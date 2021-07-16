АВВА снова в тренде. Пике предлагает бить послематчевые пенальти иначе

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вчера, 20:00

Разбираем идефикс Жерара.

Пике предлагает реформы

После полуфинала чемпионата Европы-2020 Италия — Испания чемпион мира Жерар Пике в своём твиттере высказал своё недовольство по поводу процедуры послематчевых пенальти.

Сборная Испании на Евро-2020 в трёх матчах подряд играла в экстра-таймах, в двух матчах подряд из них ей пришлось бить послематчевые пенальти.

В четвертьфинале со Швейцарией испанцы начинали серию. Бил капитан команды, самый возрастной игрок Испании на этом турнире, проводивший уже 126-й матч за сборную — и всё это о Бускетсе. Ударил неточно, вернее, пробил точно в стойку ворот. Потом «мазали» все, целых 4 незабитых пенальти в серии, но выиграли испанцы. И всех всё устраивало.

В полуфинале с Италией первыми били итальянцы. И вновь осечка. Испанцы бьют вторыми, но первый же их удар, что называется в народе, — «по воробьям». В итоге Испания проиграла в серии пенальти.

Вот тут и появилось заявление Пике. Он утверждал, что начинающая серию пенальти команда всегда в более выгодном положении (при условии, что пенальти забиваются). Мол, догонять всегда психологически труднее.

И выразил Пике недовольство тем, что «какая-то» монетка перед серией пенальти решает кому бить первым. Это, понимаете, вчерашний век. Это напечатали многие СМИ . Но не все они опубликовали то, что предложил Пике взамен ныне существующей процедуре.

А предложил чемпион мира 2010 года, по его мнению, очень справедливую систему пробития серии пенальти. Никакой монетки не надо, ну, разве что для определения в какие ворота будут бить. Очерёдность ударов заранее известна и описывается формулой АВВААВВААВ. Под литерой «А» подразумевается команда, которая считается хозяином в матче. Ведь всегда по протоколу какая-то из команд считается хозяином. За ними право выбора основного цвета формы, «хозяйская» раздевалка, очерёдность подачи заявки на матч и прочие футбольные мелочи. В конце концов, в официальном протоколе матча эта команда всегда указывается первой. Под литерой «В», понятно, разумеем гостей, т.е. команду соперника.

По мнению и Пике, и присоединившихся к нему других чемпионов мира 2010 года, это очень продуманная схема.

Обратимся к статистике

С точки зрения психологического давления, сдвоенные удары ещё неизвестно как скажутся. Но давайте посмотрим на все уже завершённые серии послематчевых пенальти (для краткости — ПМП) на всех прошедших чемпионатах мира с точки зрения статистики. Интерполируем, так сказать, новую предложенную схему на свершившиеся события. Интересно посмотреть, что из этого выйдет.

Послематчевые пенальти впервые были пробиты на чемпионате мира 1982 года в полуфинале Германия — Франция. Германия точно тогда была хозяином в матче по протоколу. Но начинали серию французы. Сам матч был просто вдохновенный, один из лучших в истории мундиалей. В экстра-тайме команды забили 4 гола, немцы отыгрались со счёта 1:3. Был негативный момент с ужасной травмой француза Патрика Баттистона, которую ему вполне осознанно нанёс вратарь сборной Германии Тони Шумахер (даже «жёлтой» карточки не получивший!).

Серия пенальти длилась долго. Понадобилось 12 ударов для определения победителя. Выиграли немцы и вышли в финал. Эта серия до сих пор является самой продолжительной. В 1994 году в матче Румыния — Швеция также пробивались 12 ударов, повторение рекордной серии.

Как бы мы сегодня ни примеряли новую схему пробития — назовём её АВВА — всё равно бы в той серии было пробито 12 пенальти, в какой бы последовательности мы сегодня ни подставляли уже известные результаты каждого удара.

Всего на турнирах Кубка мира пробито ровно 30 серий ПМП. Давайте посмотрим — у кого же в действительности преимущество оказалось в итоге, у начинавших серию или у тех, кто бил вторыми?

Как раз в этом вопросе двух мнений быть не может — серия ПМП неслучайно называется лотереей: ровно половина серий (15) выиграна теми, кто начинал, и ровно столько же серий выиграли бившие вторыми. Никакого преимущества в итоговых результатах не наблюдается. Но есть нюансы.

Первые 11 серий ПМП были проведены с полуфинала ЧМ -82 по финал ЧМ -94. Трижды в сериях ПМП за это время участвовала сборная Германии. По 2 раза били ПМП команды Франции, Бразилии, Аргентины, Италии, Румынии и Мексики.

Только в 3 сериях из 11 победу одержали те команды, которые начинали бить первыми. О каком преимуществе может вообще идти речь?! Все 3 победы в сериях ПМП в те годы были в четвертьфиналах. На ЧМ -86 сборная Германии играючи расправилась с Мексикой в серии со счётом 4:1. Потом играла в финале. На турнире 1990 года сам Диего Марадона не забил в ворота Томислава Ивковича (Югославия). Вдобавок удар Педро Трольо пришёлся в стойку ворот. Правда, югославы не забили трижды и проиграли. А начинали серию аргентинцы. Дошли до финала. На чемпионате мира 1994 года шведский вратарь Томас Равелли взял два удара румынских футболистов, что обеспечило шведам выход в полуфинал. Но до финала они не дотянули.

На следующих 4 турнирах Кубка мира было проведено также 11 серий ПМП. И что же вы думаете? Теория вероятности — всё-таки наука! Из 11 серий 10 были выиграны начинающими. Причём на ЧМ -98, ЧМ -2006 и ЧМ -2010 все 9 серий выигрывали те, кто начинал бить первым.

Сборная Испании на турнире 2002 года играла в 2 матчах подряд с экстра-таймами и дважды в них била пенальти. Ровно с тем же успехом, как и на нынешнем Евро. В 1/8 финала Испания играла с Ирландией. На 90-й минуте матча Робби Кин с пенальти сравнял счёт и перевёл игру в экстра-тайм. Он же бил первым в серии ПМП и вновь забил Икеру Касильясу. Затем дважды Касильяс выручил, а в одном ударе «помогла» испанцам перекладина — серию они выиграли, несмотря на то, что били вторыми.

А вот в четвертьфинале с хозяевами турнира, со сборной Южной Кореи, всего один удар не был реализован — вратарь Ли Ун Дже взял удар Хоакина. И вновь начинали серию не испанцы. Но испанцы проиграли. Тут как раз хорошо было «притянуть за уши» какую-нибудь теорийку о начинателях серий ПМП.

Две серии подряд на одном турнире первой выигрывала сборная Аргентины в ранге чемпионов мира на ЧМ -90. Выигрывали они в четвертьфинале и в полуфинале, один из матчей был с хозяевами турнира, сборной Италии. И начинали серию ПМП аргентинцы только в четвертьфинале.

Две серии подряд удалось выиграть через 28 лет сборной Хорватии. На турнире 2018 года хорваты и в 1/8 финала с Данией, и в четвертьфинале с хозяевами турнира, сборной России, били в сериях всегда вторыми. Но выиграли обе серии. А их вратарь Даниел Субашич взял 4 пенальти в обеих сериях, и один удар бразильца российского розлива Марио Фернандеса прошёл мимо цели.

Вернёмся к теории вероятности. На турнире 2014 года было 4 серии пенальти. Дважды выиграли начинавшие. Дважды начинали серии игроки сборной Коста-Рики. Если в 1/8 финала с Грецией вратарь Кейлор Навас взял один удар и вывел костариканцев в четвертьфинал, то в самом четвертьфинале удары двух игроков Коста-Рики отразил голландец Тим Крул. Именно его за несколько секунд до окончания экстра-тайма выпустил тренер Луи ван Гал на замену — для психологического давления на соперника. Дважды пробивали серию ПМП и голландцы. И начинали в полуфинале бить они, но там уже в героях был аргентинский вратарь Серхио Ромеро, отразивший 2 удара. Так никто две серии на одном турнире и не выиграл.

С четвертьфинала ЧМ -2002 Испания — Южная Корея по матч 1/8 финала Коста-Рика — Греция на ЧМ -2014 состоялось 9 серий ПМП, которые выиграли те, кто начинал серию, все 9 подряд.

А на чемпионате мира в России теория вероятности вновь выкинула фортель. Все 4 серии ПМП выиграли бившие вторыми команды. А с учётом двух последних серий на ЧМ -2014 — 6 подряд выиграли бившие вторыми (это сразу после 9 подряд побед начинателей).

Никто ведь не утверждает, что по теории вероятности монетка при многократном подбрасывании будет регулярно и обязательно попеременно выдавать «орла» и «решку». Вовсе не об этом эта теория. Она утверждает, что при большом количестве испытаний (подбрасываний) суммарно количество «орлов» и «решек» будет стремиться к равновесию, т.е. известное «50 на 50».

Сборная Аргентины участвовала в 5 сериях ПМП — больше всех. И всего один проигрыш у них (били вторыми). Но дважды выигрывали как начинатели и дважды, когда били вторыми.

Сборная Германии 4 раза била серии ПМП — и все 4 выиграла. И всё у них поровну — дважды начинали, дважды продолжали. Результат один!

Сборная Испании также 4 раза била ПМП — 3 проигрыша, причём дважды в качестве начинателей. А единственный выигрыш (у Ирландии) был как раз, когда били вторыми. Парадокс!

Если уж кому и «топить» за негативное влияние первого удара, то это сборной Англии. Так же 4 серии ПМП — 3 поражения, все 3 раза они били вторыми. В России вот им подфартило, били первыми, сборная Колумбии и «сдалась». Да это ерунда, что оба вратаря взяли по удару, а колумбиец Урибе взял да и ударил в перекладину — главное теория первого удара, а она верна.

Сборная Италии дважды начинала серии ПМП в финальных матчах — результат «50 на 50».

Мексика и Румыния имеют по два поражения в серии ПМП, и на это никак не влияет, что начинали и продолжали серии они поровну, т.е по разу каждая.

У сборной Франции полный паритет в сериях: 4 участия, 2 победы, начинали дважды — выиграли лишь раз.

Логический вывод

Некоторые специалисты считают, что и сами пенальти не очень справедливый способ выявления победителя ничейного матча плей-офф. Может, как и раньше — монетку бросим? Ах, да — монетку уже потроллили. А может монеткой определять по какой схеме бить ПМП — по старой или по АВВА? Есть ещё вариант — бить пенальти одновременно: в каждые ворота бьёт одна команда — и резервный арбитр при деле.