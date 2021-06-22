Антирекорд Черчесова и худшая разница голов на Евро. Крушение сборной России в цифрах

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вчера, 20:55

Смех и слезы.

1 – Александр Соболев стал первым футболистом сборной России, которому удалось заработать пенальти в финальных стадиях чемпионата Европы, а Артём Дзюба — первый россиянин, отличившийся на Евро с помощью одиннадцатиметрового.

1 — только один гол с игры забила сборная России на Евро-2020.

2 — сборная России повторила худший результат по забитым мячам в финальных стадиях чемпионатов Европы. Только два повода для радости подарили наши футболисты — победный удар Алексея Миранчука в матче с Финляндией и так называемый гол престижа Артёма Дзюбы с пенальти в матче с датчанами. Столько же голов забивали на Евро-2004 и Евро-2016, меньше — никогда.

Евро-1996 (группа): 4 гола (Цымбаларь, Мостовой, Тетрадзе, Бесчастных)

Евро-2004 (группа): 2 гола (Кириченко, Булыкин)

Евро-2008 (полуфинал): 7 голов (Павлюченко — 3, Аршавин — 2, Зырянов, Торбинский)

Евро-2012 (группа): 5 голов (Дзагоев — 3, Широков, Павлюченко)

Евро-2016 (группа): 2 гола (В. Березуцкий, Глушаков)

Евро-2020 (группа): 2 гола (Алексей Миранчук, Дзюба)

3 — сборная России является лидером Евро-2020 по количеству результативных ошибок. 3 из 7 голов соперников стали следствием грубых просчетов наших футболистов: бельгийцам подарили голы Семенов и Шунин, а Зобнин облагодетельствовал датчан.

4 — столько голов на крупных турнирах у лидера атак и капитана сборной России Дзюбы. На чемпионатах мира и Европы Артём сыграл 11 матчей, а половину своих голов забил с пенальти.

ЧМ -2018: гол Саудовской Аравии, гол Египту, гол Испании (с пенальти)

Евро-2020: гол Дании (с пенальти).

5 — на 4 из 6 Евро у сборной России отрицательная разница забитых и пропущенных мячей после группового этапа. Худшими до сих пор были Евро-1996 (4-8) и Евро-2016 (2-6), где остановились на отметке «-4». Евро-2020 российская сборная завершила с показателем «-5» по пропущенным голам: 2 забитых и сразу 7 пропущенных.

6 — в трех матчах футболисты сборной России всего лишь 6 раз побеспокоили вратарей соперников ударами в створ. Каждый третий точный удар принес нам гол, но как же мало было этих попыток. Настолько мало, что можем перечислить все попадания россиян в створ ворот на Евро-2020:

Марио Фернандес на 13-й минуте матча с Бельгией (Куртуа)

Алексей Миранчук на 46-й минуте матча с Финляндией (гол!)

Артём Дзюба на 48-й минуте матча с Финляндией (Градецки)

Далер Кузяев на 71-й минуте матча с Финляндией (Градецки)

Александр Головин на 17-й минуте матча с Данией (Шмейхель)

Артём Дзюба на 69-й минуте матча с Данией (гол!)

6 — в трех матчах Станислав Черчесов использовал 20 футболистов из заявки сборной России. Шестеро являются участниками Евро-2020 без единой минуты на поле: Юрий Дюпин, Роман Евгеньев, Даниил Фомин, Алексей Ионов, Денис Макаров и Антон Заболотный.

7 — Артём Дзюба является лидером среди всех футболистов чемпионата Европы по количеству попаданий в офсайд.

12 — Зобнин совершил дикую результативную ошибку в матче с Данией, но при этом полузащитник московского «Спартака» отвоевал для сборной России наибольшее количество мячей на турнире — 12. У Романа 7 отборов и 5 перехватов.

20 — поражение от Дании стало для Черчесова «юбилейным» у руля сборной России, при этом у второго по этому показателю в два раза меньше поражений (10 у Гуса Хиддинка). Сборная России проиграла 20 из 57 матчей под руководством Станислава Саламовича, 35% встреч под началом этого специалиста наши футболисты заканчивали на щите. При этом по проценту побед (42.1%) Черчесов входит в топ-3 худших тренеров сборной России наравне с Борисом Игнатьевым (40%) и неподражаемым Анатолием Бышовцем (0%). #Тупик

22 — на момент вылета сборная России занимает 22-е место среди всех участников чемпионата Европы по точности передач, которая составляет 76.7%. Хуже точность только у Швеции и Чехии, но эти сборные обеспечили себе участие в плей-офф, в отличие от нас.

25 — у сборной России два с половиной десятка ударов в трех матчах Евро-2020, в среднем 8.3 удара за матч. Например, Дания собрала 59 ударов, а Бельгия — 32, но дикий исполнительский класс позволил «Красным дьяволам» забить 7 голов.

25 — Артём Дзюба закончил Евро-2020 в качестве лидера по выигранным единоборствам среди всех футболистов чемпионата. Форвард сборной России одержал победы в 25 из 45 воздушных дуэлей (55.5%). Красноречивая иллюстрация футбола, в который играла наша команда на Евро.

30 — гол в ворота сборной Дании стал для Артёма Дзюбы 30-м в футболке национальной сборной России. Дзюба сравнялся с Кержаковым и делит первую строчку в историческом списке бомбардиров сборной России. При этом Артёму потребовалось 55 матчей на 30 голов, в то время как Александру — 90.

133 — самым пасующим футболистом сборной России на Евро-2020 стал центральный защитник Георгий Джикия, выполнивший 133 передачи. На втором месте его коллега по амплуа Игорь Дивеев (129). Еще одна наглядная характеристика стиля сборной России.

270 — только два футболиста сборной России отыграли Евро-2020 от звонка до звонка, всегда выходили в стартовом составе и не были заменены ни в одном из матчей. По 270 минут сыграли Георгий Джикия и Александр Головин, в топ-5 также входят Артём Дзюба (265), Роман Зобнин (243) и Игорь Дивеев (225). Наименьшее количество игровых минут получили Денис Черышев и Александр Соболев — по 34.