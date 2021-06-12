Чешский сценарий, полуфланг Головина и необычные оппоненты Дзюбы. Мечтаем об успехе с Бельгией

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вчера, 17:30

Ничья в футбольном сражении с фаворитом будет сродни виктории.

Не распылятся на лишний прессинг

Чтобы не устать. Англия совершила ошибку против Бельгии – пыталась на них надавить в дебюте, а затем пропускали. У команды Роберто Мартинеса нрав Тьерри Анри. Неслучайно вернули француза в тренерский штаб на время Евро-2020. Умеют быть жесткими и самовлюбленными, но и хладнокровно решают судьбу эпизодов, как когда-то легендарный форвард.

Бельгийцы могут насмотреться на 15 отчаянных минут от России, а потом забить гол после контратаки. Так что Черчесову важно не напортачить с таймингом. В футболе это принципиально, как показал тот же финал ЛЧ , где «Манчестер Сити» неграмотно распределил силы и уступил после единственной осечки в защите. Россия должна идеально выбрать высоту обороны, чего не сумела Турция против Италии.

Безошибочно передавать Лукаку

Ромелу еще лучше, чем был. А если задумал уход из сборной после Евро – в прошлом озвучивал такие планы, то выложится на сто процентов. Как и всегда, ведь за Бельгию захватывает двадцать пять метров от чужих ворот по всей ширине поля. Лукаку атакует справа, слева, обыгрывает один в один, пасует пятками. Если Джикия, Семенов и Баринов не успеют передавать форварда, то лучший снайпер Бельгии станет героем матча.

Семенову повезло, что бельгиец – левша, ведь при встрече в зоне Кудряшова Андрею будет чуть легче. Настолько это возможно, когда напротив тебя Лукаку. Понятно, что у Бельгии и Карраско может сыграть ложного форварда – выбор у Мартинеса шикарный, защитникам придется передавать друг другу многих соперников. Но у Бельгии вес Ромелу в командных действиях в последний год запредельный. Причем остальные – Мертенс, любой Азар и Де Брюйне, работают на расстоянии от форварда.

Помнить о возрасте их защиты

Джейсон Денайе молодой – 25 лет, но Алдервейрелд, Вертонген и Вермален – ветераны. Причем все в карьере связаны с клубами, которые знамениты умением начудить в защите в неподходящий момент, «Тоттенхэмом» и «Арсеналом». Бельгия частенько пропускает, в 10 последних играх у них 9 результативных ошибок. Разница в один мяч – их любимая, а все толковые эксперты выделяют возраст защиты как минус фаворита.

Потенциальный минус, ведь сегодня фактически тройка их защитников против одного Дзюбы. Головин и Миранчук кто угодно, но не классические фланговые форварды. Штаб Черчесова точно разбирал голы в ворота Бельгии и заметил ключевую особенность. Миньоле и Куртуа пропускали, поскольку их защитники редко покидают линию. Играют не так, как вчера Кьеллини. Странно, что работают низко, но явно маскируют отсутствие резкости. Например, Денайе лишь 10-й в «Лионе» по перехватам. Сознательный стиль – играют за счет выбора позиции.

Строить атаки через полуфланги

Маунт, Эриксен и чешский Масопуст пользовались похожим приемом, чтобы взломать оборону Бельгии. Получали передачи на полуфланге и развивали атаку ни широко, ни узко, а идеально для голевого решения. Не важно, это удар с рикошетом или правильный перевод мяча, главное, что Бельгия пропускала. Конечно, раз в год Куртуа может не принять пас от собственного защитника и пустить мяч в ворота, но чаще на празднование надо наработать.

Поскольку Бельгия невероятно мощная, аж до тошноты соперников, то у них много заученных ходов. Тут команда шаблонов в переходах от атаки к обороне – не привыкли подолгу защищаться, оставляют разрывы между линиями. А поскольку помним о пункте выше про низкую тройку в центре, то получаем лучшую зацепку на гол в ворота Куртуа. Именно оголенными полуфлангами пользовались соперники, причем преимущественно левым, где должен быть Головин. Причем Тилеманса на Александра вряд ли разменяют. Плеймейкер России должен искать свободные зоны, а напарники – находить его передачами.

Учесть чешский опыт и выжидать

Если требуете открытую игру, то желаете команде России поражения. На таких турнирах важно не судить по первому матчу. Конечно, изредка футбольный рок подбрасывает намек на развязку – Греция обыграла Португалию не только в финале, но и в первом туре. Но чаще все иначе. Испания уничтожила Россию в 2008-м, что не помешало обеим выйти в полуфинал, подопечные Хиддинка стали героями. В Польше обыграли чехов в первом матче, во Франции не уступили англичанам – вылетели из групп.

Так что без истерик и паники в любом случае. Бельгия не думает о другом результате, кроме победы, но это лидер, что обожает дозировать силы. Мартинес прекрасно знает, что у него старенькая команда. В темпе Италии вряд ли сыграют. И хотя потеря Де Брюйне, Азара и Витселя наоборот может усложнить жизнь России – сменщики мечтают себя показать, шансы зацепиться за гол в ворота Куртуа будут. Как и возможность отодвинуть игру от владений Шунина. Понятно, что таких, как бельгийцы, сложнее всего обыгрывать. Но задача подумать о себе с прицелом на Финляндию и Данию. Наладить связи – например, Фернандес и Миранчук пока как пара на грани развода. Да левый фланг с Оздоевым пора поженить.

А генеральный план на игру – не ударить в грязь лицом дома. Встречаются две возрастные команды, которые знают себе цену и понимают друг друга, ведь недавно сыграли дважды. В тех матчах были персональные ошибки российских игроков. Если их избежать – вспомним, как Бельгии бывает сложно выиграть при счете 1:1. Те же чехи дома отдали фавориту мяч, но при этом были активными в атаке – победили 6:4 по точным ударам, получили в отборе к ЧМ -2022 достойную ничью. Соучек с напарниками сыграли «4-1-4-1», и если Черчесов увидит, что зеркальная схема «3-4-2-1» не работает, то может выпустить того же Мухина и перейти на чешскую модель.

Сегодня такой себе ЕГЭ для сборной России. Надо получить максимальный результат. Только если закроют Лукаку, отрежут Тилеманса от дальних ударов, помогут Шунину отбить все выстрелы, перекроют кислород флангам Бельгии и поддержат Дзюбу в атаке против тройки защитников, что не любят борьбу один в один, будет шанс если не на сенсацию, то на сюрприз. У Черчесова есть резерв – Соболев, Черышев, Ионов, Макаров могут выйти на замену, есть интересные игроки в основе – Баринов, Зобнин и Головин. Так что настраиваемся на классический дебютный матч большого турнира. Нервозность, паузы, усталость в конце.

Бельгия настолько сильнее не только России, но 99.9 % сборных мира, что их надо заставить сыграть пресно, другого пути нет. Минусы на поверхности, плюсов намного больше, но вы знаете команду Черчесова. Самые успешные матчи – с испанцами, хорватами, шотландцами, сербами, венграми или словенцами, провели с приключениями у своих ворот, но с самоотдачей, ставкой на физику и рациональный футбол. А также с пониманием, что если Россия в ударе, то это невероятно неудобный соперник.

Многие просят собственной яркости, но забывают, что ключевой козырь — умение пожирать чужую.