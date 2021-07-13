Нойер не выручал Германию, Жота бесил Роналду, футболисты «Спартака» огорчили. Сборная разочарований Евро-2020

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вчера, 19:01

Можно было лучше, можно было нет.

Схема — 3-5-2.

Вратарь

Мануэль Нойер (Германия)

Нойер пропускал в каждом из четырех матчей сборной Германии на Евро-2020. В матче с Францией Мануэля застал врасплох Матс Хуммельс, а вот Португалия, Венгрия и Англия сами сочиняли по два гола. Второй гол венгров точно на совести вратаря, да и в некоторых других ситуациях праймовый Нойер сыграл бы лучше. Капитан Бундесманшафт получил худший рейтинг WhoScored среди голкиперов, сыгравших на чемпионате Европы больше одного матча — 6.00. Не делал разницу, как бывало раньше, причем это уже второй подряд неудачный крупный турнир для Мануэля. Кажется, пора подвинуться.

Защитники

Антонио Рюдигер (Германия)

Конечно, Нойер не один тянул Германию на дно, в защите у него были компаньоны. Матс Хуммельс начал Евро-2020 с автогола, но сильнее со знаком «минус» впечатлил победитель Лиги чемпионов в составе «Челси». Рюдигер смешно сыграл против Англии в 1/8 финала, поучаствовал в обоих пропущенных мячах, безнадежно отстав от эпизодов, в которых умный и резкий защитник мог спасти немцев от неприятностей. Антонио в лучшем случае успел на лучшие зрительские места, чтобы увидеть голы Стерлинга и Кейна.

Преснель Кимпембе (Франция)

В роковом матче со Швейцарией ошибались и Павар, и Варан, но Кимпембе по сумме впечатлений опередил партнеров. У Преснеля и на групповой стадии были систематические оплошности и «недобегания», а уж для швейцарской сенсации он подготовил исключительный трюк: на последней минуте основного времени уселся на пятую точку на линии своей штрафной, позволил Гаврановичу беспрепятственно пробить и сравнять счет — 3:3. Вряд ли Кимпембе с такими ошибками удастся удержаться в стартовом составе ПСЖ с приходом Серхио Рамоса.

Матийс де Лигт (Нидерланды)

«Оранжевые» сыграли первый матч на турнире без Матийса, ему пришлось вливаться по ходу дела, и матчи против Австрии и Северной Македонии не предвещали катастрофы, которая случилась в 1/8 финала. Де Лигт грубо ошибся, попытался исправить свою оплошность и сделал только хуже: прямая красная карточка в начале второго тайма помогла Чехии обыграть оставшегося в меньшинстве фаворита.

Полузащитники

Родри (Испания)

Родри позиционируется как преемник Бускетса. На клубном уровне он играет в команде, которая привыкла контролировать мяч, проходит обучение под началом Гвардиолы. Однако игра Испании на чемпионате Европы показала, какая пропасть между Серхио и его молодым коллегой. Родри казался сильнее, а оказался перестраховщиком и адептом поперечных передач.

Роман Зобнин (Россия)

Зобнину уже 27 лет — самый расцвет для футболиста, мы не раз хвалили Романа за самоотдачу, профессионализм и желание учиться новому, несмотря на возраст и тепличные условия лимита. Сам Зобнин говорил, что мечтает однажды сыграть в Европе, но его выступление на Евро-2020 отдалило эту мечту за линию горизонта. Дело не только и не столько в ужасной результативной ошибке в матче с Данией, как в систематической неэффективности: много бега, мало пользы. Впрочем, вся сборная России придерживались этого девиза, так что можно посетовать на просчеты в подготовке футболистов.

Алекс Крал (Чехия)

В другой сборной тоже был полузащитник «Спартака», от которого ожидали большего. Алекс Крал ехал на Евро в качестве едва ли не главной трансферной цели «Вест Хэма», но уже в первом матче с Шотландией сыграл неудачно, потерял место в стартовом составе сборной Чехии и в последующих матчах в лучшем случае выходил на замену без особого блеска.

Руслан Малиновский (Украина)

Малиновский чудесно провел заключительную часть клубного сезона в «Аталанте», болельщики сборной Украины возлагали большие надежды на Руслана, но Евро-2020 оказался не его турниром. Сыграл сильно ниже своих возможностей, не забил пенальти в матче с Северной Македонией, был заменен в перерыве матча с Австрией, а на игру со шведами не попал в стартовый состав. Видимо, сказалась болячка, потребовавшая оперативного вмешательства, но факт остается фактом: лучший ассистент Серии A не выстрелил.

Диого Жота (Португалия)

В матчах сборной Португалии от Диого Жоты часто рябило в глазах, и хотя форвард «Ливерпуля» отметился результативными действиями в проигранном матче с Германией, занести этот турнир себе в актив он точно не может. Много суеты, много беготни, много встреч с мячом, но как же мало в этом было смысла. Жота испортил о себе впечатление промахами из выгодных позиций, небрежными передачами и ошибками на ровном месте. Возможно, Фернанду Сантуш пожалел о чрезмерном доверии несобранному футболисту.

Нападающие

Килиан Мбаппе (Франция)

Мбаппе провалил Евро-2020, это бесспорно. Футболист такого класса и с претензиями на величие не имеет права быть настолько серым и предсказуемым. Роковой промах с пенальти в игре с Швейцарией — тоже в кассу, хотя Килиан наработал на неодобрение игрой в футбол, а не только ударом, который отправил Францию домой.

Маркус Берг (Швеция)

Возможно, выступление Берга и осталось бы без столь категоричного порицания, но об атаке Швеции нельзя не сказать пару слов. 4 из 5 голов шведов на турнире забил полузащитник Форсберг, еще один записал на свой счет Виктор Классон, которого Янне Андерссон использовал в качестве джокера. У форвардов — 0 голов, а их выбор иногда казался довольно странным. Например, Берг дважды сыграл в стартовом составе и дважды вышел на замену, но запомнился только дикими промахами, в то время как Джордан Ларссон даже в заявку из 23 футболистов не попадал.

Тренеры

Йоахим Лёв (Германия) и Дидье Дешам (Франция)

Немецкий футбольный союз лет на пять промахнулся со сменой главного тренера Бундесманшафт, а французы рискуют совершить аналогичную ошибку, если продолжат доверять Дешаму. Лёв и Дешам приводили свои команды к победам на чемпионатах мира, но исчерпали себя на нынешних должностях. Игра и результаты их команд на Евро-2020 стали тому доказательством.