Теперь точно нечего терять. «Спартаку» нужно чудо в Лиссабоне, чтобы покинуть Лигу чемпионов без позора

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10 августа 2021, 12:28

О выходе в следующий раунд речи не идет.

В первом матче встречались команды из разных лиг

Поражение со счетом 0:2 в домашнем матче двухраундового противостояния — это заявка на вылет даже после отмены правила гостевого гола. И остается только согласиться с тренером «Бенфики» Жорже Жезушем: такой результат — подарок для «Спартака», «Бенфика» могла и должна была выигрывать крупнее. Несколько раз выручил Максименко, несколько раз грубо ошибся Срджан Йованович, оставивший без внимания игру спартаковцев руками в собственной штрафной. Поводы для пенальти были, а VAR на играх третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов не работает, так что арбитров в поле некому поправить.

Сербский судья в целом отработал ужасно: у «Бенфики» больше поводов для негодования из-за не назначенных пенальти, но ошибался Срджан в обе стороны и по-крупному, и в мелочах. О предвзятости речи не идет, Йованович продемонстрировал очень низкий уровень квалификации. «Спартак» играл примерно так же, как судил серб. В первом тайме хозяева еще пытались сопротивляться и даже создали пару угроз спокойствию Влаходимоса, но вскоре после перерыва «Бенфика» забила и ввергла «красно-белых» в апатию. «Орлы» были на голову выше в технических и тактических компонентах, а «Спартак» даже не попытался ввязаться в драку. Проиграли безропотно.

Шансы мизерные (считаем, что их нет)

Перед первой встречей оценивал шансы попадания в следующий раунд, как 80% на 20% в пользу «Бенфики». И даже это соотношение оказалось слишком оптимистичным. Сегодня дам не больше 1% на победу «Спартака» в Лиссабоне, а на выход москвичей в следующий раунд — 1 шанс из 1000. Отыграться на выезде после домашних 0:2 объективно нелегко, но если бы этот счет был зафиксирован по итогу матча с обоюдными шансами, еще можно было бы о чем-то мечтать.

Матч в Москве показал колоссальное преимущество «Бенфики» в классе, а у «Спартака» нет ни порядка, ни ментальных качеств, чтобы попытаться нивелировать отставание в мастерстве. Команда Руя Витории между двумя встречами с «орлами» только усугубила свое состояние сенсационным домашним поражением от «Нижнего Новгорода». К португальскому специалисту придрались за слова о том, что «Спартаку» нечего терять в противостоянии с «Бенфикой», но сегодня это действительно так.

Теперь «Спартаку» точно нечего терять

Четыре года назад над Массимо Каррерой потешались из-за поражения 0:7 от «Ливерпуля», но если вспомните турнирную ситуацию, «Спартак» тогда мог выйти в плей-офф, если бы выиграл на «Энфилде». Как бы это сейчас забавно ни звучало, но «красно-белые» тогда действительно собирались побить «Ливерпуль» в его логове. Если бы нацеливались не на мечту, а на сохранение достоинства, не дразнили бы фаворита и проиграли скромнее. Но они попытались.

Такой подход чреват болезненными поражениями, но на дистанции смелые команды остаются в плюсе. В той же Лиге чемпионов 2017/18 «Спартак» разгромил «Севилью» со счетом 5:1, хотя «на бумаге» не был сильнее испанской команды, но сломал ее об колено. «Бенфика», скорее всего, тоже ментально уязвима, но в Москве португальцев даже не попытались вытащить из зоны комфорта. Команда Витории как будто боялась разозлить соперника.

Теперь «Спартаку» точно нечего терять, и в Лиссабоне нужно сыграть смело, раскрепоститься и дать волю внутреннему медведю. Дважды за один вечер проиграть все равно не удастся, но волноваться о сохранении лица поздно. Конечно, можно прыгнуть на «Бенфику» и нарваться на разгром, но другого пути к тому самому 1 шансу из 1000 нет. Все остальное — банальное ожидание вылета из Лиги чемпионов.

Сегодня вряд ли удастся что-то изменить в турнирном смысле, но «Спартак» может возродиться эмоционально после неудачного старта сезона, если сумеет разозлиться на себя, на «Бенфику» и на поражения. Проиграть в Лиссабоне не зазорно. Причем с любым счетом. Зазорно отправиться на край Европы, чтобы покататься по полю сладкой булочкой и в таком же виде вернуться в Москву.

Без Промеса и Мозеса «Спартаку» нужна новая схема

«Бенфика» стартовала в чемпионате Португалии с гостевой победы над «Морейренсе» со счетом 2:1. Забили два быстрых гола и пропустили один в ответ, остались в меньшинстве на излете часа игры (удален Гонсалвеш), но все-таки выиграли. Жорже Жезуш дал отдохнуть лидерам, которые выйдут с первых минут против «Спартака», а схеме 3-4-2-1 он не изменит. «Орлы» по-прежнему не могут рассчитывать на Пиньо и Сеферовича, оба форварда получили травмы в Москве, зато заявлен за «Бенфику» украинец Роман Яремчук. Впрочем, в стартовом составе, вероятно, сыграет Гонсалу Рамос.

Предполагаемый состав «Бенфики» (3-4-2-1): Влаходимос — Вериссимо, Вертонген, Отаменди — Гонсалвеш, Мариу, Вайгль, Гримальдо — Рафа Силва, Пицци — Рамос.

«Спартак» тяжело перестраивается на схему 4-2-3-1 после полутора лет игры с тремя центральными защитниками под руководством Тедеско. В Лиссабоне у Руя Витории есть причины обратиться к наработкам предшественника и сыграть с тройкой центрбеков. Во-первых, это лишит «Бенфику» тактических преимуществ, которые сыграли ключевую роль в московской победе.

Во-вторых, сейчас тот самый момент, когда следует достать кролика из шляпы. В-третьих, отсутствие Мозеса и Промеса подталкивает к тактическим перестановкам. Руй Витория может сыграть с Мирзовым и Бакаевым на флангах атаки, а может видоизменить схему, выпустить в стартовом составе всех своих форвардов и использовать Зобнина на позиции правого латераля.

Предполагаемый состав «Спартака» (3-4-1-2): Максименко — Жиго, Кутепов, Джикия — Зобнин, Крал, Умяров, Айртон — Ларссон — Понсе, Соболев.

Если Витория не решится играть с тремя центральными защитниками, можно использовать схему 4-4-2 с «ромбом» в полузащите, но 4-2-3-1 или 4-3-3 без двух основных вингеров — это «назло маме отморозить уши». «Спартак» должен быть не только злым, но и умным, чтобы избавиться от амплуа пушечного мяса.