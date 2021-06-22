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Ни мысли, ни тактики, ни физики. Россия снова покидает Евро уничтоженной

сегодня, 00:31
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Сборная России в решающем матче сделала все, чтобы досрочно завершить Евро-2020. «Соккер.ру» — о поражении россиян от Дании.

Полная безысходность

Сборная России покидает чемпионат Европы, на котором в ее игре даже нельзя ничего положительного вспомнить. Была победа над Финляндией, но при весьма невнятном футболе, который не впечатлил никого. И были два крупных поражения: от Бельгии и Дании, которые впечатлили, но скорее с негативным подтекстом. Слишком уж беспомощной и разобранной смотрелась российская команда. В ее игре не было ни идей, ни тактических замыслов, ни физической готовности или ставки на самоотдачу. Ничего этого не появилось и в решающем матче с Данией, который преподносился как финальная битва, а стал финальным избиением.

В этом матче у сборной России было всего два коротких отрезка надежды. Первый случился в стартовой половине, когда россияне, владея гораздо меньше мячом, смогли создать несколько опасных подходов к воротам Шмейхеля и даже по ударам хорошо так повели – четыре раза бахнули, когда у датчан был всего один удар. Это потом окажется, что Россия всего за матч пробьет шесть раз, а Дания – 16. Но на том отрезке выглядело все неплохо.

Второй отрезок случился сразу после гола Дзюбы, который стал соломинкой, выпавшей из рук Клемана Тюрпена в самый неожиданный момент. Тогда на несколько минут датчане растерялись и позволили России подкатывать к воротам, однако Дания взяла себя в руки быстрее, чем неповоротливая российская команда смогла осознать, как теперь быть. И все. Эти отрезки уместились минут в 15 суммарно. Все остальное время на поле господствовала сборная Дании, которая по всем параметрам была лучше.

Особенно больно было смотреть на несогласованность в действиях российских игроков, на ужасающий брак и чудовищную невнимательность. Возникало ощущение, что эти люди впервые друг друга видят, а в голове у них как раз мысли о том, что они вообще тут делают, а не о матче. Как влетел первый гол в ворота Сафонова – никто не понял, не успел осознать.

Как влетел второй – все видели: Зобнин отдавал пас на голкипера, мыслями находясь где-то в другом месте. Третий мяч показал, как образцово игроки сборной России могут впадать в оцепенение в своей штрафной. Дали трижды пробить из убойных позиций по воротам Сафонова, который при всей своей нервозности и дерганности как-то пару раз выручил, но когда рядом с тобой стоят столбы, загораживающие свет и момент ударов, тяжело чувствовать себя уверенно.

А четвертый мяч стал эталонным с точки зрения того, как организована игра сборной России. Куда бежали Фернандес и Мухин мимо Меле, замахивавшегося для удара? Наверное, они сами сказать не смогут. Но смотрелось это эпично. Летят на всех парах закрывать ворота, проносятся мимо соперника с мячом у линии штрафной, вообще не обращая на него внимания, а потом в танцевальных па пытаются угадать, куда полетит мяч.

Это совершеннейшая халатность, показавшая, насколько все плохо с построением защиты. Но и это не все. Можно же полагаться на атаку, скажете вы. Однако впереди у команды Черчесова тоже ничего совершенно не получалось. Чтобы что-то срабатывало, нужно предпринимать какие-то усилия, двигаться, да хоть что-то делать. Но в атаке все ждали, что датчане сами расступятся и забьют себе. Нет, так умеет только Россия.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 6 (2) – 16 (10)

Итоговое превосходство датчан по остроте, по количеству и степени опасности ударов очевидно. Они в створ нанесли почти в два раза больше ударов, чем Россия хотя бы в сторону ворот Шмейхеля. Даже в матчах с тотальным превосходством какой-нибудь топовой сборной над посредственной подобного перевеса не наблюдалось. Чтобы десять ударов только в створ – нужно отдать должное заточенности Дании на удар и прицелу игроков этой команды.

У России при этом всего две точные попытки. Это самый первый удар в матче от Головина и гол Дзюбы с пенальти. Сложно на что-то рассчитывать с такой продуктивностью. Самыми бьющими на поле оказались Хейбьерг и Кристенсен – у них по три удара. Примечательно, что никто из них не является нападающим – организация игры позволяла угрожать почти всем.

Владение мячом (точность передач): 39% (70%) – 61% (81%)

Еще один позорный показатель. И даже не сам процент владения мячом. Даже с таким можно жить. Хотя в первом тайме порой процент у датчан зашкаливал за 70, а это уже страшное дело. Тут скорее поражает точность передач сборной России. Это не показатель уровня команды чемпионата Европы. Кажется, у самых худших сборных в худших матчах такого не было, чтобы точность не превышала 70 процентов. Больше 80 – это нормально.

При этом датчане совершили только точных пасов 428, тогда как сборная России всего сделала 293 передачи, из которых точными оказались 204. И набегали команды очень мало по меркам Евро, где нормальным считается преодолеть дистанцию более 110 километров на команду. У Дании и России это едва больше 102 километров.

Положение в группе

Сложилась не самая стандартная ситуация, когда в квартете явный фаворит обыграл всех по разу. Это Бельгия. А вот остальные три сборные обыграли друг друга, набрав по три очка. Но проблема в том, что тогда места распределяются не так, как при парном сравнении, где Россия была бы выше Финляндии.

Нет, в таком случае учитывается разница мячей между тремя сборными, и тут Россия, обыгравшая финнов всего лишь со счетом 1:0, но уступившая Дании со счетом 1:4, оказалась на последнем месте без всяких вопросов. Вторыми стали датчане, а финны замкнули тройку. Теперь бельгийцы ждут своего соперника из числа третьих команд в других группах, а Дания уже точно сыграет в Амстердаме с Уэльсом.

Черчесов — тупик для сборной России. Он не признает ошибки и снова найдет виноватых
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болельщик из Хакасии
болельщик из Хакасии
сегодня в 14:03
Футбол, часть спорта. Спорт - отражение происходящего в экономике страны. Нельзя создать мощную команду, если исключить отдельный успех благодаря усилиям отдельных людей + улачи. Командные виды спорта очень зависят от системы подготовки, которая зависит от финансирования.
Если в индивидуальных видах спорта, благодаря таланту спортсменов, тренеров можно стабильно собирать медали. То в футболе невозможно.
112910415
112910415
сегодня в 13:42
хм ...деньги-то народные не отрабатывает этакий тренер
sir_Alex
sir_Alex ответ t2k (раскрыть)
сегодня в 12:46
Увы и ах.
zim289
zim289
сегодня в 12:43
Черчесов — ДНО
Roger Young
Roger Young
сегодня в 12:34
нет слов. все как и ожидалось
Пепс
Пепс ответ ESPANOL (раскрыть)
сегодня в 12:29, ред.
Не смешно вообще. Надо на факты смотреть, а не эмоциями зашкаливать. А факт он простой - Дания, которая наносила по 20,25 ударов в каждом матче, к 50й минуте нанесла лишь 4, включая голевой- это не показатель тактики чтоли? А дальше - привет от Зобнина и все...
Kosmos58
Kosmos58 ответ ATG (раскрыть)
сегодня в 12:27
И пеналя не было, если по чесноку. Соболь сам за свою ногу зацепился!. Ему жёлтую за нырок!
Kosmos58
Kosmos58 ответ Олег Борткевич (раскрыть)
сегодня в 12:20
бз Дюков так и сказал "тарапыся нэнада"!.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
сегодня в 12:10
Антоним к слову Черчесов - Тренер
tssns
tssns ответ Супервайзер (раскрыть)
сегодня в 11:41
Совершенно верно.
Футбол, как весь спорт срез нашей системы. А он таков, что дети в спорт у нас идут не талантливые, а платежеспособные, с надеждой заработать....а сколько среди платежеспособных талантливых?
димон 37
димон 37 ответ Олег Борткевич (раскрыть)
сегодня в 11:41
Это ваш будущий тренер
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответ Kosmos58 (раскрыть)
сегодня в 11:35
Не подаст. Реальные и немалые деньги для него куда важнее, чем такое эфимерное понятие как совесть.
faneng
faneng
сегодня в 11:34
По мне так главная вина - на тренере. Для меня очевидно, что у Черчесова море амбиций, самомнения, высокомерия, снобизма. Так было даже до ЧМ-2018, а после него он вообще вообразил себя народным героем.
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 11:34
Результаты сборной на евро не удивляют, футбол у нас фейковый, как и многое другое.
Удивляет количество лайков под комментариями о превосходстве советского футбола над современным российским. Вы бы еще Куликовскую битву вспомнили, интерпретация которой в российской истории, кстати, тоже фейковая.
Дело не в том, что советский футбол был лучше, а в том, что мировой футбол, как и подготовка национальных кадров, шагнул с момента распада СССР далеко вперед, а мы только пытаемся изобразить, какие мы крутые.
Самыми большими тормозами для развития нашего футбола являются: система подготовки
юных футболистов, которая во многих провинциях не имеет средств практически ни на что, а в Москве и Питере очень часто финансируется родителями (т.е. деньги есть- Егор Егорыч, денег нет- Егорка 16ь); лимит на легионеров. Понятно, что многие клубы не смогут себе позволить платить такие деньги легионерам, а сделать так, как, например, в Англии, когда любая команда попавшая в премьер лигу, получает 100 миллионов фунтов за трансляцию матчей с их участием по ТВ, мы не можем- население -то у нас бедноватое, а государство и так за всё как бы отвечает, рынка-то настоящего нет.
Футбол у нас- убыточный бизнес, а может стать прибыльным только при развитии рынка, его институтов и увеличении уровня жизни населения. Так что надежд на успехи российского футбола в обозримом будущем представляются более, чем призрачными.
НикПет
НикПет
сегодня в 11:11
Этот плешивый горе-тренер даже не извинился за свою деятельность и игру сборной. Только сказал, что будут просматривать игры и делать выводы. Т.е. и дальше будет нас радовать и зарабатывать миллионы. Мерзавец.
Elektronua
Elektronua
сегодня в 10:55
Заслуженных мастеров спорта всем повторно!
YAMAYKA
YAMAYKA
сегодня в 10:48
Россия никакая сборная после 2008. Хотя бы спасибо за пиво.
13 RUS
13 RUS
сегодня в 10:30
4 место потолок усача
An Jo
An Jo
сегодня в 10:28
Аба76ися. Ну в прочем как обычно. Ожидаемо и предсказуемо.
viv
viv
сегодня в 10:04
За такое выступление надо гнать со своих постов и президента РФС Дюкова и главного тренера Черчесова.
ESPANOL
ESPANOL
сегодня в 09:45
Мне смешно слышать и читать о том, что в первом тайме наша тактика работала...
Люди, о чем вы? Какя к черту тактика? Выбивать мяч вратарем по две минуты, откровенно затягивая время, вбрасывать аут по три минуты, меняясь местами постоянно, идти подавать угловой, еле передвигая ноги и откровенно играть на отбой, подальше от ворот и защитники и вратарь - это по вашему тактика? Это позор! Это беспомощность и бездарность! Напоминает бой боксеров, один из которых настоящий спортсмен, а второго взяли с улицы и сказали: продержись два раунда любой ценой и получишь штуку баксов. Вот он и бегает по всему рнгу
быстроногий Абелардо
быстроногий Абелардо
сегодня в 09:44
В интервью журналу "Руко63й ногомяч" кот Губерниева признался, что победу России над Данией он предсказал под пытками...
Анд-м
Анд-м
сегодня в 09:43
Как я и предполагал, что будет сложно, но наша сборная завоюет 4 место))
Серж 129
Серж 129
сегодня в 09:20
это даже не дно это ил позорище на весь мир
KamazOMvMOZG
KamazOMvMOZG
сегодня в 09:18, ред.
Узнав состав сборной России перед чемпионатом я решил не смотреть матчи с ее участием, выходит я сделал правильно и поберег нервные клетки :)
А если по чесноку, то на что можно надеяться, когда в сборную попадают "по звоночкам" берут стариков в сборную и говорят..."у них ОПЫТ", ну вот и сыграли на опыте))) Опыт только постоянно печальный!
Когда наступит время, что в сборную по футболу будут набирать как в сборную по хоккею, вот тогда и начнем из группы хотя бы выходить) и даже брать призовые) ...ведь Канада не играет в футбол :)))
ATG
ATG ответ d_fincher (раскрыть)
сегодня в 09:14
Соболе твой вышел . И что? Полено , я даже не помню чтобы он до мячика докаснулся
ATG
ATG
сегодня в 09:09
Последние 30 минут напомнили галимое выступление сборной на евро 2016. Если тут всего 30 минут так играли, то там и во-все за все матчи не могли банально отдать пас друг другу. Так что прогресс виден. Ахаха
Рourquoi pas...
Рourquoi pas...
сегодня в 09:05, ред.
Получается, мы 30 лет "проедали" футбольное наследие Союза... В последние годы проедать стало уже нечего, вот и покатились... Всё быстрее и быстрее. Не стало тренеров, игроков, школ. Безнадёга...
Александр Горбаченко
Александр Горбаченко
сегодня в 09:00
а я то думал, что Украина опозорилась на все 100! а тут три матча и все в днище!
arsenVS
arsenVS
сегодня в 08:31
Конечно же Черчесов не подаст в отставку , он же хочет получить компенсацию за увольнение. Вот в этом вся суть нашего футбола. Чувак получает 2,5 ляма зелени за вот это вот ))). В принципе ничего удивительного игроки Дании играют за Челси , Барсу , Тоттенхэм , РБ Лейпциг вот и результат . Дания просто сильней и все. Да были короткие отрезки когда наши играли не плохо , но в целом Дания контролировала игру и заслуженно победила. Перед началом Евро я говорил что если наши выползут из группы то это будет успех как показало время и игра успеха не случилось.
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