Лионель Месси усилит «Реал». Не лично, но его решение приблизит исполнение мечты Переса  

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вчера, 15:23

Пазл, который складывается очень легко.

Расставание с Месси было неизбежным

Не очень понимаю людей из мира футбола, которые шокированы уходом Месси из «Барселоны». Ничего удивительного в этом нет, это закономерный исход, к которому привела цепочка решений, принятых еще предыдущей хунтой во главе с Хосепом Бартомеу. Лапорта и Месси могли договориться о продолжении сотрудничества и поклясться друг другу в вечной любви на каталонском знамени, но «Барса» просто не могла позволить себе новый контракт аргентинца.

Происходящее в последние месяцы было похоже на комический скетч: хлюпик с руками-ниточками ходит вокруг штанги весом 600 кг и хорохорится. Бьет себя кулачками в картонную грудь, рассказывает писклявым голосом, как будет брать рекордный вес одними мизинцам, зевая, просит ассистентов добавить пару блинов, чтобы хоть немного усложнить слишком простую для такого силача задачу. Местами даже забавно, но такое шоу не может продолжаться вечно.

Штанга или должна оказаться надувной, или так и скрыться за занавесом, не сдвинувшись с места. «Барселона» никак не могла взять равный новому контракту вес, а сам Лионель, хоть и пошел на определенные уступки, все равно оказался неподъемным для каталонского клуба. Конечно, если бы согласился играть за 10 миллионов евро в год, то остался бы на «Камп Ноу», но у каждой лояльности своя цена. Лояльность обладателя шести «Золотых мячей» стоит очень дорого.

Лапорта подтверждает очевидное

В своей объяснительной после расставания с Лионелем Месси президент «Барселоны» подтвердил все, что и так было известно. Лапорта рассказал и о плачевном состоянии, в котором ему достался клуб, и о том, что зарплатная ведомость на 10% превышает доходы. А вот в этом месте, дон Жоан, скорее всего, юлит:

После первого аудита казалось, что ситуация лучше. Но все оказалось хуже, чем мы себе представляли.

Не думаю, что хоть на каком-то этапе финансовое состояние клуба могло вызывать иллюзии. Может быть, Лапорта рассчитывал реструктуризовать долг, привести новых спонсоров и как-то еще схитрить, но было наивно полагаться на мышиную возню, когда предстоит титанический труд. В конечном итоге президенту «Барселоны» пришлось обратиться к последнему аргументу:

У нас был согласован контракт с Месси, но мы не смогли его подписать из-за того, что «Барселона» не вписывается в финансовый фейр-плей. Нам бы пришлось на 50 лет расстаться со своими аудиовизуальными правами ради этого. Но я не собираюсь идти на такое даже ради Месси. Нашему клубу 122 года, и он стоит выше всех игроков, даже если речь идет о лучшем футболисте в мире. Меня его уход заставляет грустить, но мы приняли лучшее решение для клуба.

Все почти так, кроме того, что никакого решения не принималось. «Барселона» приняла реальность. Замечу также, что Лапорта уколол Месси за его запросы, обозначив огромную жертву, которую пришлось бы принести каталонцам ради Лео. Думаю, после таких слов пути назад точно нет, хотя некоторые верят, что сообщение об уходе из «Барселоны» — часть игры против Ла Лиги и ее правил.

Все дороги ведут в Париж

В «Манчестер Сити» нужно было переходить года три назад и помогать Гвардиоле штурмовать Лигу чемпионов — в одной упряжке у Хосепа и Лионеля было бы больше шансов, чем по отдельности. Месси не поедет в Англию, тем более что «горожане» только что подписали Грилиша. Возвращаться в Аргентину еще рано, это на старости лет Лео, возможно, позволит себе поиграть сезончик за «Ньюэллс Олд Бойз». Если бы деньги были не важны, остался бы в «Барселоне», но пока у Месси есть и спортивные амбиции, и тяга к золоту.

Неслучайно на страничке Неймара несколько дней назад появилась фотография, на которой футболисты ПСЖ запечатлены в компании с Месси. Слухи о переезде в Париж ходили давно, а теперь у Лео, кажется, и нет других вариантов. В Париже Неймар, аргентинская банда и большая мечта о Лиге чемпионов. А еще Нассер Аль-Хелаифи скажет, что приезд Месси делает Париж новой футбольной столицей Европы. ПСЖ с бывшими капитанами «Реала» и «Барселоны» в составе и правда повысит к себе внимание, хотя и необязательно заберется на вершину мечты.

Месси отправит Мбаппе в мадридский «Реал»

«Пари Сен-Жермен» уже подписал этим летом Рамоса, Доннарумму, Вейналдума и Хакими, и пусть 2 из 4 пришли свободными агентами, никто не отменял подписные бонусы и нагрузку на зарплатную ведомость. Финансовый фейр-плей УЕФА благоволит к ПСЖ , что подкреплено дружбой Чеферина и Аль-Хелаифи, но всему есть предел. Подписание Лионеля Месси неизбежно спровоцирует другой большой трансфер.

Мбаппе уже примерно 1235 раз отказывался от нового контракта с ПСЖ , цель французского форварда — переход в мадридский «Реал». Килиан уже решил, что окажется в Мадриде, если не этим летом, так следующим, когда его действующее соглашение с парижанами истечет. Для ПСЖ это плохая ситуация, но логичнее смириться с потерей Мбаппе сейчас и выручить за него деньги, которые покроют часть контракта Месси, нежели ждать ухода форварда свободным агентом. Тем более что его мотивация на будущий сезон под сомнением.