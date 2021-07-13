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УЕФА представил сборную Евро-2020. В ней 5 итальянцев

13 июля 2021, 12:55

УЕФА представил символическую сборную Евро-2020.

Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма (Италия).

Защитники: Леонардо Бонуччи (Италия), Харри Магуайр (Англия), Кайл Уокер (Англия), Леонардо Спинаццола (Италия).

Полузащитники: Жоржиньо (Италия), Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания), Педри (Испания).

Нападающие: Рахим Стерлинг (Англия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Федерико Кьеза (Италия).

Отметим, что в символическую сборную не попал лучший бомбардир Евро-2020.

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
13 июля в 21:23
Лукаку? Вы серьёзно? То есть двух лучших снайперов чемпионата Европы они опрокинули.. Где логика? Нападающего красят только голы. Других важных обязанностей у него нет.
Ни Шика, ни Роналду, который попутно побил ещё горсть рекордов.

Ну как тут не ругаться? Стопудово мессиглоры выбирали. Давно заметил, что Рона не любят в Европе.

Вон Месси заранее признают лучшим, а здесь вот так.
Вот и вся правда о наградах Месси. Ему как инвалиду детсва зачастую их заранее и несправедливо дают. Помню , когда он проиграл, а был признан лучшим игроком всё равно. И это не единичный случай.
Анд-м
Анд-м
13 июля в 19:52
Одна из самых одекватных сборных которые я видел
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
13 июля в 17:17, ред.
Шоу 100% опрокинули. Спинаццола был хорош, но 2 решающих матча не играл и у него статистика хуже чем у Шоуберто Карлоса. Ну и Роналду из нападающих больше заслуживал нежели Лукаку или Кейн.
13 RUS
13 RUS
13 июля в 17:10
А где фонарный столб? В офсайде до сих пор?
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся ответ 8_DEIVID (комментарий удален) (раскрыть)
13 июля в 16:57
Однозначно должен был быть вместо Стерлинга. Кьеллини тоже бортанули.
протон1
протон1
13 июля в 15:30
Один от блм,один от лгбт
alexamit
alexamit
13 июля в 14:53
Только не Стерлинг!го надо отправить в плавание для ныряния с тумбочки,самое место.
Брулин
Брулин
13 июля в 14:43
Нет Кьеллини??? УЕФА накурило. В остальном неплохо.
Q-J-G
Q-J-G ответ vinyardrip (раскрыть)
13 июля в 14:39
Так это же не сборная дельфинов)
Если бы была сборная дельфинов, Стерлинг был бы капитаном этой сборной!
vinyardrip
vinyardrip ответ Q-J-G (раскрыть)
13 июля в 14:38
Чабан-то уж не тренер)) Бу как гритьтся досвидос)))
vinyardrip
vinyardrip ответ Q-J-G (раскрыть)
13 июля в 14:37
Чем не нра стерлинг? Оно клево дельфинит
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
13 июля в 13:50
Где Шоу,Дамсгард,Филлипс???
димон 37
димон 37
13 июля в 13:35
Где рукаку, оздоеф, жирков?
Q-J-G
Q-J-G
13 июля в 13:22
Ромео Лукаку???
Рахим Стерлинг???

Не вижу Кевина Де Брюйне...

И почему у сборной Евро-2020 нет главного тренера...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
13 июля в 13:16
Это версия УЕФА.
h8you
h8you
13 июля в 13:09
Кьеллини где7
dzvinka
dzvinka
13 июля в 13:05
вместо Лукаку должен быть чех Шик, какой еще стерлинг?
stavr74
stavr74
13 июля в 13:03
а где же наше ОБОЖАЕМОЕ дерево ))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
13 июля в 13:02, ред.
Вот эта символическая сборная больше похожа на правду, чем та, которую тут недавно постили
БиллиБоб
БиллиБоб
13 июля в 13:00
Все по делу, вопросов по этой сборной нет.
Ekkimukk
Ekkimukk ответ makkie (раскрыть)
13 июля в 12:58
исправлено
makkie
makkie
13 июля в 12:57
Пьер-Эмиль Хейбьерг (Норвегия)

*Дания же, а Норвегии не было на Евро
Serg_Diamond
Serg_Diamond
13 июля в 12:57
Пьер-Эмиль Хейбьерг (Норвегия)???
Mekail
Mekail
13 июля в 12:57
Почти со всем согласен...за исключением...
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