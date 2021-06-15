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Против финнов нужна скорость и мощь. Ждём Караваева слева и надеемся увидеть связку Дзюба + Соболев в атаке

вчера, 19:23
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Жирков Юрий
Жирков Юрий
Полузащитник
Соболев Александр
Соболев Александр
Нападающий
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А вот для Юрия Жиркова чемпионат Европы, увы, завершен.

Игровой план на Бельгию оставил много вопросов

Удивительно, но после с треском проигранного стартового матча Евро нашлись те, кому тактический замысел Черчесова понравился. Искать позитив в неожиданных решениях тренерского штаба после поражения 0:3 могут только непорочные оптимисты и умельцы подгонять вопросы под удобные ответы. Бельгия мало создала и забила после индивидуальных ошибок?

Все так, но Лукаку и Ко получили возможность играть по счету с 10-й минуты матча, а по ходу первого тайма забили второй гол. Сборная России и ход игры не заставили «Красных Дьяволов» ускориться, то есть предложенная Черчесовым конструкция рассыпалась, не дождавшись краш-теста. Какой же позитив может быть в таком плане? А вот непонятных моментов хватало, вот основные из них:

1. Отказ в последний момент от схемы с тремя центральными защитниками

Станислав Черчесов не стал отвечать на этот вопрос, пообещал, что расскажет после турнира, почему принял такое решение, но внятное объяснение будет придумать нелегко. У меня нет изначального предпочтения относительно игровой схемы, но раз уж сборная России два контрольных матча накануне Евро играла в три центральных, то логично не путать футболистов и начинать по этой системе. Да и по ходу матча вышел Дивеев, дополнивший связку Семенова и Джикии.

2. Выбор в пользу Юрия Жиркова на позиции левого защитника

Ставка на ветерана в матчах, где сборная России много атакует, бывает оправданной, ведь Юрий — классный игрок, он классно поддерживает атаки по флангу. Наивно было полагать на большое количество атак против Бельгии, так что логично было использовать на краях защиты быстрых и выносливых игроков. Караваев вынужденно заменил Жиркова при счете 0:2, а теперь для Юрия турнир закончен. Жаль, что ветерана использовали не по назначению и потеряли на игру с Финляндией, где он мог быть по-настоящему полезен.

3. Перевод Зобнина из центра поля в полуфланг

Возможно, главный выстрел себе в ногу. Во-первых, Черчесов убрал из центра поля полузащитника, способного выдать самый большой объем беговой работы и оборонительных действий в команде. Роман проверен чемпионатом мира, где бегал за двоих. Во-вторых, Баринов и Оздоев почти не играли вместе, то есть тренер, который ценит опыт и игровые связи, разбил сыгранную связку в пользу вновь образованной. И это Черчесов, который не убирает Семенова из состава даже после ошибок, так как Андрей больше всех играл с Джикией. В-третьих, сам Зобнин, загнанный на новую позицию, не сумел в момент освоиться и сыграл неудачно. Трижды мимо.

4. Замену Дзюбы нужно планировать заранее

В заявку сборной России на Евро-2020 вошли три больших форварда: Дзюба, Соболев и Заболотный. Черчесов жирным подчеркнул, как важен футболист такого типа для его игровых принципов. Другие форварды не нужны, поэтому Смолов остался за бортом. Но почему Станислав Саламович перестает отстаивать свои игровые принципы по ходу матчей? Дзюба в матче с Бельгией из-за усталости перестал справляться со своими функциями минуте на 60-й, но доиграл до финального свистка. Это было предсказуемо, освежение центра атаки — жизненная необходимость, которой в первом матче Евро пренебрегли.

Победа над Финляндией лежит в чужой штрафной

Сборная Финляндии начала свой путь на Евро с победы, но у прибитых происшествием с Эриксеном датчан выиграли, забив гол после единственного удара по чужим воротам, в то время как Градески отразил пенальти и еще пять ударов, а всего в сторону его владений били 22 раза. С финнами нужно играть с позиции силы, а для этого нужен соответствующий состав с правильным балансом креативных качеств. И тактическая смелость в разумных пределах. Делимся пятью ожиданиями и одной интригой:

Интрига: вратарская позиция

В сборной России сейчас нет первого номера, который неподвластен конкуренции и критике. Шунин подошел к Евро-2020 основным вратарем, но у тренерского штаба Черчесова точно были сомнения, иначе не предпринимали бы последнюю попытку заманить в сборную Акинфеева и не устраивали бы дебют Сафонову в игре с Польшей. Против Бельгии Шунин допустил результативную ошибку и пропустил 3 мяча после 4 ударов в створ. Но главное впечатление: Антон не справился с давлением, и это может обернуться шансом для Сафонова или Дюпина. Черчесов может прощать ошибки, но он очень сильно ценит в футболистах уверенность. Не удивлюсь, если Шунин потерял доверие своего бывшего коллеги.

Ожидания:

1. Схема с двумя центральными защитниками

Не хотелось бы продолжения метаний между игровыми системами. Раз уж дернулись в сторону схемы с четырьмя защитниками — стоит продолжать. На совести Семенова результативная ошибка, но разве Дивеев сыграл лучше в эпизоде с третьим голом Лукаку? Защитнику «Ахмата» нужно быть внимательнее, а тренерскому штабу остановиться на рабочей и проверенной, пусть и далекой от высоких идеалов связке Джикии и Семенова.

2. Караваев сыграет на левом фланге защиты

Жирков выбыл, поэтому ждем на левом фланге обороны инвертированного вингбека. Караваев привык играть справа, но за сборную забивал с позиции левого защитника, да и вообще Вячеслав — атакующий защитник, который способен обеспечить широту атак в игре с глубоко обороняющимися финнами.

3. Зобнин вернется в центр поля

Не нравится непоследовательность. Были контрольные матчи, когда Станислав Черчесов не давал шанса честолюбивым дублерам и принимал ординарные решения, а в матче чемпионата Европы вдруг пошел сразу на несколько экспериментов. Зобнин нужен сборной России в опорной зоне. И напарник у него есть — Оздоев.

4. Алексей Миранчук в стартовом составе

Головин, Миранчук и Дзюба — вот три футболиста, на которых должна строиться атака сборной России. К сожалению, потеряли время, не создали оптимальный баланс, но против Финляндии можно и нужно доверять футболистам с высоким индивидуальным мастерством, тем, кто может создать гол из эпизода. Можно сыграть «елочкой» 4-3-2-1 или отправить Алексея на правый полуфланг в схеме 4-2-3-1, но оба наших креативных футболиста из топ-чемпионатов должны быть на поле.

5. Покажите всех нападающих

Дзюбу видели, и последние его полчаса против Бельгии были лишними. Артём начнет с первых минут игру с Финляндией, но тренерский штаб должен подготовить замену, когда капитан сборной устанет, да и Соболев с Заболотным тоже хотят сыграть на Евро. А если Станислав Черчесов хочет быть совсем «плохим», то может выпустить в старте двух нападающих в схеме 4-4-2 (в матче отбора ЧМ-2022 у сборной России был отрезок в игре со Словакией, когда Дзюба и Соболев действовали в связке). Такой эксперимент именно в матче с этим соперником одобрим. Впрочем, маловероятно, что Черчесов решится на такой шаг.

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Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 14:56
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал стартовый состав команды на матч группового этапа чемпионата Европы по футболу против Финляндии.
Место в воротах займет Матвей Сафонов, в защите сыграют Георгий Джикия, Игорь Дивеев и Марио Фернандес. Линия полузащиты представлена Александром Головиным, Алексеем Миранчуком, Романом Зобниным, Далером Кузяевым, Магомедов Оздоевым и Дмитрием Бариновым, а единственным нападающим оказался Артем Дзюба.

Никаких Караваевых и Соболевых
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:48
нужно доверять футболистам с высоким индивидуальным мастерством, тем, кто может создать гол из эпизода.
Ржу))Это точно про Артемку))
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:25
Нам итак нечего делать здесь!Нужны реформы а так так и будет позор(
STVA 1
STVA 1 ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 13:24
Я тоже ловлю себя на мысли ,что желательно нашим вылететь с треском и чтобы случилось это!Но мля этого же не будет! Не волит же Дюков Дюкова и далее по списку(((
Замкнутый круг однако!
STVA 1
STVA 1 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 13:22
Усатый с позиции силы играет только с Сан-Марино)))
Бубнин
Бубнин
сегодня в 10:42
Это уже равный, достойный противник. Настрой будет совсем не такой как на бельгийцев!
амурец
амурец
сегодня в 06:25
в любом случае нашим удачи и сборная наша посильней финнов, но очень страшно за результат от оригинальных решений главного тренера, будем надеяться, что в этом матче наша сборная добьётся победы
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 00:48
Ничья.
steelhead
steelhead
сегодня в 00:31
А Бельгии влетели из-за того, что схему на игру не ту выбрал Черсесов? А, ну тогда дело в шляпе, с финами будет правильная схема, уверен.
rubin kazzzan
rubin kazzzan ответ khingan (раскрыть)
вчера в 23:37
И откуда они будут!?????????
volga.kot
volga.kot
вчера в 23:34
Давай, давай, давай Россия............. станцуй на поле нам красиво)
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин. ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:16
Скорее в пару к Дзюбе можно попробовать какого-нибудь Ионова или Макарова.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:41
Думаю Караваев напривозит
Футбольный обозреватель
Футбольный обозреватель
вчера в 21:40
Дзюба+Соболев это два неповоротливых столба. Нужен один и быстрые фланги.
khingan
khingan
вчера в 21:40
Нужна скорость и мощь))) Ни того ни другого у нас пока нет.
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:32
Все это очень хорошие и правильные слова, но Черчесов на это не пойдет. Будет опять упрямая и тупая тактика и не результативная игра
Alex poljak
Alex poljak
вчера в 20:49
Да!Завтра момент истины у команды России.Или пал или пропал.Хотя у нашей сборной после завтра тот же вариант.Пусть нам всем улыбнется удача.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:33
Заболотного с Соболем, или одного из них. В полузащиту максимально креативных, быстрых игроков. Центр, середину забирать. Четырех защитников достаточно будет. На ворота Дюпина. Пресинг. Встречать соперника высоко без приллюдий и сантиментов. Скорость ещё раз скорость. Тут другого пути нет. Финны не Бельгия. Сыграть от себя и с позиции силы.
Lexand
Lexand
вчера в 20:32
Против любой команды соперника нужны скорость и мощь, иногда (а лучше всегда) надо добавлять ещё и техничность
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Миротворец Мышкин. (раскрыть)
вчера в 20:28
Согласен, два столба - это не айс. Но у нас других напов и нет. Все высокие и неповоротливые. Предположу, что с начала игры будет лишь один нападающий, а второй подключится по ходу второго тайма, в зависимости от результата.
Караваев может подключаться в атаку, в Зените он это практикует и забивает иногда.
Так что тоже вариант.
Но если и с финнами сборная потеряет очки, тогда и нечего делать на этом чемпионате.
Удачи нашим ребятам и без травм...
димон 37
димон 37
вчера в 20:22
Жду 0.3 от финов, и пинок под зад штасу и его адьютанту
Союзник противников
Союзник противников ответ Миротворец Мышкин. (раскрыть)
вчера в 20:16
У верблюда два горба,
но футбол-не два столба?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:14
На ничейку сподобятся,чтобы снова "поговорить о перспективах". Нашему футболу,увы, нужен пролёт сборной,чтобы вопрос о смене всего футбольного руководства.
Артем Ходковский
Артем Ходковский
вчера в 20:13
Я не сомневаюсь в победе финнов.
Причины на то: очень прибавили в развитии спорта, вкладываются в молодёжку, не ставят космических зарплат за футбол.

Я уже писал в новостях предыдущих, что России на Евро 2020 делать нечего, так как спорт развалили и погрязли в коррупции. И так будет ближайших лет 10.

Счёт 0-1 в пользу Финнов. Скриньте.
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 20:00
В старте два столба - это будет совсем беда. Никакого намека на комбинационный футбол не будет.
112910415
112910415
вчера в 19:48
сыграть строго, внимательно и активно - это будет победа
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:42
Финнам нужно забивать хотя бы парочку...
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