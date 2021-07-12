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Роналду места не нашлось, зато здесь Доннарумма и другие чемпионы. Символическая сборная Евро-2020

вчера, 21:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Кейн Харри
Кейн Харри
Нападающий
Де Брюйне Кевин
Де Брюйне Кевин
Полузащитник
Доннарумма Джанлуиджи
Доннарумма Джанлуиджи
Вратарь
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Команда гордости.

Вратарь

Джанлуиджи Доннарумма (Италия)

Джиджи снискал к себе отчасти пренебрежительное отношение из-за тактики агрессивных переговоров, которую Мино Райола неоднократно опробовал на «Милане», но контрактные дела не должны влиять на оценку футбольных способностей Доннаруммы. Имеем дело со все еще очень молодым, но уже достаточно опытным и по-настоящему мощным вратарем, который блестяще провел Евро-2020. Выручал Италию не слишком часто благодаря надежным действиям защитников, но каждый сэйв — исключительно важен. Выиграл две серии пенальти и забрал приз лучшему игроку турнира. Во всех смыслах большой вратарь.

Защитники

Йоаким Мехле (Дания)

Мигрировавшие на левый фланг правши организовали там мощную конкуренцию, так что одного из них даже пришлось вытащить на родную позицию. Здесь мог быть Леонардо Спинаццола, но он пропустил решающие матчи из-за травмы, да и по личной статистике одноклубник Алексея Миранчука даст фору любому. Мехле отмечался результативными действиями в каждом победном матче датчан: забил в ворота России и Уэльса, отдал результативный пас в матче с Чехией.

Леонардо Бонуччи (Италия)

Один из двух футболистов наравне с Кевином Де Брюйне, кто попал и в символическую сборную группового этапа, и в идеальную команду всего турнира. Лео — это высочайший класс, неприступная надежность и игра на максимуме возможностей в каждом матче. Последней каплей в пользу Бонуччи, конечно же, стал его гол в финале.

Харри Магуайр (Англия)

Харри пропустил два стартовых матча сборной Англии на Евро, но потом застолбил за собой место в центре обороны и был почти так же хорош, как во время памятного отпуска в Греции. Магуайр идеально сработал против Германии, забил гол в игре с Украиной, перекусывал атаки Дании и Италии, реализовал свою попытку в серии пенальти финального матча. Сделал все от себя зависящее ради вожделенного титула.

Люк Шоу (Англия)

Шоу оказался внезапно хорош в матчах Евро-2020, даже у Моуриньо вряд ли найдутся язвительные замечания относительно игры своего «любимчика». Люк по-настоящему зажег в матчах плей-офф: разрывал по левому флангу Бундесманшафт и записал на свой счет ассист, в матче с Украиной отметился уже двумя результативными передачами, а в финале забил сам. Люк, твой отец, кажется, Пол? Передай ему, что он может гордиться своим сыном.

Полузащитники

Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания)

Дания в первом же тайме на Евро потеряла лидера, но в полузащите нашелся человек, который взял на себя роль распорядителя игры. Конечно, Хейбьерг это не Эриксен, у него другой стиль и другие методы, но невозможно спорить с тем, что Пьер-Эмиль был исключительно хорош на протяжении всего турнира. Он и отбирал, и отдавал, и разгонял, и задавал темп.

Жоржиньо (Италия)

Когда Жоржиньо в матче с Англией повредил колено и захромал при счете 0:1, подумалось, что эта потеря может стать для итальянцев роковой. Но бразилец сумел вернуться в игру и выдержал все 120 минут. Пенальти в серии не забил, но Доннарумма сделал так, что это сразу же перестало быть существенным. Влияние натурализованного бразильца на игру сборной Италии колоссально, Жоржиньо на протяжении всего турнира ткал основу командной игры, на которую партнеры по мере сил и возможностей добавляли кружева, бахрому и блестящие пуговки.

Кевин Де Брюйне (Бельгия)

Сборная Бельгии не сумела преодолеть четвертьфинальную стадию, но если кого и винить в неблестящих выступлениях «Красных Дьяволов» на Евро-2020, то точно не Кевина. Полузащитник в кратчайшие сроки восстановился после перелома лицевых костей в финале Лиги чемпионов, принялся тащить Бельгию с первого своего выхода на поле в перерыве матча с Данией. Де Брюйне и забивал, и отдавал, стал лидером чемпионата Европы по созданным для партнеров моментам. Чего же вам еще?

Нападающие

Федерико Кьеза (Италия)

Начал турнир в качестве запасного, проигрывал конкуренцию Доменико Берарди, а потом результативно вышел на замену в игре с Австрией — и понеслось! Федерико был исключительно настырен в каждом матче плей-офф, особенно в решающих: Кьеза забил в ворота Испании, когда у итальянцев не очень шла игра, он прорывал хваленую английскую оборону в финале и заставлял Пикфорда закатывать защитникам истерики. В Италии не было одного героя, но Феде запомнился бесстрашием и желанием приносить пользу каждым действием на поле.

Харри Кейн (Англия)

Капитан Кейн провел групповую стадию без голов и почти без моментов, было много вопросов и критики, в том числе в адрес Саутгейта из-за того, что он якобы «разменивает» Харри намеренно. Сейчас над этим можно посмеяться, ведь в матчах на вылет Кейн проснулся и забил Германии, Украине и Дании. Не сумел отличиться с игры только в финале, но свой пенальти реализовал. Может быть, Харри где-то не хватает харизмы, чтобы заставить партнеров проявлять свои лучшие качества, но сам он это делает регулярно. Прекрасный форвард.

Патрик Шик (Чехия)

Несложно догадаться, почему в составе нет Роналду: все голы на групповой стадии, 3 из 5 с пенальти, а победу принесли только голы в ворота Венгрии. Шик не только вытащил Чехию в плей-офф, но и забил в обоих матчах на вылет — голландцам и датчанам. Добротный футболист, который сыграл очень полезно. Патрик забил 5 из 6 голов своей команды на Евро-2020, без него чехам вряд ли удалось бы финишировать так высоко.

Тренер

Роберто Манчини (Италия)

Многие тренеры проделали хорошую работу, но чемпион только один. Манчини принял сборную Италии в тяжелый момент, когда еще не затянулись раны от непопадания на ЧМ-2018. Тогда многим казалось, что итальянский футбол достиг низшей точки за многие годы, а теперь он снова на вершине. Отличная работа, Роберто!

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Action
Action
сегодня в 13:07
Эриксон в запасе
vinyardrip
vinyardrip ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
сегодня в 12:45
там где и зюпа)
MopkoBHuk
MopkoBHuk
сегодня в 12:31
Почему Рукаку не внесли в список.
Опять пахнет русофобией
Roger Young
Roger Young
сегодня в 12:21
Все-таки Манчини сильный тренер, что и доказал со сборной Италии, а в нашем болоте не поможет даже такой тренер
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 11:45
Если посмотреть, какая-то куцая сборная получилась. Любую кандидатуру можно оспорить при желании. Да и на самом деле чемпионат получился не особо ярким на имена.
Palex
Palex
сегодня в 10:49
Самая блеклая сборная за всю историю Евро.
es3004
es3004
сегодня в 10:01
по схеме 4-2-3-1 вместо Кейна Стерлинг, каким бы дельфином не был, оборону напрягать умеет. По мне расстановка идеальная для каждого участника симв.сборной. Хейберг на пару с Жоржем в опоре, Де Брюйне под нападающим и по краям Кьеза со Стерлингом.
БиллиБоб
БиллиБоб ответ Oliver S (раскрыть)
сегодня в 09:47
Да как это он партнеров не видит? Все хорошо у него с видением поля и пасом
Oliver S
Oliver S
сегодня в 09:13
Не разделяю восторга по поводу Кьезы. Обычный бегунок, который не видит ни поле, ни партнеров. Водится до упора, как в двором футболе, потом мяч теряет. Единственный плюс - неплохо поставлен удар из-за чего одна из двадцати его попыток добраться до ворот заканчивается нелепым голом. По остальным вопросов нет.
6x6yc3wp8yp7
6x6yc3wp8yp7
сегодня в 09:11
А где Великий Карлик? Что за дискриминация по росту!!!)
r9d3sx5v6xjy
r9d3sx5v6xjy ответ Мessi 10 (раскрыть)
сегодня в 09:09
Кто это, судя по фамилии какой то мексиканец...
zenit_forever2014
zenit_forever2014
сегодня в 08:35, ред.
Тренер датчан заслужил куда больше. Он до шёл до полуфинала, и если бы не судейство, выиграл Евро, даже не сомневаюсь. Итальянцы были фаворитами, а датчане нет, до ещё и после истории с Эриксоном. Манчини нормально отработал, но не сделал больше, чем мог, а вот тренер сборной Дании, как раз провёл фантастическое Евро. Чемпиона определили арбитры, не сделав нормально работу.
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 07:58
А где Педри ?
Kosmos58
Kosmos58 ответ Пепс (раскрыть)
сегодня в 06:22
У зюбы больше всего офсайдов, Головин больше всех пробежал!. Но нет таких номинаций, к сожалению!..
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 04:45
А я бы ещё гнома сюда вкинул. Надо не надо. А вот на всякий случай))
БиллиБоб
БиллиБоб ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
сегодня в 00:54
За образцовую игру. Или евро не смотрели?
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1 ответ Vave666 (раскрыть)
сегодня в 00:24
Если Англии дать 10 Стерлингов, то это сборная по плаванию будет
kts99
kts99
вчера в 23:58
Дармсборг
Пепс
Пепс
вчера в 23:53
А где Дзюба? Он ж тоже в лидеры вошёл куда то.... 😁😁😁😁😁😁😁😁
Vave666
Vave666
вчера в 23:28
Если Англии дать 10 Стерлингов то любой чемп будет их,
а если дать 10 стерлингов России, то за эту мелочь никто из них играть не будет)
Да я угараю)) они и за бабки не оч способны...
Vave666
Vave666
вчера в 23:26
Мехле и Хьёберг реально сильные мастера!
Сложно не отметить Филипса, отличный и не самый очевидный выбор тренера и такой настрой и уверенность у игрока Лидса!
Ну и Кьеза конечно - символ рвения, старания и настырности)
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 23:12, ред.
А где лучший бомбардир евро дырялду? С тремья пеньками
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 23:07
А бонуччи и джоржино за какие заслуги?
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 22:49
При всем уважении к Де Брюйне вместо него должен быть Филлипс
Oplot
Oplot
вчера в 22:05
Надо бы и запасных показать,Роналду точно там был бы.А в целом Евро получился шикарным👌🏿
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 21:59
В схему 4-3-3 лучше подошёл бы Дармсгор вместо Кейна, ибо нет там места двум центральным нападающим, а Шик провёл отменный турнир и очень сильно влиял на результат своей команды, в отличии от Кейна, которой слабовато сыграл на Евро. Там мог ещё быть и Стерлинг, который, конечно, отменный симулянт, но целиком его заслуга в выходе Англии из группы.
По остальным вопросов меньше, хотя Хейбьерга можно заменить Бускетсом - с ним Испании значительно сильнее себя без оного. На удивление понравился Пикфорд, хотя, конечно, вытеснить Доннарумму из этой сборной он вряд ли может.
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER
вчера в 21:54
Манчини, конечно, сотворил историю!
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