Дубль Дольберга продолжил сказку Дании на Евро. Уэльс стал заложником игры на отбой

1624731646

вчера, 21:20

А ведь на месте датчан могли быть россияне…

Атакующие показатели

Дания до плей-офф забила 4 из 5 голов в ворота одной команды, которую оставила за бортом турнира. А Уэльс отличился на групповой стадии трижды, огорчив дважды команду Турции. Прямо скажем, до очной встречи не впечатлили реализацией моментов. Особенно датчане, ведь чаще них наносили удары лишь итальянцы. Зато 19.7 выстрелов за игру против 9.3 от Уэльса – разница, что отразилась на нынешней игре. Когда датчане разыграли симпатичную комбинацию с левого фланга в центр, то форвард Дольберг оказался свободным и нанес красивый обводящий удар. Всего по точным выстрелам сегодня счет 1:8, поэтому счет на табло – 0:4. У фаворита в матче пошли голы без большого количества явных шансов до концовки. Сложно поверить, но это правда — Дольберг стал первым за 29 лет датчанином, что забивал в плей-офф стадии Евро, ведь в 2004-м уступили чехам в четвертьфинале со счетом 3:0, а в других случаях из группы не выбирались.

Результат: победа Дании.

Культура паса и владение

Меньше валлийцев владели мячом только две сборные на Евро – венгры и шведы. Даже команда Черчесова чаще играла первым номером. А датчане, попав в группу с двумя сборными, что не могли толком удержать у себя мяч, выбились в лидеры – были на пятом месте с впечатляющим показателем в 57 %. Сегодня расклад не изменился – Уэльс сыграл на отбой, а их соперник чаще давил, как любит их атакующий по тактическому темпераменту наставник Хьюлманд. По работе с мячом тоже разница – 84 % против 78 % у валлийцев. Разумеется, по интенсивности игры в пас команда Дании тоже была впереди – 6 против 3 передач за игровую минуту. В очном матче валлийцы были с мячом чаще, но эти 46 % — отражение дубля Дольберга.

Результат: победа Дании.

Использование своих козырей

Крайне важный пункт для плей-офф, где достаточно быть безжалостнее, чем соперник, а вот разницу в стиле или классе можно нивелировать одним удачным действием. Уэльс – команда без мяча. Например, у Дании было четыре десятка атак с 10+ передач подряд, у валлийцев – чуть больше десяти. То есть команде Пейджа нужно меньше времени, чтобы дойти к чужим воротам и придумать момент. Бэйл, Рэмзи и Джеймс являются высококлассными исполнителями, а Аллен привык разыгрывать стандарты. Но в Амстердаме у валлийцев не пошла их игра, а вот Дания была ровно такой, как умеет – четкая, спокойная, солидная и победная.

Результат: победа Дании.

Надежность защитной линии

До матча казалось, что Уэльс в широком и низком блоке проведет большую часть матча. После стартовой активности соперника Дания завладела преимуществом – контролировали мяч, но большинство коридоров по направлению к Дольбергу сначала были закрыты. Уэльс обычно уверен в себе, понимает каждый винтик в механизме, умеет огрызаться и держаться в защите, ведь не пропускали помногу, хотя играли против агрессивных швейцарцев и итальянцев. Дания же без Эриксена частенько уступала в прошлые годы, но сегодня им улыбнулась удача – Дармсгорда и Дольберга упустили в первом тайме, а после перерыва Уильмс подарил Касперу дубль. Дания себе такие же ошибки не позволяла, по воротам Дании попали всего один раз.

Результат: победа Дании.

Прессинг и агрессивность

Только венгры на Евро разрешали соперникам больше «возить» мяч, чем Уэльс. А вот датчане по PPDA (интенсивности прессинга) наравне с немцами и лучше итальянцев. Отчасти это разный тактический подход, но датчане могут выключить высокий прессинг, чтобы отдохнуть, а вот валлийцы, если ничего не получается, добавить в отборе шансов не имеют. Сегодня это было заметно ближе к концу первого тайма, когда датчане прижали соперника. А вот по стилю отбора команды похожие – не спешат с игрой один в один, но любят перехваты. Причем датчане побеждали чаще, а без мяча были реже.

Результат: победа Дании.

Тактика и тренерские идеи

От Хьюлманда жали тройку в центре защиты, но тренер перестроился на четверку в обороне под соперника. Поскольку Дания лишилась Васса – латераль приболел (надеемся, не коронавирус), а соперник Ампаду – получил красную карточку в прошлом туре, то были небольшие изменения. Но скорее давил вес одной ошибки, поэтому и Уэльс, и Дания начали неспешно, боевито. Парни крепкие, и хотя валлийцы ниже, зато юркие. Неплохо работали в центре поля. Но Пейдж со схемой «4-2-3-1» не нашел зоны между линий Дании. А вот план Хьюлманда работал четко – его футболисты намного чаще касались мяча в чужой штрафной. У валлийцев не было запасного плана, что упростило задачу датчан.

Результат: победа Дании.

Качество футбола от лидеров

Матчи на вылет не всегда удаются лучшим. Например, Бэйл и Рэмзи сегодня не провели идеальный для себя поединок. Отчасти из-за низкой игры Уэльса с минимумом касаний у чужих ворот, отчасти из-за умения Дании держать соперника на удобном расстоянии, как в боксе. Не сказать, что сегодня Кьер или Хейбьерг провели идеальный поединок, но Брейтуэйт сыграл привычно активно и заслужил гол, как и Мехле. А Дольберг, хотя лишь подменял Поульсена, сделал дубль. У валлийцев таких включений от лидеров не дождались, датчане сыграли намного круче. В концовке матча Уэльс не висел на воротах Шмейхеля, а вот датчане довели счет до разгромного – забили третий и четвертый мячи.

Результат: победа Дании.

Общий счет. Уэльс – Дания – 0:7

Валлийцы чисто проиграли достойному сопернику в футбол, что не дал команде Пейджа развернуться. Обидно, что Россия не завоевала в Копенгагене ничью, ведь в таком случае именно она сыграла бы против Уэльса, которому сложно работать без мяча, атаковать или отыгрываться, если не хватает характера и навесов с флангов.

А вот сборная Дания – красавцы, все получилось, в двух подряд поединках забили по четыре мяча. Очарование Евро-2020, хорошо, что добрались до восьмерки лучших сборных турнира. Даже если у вас появится суперсила и сможете на время вычеркнуть из памяти историю Эриксена, а еще результат поединка датчан с командой России, то без двух запоминающихся событий останется команда Хьюлманда, которая смело сыграла против Бельгии и доминировала против Уэльса.

А еще это сборная с невероятными фанатами. И в 2012-м датчане круто шумели, и спустя девять лет не разучились радовать команду любовью и поддержкой. Веселые ребята, что болеют за толковую команду, справедливо следуют в четвертьфинал в Баку и ждут победителя пары Нидерланды — Чехия. А под конец магия чисел. Финал Евро-1992 Дания выиграла у немцев именно 26 июня.