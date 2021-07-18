Революция в футболе: таймы по 30 минут, ввод из аута ногами и удаление после желтой карточки

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вчера, 19:30

Новшества от ФИФА уже тестируют юноши.

Похоже, Инфантино был в курсе проекта Суперлиги

Официально Джанни протестовал, но уже не так громко, как Чеферин. Себе под шумок хочет отхватить клубный чемпионат мира в расширенной версии – с большим количеством грандов. И лучше не в Катаре, а в США или Китае летом после повальной вакцинации, со зрителями на трибунах. Им нужны деньги.

Разговоры Аньелли, что дети не смотрят матч полтора часа, слушали после сырой попытки создать Суперлигу. Не сработало, начались бурные протесты фанатов по разным поводам. Инфантино тоже их видел. Ему хочет остаться главным, поэтому играет на два фронта – меняют правила футбола.

Аут самому себе и удаление за желтую карточку

Переходим к идеям ФИФА , ведь есть сразу несколько безумных на первых взгляд пунктов:

- таймы по 30 минут с обратным отсчетом;

- учитывают только время, когда мяч в игре;

- снимается ограничение на количество замен;

- можно вводить мяч из аутов ногами;

- свободные удары можно разыграть самому;

- временное удаление на 5 минут после желтой.

На первый взгляд не очень. Но проявим уважение к Венгеру, поскольку за многими из предложений стоит именно консультант ФИФА по развитию. Что-то вряд ли сработает, но есть идеи, цель которых – увеличить зрелищность. Но тут важно не попутать чистое игровое время и интенсивность.

Мини-удаления – глупость и шаг к коррупции

Возьмем грязного арбитра. Счет 1:1, 85-я минута, а он показывает две желтые карточки представителям одной команды. Два человека уходят с поля на пять минут, игра 9 на 11. В большинстве забивают победный мяч. Потом подтвердят, что желтые карточки показаны несправедливо, но судья с повторами не мог вмешаться, это ведь не удаления.

Слишком легко сбивать одну команду, убирая футболиста с поля благодаря желтой карточке. Критерии ее получения иногда размытые. Но поскольку это последнее китайское предупреждение, то о липовой желтой карточке обычно забывают, если дальше не было красной. Теперь будут споры обо всех карточках.

Кроме того, поскольку нововведения уже тестируют на молодежном турнире с участием «Брюгге», «Лейпцига», АЗ и ПСВ , видим комичные ситуации. Вратарь сбил форварда, судья выдал ему желтую карточку. Теперь голкиперу надо уйти с поля, а тренеру сделать замену – выпустить резервиста.

А дальше что? Если через пять минут вратарю можно вернуться на поле, то в команде два голкипера. Получается, человек, который отразил или нет пенальти, должен снова уйти. Ему можно выйти позже? Как быть с полевым игроком, которого пришлось убрать?

Во взрослом футболе слишком много карточек, чтобы после каждой уходить на 5 минут. Это не хоккей, просто большинство не разыграть. А постоянная рубка в меньшинстве, причем порой откровенно несправедливая, будет убивать команды физически и морально.

Появятся нервы – новые карточки, и все по кругу. А если речь о шести желтых для одной команды, то увидим постоянные уходы с поля. Или, например, после драки показали 2 красные и 4 желтые. На поле 16 человек на время. Также не продумали, как такие удаления сочетаются с заменами.

Если их количество не будет ограничено, то по логике можно менять человека с желтой карточкой. А если нельзя, то это нарушение базового принципа футбола – смысла замен игроков, которые не удалены с поля. Временные штрафы не улучшают игру в футбол. Зато позволят манипулировать матчами.

На практике ауты ногами лучше чистого времени

Оказалось, что розыгрыш аута или свободного удара ногами добавляет темпа атакам. Футболисту не нужно выбирать, кому вбросить мяч. Работает аргумент Венгера – команда, что вводит мяч в игру руками, лишается одного полевого игрока.

Когда дают право ввести мяч ногами самому себе – получаете эффект неожиданности для соперников. На молодежном турнире этим активно пользовались. А вот чистое игровое время было и остается сомнительной затеей, ведь слишком зависит от событийности матча.

Один поединок уместится в полтора час вместе с паузами и чистым часом игры. А другой матч будет длиться почти два часа. И как показывать такой футбол, как верстать сетки трансляций, особенно крупных турниров, где задержки недопустимы?

Также будут разночтения в последних турах. Две команды узнают счет параллельной игры, в концовке могут сыграть в поддавки с нужным счетом. Много вопросов и мало ответов. Очевидно, что в ФИФА подыгрывают грандам и поспешили с радикальными новшествами.

Именно гранды ноют, что нужны короткие матчи. Нужно заигрывать с публикой, которая любит баскетбол и хоккей – захват рынков через сокращение времени матча. Но пока не получается уместиться в 60 минут, так или иначе получается полтора часа. Но иногда будет целых два, это непродуманная деталь.

Пока это только модный эксперимент, не пугайтесь

В ФИФА отдельно подчеркнули, что сначала проведут эксперимент, потом будет анализ. Лишь после этого отправят в IFAB , где переписывают правила футбола, отчет с рекомендациями. Вряд ли пройдет идея с таймами по 30 минут, слишком большой разброс. Будут матчи на 75 минут, а будут на 115.

Также неограниченные замены приведут к тренерским манипуляциям. В товарищеских матчах, где замен всегда больше, тактически все куда хуже, чем в официальных играх. Временные удаления – дикость, на практике сразу видно. А ввод мяча ногами и розыгрыш свободных с самим собой за счет дриблинга – интересные идеи.

Все, что ускорит игру и уберет лишние паузы – плюс. Но также нужно учитывать особенности человеческого организма. Это не футбольный симулятор, игроки устанут и за два тайма по тридцать минут чистого времени, и за обычные полтора часа. Хорошо, хоть правило офсайда пока оставили в покое, ведь без него можем увидеть ад.

Реформы нужны футболу, работа с новой аудиторией важна. Но перегибать, бездумно следуя указаниям создателей Суперлиги, тоже не стоит. Сначала пусть докажут, что два тайма по 30 минут чистого времени помогают матчам стать короче и интенсивнее, а потом уже меняют правила.

Например, игра ПСВ и «Брюгге» по общему времени длилась 82 минуты. Там парни бегали словно угорелые, редко так бывает. А матч АЗ и «Брюгге» длился уже 92 минуты. Разница на 10 минут, а может быть на сорок, что сделает нагрузки неравномерными. За сезон выльется в серьезную разницу для команд одной лиги.

А вот аут ногами – идея. Когда он на чужой половине, то можно навешивать. Еще один стандарт, а после них забивают до 30 % мячей. А вот остальные идеи слабые. И так отменили давнее правило. Гонятся за зрелищностью, но могут получить обратный эффект.