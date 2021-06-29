Голы-фантомы на чемпионатах мира, серии пенальти и 1:5 в Мюнхене. Незабываемые матчи Англии и Германии

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вчера, 17:19

Надеемся, сегодня тоже сыграют легендарно!

Главное из оставшихся блюд 1/8 финала Евро-2020 — встреча Англии и Германии на «Уэмбли». Старые соперники встретятся в 33-й раз. История их отношений началась в 1930 году в Берлине, первый матч задал ритм одному из важнейших противостояний мирового футбола на уровне сборных — сыграли 3:3. Столько всего интересного было после… а сколько еще будет. Да вот прямо сегодня!

ЧМ -1966. Финал. Англия — Германия — 4:2 (дополнительное время)

Голы: Херст 18, 101, 120; Питерс 78 — Халлер 12; Вебер 90.

Англичане считают, что изобрели футбол, но исторически сборная Германии гораздо более значимая команда: у немцев 4 победы на чемпионатах мира и 3 титула чемпионов Европы, в то время как «родоначальники» выиграли только один большой турнир — домашний мундиаль 1966 года. 55 лет назад на старом «Уэмбли» команда Альфа Рамсея сошлась в битве за «золото» с уже мощной, но еще не титулованной с ног до головы Бундесманшафт. Большие победы Хельмута Шена были еще впереди, а первый свой большой финал великий немецкий тренер, как модно среди его соотечественников и в наши дни, проиграл.

Англия пропустила первой, но сумела переломить ход матча и была близка к победе в основное время, но Вольфганг Вебер голом затащил игру в овертайм, где суждено было случиться скандалу. О главном из трех голов Джеффа Херст до сих пор спорят: судья из Швейцарии Готтфрид Динст не зафиксировал взятие ворот, ему помог лайнсмен Тофик Бахрамов из СССР , который со своей позиции увидел, что мяч пересек ленточку ворот. А случилось ли это на самом деле — никто не знает, изучение видеозаписей не дало однозначного ответ. Триумфу Англии на домашнем чемпионате мира поспособствовали «золотые» сантиметры и решимость Тофика Бахрамова.

ЧМ -1990. Полуфинал. Германия — Англия — 1:1 (4:3 по пенальти)

Голы: Бреме 60 — Линекер 81.

Кармический след, тянущей за Англией в больших матчах с Германией, указывает на то, что гола Джеффа Херста все же не было. Фортуна несколько раз показательно отворачивалась от англичан, и мы до сих пор не знаем, выплачен ли долг полностью или нет. Одну из таких «транзакций» сборная Англии провела в полуфинале ЧМ -1990. «Три Льва» очень хотели в финал, Пол Гаскойн даже заплакал, когда получил желтую карточку, которая означала дисквалификацию на решающий матч мундиаля. Впрочем, сборная Англии туда все равно не попала.

Андреас Бреме забил на излете часа игры, но у автора крылатого выражения про футбол и немцев Гари Линекера нашелся достойный ответ. Выяснение отношений зашло слишком далеко — в серию пенальти, где первые шесть ударов реализовали Бреме, Маттеус, Ридле, Линекер, Бирдсли и Платт. А потом Стюарт Пирс допустил промах, на который Олаф Тон ответил хладнокровным ударом. Кристофер Уоддл мог оставить Англию в игре, вручив судьбу сборной в руки 40-летнего Питера Шилтона, но вместо этого зарядил в перекладину и обрек свою команду на болезненное поражение в шаге от финала.

Евро-1996. Полуфинал. Англия — Германия — 1:1 (5:6 по пенальти)

Голы: Ширер 3 — Кунц 16.

Шесть лет спустя Англия и Германия снова сошлись в полуфинале крупного турнира. На этот раз «родоначальники» рвались в финал домашнего чемпионата Европы, но были остановлены немцами по знакомой схеме — 1:1 в основное и дополнительное время с поражением в серии пенальти.

11 из 12 ударов были реализованы, Стюарту Пирсу выпал шанс исправиться за промах на ЧМ -1990, и он достойно распорядился своей попыткой. Роковую ошибку допустил Гарет Саутгейт, нынешний тренер сборной Англии. Защитник «Астон Виллы» проиграл дуэль Андреасу Кепке, а тезка вратаря Меллер вывел Германию в финал. Кстати, немцы в обоих случаях завоевали трофей после побед над заклятыми друзьями в сериях пенальти.

Отбор ЧМ -2002. Германия — Англия — 1:5

Голы: Янкер 6 — Оуэн 12, 48, 65; Джеррард 45+3; Хески 73.

Был такой локальный эпизод, когда островитяне заставили страдать своих традиционных экзекуторов. Германия на старте отборочного турнира одержала минимальную победу на «Уэмбли», а игра в Мюнхене стала роскошной местью «Трех Львов»: пропустили быстрый гол, на который ответили пятью точными ударами, Майкл Оуэн оформил хет-трик. Шел сентябрь 2001-го, а в конце года форвард «Ливерпуля» получил «Золотой мяч».

Англия была хороша в отдельно взятом матче, однако немцы умеют делать выводы, и тут важно понимать, чем все закончилось. Обе команды квалифицировались на мундиаль в Японии и Южной Корее, обе проиграли Бразилии. Только Англии не посчастливилось встретиться с будущими чемпионами в четвертьфинале, а Германия вернулась домой с «серебром».

ЧМ -2010. 1/8 финала. Германия — Англия — 4:1

Голы: Клозе 20; Подольски 32; Мюллер 67, 70 — Апсон 37.

В предыдущий раз в рамках крупного турнира Германия и Англия встретились на той же стадии, что и сегодня — 11 лет назад в 1/8 финала чемпионата мира в ЮАР . Матч, завершившийся с однозначным счетом, запомнился своей неоднозначностью, ведь сборная Англии под началом Фабио Капелло выглядела гораздо лучше, чем можно подумать, глядя на цифры 4:1.

Германия забила два мяча к 32-й минуте, но Англия ответила ударом головой Мэтью Апсона, а перед самым перерывом Фрэнк Лэмпард послал мяч в ворота Мануэля Нойера рикошетом от перекладины. Круглый поганец побывал в полуметре за линией ворот, но ударился о газон и выскочил в поле. Судьи этого не заметили и отняли у англичан чистый гол, а во втором их добил дублем молодой Томас Мюллер, который сегодня тоже будет на поле, как и Нойер. Чья очередь платить по счетам?