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10 голов в последнем туре и победный удар Классона. Испания и Швеция взяли с собой в плей-офф Украину

вчера, 22:13
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Результативная развязка в группе E.

Итоговое положение команд

10 голов в последнем туре и победный удар Классона. Испания и Швеция взяли с собой в плей-офф Украину

- Швеция стартовала на Евро-2020 с нулевой ничьей против Испании, причем в том матче команда Янне Андерссона владела мячом антирекордные 14.9% игрового времени. Дальше были победы над Словакией и Польшей, позволившие «Сине-желтым» выиграть группу. Скорее всего, в 1/8 финала шведы сыграют против Украины.

- Испания начала Евро-2020 с ничьих против Швеции и Польши, разрядив всю обойму в словаков, которым в последнем туре досталось больно — 5:0. Благодаря этой победе испанцы вышли со второго места в 1/8 финала, где сыграют с Хорватией.

- От группы E в плей-офф отправятся только две команды: Польша, несмотря на три гола Роберта Левандовски на турнире, финишировала последней с 1 очком в активе, а набравшая 3 балла Словакия не проходит в четверку лучших команд, занявших третьи места, из-за плохой разницы забитых и пропущенных голов — «-5».

«Фишки» группы E

Рекорд Испании и антирекорд Швеции. Матч первого тура Испания — Швеция не подарил забитых голов, зато породил рекорд (и заодно антирекорд) чемпионатов Европы. «Красная Фурия» Луиса Энрике владела мячом 85.1% игрового времени, что стало рекордным показателем в истории Евро. Такого доминирующего контроля мяча прежде никто не демонстрировал. Соответственно, Швеция записала на свой счет антирекорд — 14.9% владения.

Результаты последнего тура в пользу сборной Украины. Команда Андрея Шевченко финишировала на третьей строчке в своей группе и вынуждена была надеяться на счастливое стечение обстоятельств, чтобы попасть в 4 из 6 лучших третьих команд Евро-2020 и пробиться в плей-офф. Украинцам нужно было, чтобы Польша не набрала 3 очка, а в матче Испания — Словакия был победитель. Такие результаты отрезали третью команды группы E от дальнейшего пребывания на турнире и выводили в 1/8 финала Украину, что в итоге и произошло, причем с вероятностью 99% украинцы станут соперниками шведов в первом раунде плей-офф. Изменить это может только поражение Португалии от Франции с разницей в 4 мяча и более.

Роберт Левандовски на последнем месте. Польский суперфорвард привык к первым местам с «Баварией», однако чемпионат Европы для Роберта получился безрадостным: «Кадра» заняла последнюю строчку в своем квартете, сумев набрать всего лишь одно очко благодаря ничьей в игре с испанцами. Сам Левандовски упустил несколько роскошных моментов, особенно запомнится его двойное попадание в перекладину в игре со Швецией, но и забил 3 мяча — гол Испании и два — шведам.

Уникальное комбо Мартина Дубравки. Вратарь сборной Словакии установил уникальное достижение для крупных турниров (чемпионаты мира + чемпионаты Европы). В матче против Испании Дубравка сначала отразил пенальти от Альваро Мораты, а потом стал автором автогола. Прежде ни одному голкиперу на мундиалях и Евро не удавалось собрать столь необычное комбо.

Цифровое измерение

1 — Виктор Классон стал третьим представителем РПЛ с голом на Евро-2020 (после Дзюбы и Влашича) и первым, которому удалось забить победный мяч на Евро-2020 (Швеция — Польша — 3:2).

2 – футболисты сборной Испании дважды били пенальти в матчах группового этапа, и обе попытки оказались неудачными: Жерар Морено попал в штангу в игре с Польшей, а Альваро Мората проиграл дуэль Мартину Дубравке в матче со Словакией. Сборная Испании-2020 стала второй командой, не сумевшей реализовать 2+ одиннадцатиметровых в рамках одного Евро (без учета послематчевых серий) после Нидерландов-2000.

3 — Эмиль Форсберг и Роберт Левандовски стали лучшими бомбардирами группы E, забив по три мяча, причем они оформили дубли в очном матче.

5 — сборная Испании впервые забила пять голов в матче финальной части чемпионата Европы.

8 — Юрай Куцка, установивший окончательный счет в матче Словакия — Испания (0:5) голом в свои ворота, стал автором восьмого автогола Евро-2020. Это больше, чем на всех вместе взятых турнирах с 2000 года (7):

Евро-2000 — 1 автогол

Евро-2004 — 2

Евро-2008 — 0

Евро-2012 — 1

Евро-2016 — 3

10 — в матчах третьего тура группы E было забито 10 голов. Это самый результативный тур в рамках отдельно взятого квартета на Евро-2020, причем до этого Испания, Швеция, Польша и Словакия результативностью не радовали: в первом и втором турах было забито по 3 мяча, из-за чего группа E выглядела скучной и унылой.

44 — Ферран Торрес забил гол в ворота словаком первым ударом после выхода на замену через 44 секунды после появления на поле. Это второй показатель в истории чемпионатов Европы, а рекорд принадлежит другому испанцу — Хуану Карлосу Валерону, который на Евро-2004 поразил ворота сборной России через 39 секунд после выхода на замену.

69 — после дубля в ворота шведом у Роберта Левандовски стало 69 голов за сборную Польши, что в два раза больше, чем у всех остальных футболистов из заявки сборной Польши на Евро-2020 (34 гола).

81 — со стартового свистка матча Швеция — Польша прошла 1 минута и 21 секунда (81 секунда), когда Эмиль Форсберг открыл счет. Шведский полузащитник забил самый быстрый гол Евро-2020, перекрыв достижение датчанина Юссуфа Поульсена (99 секунд на гол в ворота Бельгии) и стал автором второго самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы после форварда сборной России Дмитрия Кириченко (65 секунд на гол в ворота Греции на Евро-2004).

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 10:55
Хорошая подборка. Жаль Польшу. Билась достойно, но вылетела.
112910415
112910415
сегодня в 07:28
соседей можно поздравить !
Пепс
Пепс
сегодня в 00:21
Давайте порадуемся за сыседей.... Ыхыхы....хс
Омеля
Омеля ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 00:17
ну нам и повезло и сыграло то что мы КРУПНО не проигрывали...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:20
Украине конечно подфартило!
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