Ни мысли, ни тактики, ни физики. Россия снова покидает Евро уничтоженной

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сегодня, 00:31

Сборная России в решающем матче сделала все, чтобы досрочно завершить Евро-2020. «Соккер.ру» — о поражении россиян от Дании.

Полная безысходность

Сборная России покидает чемпионат Европы, на котором в ее игре даже нельзя ничего положительного вспомнить. Была победа над Финляндией, но при весьма невнятном футболе, который не впечатлил никого. И были два крупных поражения: от Бельгии и Дании, которые впечатлили, но скорее с негативным подтекстом. Слишком уж беспомощной и разобранной смотрелась российская команда. В ее игре не было ни идей, ни тактических замыслов, ни физической готовности или ставки на самоотдачу. Ничего этого не появилось и в решающем матче с Данией, который преподносился как финальная битва, а стал финальным избиением.

В этом матче у сборной России было всего два коротких отрезка надежды. Первый случился в стартовой половине, когда россияне, владея гораздо меньше мячом, смогли создать несколько опасных подходов к воротам Шмейхеля и даже по ударам хорошо так повели – четыре раза бахнули, когда у датчан был всего один удар. Это потом окажется, что Россия всего за матч пробьет шесть раз, а Дания – 16. Но на том отрезке выглядело все неплохо.

Второй отрезок случился сразу после гола Дзюбы, который стал соломинкой, выпавшей из рук Клемана Тюрпена в самый неожиданный момент. Тогда на несколько минут датчане растерялись и позволили России подкатывать к воротам, однако Дания взяла себя в руки быстрее, чем неповоротливая российская команда смогла осознать, как теперь быть. И все. Эти отрезки уместились минут в 15 суммарно. Все остальное время на поле господствовала сборная Дании, которая по всем параметрам была лучше.

Особенно больно было смотреть на несогласованность в действиях российских игроков, на ужасающий брак и чудовищную невнимательность. Возникало ощущение, что эти люди впервые друг друга видят, а в голове у них как раз мысли о том, что они вообще тут делают, а не о матче. Как влетел первый гол в ворота Сафонова – никто не понял, не успел осознать.

Как влетел второй – все видели: Зобнин отдавал пас на голкипера, мыслями находясь где-то в другом месте. Третий мяч показал, как образцово игроки сборной России могут впадать в оцепенение в своей штрафной. Дали трижды пробить из убойных позиций по воротам Сафонова, который при всей своей нервозности и дерганности как-то пару раз выручил, но когда рядом с тобой стоят столбы, загораживающие свет и момент ударов, тяжело чувствовать себя уверенно.

А четвертый мяч стал эталонным с точки зрения того, как организована игра сборной России. Куда бежали Фернандес и Мухин мимо Меле, замахивавшегося для удара? Наверное, они сами сказать не смогут. Но смотрелось это эпично. Летят на всех парах закрывать ворота, проносятся мимо соперника с мячом у линии штрафной, вообще не обращая на него внимания, а потом в танцевальных па пытаются угадать, куда полетит мяч.

Это совершеннейшая халатность, показавшая, насколько все плохо с построением защиты. Но и это не все. Можно же полагаться на атаку, скажете вы. Однако впереди у команды Черчесова тоже ничего совершенно не получалось. Чтобы что-то срабатывало, нужно предпринимать какие-то усилия, двигаться, да хоть что-то делать. Но в атаке все ждали, что датчане сами расступятся и забьют себе. Нет, так умеет только Россия.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 6 (2) – 16 (10)

Итоговое превосходство датчан по остроте, по количеству и степени опасности ударов очевидно. Они в створ нанесли почти в два раза больше ударов, чем Россия хотя бы в сторону ворот Шмейхеля. Даже в матчах с тотальным превосходством какой-нибудь топовой сборной над посредственной подобного перевеса не наблюдалось. Чтобы десять ударов только в створ – нужно отдать должное заточенности Дании на удар и прицелу игроков этой команды.

У России при этом всего две точные попытки. Это самый первый удар в матче от Головина и гол Дзюбы с пенальти. Сложно на что-то рассчитывать с такой продуктивностью. Самыми бьющими на поле оказались Хейбьерг и Кристенсен – у них по три удара. Примечательно, что никто из них не является нападающим – организация игры позволяла угрожать почти всем.

Владение мячом (точность передач): 39% (70%) – 61% (81%)

Еще один позорный показатель. И даже не сам процент владения мячом. Даже с таким можно жить. Хотя в первом тайме порой процент у датчан зашкаливал за 70, а это уже страшное дело. Тут скорее поражает точность передач сборной России. Это не показатель уровня команды чемпионата Европы. Кажется, у самых худших сборных в худших матчах такого не было, чтобы точность не превышала 70 процентов. Больше 80 – это нормально.

При этом датчане совершили только точных пасов 428, тогда как сборная России всего сделала 293 передачи, из которых точными оказались 204. И набегали команды очень мало по меркам Евро, где нормальным считается преодолеть дистанцию более 110 километров на команду. У Дании и России это едва больше 102 километров.

Положение в группе

Сложилась не самая стандартная ситуация, когда в квартете явный фаворит обыграл всех по разу. Это Бельгия. А вот остальные три сборные обыграли друг друга, набрав по три очка. Но проблема в том, что тогда места распределяются не так, как при парном сравнении, где Россия была бы выше Финляндии.

Нет, в таком случае учитывается разница мячей между тремя сборными, и тут Россия, обыгравшая финнов всего лишь со счетом 1:0, но уступившая Дании со счетом 1:4, оказалась на последнем месте без всяких вопросов. Вторыми стали датчане, а финны замкнули тройку. Теперь бельгийцы ждут своего соперника из числа третьих команд в других группах, а Дания уже точно сыграет в Амстердаме с Уэльсом.