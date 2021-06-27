Австрия замучила Италию, но фаворит показал характер в овертайме. Манчини спасли резервисты Кьеза и Пессина

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сегодня, 00:50

Сложнейший поединок для «Скуадры Адзурры».

Австрия – невероятно неудобный соперник

После победы над украинцами Франко Фода так радовался, словно вышел в полуфинал. Итальянец по происхождению, что родился в Германии и провел два матча за сборную ФРГ в конце восьмидесятых, явно хотел показать себя именно против команды Манчини. Значит, прогнозировал такую встречу, изучал соперника и понимал, как действует «Скуадра Адзурра». Фода точно смотрел их матчи последних лет.

Австрия могла похвастаться антропометрическими данными, игровой дисциплиной, неплохой физической готовностью – во втором тайме были эпизоды, когда прижимали Италию к воротам Доннаруммы. Тактически команда Фоды оказалась максимально неудобным соперником для подопечных Манчини. И хотя Алаба, Забитцер и компания не создали много моментов у ворот Италии, смотрелись достойно и сами отрезали атаку соперника от явных шансов, пока не выдохлись.

За полтора часа у фаворита 2 удара в створ

Италия действовала плохо, ведь в нападении у каждого из основы – Инсинье, Иммобиле и Берарди, было в основное время по три удара, а точно пробил лишь раз активный малыш Лоренцо. Форвард «Наполи» остался на поле, а вот его напарников заменили на Белотти и Кьезу. Но австрийцев перестановки Манчини поначалу не испугали. До начала турнира допускали, что тренерские слабости Роберто помешают в плей-офф, но не сегодня.

Италия оказалась в группе с худшей командой Евро-2020 – Турцией. Силу Уэльса проверила сегодня Дания – 4:0. А швейцарцы хуже, чем на пике пару лет назад, хотя они еще повоюют против Франции, как сегодня австрийцы с итальянцами. И все-таки нулевое основное время – вина фаворита. Ничего невероятного в действиях коллектива Фоды не было, но поскольку форварды Италии провели худший матч на турнире, а Драгович и Хинтереггер долги держались – получили полтора часа без голов.

Австрийцы впечатлили прессингом и отбором

Показали все, что умеют. Замененный Верратти на последних минутах нервничал – очевидно, что Марко не удался поединок, как и его команде до овертайма. Впервые увидели дополнительное время, поскольку Австрии хватило на полтора часа. Италии повезло, что Арнаутович не прочитал эпизод перед своим голом и оказался вне игры, и что при другом навесе у австрийцев было сразу два офсайда подряд – даже если бы речь шла о пенальти, его не поставили.

Как не поставить высокую оценку Италии за основное время матча против колючей Австрии. Важно отметить, что до матча у команд были одинаковые показатели интенсивности прессинга – агрессивные ребята. И поскольку команда Фоды почти столько же владела мячом, как и соперник, то отмечаем их преимущество по отборам – защитники и хавбеки Австрии работали резче, чем команда Манчини, где только Ди Лоренцо из обороны включался один в один. Фаворит словно недооценил соперника, или же не был достаточно свежим для легкой победы.

Привыкаем к овертаймам в больших матчах

В УЕФА отменили правило выездного гола, и это не обязательно хорошая идея. Когда в плей-офф Лиги чемпионов будут тащить игру в овертаймы, то фанаты получат немало бессмысленных получасовых отрезков. Но сегодня Италия после полуторачасовой изнурительной борьбы именно в дополнительное время создала ключевые моменты в поединке. Кьеза успешно вышел на замену и идеально использовал неудобный пас.

Федерико – красавчик, ведь умная скидка Спинаццолы была технически сложной. Но и прием мяча, и перекладывание с ноги на ногу, и сам удар удались крайнему форварду Италии. Удачная замена, хотя австрийцы не сдались после того мяча и разогнали парочку перспективных атак на ворота Доннаруммы. Впрочем, физически Австрия подсела, а вот Италия проснулась, поэтому фаворит довел счет до комфортного, как в полуфинале ЧМ -2006 с немцами, когда Дель Пьеро дополнил гол Гроссо.

Италия в день рождения Мальдини вернулась к истокам

Австрия не относится к главным очарованиям Евро. У них скорее крепкая игра и правильный настрой, нежели искренность и яркость, что подкупают публику. Но с учетом силы Италии – а в плей-офф случился средний матч мощной сборной, надо отдать должное Фоде и подопечным. Выиграли у Украины, чтобы гарантировать встречу с фаворитом и выступили достойно. В отличие от Уэльса, не сломались в защите, сковали итальянцев и выдержали морально.

Им было невероятно сложно, отдали все силы до последней капли пота, но и Италию заметно выжали. Тяжело будет Манчини в четвертьфинале, если победитель матча Бельгии и Португалии отдаст меньше энергии ради четвертьфинала. Зато Италия, которая на групповом этапе была сама не своя – скорее атакующая, чем оборонительная, сегодня вернулась в родную гавань сложных, но важных побед. В день рождения легендарного Мальдини разве могло быть иначе? Впрочем, атакующее начало тоже показали.

Ключевые цифры

- Манчини за время работы с итальянцами использовал 63 футболистов, ставит на конкуренцию. С одной стороны, подчеркивает демократичность подхода – не важно, за кого играешь, за «Сассуоло» или «Ювентус», но если заслуживаешь, то будешь на поле. С другой, такой перебор говорит, что нет 11 суперзвезд, которые выиграют вместо наставника. И плюс, и минус этой команды. У австрийцев похожий подход – Фода перебрал 53 игрока, но класс в итоге сказался. Кьеза крутой, но запасной, вышел свеженький и спас. У Австрии такого человека на скамейке попросту нет.

- 31 поединок без поражений – рекордная серия в истории сборной Италии. Побили достижение времен Витторио Поццо и двукратных чемпионов мира 30-х годов прошлого века, а этот тренер работал со сборной Италии 19 лет подряд. Манчини трудится меньше, но его команда не уступала с осени 2018-го, когда проиграли 1:0 португальцам в Лиге наций. Многие, начиная перечислять имена соперников, что не обыграли Италию по ходу рекордной серии, кивают на их средний класс. Ребята и девчата, в мире футбола сложно собрать 31 матч без осечек, даже если на голову выше всех, а напротив одни середняки. А у Италии хватало в недавнем прошлом больших проколов, чтобы не считаться записным фаворитом, так что молодцы.

- 1-й гол пропустил Доннарумма на Евро-2020, прервалась серия из 11 «сухарей» Италии. Ачерби сыграл не хуже, чем Кьеллини, и хотя мелкие позиционные ошибки были, Австрия не обстреливала ворота молодого Джанлуиджи постоянно. Журим Италию за недостаточное изучение соперника – пропустили, а Нидерланды домашнюю работу выполнили лучше. Но помним четыре сэйва Бахманна, так что в идеальный для себя вечер Италия могла завоевать победу спокойнее и чуть раньше. Скорее хвалим Австрию за крутой настрой и идеальный стандарт, нежели строго ругаем Манчини, ведь задачу в итоге фавориты выполнили.

Для плей-офф такой поединок – норма, не все соперники там будут удобными. Пессина вовремя дополнил удар Кьезы своим результативным выстрелом. Вот поэтому этот парень и не пускает Миранчука в основу «Аталанты». Италия не струсила, замены Манчини сработали – пять новых игроков не ударили в грязь лицом.