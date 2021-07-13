Нойер не выручал Германию, Жота бесил Роналду, футболисты «Спартака» огорчили. Сборная разочарований Евро-2020

Можно было лучше, можно было нет.
Схема — 3-5-2.
Вратарь
Мануэль Нойер (Германия)
Нойер пропускал в каждом из четырех матчей сборной Германии на Евро-2020. В матче с Францией Мануэля застал врасплох Матс Хуммельс, а вот Португалия, Венгрия и Англия сами сочиняли по два гола. Второй гол венгров точно на совести вратаря, да и в некоторых других ситуациях праймовый Нойер сыграл бы лучше. Капитан Бундесманшафт получил худший рейтинг WhoScored среди голкиперов, сыгравших на чемпионате Европы больше одного матча — 6.00. Не делал разницу, как бывало раньше, причем это уже второй подряд неудачный крупный турнир для Мануэля. Кажется, пора подвинуться.
Защитники
Антонио Рюдигер (Германия)
Конечно, Нойер не один тянул Германию на дно, в защите у него были компаньоны. Матс Хуммельс начал Евро-2020 с автогола, но сильнее со знаком «минус» впечатлил победитель Лиги чемпионов в составе «Челси». Рюдигер смешно сыграл против Англии в 1/8 финала, поучаствовал в обоих пропущенных мячах, безнадежно отстав от эпизодов, в которых умный и резкий защитник мог спасти немцев от неприятностей. Антонио в лучшем случае успел на лучшие зрительские места, чтобы увидеть голы Стерлинга и Кейна.
Преснель Кимпембе (Франция)
В роковом матче со Швейцарией ошибались и Павар, и Варан, но Кимпембе по сумме впечатлений опередил партнеров. У Преснеля и на групповой стадии были систематические оплошности и «недобегания», а уж для швейцарской сенсации он подготовил исключительный трюк: на последней минуте основного времени уселся на пятую точку на линии своей штрафной, позволил Гаврановичу беспрепятственно пробить и сравнять счет — 3:3. Вряд ли Кимпембе с такими ошибками удастся удержаться в стартовом составе ПСЖ с приходом Серхио Рамоса.
Матийс де Лигт (Нидерланды)
«Оранжевые» сыграли первый матч на турнире без Матийса, ему пришлось вливаться по ходу дела, и матчи против Австрии и Северной Македонии не предвещали катастрофы, которая случилась в 1/8 финала. Де Лигт грубо ошибся, попытался исправить свою оплошность и сделал только хуже: прямая красная карточка в начале второго тайма помогла Чехии обыграть оставшегося в меньшинстве фаворита.
Полузащитники
Родри (Испания)
Родри позиционируется как преемник Бускетса. На клубном уровне он играет в команде, которая привыкла контролировать мяч, проходит обучение под началом Гвардиолы. Однако игра Испании на чемпионате Европы показала, какая пропасть между Серхио и его молодым коллегой. Родри казался сильнее, а оказался перестраховщиком и адептом поперечных передач.
Роман Зобнин (Россия)
Зобнину уже 27 лет — самый расцвет для футболиста, мы не раз хвалили Романа за самоотдачу, профессионализм и желание учиться новому, несмотря на возраст и тепличные условия лимита. Сам Зобнин говорил, что мечтает однажды сыграть в Европе, но его выступление на Евро-2020 отдалило эту мечту за линию горизонта. Дело не только и не столько в ужасной результативной ошибке в матче с Данией, как в систематической неэффективности: много бега, мало пользы. Впрочем, вся сборная России придерживались этого девиза, так что можно посетовать на просчеты в подготовке футболистов.
Алекс Крал (Чехия)
В другой сборной тоже был полузащитник «Спартака», от которого ожидали большего. Алекс Крал ехал на Евро в качестве едва ли не главной трансферной цели «Вест Хэма», но уже в первом матче с Шотландией сыграл неудачно, потерял место в стартовом составе сборной Чехии и в последующих матчах в лучшем случае выходил на замену без особого блеска.
Руслан Малиновский (Украина)
Малиновский чудесно провел заключительную часть клубного сезона в «Аталанте», болельщики сборной Украины возлагали большие надежды на Руслана, но Евро-2020 оказался не его турниром. Сыграл сильно ниже своих возможностей, не забил пенальти в матче с Северной Македонией, был заменен в перерыве матча с Австрией, а на игру со шведами не попал в стартовый состав. Видимо, сказалась болячка, потребовавшая оперативного вмешательства, но факт остается фактом: лучший ассистент Серии A не выстрелил.
Диого Жота (Португалия)
В матчах сборной Португалии от Диого Жоты часто рябило в глазах, и хотя форвард «Ливерпуля» отметился результативными действиями в проигранном матче с Германией, занести этот турнир себе в актив он точно не может. Много суеты, много беготни, много встреч с мячом, но как же мало в этом было смысла. Жота испортил о себе впечатление промахами из выгодных позиций, небрежными передачами и ошибками на ровном месте. Возможно, Фернанду Сантуш пожалел о чрезмерном доверии несобранному футболисту.
Нападающие
Килиан Мбаппе (Франция)
Мбаппе провалил Евро-2020, это бесспорно. Футболист такого класса и с претензиями на величие не имеет права быть настолько серым и предсказуемым. Роковой промах с пенальти в игре с Швейцарией — тоже в кассу, хотя Килиан наработал на неодобрение игрой в футбол, а не только ударом, который отправил Францию домой.
Маркус Берг (Швеция)
Возможно, выступление Берга и осталось бы без столь категоричного порицания, но об атаке Швеции нельзя не сказать пару слов. 4 из 5 голов шведов на турнире забил полузащитник Форсберг, еще один записал на свой счет Виктор Классон, которого Янне Андерссон использовал в качестве джокера. У форвардов — 0 голов, а их выбор иногда казался довольно странным. Например, Берг дважды сыграл в стартовом составе и дважды вышел на замену, но запомнился только дикими промахами, в то время как Джордан Ларссон даже в заявку из 23 футболистов не попадал.
Тренеры
Йоахим Лёв (Германия) и Дидье Дешам (Франция)
Немецкий футбольный союз лет на пять промахнулся со сменой главного тренера Бундесманшафт, а французы рискуют совершить аналогичную ошибку, если продолжат доверять Дешаму. Лёв и Дешам приводили свои команды к победам на чемпионатах мира, но исчерпали себя на нынешних должностях. Игра и результаты их команд на Евро-2020 стали тому доказательством.
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Жота и Малиновский хоть старались. Малиновский на фоне одного из лучших игроков Серии А, естественно, должен был больше интересного показать, но он не сказать чтобы совсем уж провалился, просто сыграл на более низком уровне, чем в Аталанте, в отличии от того же Меле, где всё с точностью до наоборот.
У поляков можно поискать проваливших турнир, вроде Крыховяка, который ещё удалением подставил команду, от которой ждали большего. У Бельгии выпало пара игроков, хотя к тому, что Азар уже два года не топ-игрок вроде привыкли. Алькантара у испанцев выходил на замены и привозил опасные атаки на свои ворота...
В отличии от героев, антигероев намного больше и можно составить две, а то и три равноценные сборные худших. Одна сборная России чего только стоит, в которой, с учётом зарплаты, можно было и тренера в эту антисборную нарисовать заместо Лёва, ибо немец после ЧМ-14 катится вниз по наклонной и как-то не вызывает такого удивления от провала, как космический Стас, триумфатор(для своего уровня) ЧМ-18 и россыпь заслуженных мастеров спорта.
Жота и Малиновский хоть старались. Малиновский на фоне одного из лучших игроков Серии А, естественно, должен был больше интересного показать, но он не сказать чтобы совсем уж провалился, просто сыграл на более низком уровне, чем в Аталанте, в отличии от того же Меле, где всё с точностью до наоборот.
У поляков можно поискать проваливших турнир, вроде Крыховяка, который ещё удалением подставил команду, от которой ждали большего. У Бельгии выпало пара игроков, хотя к тому, что Азар уже два года не топ-игрок вроде привыкли. Алькантара у испанцев выходил на замены и привозил опасные атаки на свои ворота...
В отличии от героев, антигероев намного больше и можно составить две, а то и три равноценные сборные худших. Одна сборная России чего только стоит, в которой, с учётом зарплаты, можно было и тренера в эту антисборную нарисовать заместо Лёва, ибо немец после ЧМ-14 катится вниз по наклонной и как-то не вызывает такого удивления от провала, как космический Стас, триумфатор(для своего уровня) ЧМ-18 и россыпь заслуженных мастеров спорта.