Два гола за минуту и даже быстрее!

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вчера, 16:42

На прошедшем ЧЕ -2020 не было ни в одном матче случая, чтобы два последовательных гола в матче были забиты на двух смежных минутах игры.

В матче Германия — Венгрия венгерская команда установила своеобразный рекорд: начав с середины поля после пропущенного мяча от немцев, венгры через 16 секунд уже вновь вышли вперёд, отличился Андраш Шафер.

Это очень быстрый ответ. Трудно сказать — самый быстрый ли в истории чемпионатов Европы?

Трудность заключается в том, что: а) матчи 60-х годов не все есть в записи полностью, только обзоры; б) матчи хорошо развитой телевизионной эпохи изобилуют столь многими повторами после гола, что момент возобновления игры с центра поля не попадает в кадр.

Самый первый же матч в истории финальных турниров Евро подарил феерию голов, игра полуфинала Франция — Югославия до сих пор остаётся самой результативной за 61 год — 9 мячей было забито.

И в той игре есть две пары голов, забитые один за другим на последовательных минутах матча. В некоторых источниках иногда даже указывают, что первые два мяча турнира были забиты на одной минуте, на 11-й.

К сожалению, полной видеозаписи эпизода с двумя голами нет. Но зато есть момент от возобновления французами с центра поля после пропущенного первого в истории ЧЕ гола от Милана Галича. Так вот, комбинация игроков сборной Франции от удара из центрального круга до взятия ворот длилась 17-18 секунд. Гол головой забил Жан Венсан.

А вот сколько прошло времени с точностью до секунд между двумя голами Дражана Ерковича на 77-й и 78-й минутах сегодня сказать трудно. Нужно искать в старой прессе, может быть, кто и зафиксировал этот интервал.

Одно можно сказать точно — это самый быстрый дубль в истории Евро. И точно можно утверждать, что в финальных стадиях чемпионатов мира только Гильермо Стабиле (Аргентина) удалось дважды забить на последовательных минутах в матче с Чили на ЧМ -30.

Рекорд Евро в одной из номинаций всё-таки перекрыл рекорд турниров Кубка мира. Самый малый интервал между двумя голами в матчах Евро оказался короче, чем подобный рекордный показатель в играх чемпионатов мира.

Причём, зафиксирован рекордный интервал на Евро отнюдь не в 70-х или 80-х годах, когда празднования забитых голов не были столь бурными и продолжительными. На ЧЕ -2008 в матче 2-го тура группового этапа Голландия — Франция на 71-й минуте Тьерри Анри отквитал один мяч: французы проигрывали 0:2. Сам же Анри, окрылённый, подобрал мяч и доставил его в мгновение ока в центр поля. Это попало в трансляцию. Затем несколько повторов гола с разных точек. А далее в прямом эфире уже атака голландцев и Арьен Роббен, тогда игравший на левом краю, вонзил мяч под перекладину из пределов штрафной площадки. Между двумя голами прошло всего лишь 45 секунд!

Вряд ли отыщется более короткий интервал в истории чемпионатов Европы между двумя последовательными голами. Разве что в самом первом матче в истории Евро.

А самый короткий интервал на чемпионатах мира был зафиксирован на ЧМ -78 на групповом этапе.

Это был весьма необычный матч. Ведь сборная Франции впервые играла не своей форме, и её игроки были не под своими номерами. Это весьма увлекательная история, о ней в следующий раз. А в том матче на 41-й мин венгр Шандор Зомбори отквитал один мяч, счёт стал 2:1 в пользу Франции. Но тут же в ответной атаке Доминик Рошто забил гол — мяч медленно катился в пустой угол ворот. Знал бы Рошто, что идёт на рекорд — двинул бы «круглого» порезвее. Но ленточку мяч пересёк через 48 секунд после гола венгра. Это самый короткий интервал между последовательными голами на чемпионатах мира. Но и это не всё!

На том же ЧМ -78 два последовательных гола с чуть худшим результатом забила одна команда! Учитывайте, что с центра поля после пропущенного гола начинал соперник.

Матч Голландия — Австрия, это был первый тур 2-го группового этапа, полуфинального. На 35-й мин голландцы заработали пенальти. Его чётко реализовал Роб Ренсенбринк — это был его 5-й мяч на турнире и четвёртый забитый с пенальти.

Австрийцы начали с центра, но быстро потеряли мяч — нехитрая комбинация и Джонни Реп отправляет следующий мяч в ворота сборной Австрии. Интервал между голами одной команды составил 52 секунды! Это второй по быстроте интервал на чемпионатах мира, но единственный среди всех 5 подобных, когда промежуток между голами составил менее 1 минуты.

На финальных турнирах Евро можно вспомнить лишь одну команду, которая дважды, в двух матчах подряд сумела забить быстрые ответные голы.

В 2000 г. сборная Испании в группе сначала играла со Словенией. На 59-й мин Златко Захович мудрёным ударом (били фактически вдвоём два словенца) забил Сантьяго Каньисаресу. Через 97 секунд испанцы вновь вышли вперёд, отличился Хосеба Эччебериа. А в следующем матче со сборной Югославии ответ испанцев был более стремительным — менее минуты им понадобилось, чтобы сравнять счёт. На 51-й мин вышедший на замену со второго тайма Деян Говедарица вогнал под перекладину второй мяч сборной Югославии в том матче. Но удар Педро Мунитиса всего лишь через 59 секунд вновь уравнял счёт. Матч и без того был интересен, и тут такая скорострельность команд.

На турнирах Евро, кажется, больше не зафиксировано интервалов между голами менее 1 минуты, кроме вышеперечисленных. Что касается самого быстрого гола с момента возобновления игры с центра поля (после гола), то нельзя точно сказать про момент гола Роббена. Возможно, голландцам в 2008 г. понадобилось и менее 16 секунд с удара из центрального круга.