УЕФА представил сборную Евро-2020. В ней 5 итальянцев

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13 июля 2021, 12:55

УЕФА представил символическую сборную Евро-2020.

Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма (Италия).

Защитники: Леонардо Бонуччи (Италия), Харри Магуайр (Англия), Кайл Уокер (Англия), Леонардо Спинаццола (Италия).

Полузащитники: Жоржиньо (Италия), Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания), Педри (Испания).

Нападающие: Рахим Стерлинг (Англия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Федерико Кьеза (Италия).

👕🙌 Introducing the official Team of the Tournament for #EURO2020



Who would be your captain? 🤔 pic.twitter.com/goGLi6qQzj — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 13, 2021

Отметим, что в символическую сборную не попал лучший бомбардир Евро-2020.