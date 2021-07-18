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Революция в футболе: таймы по 30 минут, ввод из аута ногами и удаление после желтой карточки

вчера, 19:30
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Новшества от ФИФА уже тестируют юноши.

Похоже, Инфантино был в курсе проекта Суперлиги

Официально Джанни протестовал, но уже не так громко, как Чеферин. Себе под шумок хочет отхватить клубный чемпионат мира в расширенной версии – с большим количеством грандов. И лучше не в Катаре, а в США или Китае летом после повальной вакцинации, со зрителями на трибунах. Им нужны деньги.

Разговоры Аньелли, что дети не смотрят матч полтора часа, слушали после сырой попытки создать Суперлигу. Не сработало, начались бурные протесты фанатов по разным поводам. Инфантино тоже их видел. Ему хочет остаться главным, поэтому играет на два фронта – меняют правила футбола.

Аут самому себе и удаление за желтую карточку

Переходим к идеям ФИФА, ведь есть сразу несколько безумных на первых взгляд пунктов:

- таймы по 30 минут с обратным отсчетом;

- учитывают только время, когда мяч в игре;

- снимается ограничение на количество замен;

- можно вводить мяч из аутов ногами;

- свободные удары можно разыграть самому;

- временное удаление на 5 минут после желтой.

На первый взгляд не очень. Но проявим уважение к Венгеру, поскольку за многими из предложений стоит именно консультант ФИФА по развитию. Что-то вряд ли сработает, но есть идеи, цель которых – увеличить зрелищность. Но тут важно не попутать чистое игровое время и интенсивность.

Мини-удаления – глупость и шаг к коррупции

Возьмем грязного арбитра. Счет 1:1, 85-я минута, а он показывает две желтые карточки представителям одной команды. Два человека уходят с поля на пять минут, игра 9 на 11. В большинстве забивают победный мяч. Потом подтвердят, что желтые карточки показаны несправедливо, но судья с повторами не мог вмешаться, это ведь не удаления.

Слишком легко сбивать одну команду, убирая футболиста с поля благодаря желтой карточке. Критерии ее получения иногда размытые. Но поскольку это последнее китайское предупреждение, то о липовой желтой карточке обычно забывают, если дальше не было красной. Теперь будут споры обо всех карточках.

Кроме того, поскольку нововведения уже тестируют на молодежном турнире с участием «Брюгге», «Лейпцига», АЗ и ПСВ, видим комичные ситуации. Вратарь сбил форварда, судья выдал ему желтую карточку. Теперь голкиперу надо уйти с поля, а тренеру сделать замену – выпустить резервиста.

А дальше что? Если через пять минут вратарю можно вернуться на поле, то в команде два голкипера. Получается, человек, который отразил или нет пенальти, должен снова уйти. Ему можно выйти позже? Как быть с полевым игроком, которого пришлось убрать?

Во взрослом футболе слишком много карточек, чтобы после каждой уходить на 5 минут. Это не хоккей, просто большинство не разыграть. А постоянная рубка в меньшинстве, причем порой откровенно несправедливая, будет убивать команды физически и морально.

Появятся нервы – новые карточки, и все по кругу. А если речь о шести желтых для одной команды, то увидим постоянные уходы с поля. Или, например, после драки показали 2 красные и 4 желтые. На поле 16 человек на время. Также не продумали, как такие удаления сочетаются с заменами.

Если их количество не будет ограничено, то по логике можно менять человека с желтой карточкой. А если нельзя, то это нарушение базового принципа футбола – смысла замен игроков, которые не удалены с поля. Временные штрафы не улучшают игру в футбол. Зато позволят манипулировать матчами.

На практике ауты ногами лучше чистого времени

Оказалось, что розыгрыш аута или свободного удара ногами добавляет темпа атакам. Футболисту не нужно выбирать, кому вбросить мяч. Работает аргумент Венгера – команда, что вводит мяч в игру руками, лишается одного полевого игрока.

Когда дают право ввести мяч ногами самому себе – получаете эффект неожиданности для соперников. На молодежном турнире этим активно пользовались. А вот чистое игровое время было и остается сомнительной затеей, ведь слишком зависит от событийности матча.

Один поединок уместится в полтора час вместе с паузами и чистым часом игры. А другой матч будет длиться почти два часа. И как показывать такой футбол, как верстать сетки трансляций, особенно крупных турниров, где задержки недопустимы?

Также будут разночтения в последних турах. Две команды узнают счет параллельной игры, в концовке могут сыграть в поддавки с нужным счетом. Много вопросов и мало ответов. Очевидно, что в ФИФА подыгрывают грандам и поспешили с радикальными новшествами.

Именно гранды ноют, что нужны короткие матчи. Нужно заигрывать с публикой, которая любит баскетбол и хоккей – захват рынков через сокращение времени матча. Но пока не получается уместиться в 60 минут, так или иначе получается полтора часа. Но иногда будет целых два, это непродуманная деталь.

Пока это только модный эксперимент, не пугайтесь

В ФИФА отдельно подчеркнули, что сначала проведут эксперимент, потом будет анализ. Лишь после этого отправят в IFAB, где переписывают правила футбола, отчет с рекомендациями. Вряд ли пройдет идея с таймами по 30 минут, слишком большой разброс. Будут матчи на 75 минут, а будут на 115.

Также неограниченные замены приведут к тренерским манипуляциям. В товарищеских матчах, где замен всегда больше, тактически все куда хуже, чем в официальных играх. Временные удаления – дикость, на практике сразу видно. А ввод мяча ногами и розыгрыш свободных с самим собой за счет дриблинга – интересные идеи.

Все, что ускорит игру и уберет лишние паузы – плюс. Но также нужно учитывать особенности человеческого организма. Это не футбольный симулятор, игроки устанут и за два тайма по тридцать минут чистого времени, и за обычные полтора часа. Хорошо, хоть правило офсайда пока оставили в покое, ведь без него можем увидеть ад.

Реформы нужны футболу, работа с новой аудиторией важна. Но перегибать, бездумно следуя указаниям создателей Суперлиги, тоже не стоит. Сначала пусть докажут, что два тайма по 30 минут чистого времени помогают матчам стать короче и интенсивнее, а потом уже меняют правила.

Например, игра ПСВ и «Брюгге» по общему времени длилась 82 минуты. Там парни бегали словно угорелые, редко так бывает. А матч АЗ и «Брюгге» длился уже 92 минуты. Разница на 10 минут, а может быть на сорок, что сделает нагрузки неравномерными. За сезон выльется в серьезную разницу для команд одной лиги.

А вот аут ногами – идея. Когда он на чужой половине, то можно навешивать. Еще один стандарт, а после них забивают до 30 % мячей. А вот остальные идеи слабые. И так отменили давнее правило. Гонятся за зрелищностью, но могут получить обратный эффект.

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ventru
ventru
сегодня в 07:46, ред.
Футбол уже не спорт, а больше шоу бизнес. Зажравшиеся футболисты, блм, постоянные судейские скандалы и т.д. Вот еще и правила хотят изменить, скоро наверное по смс будут определять кто победил. Сам я по инерции еще немного интересуюсь
Tostao
Tostao ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 02:39
Бучу подняли гранды футбола, так может им для начала жить по средствам, а не брать многомиллионные кредиты для для баснословных контрактов, а потом пенять на незрелищности игры и убытки от этого. Как бы повысить интенсивность? А давайте зальем льдом и поставим футболистов на коньки и пусть палкой бьют по мячу! Ах! Это уже есть - бенди! Черт! А давайте пусть они и руками играют и ничего страшного, если выше ворот будут бить - счета будут двузначные. Черт, да это же почти регби.
А может вернуться к старой схеме проведёния Кубка Европейских чемпионов и КК, ЧМ и ЧЕ, с меньшим кол-во команд и игр, где карлики отсеятся на отборе. И сил у игроков прибавится и зрелищность. Вся прелесть футбола в его классике и верности традициям, а не в погоне за модой. Все время были люди, которым глубоко плевать на эту игру и тех кто её полюбил на всю жизнь и ничем это не изменить, даже если игроков заставить играть голыми, для привлечения большого колличества зрителей.
Gelious
Gelious ответ Tostao (раскрыть)
сегодня в 00:59
Никто и не говорит, что обязательно такие реформы нужны. Но если не пытаться ничего делать, то тенденция и не изменится. И неправильно все валить лишь на изменившиеся интересы людей.
Tostao
Tostao ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 00:43
Подгонять футбол под нынешние хотелки - преступление. Раньше, говоришь, во дворах футбол играли, а сейчас нет? Так это не игра виновата, а новые реалии, новые технические возможности. Раньше люди общались, читали книги и т. д., а сейчас соберутся, уткнуться в телефоны и сидят. Так может ввести закон, запрещающий пользоваться телефоном в общественных местах?
А чем это действо хуже предложенных реформ?
Если мяч из аута будут вводить ногами и играть 30 минут, то народ повалит толпами на стадион, снося по дороге турникеты? Да ни фига подобного!
Ерунда все это!
ioann
ioann
сегодня в 00:20
лично мое видение реформ такое -
раздел футбольных лиг в каждой стране на шоу-лигу и профессиональную. Шоу-лига каждой страны - закрытая, без ограничений по лимиту, зарплатам и т д. Победитель шоу-лиги своей страны на следующий сезон попадает в мировую супер-лигу, аналог лиги чемпионов только в формате именно лиги, и при этом в этом сезоне не выступает во внутреннем первенстве.
Профессиональная лига каждой страны - те же дивизионы, но со 100% лимитом на иностранцев, и потолком зарплат. Трансферы между шоу и профи лигой- по типу драфта хоккея.
faneng
faneng
вчера в 23:53
Эти реформы - сближение футбола с хоккеем и баскетболом. Ну так давайте просто играть руками, и всё.
Месси схватит мяч ручками, все поле пробежит, в ворота закинет - хоп, Золотой мяч ему.
Gelious
Gelious
вчера в 23:51, ред.
Как человек, который рос на совершенно иных правилах, лично мне было б невыгоден переход футбола на новые правила. Но невозможно отрицать, что футбол увядает. Зрелищность падает, молодежь отворачивается. Раньше вся детвора ходила в футболках любимых футболистов прямо по улице, мечтая, чтобы мама и в школу разрешила так пойти, а в футбольные симуляторы заигрывались не ради лутбоксов. Как минимум в России еще и все дворы были забиты мальчишками с мячом. И это при том, что мало где были нормальные ворота хотя бы одни, а не каркас для выбивания ковров. Футбол медленно отмирает. Слишком уныло развиваются матчи, слишком много пафоса стало вокруг команд и игроков, слишком мало свежей крови в рядах победителей. Но УЕФА с ФИФА были слишком заняты коррупцией и скандалами, которые сами же порождали. Суперлига не предел мечтаний, но это хотя бы было принятие суровой новой реальности, где футбол в своем текущем состоянии медленно чахнет и требует серьезных изменений. И не видно на горизонте причин думать, что что-то изменится в лучшую сторону. Сложно будет правильно подобрать необходимые и уже даже запоздалые изменения, но бояться нового уже поздно.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 23:43
Не надо ничего менять
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:00
О нет, с аутами дурь, это ведь самая скучная вещь в футболе- навесы. Бей беги.
Ну и с удалениями.... Я вообще против них, за желтую менять игрока на 10 мин а за две менять его до конца матча и потом дисква. На поле всегда должны быть равные составы иначе футбола не будет. Самые худшие матчи в футболе когда удаляют в первом тайме игрока. Это автобус и мучения
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 22:04
Всё это бред. Разрешить 5 замен навсегда хватает. Люди приходят на матчи потому, что это целое событие, спектакль. Который длится полтора часа. А тут жалкие 2 по 30. Иногда даже полтора часа мала если игра зрелищная.
Илья Пыркин
Илья Пыркин
вчера в 22:01
Че за хоккей с удалениями на время?)
Q-J-G
Q-J-G ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 22:00
Тот, кто не умеет созидать, тот очень хорошо умеет разрушать хорошее, созданное кем-то, когда-то... К примеру, мелодия, песня... Убрав из песни лучшее, добавив "завывание", слушайте и "радуйтесь". Сколько отличных музыкальных произведений испохабили...Теперь вот дошла очередь и до футбола...
Tostao
Tostao
вчера в 21:47
Ещё немного и эти долбанные реформаторы приведут футбол к регби или гандболу. ((
Q-J-G
Q-J-G ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 21:31, ред.
Отличная идея...
Надо начинать революцию, с симулянтов!
А не из вводить мяч из аутов ногами...

Есть ВАР, есть симулянт, посмотрели ВАР, красная карточка за симуляцию на три матча, или жёлтую на три матча, цвет карточки сути не меняет, если судья на ВАРе "не увидел" симуляцию, которая была, судья больше никогда не должен обслуживать ВАР.

Строго, возможно, но тогда не будет симулянтов, не будет случаев, который произошёл на Евро-2020 в 1/2 финала Англия-Дания...

Вот с чего надо начинать революцию, а не фигнёй страдать от безделья.
Анд-м
Анд-м
вчера в 21:28
Только аут ногами единственная идея которая мне понравилась, а остальное не для футбола
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 21:08
Таймы по 30 минут? Тогда роналду и Месси будут играть до 50 лет
lobsterdam
lobsterdam ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:45
а если еще и зрителей подключить к процессу...
Брулин
Брулин
вчера в 20:41
Все хорошо. Но где предложение выписывать игрокам дисквалификацию на одну игру за симуляции, если таковые не были наказаны во время игры желтой карточкой?
dimagas2
dimagas2
вчера в 20:39
Это что-то из футзала,а что-то из пляжного.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:21
Это уже будет не футбол...
alexgurzan
alexgurzan ответ номер 12 (раскрыть)
вчера в 20:15
Добрый вечер.
Спасибо, исправили ссылку.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 20:03
Реально хорошая идея только с аутами остальное ерунда.
номер 12
номер 12
вчера в 19:56, ред.
Вопрос совершенно не по статье, но больше написать некуда. При переходе на официальный сайт "биолога" осуществляется переход на, так скажем, "подозрительный сайт". Исправьте, пожалуйста
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:51
Безумие !!! Перенести правила футзала на большое поле .
Elliada
Elliada
вчера в 19:48
Похоже в скором времени футбол перестанет быть самым популярным видом спорта
particular
particular
вчера в 19:46
Ещё бы от офсайдов избавиться... И голов будет больше, и спорных моментов станет меньше... Революцию надо делать большими шагами, а не суетливо семенить ножками...
kf2b9xb4qeew
kf2b9xb4qeew
вчера в 19:44
Революционные изменения нас ожидают.
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