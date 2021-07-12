Роналду места не нашлось, зато здесь Доннарумма и другие чемпионы. Символическая сборная Евро-2020

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вчера, 21:30

Команда гордости.

Вратарь

Джанлуиджи Доннарумма (Италия)

Джиджи снискал к себе отчасти пренебрежительное отношение из-за тактики агрессивных переговоров, которую Мино Райола неоднократно опробовал на «Милане», но контрактные дела не должны влиять на оценку футбольных способностей Доннаруммы. Имеем дело со все еще очень молодым, но уже достаточно опытным и по-настоящему мощным вратарем, который блестяще провел Евро-2020. Выручал Италию не слишком часто благодаря надежным действиям защитников, но каждый сэйв — исключительно важен. Выиграл две серии пенальти и забрал приз лучшему игроку турнира. Во всех смыслах большой вратарь.

Защитники

Йоаким Мехле (Дания)

Мигрировавшие на левый фланг правши организовали там мощную конкуренцию, так что одного из них даже пришлось вытащить на родную позицию. Здесь мог быть Леонардо Спинаццола, но он пропустил решающие матчи из-за травмы, да и по личной статистике одноклубник Алексея Миранчука даст фору любому. Мехле отмечался результативными действиями в каждом победном матче датчан: забил в ворота России и Уэльса, отдал результативный пас в матче с Чехией.

Леонардо Бонуччи (Италия)

Один из двух футболистов наравне с Кевином Де Брюйне, кто попал и в символическую сборную группового этапа, и в идеальную команду всего турнира. Лео — это высочайший класс, неприступная надежность и игра на максимуме возможностей в каждом матче. Последней каплей в пользу Бонуччи, конечно же, стал его гол в финале.

Харри Магуайр (Англия)

Харри пропустил два стартовых матча сборной Англии на Евро, но потом застолбил за собой место в центре обороны и был почти так же хорош, как во время памятного отпуска в Греции. Магуайр идеально сработал против Германии, забил гол в игре с Украиной, перекусывал атаки Дании и Италии, реализовал свою попытку в серии пенальти финального матча. Сделал все от себя зависящее ради вожделенного титула.

Люк Шоу (Англия)

Шоу оказался внезапно хорош в матчах Евро-2020, даже у Моуриньо вряд ли найдутся язвительные замечания относительно игры своего «любимчика». Люк по-настоящему зажег в матчах плей-офф: разрывал по левому флангу Бундесманшафт и записал на свой счет ассист, в матче с Украиной отметился уже двумя результативными передачами, а в финале забил сам. Люк, твой отец, кажется, Пол? Передай ему, что он может гордиться своим сыном.

Полузащитники

Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания)

Дания в первом же тайме на Евро потеряла лидера, но в полузащите нашелся человек, который взял на себя роль распорядителя игры. Конечно, Хейбьерг это не Эриксен, у него другой стиль и другие методы, но невозможно спорить с тем, что Пьер-Эмиль был исключительно хорош на протяжении всего турнира. Он и отбирал, и отдавал, и разгонял, и задавал темп.

Жоржиньо (Италия)

Когда Жоржиньо в матче с Англией повредил колено и захромал при счете 0:1, подумалось, что эта потеря может стать для итальянцев роковой. Но бразилец сумел вернуться в игру и выдержал все 120 минут. Пенальти в серии не забил, но Доннарумма сделал так, что это сразу же перестало быть существенным. Влияние натурализованного бразильца на игру сборной Италии колоссально, Жоржиньо на протяжении всего турнира ткал основу командной игры, на которую партнеры по мере сил и возможностей добавляли кружева, бахрому и блестящие пуговки.

Кевин Де Брюйне (Бельгия)

Сборная Бельгии не сумела преодолеть четвертьфинальную стадию, но если кого и винить в неблестящих выступлениях «Красных Дьяволов» на Евро-2020, то точно не Кевина. Полузащитник в кратчайшие сроки восстановился после перелома лицевых костей в финале Лиги чемпионов, принялся тащить Бельгию с первого своего выхода на поле в перерыве матча с Данией. Де Брюйне и забивал, и отдавал, стал лидером чемпионата Европы по созданным для партнеров моментам. Чего же вам еще?

Нападающие

Федерико Кьеза (Италия)

Начал турнир в качестве запасного, проигрывал конкуренцию Доменико Берарди, а потом результативно вышел на замену в игре с Австрией — и понеслось! Федерико был исключительно настырен в каждом матче плей-офф, особенно в решающих: Кьеза забил в ворота Испании, когда у итальянцев не очень шла игра, он прорывал хваленую английскую оборону в финале и заставлял Пикфорда закатывать защитникам истерики. В Италии не было одного героя, но Феде запомнился бесстрашием и желанием приносить пользу каждым действием на поле.

Харри Кейн (Англия)

Капитан Кейн провел групповую стадию без голов и почти без моментов, было много вопросов и критики, в том числе в адрес Саутгейта из-за того, что он якобы «разменивает» Харри намеренно. Сейчас над этим можно посмеяться, ведь в матчах на вылет Кейн проснулся и забил Германии, Украине и Дании. Не сумел отличиться с игры только в финале, но свой пенальти реализовал. Может быть, Харри где-то не хватает харизмы, чтобы заставить партнеров проявлять свои лучшие качества, но сам он это делает регулярно. Прекрасный форвард.

Патрик Шик (Чехия)

Несложно догадаться, почему в составе нет Роналду: все голы на групповой стадии, 3 из 5 с пенальти, а победу принесли только голы в ворота Венгрии. Шик не только вытащил Чехию в плей-офф, но и забил в обоих матчах на вылет — голландцам и датчанам. Добротный футболист, который сыграл очень полезно. Патрик забил 5 из 6 голов своей команды на Евро-2020, без него чехам вряд ли удалось бы финишировать так высоко.

Тренер

Роберто Манчини (Италия)