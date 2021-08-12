Акинфеев не вернется, а стопроцентного первого номера нет. Головная боль Карпина и Кафанова

1628782238

вчера, 18:30

Старая проблема для нового тренерского штаба сборной России.

Вратарям везде у нас дорога, вратарям всегда у нас почет

Казалось бы, с вратарями в России точно быть не должно. Одним из побочных эффектов лимита стала абсолютная ставка на отечественных голкиперов, со временем пришли к тому, что легионер на последнем рубеже российского клуба — дурной тон. Вратарская школа у нас исторически сильная, ребят с хорошими данными достаточно, а в остальном — дело техники. Новые футболисты в перчатках росли на старых дрожжах, а лимит увеличил количество вакансий, что подстегивает соискателей.

Иностранцами лучше заполнять проблемные позиции. В свое время Валерий Карпин из-за лимита убрал из стартового состава «Спартака» сильного Стипе Плетикосу и понадеялся на молодого Сослана Джанаева. Тот эксперимент оказался неудачным, а Зарема затаила обиду на тренера из-за того, как он обошелся с ее хорватским любимчиком. К счастью для Карпина, Салихова все перепутала и повесила грех на Черчесова, хотя не он запустил цепочку, приведшую к очищению РПЛ от вратарей-легионеров.

В результате в сезоне 2021/22 в РПЛ не встретишь ни одного вратаря-иностранца. Каждый из двух десятков голкиперов, выходивших на поле в первых трех турах, может быть вызван в сборную России. Российский паспорт есть у всех 45 голкиперов, заявленных за 16 клубов Премьер-Лиги. В клубах ФНЛ 61 россиянин и белорус Климович, который по закону не является легионером в российском футболе.

Всего у нас 100+ российских вратарей в двух сильнейших дивизионах. В заявках клубов РПЛ голкиперов даже больше, чем центральных защитников, у которых есть право выступать за сборную России — 45 против 42. И это при условии, что на поле может находиться только один вратарь, а центрбеков — двое или трое. Как будто с постом №1 у нас не должно быть никаких проблем, но все не так просто.

Три года чехарды на посту №1 сборной России

После чемпионата мира 2018 международную карьеру завершил Игорь Акинфеев, принявший участие в 110 матчах в течение 15 лет выступлений за сборную России. С 2005-го бессменный страж ворот ЦСКА был первым номером сборной, выпадая из стартового состава только из-за двух тяжелых травм. Акинфеев ушел — начались сложности, а потом и кадровый хаос на посту №1.

В первую осень без Игоря ворота сборной делили Андрей Лунев и Гильерме, игравшие мини-сериями из двух матчей. В отборочном цикле Евро-2020 свитер основного вратаря захватил Гильерме, только в ничего не решавшем матче против Сан-Марино сыграл Антон Шунин. Ему-то и был уготован первый номер, когда сборная России собралась в следующий раз после долгой паузы в 10 месяцев.

Шунин был основным в Лиге Наций 2020/21, кроме ноябрьских матчей против Турции и Сербии, в которых не смог принять участие из-за травмы. Россия провела те матчи неудачно, Гильерме пропустил 7 голов за 3 тайма, и его карьера в сборной при Черчесове завершилась в перерыве матча в Белграде. При счете 0:4 Станислав Саламович бросил в бой Сослана Джанаева.

В 2021-м Гильерме вызовов от Черчесова уже не получал, а место в воротах вновь занял Шунин. Антон сыграл в трех матчах отбора ЧМ -2022, выходил с первых минут в товарищеских матчах и начал в стартовом составе Евро-2020, однако после поражения от Бельгии уступил место Матвею Сафонову. Шунин утверждает, что для него это стало полной неожиданностью:

На установке перед матчем с финнами я узнал, что основным будет Сафонов. Не ожидал. Готовился, не подозревая, что не буду играть. «Впереди два матча, все еще можно исправить», — мысли были только такие. Был готов на сто процентов.

Шунин описал показательную историю об отношении к футболистам со стороны предыдущего тренерского штаба: Черчесов действительно вел себя, как генерал, не считаясь с солдатами — «пушечным мясом», а ведь в работе вратарей психология — важнейшая штука. Чехарда не добавляет уверенности. У сборной было 5 вратарей за три года, из них только Джанаев засветился эпизодически, четверо других (Лунин, Гильерме, Шунин и Сафонов) на разных этапах считались основными.

Игорь Акинфеев последователен: отказал и Черчесову, и Карпину

Возможно, Черчесов и Стауче допустили много резких движений или ошиблись со своими ставками, но стоит признать, что ситуация действительно непростая. Неслучайно Станислав Саламович предпринимал попытки вернуть в сборную Игоря Акинфеева, с этого же начал Виталий Кафанов с подачи Валерия Карпина, но тоже получил отказ:

Да, с Игорем говорил. К большому сожалению, он не вернется в сборную. Чем больше времени проходит после завершения его карьеры в национальной команде, тем сильнее ценится то, что он сделал, выступая за сборную России. За эти почти три года у нас так и не появился стопроцентный первый номер.

У нового тренерского штаба нет времени на раскачку, результат нужно давать моментально. В такой ситуации понятно желание найти надежные точки опоры. Одно из таких мог стать Игорь Акинфеев, но он насовсем завязал со сборной, значит, придется выбирать из доступных вратарей. И это непростой процесс, который должен включать в себя ознакомление с мнением клубных специалистов, изучение статистики, личную оценку Карпина и Кафанов, а также немного шаманства.

Дюпин — абсолютный фаворит. Удивимся другому выбору

Понятно, что возможны вариант, и фамилии кандидатов вам известны: Сафонов, Шунин, Гильерме, Максименко, Лунев, Лантратов. Но первым в этом списке должен значиться Дюпин. Во-первых, Юрий — лучший вратарь старта сезона в РПЛ , выбор в его пользу будет очень легко обосновать, Карпин ведь уже несколько раз повторил, что будет отталкиваться от текущей формы и настроения кандидатов.

Во-вторых, Дюпин ездил на Евро-2020, но единственный из трех вратарей не получил шанса. Карпин любит мотивированных реваншистов. В-третьих, Кафанов задолго до первой тренировки сборной получит исчерпывающую информацию и наверняка положительную рекомендацию по Дюпину. Дело в том, что вратарями в «Рубине» занимается Сергей Козко — ученик и близкий друг Кафанова, который в своей работе использует методики Виталия Витальевича.