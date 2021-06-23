Самый невнятный победитель группы и счастливые чехи. Почему Англия не рада победе?

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сегодня, 01:21

Развязка борьбы в группе D получилась тягучей, нервной и неоднозначной. «Соккер.ру» — о выходе Англии в плей-офф Евро с первого места, о котором она не мечтала.

Чехия – Англия – 0:1

Для начала о триумфаторах группы, об англичанах. Пожалуй, это единственная сборная, которая заняла первое место в группе, но получает критики похлеще, чем многие команды, ставшие третьими. Чем те же чехи. И дело не только в привередливых английских фанатах, но и в тех результатах, в той игре, которую демонстрирует их сборная.

Тут даже не нужно обращаться к каким-то вкусовым субъективным ощущениям. Давайте возьмем сухие цифры. Могли ли бы вы когда-нибудь подумать, что группу выиграет сборная, которая забила всего два мяча? Это поразительно, но Англии удалось. Впервые в истории чемпионатов Европы. Еще ни одной сборной не удавалось стать первой в квартете с двумя голами. Да, англичане ни разу не пропустили – и это удавалось многим. Но чтобы всего два забить – это удивительно.

Причем в самой Англии отношение к такому выходу весьма скептическое. Скорее, вымучили, чем легко взмыли в плей-офф на крыльях острой игры. Не было ее, этой самой острой игры. Сперва много негатива хапнули после ничьей с Шотландией, в которой северные соседи были ближе к победе. А теперь и победа над Чехией выглядит большой удачей Стерлинга, а не игровой заслугой. Ведь англичане в этом матче пробили в сторону чужих ворот всего пять раз и дважды попали в створ. Чехия тоже не блистала, но ударила семь раз, пусть лишь однажды угодила в створ. (Россия узнала своих «родственников», вот только они – в плей-офф в отличие от нее).

С обострением, кстати, всё плохо у Англии, которая обладает вроде как одним из лучших нападающих современности. Речь о Харри Кейне, конечно. Да и поддержка у него по именам шикарная. А на поле происходят какие-то мучения. Англичане, например, в этой игре с Чехией во втором тайме вообще ни разу не пробили в створ ворот. А всего за три матча группового этапа у Англии было пять попаданий в створ. Тут даже сборная России смотрится солиднее. Многое о матче чехов и англичан скажет тот факт, что после первого тайма счет по ударам был 5:5, то есть за весь второй тайм случилось всего два удара. И оба – от Чехии. Даже не в створ, а просто.

Хорватия – Шотландия – 3:1

От шотландцев после упорного и равного противостояния с Англией ждали чего-то подобного и в бою с Хорватией. Но настрой на заклятых врагов и соседей оказался сильнее. С хорватами шотландцы были полны своих привычных ошибок и недоработок, которые позволили «шашечным» обыграть их без какого-то серьезного напряжения. Хотя в какой-то момент вышедших вперед хорватов шотландцы догнали. Но концентрации и техники не хватило – Хорватия не просто вышла снова вперед, а забила и третий, что позволило ей оказаться на втором месте в группе. Снова всё решил один мяч. Как и в противостоянии Чехии с Англией. Только в данном случае «лишний», а не «незабитый».

Финальные расклады

Кто-то скажет, что победителей не судят, и сборная Англии с первого места врывается в плей-офф при всей ее невыразительности и несуразности. Это, конечно, здорово, но нужно учесть один нюанс: существование «группы смерти» на этом Евро. Такой группой стал квартет с участием Германии, Франции, Португалии и несчастной, но очень гордой и отчаянно сражающейся Венгрии.

Выходя с первого места, Англия обречена на встречу со второй командой из этого квартета. И будь тут Германия, Франция или Португалия – головная боль обеспечена. Это касается обоих соперников по 1/8 финала, которые сразу сформируют топовую пару. Но всё же Англия убедила меньше, чем любая из этих трех сборных даже с учетом всего двух проведенных в их группе матчей.

Так что парадоксальным образом Англия вряд ли в восторге от своей победы в группе. Может, поэтому она так невнятно играла? Но это маловероятно. Кто думает о таких раскладах, когда даже один гол может всё кардинально поменять – в этом прелесть нынешнего Евро с его «проходными» третьими местами не для всех.

Тут, кстати, уже могут выдохнуть чехи. Они точно выходят в плей-офф с третьей позиции. Но Чехия начинала третий тур в группе вообще с первого места. И могла стать первой, если бы всего лишь один мяч забила в ворота Англии. Но нет мяча – и третье место, которое сулит, например, потенциальную встречу с Нидерландами. Хотя это еще не точно без завершения игр в других группах. Главное – точно в плей-офф. Потому что Чехия единственная сборная из третьих, которая имеет положительную разницу мячей (+1) и четыре очка в активе.

Это, к слову, серьезно осложняет перспективы сборной Украины, которая сейчас в режиме онлайн становится четвертой из проходящих с третьего места, то есть последней, на грани. А ведь еще в двух группах борьба не завершена. Зато спокойны еще одни обладатели четырех очков на третьем месте – швейцарцы. Они, как и чехи – в плей-офф.

Возвращаясь к группе D, стоит отметить второе место Хорватии, которая сыграет со второй командой из группы Е. Но тут сложно рассуждать о чем-то, поскольку при разных раскладах это могут быть Швеция, Испания, Польша и Словакия – выбирай любого. Пока там словаки, но впереди третий тур. И мы видим, как всё кардинально может в нем поменяться.