Фатально неудачливые. Бельгия Де Брюйне и Азара в компании с голландцами и венграми

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вчера, 17:02

Уходит эпоха великой команды без трофея.

В клубном футболе довольно редко по-настоящему великие коллективы остаются совсем без трофеев. А вот мир сборных жестокий, матчей меньше, большие кубки разыграют редко, на всех не хватает. Не совсем удивительно, что в истории футбола было много запоминающихся сборных, что так и не сумели взять заветный большой трофей.

В выдающемся списке пополнение. Бельгия привезла на Евро-2020 самый возрастной состав из всех. Морально очередное поражение может их добить. А реальных шансов ворваться на пьедестал с «золотом» осталось лишь два. Осенний финал четырех Лиги Наций – первый. Хотя вряд ли Де Брюйне будет бурно праздновать такую победу.

Да и соперники там грозные – в полуфинале Франция, а потом победитель пары Испания – Италия. Еще будет ЧМ -22 в Катаре, но до следующей зимы защитники бельгийцев станут еще старше. Де Брюйне уже тридцать лет – держаться на пике в таком возрасте куда сложнее, чем в двадцать пять. В каждом десятилетии свои звезды без медалей…

Австрия 1931-1938

Недавно сборная Австрии впервые с 1954 года вышла в плей-офф на крупном турнире. Но в тридцатых годах перед войной плели венские кружева, были одной из самых сильных команд в мире. Дело не только в великолепном Зидане своего времени, что играл чуть ближе к атаке – Синделаре, но и в наличии великого тренера Хуго Майзля. Еврей из Богемии приговаривал: «Лучшая оборона — это атака». «Вундертим» первым обыграл Шотландию из сборных континентальной Европы. В 1934-м дошли до полуфинала ЧМ , проиграли Италии, но взяли третье место, обыграв немцев. А потом умер Майзль. Через год случилась оккупация Австрии. Такие истории никогда ничем хорошим для захваченных земель не заканчиваются.

Венгрия – 1949-1956

А давайте не записывать Венгрию в удачливые после победы на Олимпиаде в 1952 году. Хотя бы потому, что дальше был швейцарский мундиаль, а выигрывать с таким составом и преимуществом над всеми могли чаще. Если австрийцев уничтожили «коричневые», то Венгрию — «красные». После бегства от диктатуры Пушкаш сменил футбольное гражданство, играл за Испанию. До этого потерял пять лет в футболке родной национальной команды. Кошич тоже бежал в Испанию, но в «Барселону», а не в «Реал». Убили команду звезд, которую до этого морально подрубили немцы в финале в Берне. Тотальный аутсайдер матча обыгрывал великую сборную Венгрии в 1954 году в финале ЧМ , хотя в группе подопечные Густава Шебеша обыграли ФРГ со счетом 8:3.

Нидерланды 1972-1978

Вот не поссорился бы Кройф с футбольными чиновниками накануне ЧМ -78 и Йохан не переживал за детей, которых пытались выкрасть за год до турнира, глядишь, со второй попытки Нидерланды, что подарили миру «тотальный футбол» вместе с тренерами «Аякса» и других тамошних команд, выиграли мировую корону. Но после обидного поражения от немцев в финале ЧМ -74 «заводной апельсин» уже без Кройфа проиграл финал Аргентине. А до этого вылетели на Евро-76 от Паненки за шаг до финала, чтобы потом в утешительном призовом матче обыграть Югославию. Но кому нужны победы, если они рядовые? Кройф, Неескенс, Крол, Ренсенбринк, Реп и Хаан так ничего со сборной не выиграли. Только Ринус Михелс, поскольку век тренеров дольше, добрался до успешного финала Евро-88. К слову, друзья Гвардиолы проговорились, что в старости испанец планирует возглавить сборную Нидерландов – видать, в память о Кройфе. Посмотрим, что из этого получится, Хосеп умеет выигрывать трофеи.

Бразилия 1982-86

У французов в восьмидесятых хотя бы Евро-1984 с кубком есть. А вот великие бразильцы начала восьмидесятых так ничего большого не выиграли. Кубки Америки тогда проводили раз в четыре года. В 1983-м в финале из двух матчей сражались Уругвай и Бразилия. «Селесао» уступили 0:2 и не сумели взять реванш – 1:1. Сократес, Роберто Динамит и Карека проиграли в финале, а за год до этого бразильцы умывались слезами после второго группового этапа ЧМ -82. Первый выиграли чисто – три победы, разница мячей 10:2, но во втором роковым стало поражение от Италии 2:3, хотя аргентинцев до этого обыграли (3:1). Команда Беарзота уехала выигрывать кубок, а яркие подопечные Теле Сантаны через четыре года уступят Франции в серии пенальти в мексиканском четвертьфинале ЧМ -86. И возвращение знакомого тренера не помогло.

Италия 1990-94

«Милан» побеждал с конца восьмидесятых в Кубке чемпионов, звезд у Италии хватало – остались люди с 1982-го, добавились новые имена. Но итогом стал промах Роберто Баджо в финальной серии пенальти. Пальюка, Мальдини, Берти, Баджо, Альбертини и другие звезды, вроде Массаро и Донадони, не стали чемпионами мира. Манчини тот турнир смотрел как зритель, но помнит домашний мундиаль 1990-го, когда стал редким игроком в заявке, что не провел на поле и минуты. Итальянцы могли похвастаться россыпью прекрасных игроков, но единицы успели застать «золотой» 1982-й. В девяностых Скуадра не взяла победу ни на Евро, ни на ЧМ , часто вылетая по пенальти.

Англия 2001-07

Возможно, британцы подходят хуже всех, ведь великолепный футбол не показывали? Да, но и Италия девяностых играла хуже, чем можно было судить по именам. У англичан были Лэмпард, Терри, Кэмпбелл, Коул, Невилл, Оуэн, Бекхэм, появился Руни. В начале двадцать первого века английские клубы набирались сил, а наличие мощных бразильцев в 2002 году не мешало Англии успешнее провести Евро-2004. Вылетели от португальцев в турнире, где выиграли греки. На ЧМ -2006 – новые пенальти со знакомыми португальцами. Финалом надежд стал невыход на Евро-2008 при участии хорватов и россиян. Классное было поколение, но с тренерами им не повезло.

Бельгия 2014-…

Португальцы не очень великие, но Евро и Лигу Наций выиграли. Французы скандальные, но свой трофей заполучили. После испанской сборной Дель Боске откровенно великих национальных команд было немного. Бразильцы не те, что раньше. Вот сборная маленькой Бельгии, разделенная на две культурные части, соединила таланты вместе и шла на первом месте в рейтинге ФИФА . При этом на ЧМ -2014 вылетели от аргентинцев, что дошли до финала. На Евро-2016 уступили Уэльсу. Теперь пропустили вперед итальянцев. Немного обидно, но перенос турнира на год сказался – постарели, работали рационально, за это поплатились. Есть маленький шанс, что Франция будет разбирать вылет от швейцарцев до осени. Тогда Де Брюйне и Азар обыграют чемпионов мира в полуфинале Лиги Наций и будет шанс на трофей.

Но это не кубок мира или Европы. А в Катаре можем увидеть ровно эту же команду, но на год старше. Возможно, в реальном времени не кажется, что Бельгия прямо великая, но вспомните о качестве игры и оцените уровень мастерства. Куртуа, Вертонген, Витсель, Азары, Де Брюйне, Мертенс и Лукаку — классные футболисты. Жаль, что им так и не удалось выйти в большой финал. Но футбол жесток, в конце лишь один победитель.