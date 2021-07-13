Месси, Неймар и Каземиро попали в символическую сборную Кубка Америки

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13 июля 2021, 18:46

КОНМЕБОЛ объявил символическую сборную Кубка Америки, победителем которого стала сборная Аргентины.

Вратарь: (Аргентина).

Защитники: (Эквадор), Маркиньос (Бразилия), (Аргентина), (Чили).

Полузащитники: (Перу), Каземиро (Бразилия), (Аргентина).

Нападающие: Неймар (Бразилия), (Аргентина), (Колумбия).

Стоит отметить, что в символическую сборную Кубка Америки не попал лучший игрок финала турнира.