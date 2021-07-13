Месси, Неймар и Каземиро попали в символическую сборную Кубка Америки

КОНМЕБОЛ объявил символическую сборную Кубка Америки, победителем которого стала сборная Аргентины.
Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина).
Защитники: Первис Эступиньян (Эквадор), Маркиньос (Бразилия), Кристиан Ромеро (Аргентина), Маурисио Исла (Чили).
Полузащитники: Йосимар Йотун (Перу), Каземиро (Бразилия), Родриго де Пауль (Аргентина).
Нападающие: Неймар (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина), Луис Диас (Колумбия).
Стоит отметить, что в символическую сборную Кубка Америки не попал лучший игрок финала турнира.