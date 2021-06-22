Черчесов — тупик для сборной России. Он не признает ошибки и снова найдет виноватых

1624354555

вчера, 12:35

Отставки по собственному желанию не будет.

Перемирие завершено вместе с позорным вылетом с Евро-2020

К работе Черчесова возникает много вопросов, игра сборной России и публичный образ тренера сформировали вполне определенное отношение к Станиславу Саламовичу, однако на время чемпионата Европы критические стрелы были надежно упакованы в колчан и спрятаны в дальний угол. Есть время для внутренних дискуссий, споров и драк, а есть время, когда нужно держаться вместе и поддерживать сборную России.

Долгожданный Евро стал негласным перемирием, во время которого хотелось просто болеть за команду своей страны и не искать в ней недругов. На время Евро все стали если не друзьями, то единомышленниками. Жаль, что продлилось это недолго. Конечно, мы задавались важными вопросами, где-то даже пытались давать Черчесову непрошеные советы, но в целом информационный фон вокруг сборной и на «Соккер.ру», и в других СМИ был нейтрально-позитивным.

Свалить часть ответственности на «хейтеров», как и это уже случалось, не получится: сборной России дали шанс, которым она не воспользовалось. Дальше — только правда, какой бы горькой она ни была.

Черчесов так много говорит об ответственности, но ни разу не брал ее на себя

Прошлой осенью, когда сборная России завершила шестиматчевую серию без побед унизительным поражением от Сербии 0:5, Черчесов заметно нервничал и грубил Денису Казанскому в эфире «Матч ТВ» в ответ на неудобные вопросы. Кстати, в свете провала на Евро-2020 то резонансное выступление главного тренера сборной России заиграло новыми красками, пересмотрите на досуге.

Станислав Саламович рассказывал про «золотой актив», нехватку футболистов и поражения, через которые нужно пройти, а под конец с напускной уверенностью обратился к болельщикам:

Не знаю, почему вы так больно воспринимаете ситуацию, которая сейчас есть, хотя больнее всего мне. Моя задача — все исправить и к чемпионату Европы подготовить хорошую боеспособную команду. Потому что на сегодняшний день за нас это никто не делал и за нас это никто не сделает.

Называя черное белым, Станислав Саламович не добавляет себе поклонников

Черчесов сам поставил перед собой задачу, с которой не справился: мы не увидели на Евро-2020 хорошую и боеспособную команду. Два крупных поражения и вымученная победа над финнами не позволяют назвать сборную России ни хорошей, ни боеспособной. Кроме того, РФС и Министерство спорта перед стартом турнира озвучили более конкретную задачу: выйти в плей-офф чемпионата Европы. И здесь мимо.

Вместо того чтобы признать свою вину и вызвать на себя заслуженный огонь со стороны болельщиков, Черчесов называет игру против сборной Дании «лучшей в плане качества и готовности», а после передает издевательский привет болельщикам. Мы должны гордиться тем, что в первые 37 минут не пропустили от Дании? Ну так и датчане — тоже люди, на них давила ответственность и поражения в двух первых матчах, они не лучшим образом начали матч, а когда включили скорости, словно по щелчку, то у нашей команды сразу начались проблемы.

А как быть с тем, что после первого пропущенного гола сборная России в следующий раз пробила по воротам Каспера Шмейхеля на 70-й минуте, когда Дзюба реализовал спорный пенальти? При счете в пользу соперника у нас был только гол с пенальти и очень неточный удар Романа Зобнина. Если это «лучшее качество и готовность», то тренер сборной — Филипп Киркоров или придуманный им же некто Соломонович.

Рейтинг Черчесова на рекордно низкой отметке

После таких результатов и игры на Евро-2020 даже некоторые сторонники Черчесова «переобулись». Тренер сборной России — в некотором роде чиновник, и ему важно иметь народное одобрение, которого Станислав Саламович теперь напрочь лишен. В нескольких попавшихся на глаза после поражения от Дании опросах в «Твиттере» и «Телеграме» за отставку Черчесова голосовали от 89% до 93% опрошенных, причем не исключено, что за продление полномочий Станислава Саламовича отдавали голоса граждане других государств, не заинтересованные в успехах сборной России.

Тренеры сборной уже уходили после провалов на крупных турнирах

Олег Романцев покидал тренерский мостик сборной России дважды после непопадания в плей-офф крупных турниров — на Евро-1996 и ЧМ -2002, Адвокат ушел после Евро-2012, Слуцкий отбросил руль после Евро-2016. Также были два случая, когда тренеры оставались на своем посту, не выполнив задач на больших футбольных форумах. Однако дальнейшие события показали, что это было ошибкой в обоих случаях.

Георгий Ярцев не сумел вывести сборную России из группы на Евро-2004, продолжил руководить национальной командой в отборочном турнире чемпионата мира, в результате чего мундиаль 2006 года в Германии прошел без нас. Замена Ярцева на Сёмина по ходу отбора была запоздалой. Фабио Капелло был тренером самой скучной команды ЧМ -2014, а потом едва не оставил нас без Евро-2016, но вовремя подоспел Слуцкий и помог завоевать путевку в финальный турнир.

Не верим, что Черчесов способен создать боеспособную команду

Да и вообще, слова про «боеспособную команду» превращаются в мантру. Напомню, Станислав Саламович обещал такую сборную России на Евро-2020, а теперь смотрит в будущее с оптимизмом:

Мы неслучайно давали играть молодым, впереди матчи отбора чемпионата мира, игра с Хорватией. Нам надо делать боеспособную команду.

То ли Черчесов вкладывает какое-то особое значение в прилагательное «боеспособный», то ли он утонул в невыполненных обещаниях. В предыдущий раз создать «боеспособную команду» тренер сборной России обещал 25 ноября 2020 года. Прошло 7 месяцев, результат мы знаем. До ближайшего матча с Хорватией в отборе ЧМ -2022 осталось два с половиной месяца. Какие причины ждать позитивных изменений, если они не подоспели к главному футбольному старту трехлетия, Евро-2020?

Тупик

Станислав Саламович сейчас похож на неподготовленного студента на экзамене: вытащил билет, прочитал вопросы и теперь будет до последнего сидеть, изображая на лице мыслительную деятельность, а на бумаге — точечки, полосочки или абстрактные фигуры. Знаний от долгого сидения не прибавится, озарение не наступит, но вдруг кто-то из товарищей подкинет нужную шпаргалку, или преподаватель в конце сжалится и нарисует «удовлетворительно» в ведомости.

Надежда на подарки судьбы — плохая стратегия, а черчесовские принципы построения «боеспособной команды» уже не работают. Станислав Саламович умеет в дисциплину, но, похоже, переусердствовал и с этим. Зажатость и результативные ошибки идут от страха получить по шее в душевой, да и феерия в атаке оттуда же.

Творцы не могут творить, если только требовать от них и постоянно ограничивать свободу, подтачивать недоверием и искать изъяны. Черчесов — тупик, потому что он не изменит своим принципам и не предложит альтернативные идеи построения игры. Били, бьем и будем бить на Дзюбу.