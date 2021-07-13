ГлавнаяНовостиСимволические сборныеКубок Америки 2021

Месси, Неймар и Каземиро попали в символическую сборную Кубка Америки

13 июля 2021, 18:46

КОНМЕБОЛ объявил символическую сборную Кубка Америки, победителем которого стала сборная Аргентины.

Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина).

Защитники: Первис Эступиньян (Эквадор), Маркиньос (Бразилия), Кристиан Ромеро (Аргентина), Маурисио Исла (Чили).

Полузащитники: Йосимар Йотун (Перу), Каземиро (Бразилия), Родриго де Пауль (Аргентина).

Нападающие: Неймар (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина), Луис Диас (Колумбия).

Месси, Неймар и Каземиро попали в символическую сборную Кубка Америки

Стоит отметить, что в символическую сборную Кубка Америки не попал лучший игрок финала турнира.

Все новости
Футбольные безработные. Дзагоев без нового контракта с ЦСКА, защитник сборной России ищет работу в Москве
Вчера, 14:59Александр Чистяков в блоге Символические сборныеКомментарии11
Третий вратарь сборной России и ни одного серебряного призера в топ-11. Лучшие футболисты РПЛ-2020/21
15 июляАлександр Чистяков в блоге Символические сборныеКомментарии11
ОфициальноРФС утвердил список лучших футболистов минувшего сезона
15 июля ФотоКомментарии37
Нойер не выручал Германию, Жота бесил Роналду, футболисты «Спартака» огорчили. Сборная разочарований Евро-2020
13 июляАлександр Чистяков в блоге Символические антисборныеКомментарии14
ОфициальноУЕФА представил сборную Евро-2020. В ней 5 итальянцев
13 июля Комментарии24
Роналду места не нашлось, зато здесь Доннарумма и другие чемпионы. Символическая сборная Евро-2020
12 июляАлександр Чистяков в блоге Символические сборныеКомментарии29
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
13 июля в 23:19
каземир какойто пузатый там на фото
Elliada
Elliada
13 июля в 20:28
Видно, что Каземиро доволен
shlomo
shlomo
13 июля в 18:56
Ну вот теперь и ценники на них увеличатся...
sv_1969
sv_1969
13 июля в 18:49
Нормальный так выбор
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100