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Черчесов — тупик для сборной России. Он не признает ошибки и снова найдет виноватых

вчера, 12:35
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Отставки по собственному желанию не будет.

Перемирие завершено вместе с позорным вылетом с Евро-2020

К работе Черчесова возникает много вопросов, игра сборной России и публичный образ тренера сформировали вполне определенное отношение к Станиславу Саламовичу, однако на время чемпионата Европы критические стрелы были надежно упакованы в колчан и спрятаны в дальний угол. Есть время для внутренних дискуссий, споров и драк, а есть время, когда нужно держаться вместе и поддерживать сборную России.

Долгожданный Евро стал негласным перемирием, во время которого хотелось просто болеть за команду своей страны и не искать в ней недругов. На время Евро все стали если не друзьями, то единомышленниками. Жаль, что продлилось это недолго. Конечно, мы задавались важными вопросами, где-то даже пытались давать Черчесову непрошеные советы, но в целом информационный фон вокруг сборной и на «Соккер.ру», и в других СМИ был нейтрально-позитивным.

Свалить часть ответственности на «хейтеров», как и это уже случалось, не получится: сборной России дали шанс, которым она не воспользовалось. Дальше — только правда, какой бы горькой она ни была.

Черчесов так много говорит об ответственности, но ни разу не брал ее на себя

Прошлой осенью, когда сборная России завершила шестиматчевую серию без побед унизительным поражением от Сербии 0:5, Черчесов заметно нервничал и грубил Денису Казанскому в эфире «Матч ТВ» в ответ на неудобные вопросы. Кстати, в свете провала на Евро-2020 то резонансное выступление главного тренера сборной России заиграло новыми красками, пересмотрите на досуге.

Станислав Саламович рассказывал про «золотой актив», нехватку футболистов и поражения, через которые нужно пройти, а под конец с напускной уверенностью обратился к болельщикам:

Не знаю, почему вы так больно воспринимаете ситуацию, которая сейчас есть, хотя больнее всего мне. Моя задача — все исправить и к чемпионату Европы подготовить хорошую боеспособную команду. Потому что на сегодняшний день за нас это никто не делал и за нас это никто не сделает.

Называя черное белым, Станислав Саламович не добавляет себе поклонников

Черчесов сам поставил перед собой задачу, с которой не справился: мы не увидели на Евро-2020 хорошую и боеспособную команду. Два крупных поражения и вымученная победа над финнами не позволяют назвать сборную России ни хорошей, ни боеспособной. Кроме того, РФС и Министерство спорта перед стартом турнира озвучили более конкретную задачу: выйти в плей-офф чемпионата Европы. И здесь мимо.

Вместо того чтобы признать свою вину и вызвать на себя заслуженный огонь со стороны болельщиков, Черчесов называет игру против сборной Дании «лучшей в плане качества и готовности», а после передает издевательский привет болельщикам. Мы должны гордиться тем, что в первые 37 минут не пропустили от Дании? Ну так и датчане — тоже люди, на них давила ответственность и поражения в двух первых матчах, они не лучшим образом начали матч, а когда включили скорости, словно по щелчку, то у нашей команды сразу начались проблемы.

А как быть с тем, что после первого пропущенного гола сборная России в следующий раз пробила по воротам Каспера Шмейхеля на 70-й минуте, когда Дзюба реализовал спорный пенальти? При счете в пользу соперника у нас был только гол с пенальти и очень неточный удар Романа Зобнина. Если это «лучшее качество и готовность», то тренер сборной — Филипп Киркоров или придуманный им же некто Соломонович.

Рейтинг Черчесова на рекордно низкой отметке

После таких результатов и игры на Евро-2020 даже некоторые сторонники Черчесова «переобулись». Тренер сборной России — в некотором роде чиновник, и ему важно иметь народное одобрение, которого Станислав Саламович теперь напрочь лишен. В нескольких попавшихся на глаза после поражения от Дании опросах в «Твиттере» и «Телеграме» за отставку Черчесова голосовали от 89% до 93% опрошенных, причем не исключено, что за продление полномочий Станислава Саламовича отдавали голоса граждане других государств, не заинтересованные в успехах сборной России.

Тренеры сборной уже уходили после провалов на крупных турнирах

Олег Романцев покидал тренерский мостик сборной России дважды после непопадания в плей-офф крупных турниров — на Евро-1996 и ЧМ-2002, Адвокат ушел после Евро-2012, Слуцкий отбросил руль после Евро-2016. Также были два случая, когда тренеры оставались на своем посту, не выполнив задач на больших футбольных форумах. Однако дальнейшие события показали, что это было ошибкой в обоих случаях.

Георгий Ярцев не сумел вывести сборную России из группы на Евро-2004, продолжил руководить национальной командой в отборочном турнире чемпионата мира, в результате чего мундиаль 2006 года в Германии прошел без нас. Замена Ярцева на Сёмина по ходу отбора была запоздалой. Фабио Капелло был тренером самой скучной команды ЧМ-2014, а потом едва не оставил нас без Евро-2016, но вовремя подоспел Слуцкий и помог завоевать путевку в финальный турнир.

Не верим, что Черчесов способен создать боеспособную команду

Да и вообще, слова про «боеспособную команду» превращаются в мантру. Напомню, Станислав Саламович обещал такую сборную России на Евро-2020, а теперь смотрит в будущее с оптимизмом:

Мы неслучайно давали играть молодым, впереди матчи отбора чемпионата мира, игра с Хорватией. Нам надо делать боеспособную команду.

То ли Черчесов вкладывает какое-то особое значение в прилагательное «боеспособный», то ли он утонул в невыполненных обещаниях. В предыдущий раз создать «боеспособную команду» тренер сборной России обещал 25 ноября 2020 года. Прошло 7 месяцев, результат мы знаем. До ближайшего матча с Хорватией в отборе ЧМ-2022 осталось два с половиной месяца. Какие причины ждать позитивных изменений, если они не подоспели к главному футбольному старту трехлетия, Евро-2020?

Тупик

Станислав Саламович сейчас похож на неподготовленного студента на экзамене: вытащил билет, прочитал вопросы и теперь будет до последнего сидеть, изображая на лице мыслительную деятельность, а на бумаге — точечки, полосочки или абстрактные фигуры. Знаний от долгого сидения не прибавится, озарение не наступит, но вдруг кто-то из товарищей подкинет нужную шпаргалку, или преподаватель в конце сжалится и нарисует «удовлетворительно» в ведомости.

Надежда на подарки судьбы — плохая стратегия, а черчесовские принципы построения «боеспособной команды» уже не работают. Станислав Саламович умеет в дисциплину, но, похоже, переусердствовал и с этим. Зажатость и результативные ошибки идут от страха получить по шее в душевой, да и феерия в атаке оттуда же.

Творцы не могут творить, если только требовать от них и постоянно ограничивать свободу, подтачивать недоверием и искать изъяны. Черчесов — тупик, потому что он не изменит своим принципам и не предложит альтернативные идеи построения игры. Били, бьем и будем бить на Дзюбу.

Ни мысли, ни тактики, ни физики. Россия снова покидает Евро уничтоженной
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Пепс
Пепс ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 23:32
Че уж Данию так недооценивать.... Испания 6 в рейтинге, Дания 10.... Невелика в общем разница.
Пепс
Пепс
вчера в 23:29
Да Космоса надо в отставку уж.... Привезти на Евро худшую команду из 24... Это хорошо постараться надо.
4epenaxa
4epenaxa ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 23:24
И ещё момент, вы попросили перечислить ошибки... Во-первых, очень странный подход к подготовке, я про то что человек пришел со своей схемой(одна...ну от силы полторы) и пытается туда впихнуть людей, которые не привыкли так играть, когда даже топ-тренеры отталкиваются от того что есть, а если и пытаются, то в случае неудач наигрывает другие варианты не на тренировках и не в решающем матче, а в товарищеских, то есть "контрольных".... Во-вторых, ответственность за результаты, вспомните его интервью с Казанским и что он там наговорил, про актив, про его ответственность за результат. А теперь смотрим его переобувание насчёт Миранчука и комментарий после Дании. В третьих, почему этот человек ставит себя так(опять же непонятно перед кем...перед болельщиками, перед своими работадателями или перед кем???), будто он Дель Боске(человек выиграл все самые важные трофеи в футболе, при этом скромнейший человек). В четвертых, кто при этом тренере прогрессирует в сборной? В пятых, у этого человека есть план развития? Я сомневаюсь, за 5 лет мы увидели унылые навесы(к слову, так играли и до Дзюба и его удачного выхода в 18 году)....Я могу продолжать, ведь это первое что в голову пришло....
4epenaxa
4epenaxa ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 23:03
Не согласен. Как аргумент приведу назначение Хиддинка и его ключевое решение(как по мне) приглашение Зырянова в сборную. Он построил игру не вокруг Аршавина, а вокруг Зырянова(не самый техничный футболист, но в плане интеллекта на поле равных в той сборной не было). Поэтому я считаю нужен иностранец(так сказать свежий взгляд со стороны, потому что до Хиддинка про Зырянова знали единицы и у него было 0 матчей за сборную)+желательно хороший психолог. Опять же Зырянов закончил в сборной в 2012...и после того момента, я вспомню от силы матча 2, в которых игра сборной мне нравилась...А это шапито я смотреть перестаю, пока этот космос строит из себя тренера.....
rrrrr
rrrrr ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 22:38, ред.
Самое главное, что было заметно - отсутствие настроя и игроки не знали что делать, а это очевидные недоработки тренера. Сильный тренер мог бы выжать больше из этой команды, не финал, но в 1/8 можно было пройти. Уж точно Фины не сильнее наших по составу.
Александр Б 83
Александр Б 83
вчера в 20:42
Просто нет слов. Я принципиально не смотрел с Бельгией и Данией, потому, что заранее знал что будет... Расстраиваться только. Он как вратарь некудышный -дырка был. И тренер-дно. Где Бердыев? Да сочинский Федотов -вот тренеры. А это что? Позорище. Нет на него управы что ли? Гнать поганой метлой его
Александр Б 83
Александр Б 83
вчера в 20:39
Позор тренеру. Издевательство над страной и болельщиками. Настоящий мужик сгорел бы от стыда и уволился. Отличный тренер-это кто может с любым составом поставить игру и дать ррезультат положительный.
Верг
Верг
вчера в 19:16
Он назвал игру с данией лучшей игрой на евро
neukomm
neukomm ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 19:06, ред.
Одно дело проигрывать Испании в 3 мяча, другое дело Сербии и Дании влетать. Неужели разница не очевидна?!
Футбольный обозреватель
Футбольный обозреватель
вчера в 18:56, ред.
Команду менять надо с тренера. Поражает позиция Черчесова, что во всем виноваты игроки... Так набери нужных игроков, кто тебе мешает?! В России 150 млн проживает, посмотри в регионах, там 100% наши Месси бегают. Создайте школу резерва сборной РОССИИ и ищите самородков в регионах, что вы вцепились в этих мажоров... Самовлюбленный балван!!!!!
Dzinvlad
Dzinvlad ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 18:32
Бердыев в 2016 году с игроками, которые до этого занимали последнее место в РФПЛ, то есть были худшими в России, обыгрывал и Андерлехт, и Аякс, и Спарту и даже Баварию. Наравне играл с МЮ. Потому что строгий порядок и грамотная тактика на игру очень часто бьёт мастерство
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ faneng (раскрыть)
вчера в 17:43, ред.
И у той сборной тоже были провальные матчи. Достаточно вспомнить матч Испания - Россия в 2008 (4:1)
faneng
faneng ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 17:31
Нет, разговоры по типу "у нас нет игроков" - необоснованны. Хороший тренер способен и из никому не известных игроков слепить хорошую команду. Когда Россия при Хиддинке побеждала англичан в Москве, а затем шведов и голландцев - у нее тоже был не такой уж сильный состав. Да, выделялся Аршавин, но через 4 года на Евро-2012 при Адвокате он совершенно поблек.
Нет, победы 2008 - заслуга именно Хиддинка, он смог собрать и настроить команду.
Ну и классический пример - Греция-2004. Там были игроки мирового класса, там были звезды европейского футбола?
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:30, ред.
Извини, но это - утопия. Нет ни одной сборной, где большая часть игроков была из 19-летних пацанов. Это молодежка. А какая "хорошая" у России молодежка мы все недавно видели. И это они играли против своих сверстников, а не против мужиков взрослых.

Что касается сборной Венгрии, у них только 1 игрок в команде, которому меньше 23 лет, а большинству за 25
aNOOBis
aNOOBis ответ Dobermаn (раскрыть)
вчера в 17:13
Хёйберг играет за шпор, Каспер вратарь Лестера, Вестергор защитник Саутгемтона.
Сотон под настроение хоть Реал, хоть кого хлопнуть может.

Я не оправдываю товарища "лучший комментарий", но у датчан хороший состав.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:12
Я не понимаю, как можно целенаправленно готовить вратаря для сборной. Мы не можем сказать пока, вырастет ли Сафонов еще в топ-вратаря или останется середняком, как и с Максименко. Единственный вариант - когда играет лучший вратарь в форме на данный момент. Вратарь же не в сборной растет, а в ежедневных тренировках и еженедельных матчах.

Понятно, что если только взять вратаря впервые в сборную и сразу выставить против Франции, он может тупо на нервах полететь. Но если вратаря взять раз-два сыграть в товарищеских матчах, уже можно сказать, что он готов к сборной. Конечно, больше сыгравший вратарь лучше знает, от кого чего можно ждать, в частности от своих защитников. Но, опять же, если брать Сафонова, тут речь не идет о несыгранности с партнерами, даже в случае, когда Зобнин не глядя отдавал пас, он никак не мог предотвратить это, если бы даже знал склонность Зобнина косячить)
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Dobermаn (раскрыть)
вчера в 17:11, ред.
Звезды или не звезды, но выступают за не самые последние клубы:
Каспер Шмейхель - Лестер, Англия
Янник Вестергор - Саутгемптон, Англия
Андреас Кристенсен - Челси, Англия
Симон Кьер - Милан, Италия
Томас Дилейни - Боруссия (Дортмунд), Германия
Мартин Брейтуэйт - Барселона, Испания
Андреас Корнелиус - Парма, Италия
Андреас Ольсен - Болонья, Италия
Юссуф Поульсен - РБ Лейпциг, Германия
Кристиан Эриксен - Интер (Милан), Италия
Пьер-Эмиль Хейбьерг - Тоттенхэм, Англия
Миккел Дамсгорд - Сампдория, Италия
Каспер Дольберг - Ницца, Франция
Йоаким Мехле - Аталанта, Италия
Даниэль Васс - Валенсия, Испания
Даже если некоторые и не играли и в своих командах не звезды, это говорит о том, что футбол в Дании на уровне и у тренера есть прекрасный выбор игроков на все позиции.
А теперь сравни с теми, кто есть у Черчесова и даже с теми, кого он мог вызвать, но не вызвал.
Хорошо. Пусть усатый не тех поставил. А кого надо было поставить? Cкажи!
Фамилии озвучь российских игроков и мы сравним их с теми, кто играл, по их статистике и прочим параметрам.
viv
viv
вчера в 17:05
Черчесов и Дюков это тупик нашего футбола
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 17:03
Соглашусь. а почему в сборной тасовали последние года Джанаева, Лунева, Гилерме, Шунина , а не готовили целенаправленно Сафонова , или Максименко? Вместо этого Черчесов слезно уговаривал Акинфеева вернуться.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 17:01
Зачем ты передергиваешь? Я же сказал. что после ЧМ-18 надо было радикально перестраивать команду. тогда этим ребятам было по 19 лет. Самое то, для начала карьеры в сборной. Сейчас им по 22. Таких полно в составе других сборных. Посмотри на Венгрию. Там вообще звезд нет. Один Саболсаи играет в топ клубе. А команда играет. Хотя три года назад Венгров и не видно и не слышно было. От тренера зависит очень много. Кто знал еще пару лет назад Самошникова, или Макарова. А Слуцкий за сезон сделал из них отличных игроков. Работать надо. А не быть таким безграмотным и тупым как Черчесов.
амурец
амурец ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 16:38
хоть кто то адекватно прокомментировал игру Сафонова
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 16:12
О Сафонове говорят только потому, что он из Академии Краснодара. Так же говорят о Игнатьеве из Академии, все его знают по имени, но никто не знает, как он играет.

Реально Сафонов обычный средний вратарь. Его и в "Краснодаре" регулярно сажают время от времени на лавку из-за косяков.

Во вчерашнем матче были его косяки были во всех четырех голах, по факту.

- В первом он и виновник, вышел необдуманно и его перебросили, как в школе учат
- Во втором, когда Поульсен еще только начал получать и обрабатывать мяч после паса Зобнина, он дернулся и завалился на газон. Конечно, тут под расстрел давали, но так хотя бы Поульсен один на один с Сафоновым, а не с совсем пустыми воротами бы был
- В третьем, опять же, хорошие три сейва, но потом гол с 25 метров и он в метре от него летел всего лишь, 50% вратарей взяли бы такой удар
- В четвертом опять его ошибка, гол с угла в ближний угол. Зачем гадать, держи ближний угол, сокращай угол обстрела

Плюс он третий матч за месяц за сборную стоял, не понимаю слов про неготовность. Он просто изначально не заслуживал места в сборной.
Dobermаn
Dobermаn
вчера в 16:09
Серг Диамонд-т.е ты хочешь сказать,что у Дании сплошные звезды?))) Назови там хоть одну звезду,которая играет в Реале,Барсе,Баварии? Нет таких.Даже Эриксен не в основе Интера,и то его не было вчера.Виноват тренер.Из такой группы выходить обязаны были.Посмотри на Венгров,бьются с Португезами и Францией.Бердыев с Рубином остановил и обыграл Барселону.В Рубине не было звезд.Поэтому в первую очередь виноват тренер,а потом и игроки.Он их выбирает и ставит.
Найманчик
Найманчик
вчера в 16:07
Да мля как вы не поймете дело не в тренере дело в команде, уровне игроков. Хоть клопп, зидан, гваржиола будут тренировать ничего не получится с этой командой. Надо все менять с самого начала. Тренер последнее дело
valt134
valt134
вчера в 16:03
«Порядок бьет класс.» Класса у нас нет, порядка тоже. В данном случае и с данной сборной необходимо хотя бы порядок внутри сборной и всего РФС навести. Глядишь, и результат не был бы таким плачевным.
за
за
вчера в 15:52
Черчесов — тупит в сборной России.
амурец
амурец
вчера в 15:42
не стал бы утверждать, что за результаты сборной должен отвечать Черчесов, за результаты сборной должен отвечать тренер
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 15:39
Соглашусь на 100%. Когда нет хороших игроков кого ни поставь тренером сборной ничего не будет. Был уже и Капелло и Слуцкий и чего они добились со сборной?!
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:34
Все верно, но у Черчесова огромный лимит доверия после ЧМ. И , что самое важное, не перед публикой, а перед чиновниками. А значит будут тянуть с его отставкой до последнего и ждать чуда
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 15:33, ред.
О чем ты говоришь!? Максименко, Сафонов, Евгеньев и Дивеев 5 лет назад были юнцами, а потом их вызывали в молодежную сборную, за которую тоже кому-то (кому если не им по возрасту?) нужно было играть. Или ты забыл об этом? И ты действительно считаешь Дивеева хорошим защитником? Вчера он кстати был на поле. Так же как и Сафонов. Молодежка кстати тоже бесславно закончила свое выступление. Это к вопросу о том, если бы их поставили играть за основу.
"Почти месяц на подготовку"? Смешно. Пересмотри матч. Начали бодро, а закончили как? А в чем причина? Да в том, что эти игроки в РПЛ не привыкли к таким скоростям и прессингу. В РПЛ так не играют. Достаточно было взвинтить темп, включить активный прессинг и они поплыли. По этой же причине провалились в еврокубках все российские клубы. Я не защищаю усатого, мне без разницы уволят его или нет. Но реально его увольнение ничего не решит. Это топтание на месте.
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