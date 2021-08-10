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Теперь точно нечего терять. «Спартаку» нужно чудо в Лиссабоне, чтобы покинуть Лигу чемпионов без позора

10 августа 2021, 12:28

О выходе в следующий раунд речи не идет.

В первом матче встречались команды из разных лиг

Поражение со счетом 0:2 в домашнем матче двухраундового противостояния — это заявка на вылет даже после отмены правила гостевого гола. И остается только согласиться с тренером «Бенфики» Жорже Жезушем: такой результат — подарок для «Спартака», «Бенфика» могла и должна была выигрывать крупнее. Несколько раз выручил Максименко, несколько раз грубо ошибся Срджан Йованович, оставивший без внимания игру спартаковцев руками в собственной штрафной. Поводы для пенальти были, а VAR на играх третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов не работает, так что арбитров в поле некому поправить.

Сербский судья в целом отработал ужасно: у «Бенфики» больше поводов для негодования из-за не назначенных пенальти, но ошибался Срджан в обе стороны и по-крупному, и в мелочах. О предвзятости речи не идет, Йованович продемонстрировал очень низкий уровень квалификации. «Спартак» играл примерно так же, как судил серб. В первом тайме хозяева еще пытались сопротивляться и даже создали пару угроз спокойствию Влаходимоса, но вскоре после перерыва «Бенфика» забила и ввергла «красно-белых» в апатию. «Орлы» были на голову выше в технических и тактических компонентах, а «Спартак» даже не попытался ввязаться в драку. Проиграли безропотно.

Шансы мизерные (считаем, что их нет)

Перед первой встречей оценивал шансы попадания в следующий раунд, как 80% на 20% в пользу «Бенфики». И даже это соотношение оказалось слишком оптимистичным. Сегодня дам не больше 1% на победу «Спартака» в Лиссабоне, а на выход москвичей в следующий раунд — 1 шанс из 1000. Отыграться на выезде после домашних 0:2 объективно нелегко, но если бы этот счет был зафиксирован по итогу матча с обоюдными шансами, еще можно было бы о чем-то мечтать.

Матч в Москве показал колоссальное преимущество «Бенфики» в классе, а у «Спартака» нет ни порядка, ни ментальных качеств, чтобы попытаться нивелировать отставание в мастерстве. Команда Руя Витории между двумя встречами с «орлами» только усугубила свое состояние сенсационным домашним поражением от «Нижнего Новгорода». К португальскому специалисту придрались за слова о том, что «Спартаку» нечего терять в противостоянии с «Бенфикой», но сегодня это действительно так.

Теперь «Спартаку» точно нечего терять

Четыре года назад над Массимо Каррерой потешались из-за поражения 0:7 от «Ливерпуля», но если вспомните турнирную ситуацию, «Спартак» тогда мог выйти в плей-офф, если бы выиграл на «Энфилде». Как бы это сейчас забавно ни звучало, но «красно-белые» тогда действительно собирались побить «Ливерпуль» в его логове. Если бы нацеливались не на мечту, а на сохранение достоинства, не дразнили бы фаворита и проиграли скромнее. Но они попытались.

Такой подход чреват болезненными поражениями, но на дистанции смелые команды остаются в плюсе. В той же Лиге чемпионов 2017/18 «Спартак» разгромил «Севилью» со счетом 5:1, хотя «на бумаге» не был сильнее испанской команды, но сломал ее об колено. «Бенфика», скорее всего, тоже ментально уязвима, но в Москве португальцев даже не попытались вытащить из зоны комфорта. Команда Витории как будто боялась разозлить соперника.

Теперь «Спартаку» точно нечего терять, и в Лиссабоне нужно сыграть смело, раскрепоститься и дать волю внутреннему медведю. Дважды за один вечер проиграть все равно не удастся, но волноваться о сохранении лица поздно. Конечно, можно прыгнуть на «Бенфику» и нарваться на разгром, но другого пути к тому самому 1 шансу из 1000 нет. Все остальное — банальное ожидание вылета из Лиги чемпионов.

Сегодня вряд ли удастся что-то изменить в турнирном смысле, но «Спартак» может возродиться эмоционально после неудачного старта сезона, если сумеет разозлиться на себя, на «Бенфику» и на поражения. Проиграть в Лиссабоне не зазорно. Причем с любым счетом. Зазорно отправиться на край Европы, чтобы покататься по полю сладкой булочкой и в таком же виде вернуться в Москву.

Без Промеса и Мозеса «Спартаку» нужна новая схема

«Бенфика» стартовала в чемпионате Португалии с гостевой победы над «Морейренсе» со счетом 2:1. Забили два быстрых гола и пропустили один в ответ, остались в меньшинстве на излете часа игры (удален Гонсалвеш), но все-таки выиграли. Жорже Жезуш дал отдохнуть лидерам, которые выйдут с первых минут против «Спартака», а схеме 3-4-2-1 он не изменит. «Орлы» по-прежнему не могут рассчитывать на Пиньо и Сеферовича, оба форварда получили травмы в Москве, зато заявлен за «Бенфику» украинец Роман Яремчук. Впрочем, в стартовом составе, вероятно, сыграет Гонсалу Рамос.

Предполагаемый состав «Бенфики» (3-4-2-1): Влаходимос — Вериссимо, Вертонген, Отаменди — Гонсалвеш, Мариу, Вайгль, Гримальдо — Рафа Силва, Пицци — Рамос.

«Спартак» тяжело перестраивается на схему 4-2-3-1 после полутора лет игры с тремя центральными защитниками под руководством Тедеско. В Лиссабоне у Руя Витории есть причины обратиться к наработкам предшественника и сыграть с тройкой центрбеков. Во-первых, это лишит «Бенфику» тактических преимуществ, которые сыграли ключевую роль в московской победе.

Во-вторых, сейчас тот самый момент, когда следует достать кролика из шляпы. В-третьих, отсутствие Мозеса и Промеса подталкивает к тактическим перестановкам. Руй Витория может сыграть с Мирзовым и Бакаевым на флангах атаки, а может видоизменить схему, выпустить в стартовом составе всех своих форвардов и использовать Зобнина на позиции правого латераля.

Предполагаемый состав «Спартака» (3-4-1-2): Максименко — Жиго, Кутепов, Джикия — Зобнин, Крал, Умяров, Айртон — Ларссон — Понсе, Соболев.

Если Витория не решится играть с тремя центральными защитниками, можно использовать схему 4-4-2 с «ромбом» в полузащите, но 4-2-3-1 или 4-3-3 без двух основных вингеров — это «назло маме отморозить уши». «Спартак» должен быть не только злым, но и умным, чтобы избавиться от амплуа пушечного мяса.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответ Beekeeper (раскрыть)
10 августа в 20:40, ред.
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    10 августа в 19:41
    Согласен, Спартак сегодня трёшку скорее всего отгрузит. 3:1 - доп. время, так как правило выездного гола отменили. Ожидаю 3:0 и проход Спартака!
    Persenchik
    Persenchik
    10 августа в 18:43
    Судя по таким высказываниям и формулировкам, скоро в нашей стране проигрыш Баварии будет расцениваться как позор. Ничего позорного в проигрыше Бенфике нет. Бенфика опытный и умелый еврокубковый боец. Статус которой на три головы выше всех наших вместе взятых. Да да, даже Зенит в этой компании.:-)
    Beekeeper
    Beekeeper ответ oFANATo (раскрыть)
    10 августа в 18:05
    зачем жить прошлым? ты щас посмотри на цска, мы и такой унылый спартак не обыграем, да какой там спартак, нижний новгород нам полную авоську мячей накидает.
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    10 августа в 14:19, ред.
    Что б за заголовок?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!В чем не опозориться то?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Спартак что,против какой нибудь Ширлимырли из Куевотутуево игрет?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Изначально был ясен расклад по этому матчу и матчу в Москве и Спартаку даже рьяные его сторонники отдавали победу лишь в 25%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Наш чемпионат-это дно и уж по сравнению с португальским воообще ни конкурент от слова совсем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    В Португалии будет победа Бенфики,тут и так ясно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!И никакого позора в этом нет!!!!!!!!!!!!!!!!!На данный момент-это уровень всех наших команд!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Напомню,что у того же Зенита был Брюгге и все знают ,чем это кончилось!!!!!!!!!!!!!!Про Лацио и его резерв,который в Питер прилетел играть и в итоге добился ничьей я и говорить не буду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Наш футбол отстал от европейского и слава богу я не смотрю внутреннеее это шапито с бумажными кубками и чемпионствами т.к престиж этих кубков уже обесценился везде с учетом падения уровня нашего футбола!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Так что никакого позора не будет в Португалии!!!!!!!!!!!!!Спартак проигрет этот матч т.к нет ничего у наших команд,за счет чего можно переиграть Бенфику,разве только совершить 3 атаки,забить 3 гола и выстроить четырехэтажный автобус-это помогло Краснодару,но такое редко случается,когда команда на 95% испльзует свои возможности+ откровенное невезение Порту,который не смог забить помимо 2-х мячей,еще 2,3 99% гола!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А потом был Олимпиакос и полное деклассирование Краснодара!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Так что никакого позора нет и быть не могло,а вы автор всё еще живете временами 5-ти летней давности!!!!!!!!!!!!!!!!!
    oFANATo
    oFANATo
    10 августа в 13:31
    Сомневаюсь что Спартак обыграет Бенфику, как ЦСКА обыграл на выезде Реал 3:0
    d_fincher
    d_fincher
    10 августа в 13:26, ред.
    Покинуть Лигу чемпионов без позора не получится. Равно как и Лигу Европы, Кубок и РПЛ. Потому что позор - он не на поле; он в руководстве.

    Как можно без позора, если жена владельца клуба бьется с вороватыми управленцами этого клуба, а они выставляют скрины выбора тренера по гороскопу???

    Позор есть. И он будет. В клубе руководство у непрофессионалов, интриги, истерики, идиотизм. Тут Лиссабон ни на что не влияет. Тут столетие и вот такие люди у руля.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    10 августа в 13:09
    Понсе положит треху и кудрявый Жезуш будет отправлен в отставку
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    10 августа в 13:08
    Бенфике и так гол подарили судьи.
    Победа Спартака 3-1 и выход в группу ЛЧ
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    10 августа в 13:02
    Пинок под зад напрашивается давно руковящему составу
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    10 августа в 13:01
    Мы каждый раз надеемся, что вот-вот наши команды прорвёт, оказавшись в безвыходной ситуации, по аналогии с загнанным в угол хомячком, который может пол-пальца откусить. Но, откровенно говоря, шансы у Спартака будут только при одном условии - Бенфика будет валять дурака на поле. Если же португальцы будут собою и начнут с первых же минут играть в свою игру, то российскому клубу светит разгром.
    Да и пора уже перестать надеяться на чудеса. Пора начать что-то делать и создавать конкурентные команды не для Бенфики, которая сама легко может вовсе не выйти из группы в ЛЧ, а для реально высоких целей. Плей-офф как минимум. Только нужно делать, а не в твитерах и инстаграмах своих же поклонников злить.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    10 августа в 12:56, ред.
    Нет, без позора никак не получится. Разве что вообще не выйти на матч?
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    10 августа в 12:40
    Терять нечего СпаМу. но нельзя лезть безоглядно в атаку, можно нарваться на ливерлульские
    7:0.)))
    andromend
    andromend
    10 августа в 12:39
    Чтобы что то терять,надо хоть что то иметь.На данный момент кроме ромбика и понтов у Спартака ничего не осталось. Будем надеяться,что вылетев в Лигу Европы,Спартак хоть там что то сможет показать.И не надо,вот не надо опять,типа там всех порвем. Молча и тренеру новому помогите, а то снова наезды пошли.
    номер 12
    номер 12
    10 августа в 12:36, ред.
    Схема 3-4-1-2 действительно выглядит как самое оптимальное решение в такой ситуации. Вот только я бы поменял Крала на Бакаева. В первом матче у Спартака было солидное преимущество в скорости во время фазы атаки. Ключевой момент к этому как раз Бакаев
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