным подходам счет 58 на 18. Это одновременно подсказывает, что Болгария не самая сильная, и говорит о желании привнести то, чего у России не было.

Последние года три сборная слишком легко отдает мяч, а потом страдает под давлением. Правильно делают, что работают с мячом. Зато нет моментов у ворот Шунина. Созидание придет, когда нащупают идеальную игровую связь. Очевидно, что Оздоев, Ионов и Дзюба прямо сейчас не на пике формы. Но это спарринги, где каждый опытный человек бережется, а каждый молодой резервист пытается показать себя.

В принципе, все прошло по стандартному сценарию. Молодой Мостовой включился. Вечный Жирков своим примером доказал, что не случайно столько говорим о ширине в тактике. А Соболев не провел классный отрезок, ведь был лишен моментов, но хладнокровно пробил с «точки», что тоже надо уметь. Победа тут не главное, важнее, что не пустили Болгарию в свою штрафную площадь. Готовятся к финнам и датчанам. Чаще, чем в Лиге Наций, держат мяч.

Осталось переключить скорости на официальные и скрестить пальцы. Легко не будет, потеря Кудряшова обидная – левша Федор влиял, играя на опыте, но ничья и победа – не худшие результаты контрольных матчей. А поединок против Бельгии, как правильно подчеркнул Слуцкий, не будет ключевым, независимо от счета. Куда важнее показать с одним из главных фаворитов слаженность и тактическую гибкость, чем отдать все силы в первом матче и не добежать в решающих поединках.

Сборная в рабочем состоянии, что всегда нечто среднее, между терпимо и хорошо. Не феерия, как после победы над Италией перед Евро-2012, когда ярко начали и вылетели. Не легкая эйфория перед Евро-2016, когда собирались размазать Словакию и Уэльс – Слуцкий расскажет, чем закончилось. Это Евро-2020, и соврет тот, кто заявит, что знает, чем завершится. Неопределенность — повод посмотреть турнир без негативных эмоций и завышенных ожиданий.