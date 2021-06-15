Против финнов нужна скорость и мощь. Ждём Караваева слева и надеемся увидеть связку Дзюба + Соболев в атаке

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вчера, 19:23

А вот для Юрия Жиркова чемпионат Европы, увы, завершен.

Игровой план на Бельгию оставил много вопросов

Удивительно, но после с треском проигранного стартового матча Евро нашлись те, кому тактический замысел Черчесова понравился. Искать позитив в неожиданных решениях тренерского штаба после поражения 0:3 могут только непорочные оптимисты и умельцы подгонять вопросы под удобные ответы. Бельгия мало создала и забила после индивидуальных ошибок?

Все так, но Лукаку и Ко получили возможность играть по счету с 10-й минуты матча, а по ходу первого тайма забили второй гол. Сборная России и ход игры не заставили «Красных Дьяволов» ускориться, то есть предложенная Черчесовым конструкция рассыпалась, не дождавшись краш-теста. Какой же позитив может быть в таком плане? А вот непонятных моментов хватало, вот основные из них:

1. Отказ в последний момент от схемы с тремя центральными защитниками

Станислав Черчесов не стал отвечать на этот вопрос, пообещал, что расскажет после турнира, почему принял такое решение, но внятное объяснение будет придумать нелегко. У меня нет изначального предпочтения относительно игровой схемы, но раз уж сборная России два контрольных матча накануне Евро играла в три центральных, то логично не путать футболистов и начинать по этой системе. Да и по ходу матча вышел Дивеев, дополнивший связку Семенова и Джикии.

2. Выбор в пользу Юрия Жиркова на позиции левого защитника

Ставка на ветерана в матчах, где сборная России много атакует, бывает оправданной, ведь Юрий — классный игрок, он классно поддерживает атаки по флангу. Наивно было полагать на большое количество атак против Бельгии, так что логично было использовать на краях защиты быстрых и выносливых игроков. Караваев вынужденно заменил Жиркова при счете 0:2, а теперь для Юрия турнир закончен. Жаль, что ветерана использовали не по назначению и потеряли на игру с Финляндией, где он мог быть по-настоящему полезен.

3. Перевод Зобнина из центра поля в полуфланг

Возможно, главный выстрел себе в ногу. Во-первых, Черчесов убрал из центра поля полузащитника, способного выдать самый большой объем беговой работы и оборонительных действий в команде. Роман проверен чемпионатом мира, где бегал за двоих. Во-вторых, Баринов и Оздоев почти не играли вместе, то есть тренер, который ценит опыт и игровые связи, разбил сыгранную связку в пользу вновь образованной. И это Черчесов, который не убирает Семенова из состава даже после ошибок, так как Андрей больше всех играл с Джикией. В-третьих, сам Зобнин, загнанный на новую позицию, не сумел в момент освоиться и сыграл неудачно. Трижды мимо.

4. Замену Дзюбы нужно планировать заранее

В заявку сборной России на Евро-2020 вошли три больших форварда: Дзюба, Соболев и Заболотный. Черчесов жирным подчеркнул, как важен футболист такого типа для его игровых принципов. Другие форварды не нужны, поэтому Смолов остался за бортом. Но почему Станислав Саламович перестает отстаивать свои игровые принципы по ходу матчей? Дзюба в матче с Бельгией из-за усталости перестал справляться со своими функциями минуте на 60-й, но доиграл до финального свистка. Это было предсказуемо, освежение центра атаки — жизненная необходимость, которой в первом матче Евро пренебрегли.

Победа над Финляндией лежит в чужой штрафной

Сборная Финляндии начала свой путь на Евро с победы, но у прибитых происшествием с Эриксеном датчан выиграли, забив гол после единственного удара по чужим воротам, в то время как Градески отразил пенальти и еще пять ударов, а всего в сторону его владений били 22 раза. С финнами нужно играть с позиции силы, а для этого нужен соответствующий состав с правильным балансом креативных качеств. И тактическая смелость в разумных пределах. Делимся пятью ожиданиями и одной интригой:

Интрига: вратарская позиция

В сборной России сейчас нет первого номера, который неподвластен конкуренции и критике. Шунин подошел к Евро-2020 основным вратарем, но у тренерского штаба Черчесова точно были сомнения, иначе не предпринимали бы последнюю попытку заманить в сборную Акинфеева и не устраивали бы дебют Сафонову в игре с Польшей. Против Бельгии Шунин допустил результативную ошибку и пропустил 3 мяча после 4 ударов в створ. Но главное впечатление: Антон не справился с давлением, и это может обернуться шансом для Сафонова или Дюпина. Черчесов может прощать ошибки, но он очень сильно ценит в футболистах уверенность. Не удивлюсь, если Шунин потерял доверие своего бывшего коллеги.

Ожидания:

1. Схема с двумя центральными защитниками

Не хотелось бы продолжения метаний между игровыми системами. Раз уж дернулись в сторону схемы с четырьмя защитниками — стоит продолжать. На совести Семенова результативная ошибка, но разве Дивеев сыграл лучше в эпизоде с третьим голом Лукаку? Защитнику «Ахмата» нужно быть внимательнее, а тренерскому штабу остановиться на рабочей и проверенной, пусть и далекой от высоких идеалов связке Джикии и Семенова.

2. Караваев сыграет на левом фланге защиты

Жирков выбыл, поэтому ждем на левом фланге обороны инвертированного вингбека. Караваев привык играть справа, но за сборную забивал с позиции левого защитника, да и вообще Вячеслав — атакующий защитник, который способен обеспечить широту атак в игре с глубоко обороняющимися финнами.

3. Зобнин вернется в центр поля

Не нравится непоследовательность. Были контрольные матчи, когда Станислав Черчесов не давал шанса честолюбивым дублерам и принимал ординарные решения, а в матче чемпионата Европы вдруг пошел сразу на несколько экспериментов. Зобнин нужен сборной России в опорной зоне. И напарник у него есть — Оздоев.

4. Алексей Миранчук в стартовом составе

Головин, Миранчук и Дзюба — вот три футболиста, на которых должна строиться атака сборной России. К сожалению, потеряли время, не создали оптимальный баланс, но против Финляндии можно и нужно доверять футболистам с высоким индивидуальным мастерством, тем, кто может создать гол из эпизода. Можно сыграть «елочкой» 4-3-2-1 или отправить Алексея на правый полуфланг в схеме 4-2-3-1, но оба наших креативных футболиста из топ-чемпионатов должны быть на поле.

5. Покажите всех нападающих