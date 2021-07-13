УЕФА представил сборную Евро-2020. В ней 5 итальянцев

УЕФА представил символическую сборную Евро-2020.
Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма (Италия).
Защитники: Леонардо Бонуччи (Италия), Харри Магуайр (Англия), Кайл Уокер (Англия), Леонардо Спинаццола (Италия).
Полузащитники: Жоржиньо (Италия), Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания), Педри (Испания).
Нападающие: Рахим Стерлинг (Англия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Федерико Кьеза (Италия).
👕🙌 Introducing the official Team of the Tournament for #EURO2020— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 13, 2021
Who would be your captain? 🤔 pic.twitter.com/goGLi6qQzj
Отметим, что в символическую сборную не попал лучший бомбардир Евро-2020.
Ни Шика, ни Роналду, который попутно побил ещё горсть рекордов.
Ну как тут не ругаться? Стопудово мессиглоры выбирали. Давно заметил, что Рона не любят в Европе.
Вон Месси заранее признают лучшим, а здесь вот так.
Вот и вся правда о наградах Месси. Ему как инвалиду детсва зачастую их заранее и несправедливо дают. Помню , когда он проиграл, а был признан лучшим игроком всё равно. И это не единичный случай.
Ни Шика, ни Роналду, который попутно побил ещё горсть рекордов.
Ну как тут не ругаться? Стопудово мессиглоры выбирали. Давно заметил, что Рона не любят в Европе.
Вон Месси заранее признают лучшим, а здесь вот так.
Вот и вся правда о наградах Месси. Ему как инвалиду детсва зачастую их заранее и несправедливо дают. Помню , когда он проиграл, а был признан лучшим игроком всё равно. И это не единичный случай.
Если бы была сборная дельфинов, Стерлинг был бы капитаном этой сборной!
Если бы была сборная дельфинов, Стерлинг был бы капитаном этой сборной!
Рахим Стерлинг???
Не вижу Кевина Де Брюйне...
И почему у сборной Евро-2020 нет главного тренера...
Рахим Стерлинг???
Не вижу Кевина Де Брюйне...
И почему у сборной Евро-2020 нет главного тренера...
*Дания же, а Норвегии не было на Евро
*Дания же, а Норвегии не было на Евро