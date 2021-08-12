«Атлетико» мечтает о защите титула, «Барса» и «Реал» остались без капитанов. Страсть и тревоги испанской Ла Лиги

Диспозиция накануне старта сезона 2021/22.
В пятницу вечером матчем «Валенсия» — «Хетафе» откроется очередной сезон испанской Примеры, который сопровождают мощные волнения и тревожные ожидания. Суперлига еще не забыта, «Реал» готовит иск к Ла Лиге, Серхио Рамос и Лионель Месси укатили в Париж, а главный трансфер лета все еще впереди.
«Атлетико» в последний раз защищал титул 70 лет назад
Футбольные люди любят повторять, что выиграть титул проще, чем его защитить. В «Атлетико» это знают лучше, чем где бы то ни было. «Матрасники» в последний раз защищали чемпионский титул в сезоне 1950/51, разбросанные по следующим 70 годам шесть золотых сезонов были одиночными. Впрочем, последний титул необязательно останется одинок.
Диего Симеоне оставил множество следов в истории «Атлетико», и на достигнутом останавливаться он не собирается. Эль Чоло по-прежнему мечтает о победе в Лиге чемпионов, в финалах которой дважды уступал «Реалу», а еще он хочет сделать так, чтобы победы «матрасников» в чемпионате Испании перешли из категории «неожиданности» в раздел «закономерности».
Защитить титул — приоритетная задача «Атлетико» в стартующем сезоне, и действующий чемпион имеет высокие шансы на новый успех. Мадридцы сохранили всех лидеров и даже усилились новоиспеченным чемпионом Южной Америки Родриго Де Паулем, в то время как «Барселона» и «Реал» потеряли капитанов и выглядят уязвимыми.
Карло Анчелотти вернулся в «Реал» и рассчитывает собрать «Большую корону»
Флорентино Перес огорчил Зидана, и «Реал» потерял своего идеального тренера. Карло Анчелотти пришел тушить пожары, в последние годы его карьера докатилась до «Эвертона», но итальянец еще может всех приятно удивить, тем более должен выложиться на 100%, попав в абсолютный топ-клуб после работы в Неаполе и Ливерпуле.
В свое первое пришествие Папа Карло выиграл для «сливочных» Кубок Короля и долгожданную «Десиму», а теперь постарается решить спектр локальных, но важных задач: заново выстроить оборону без Рамоса и Варана, но с Алабой; оживить карьеры некоторых футболистов, в том числе Бэйла; встроить в команду молодежь; заинтересовать суперзвезд новыми тактическими и стилистическими решениями из своей обширной коллекции.
И никто не снимает с Анчелотти ответственности за результаты. Он ведь работает в «Реале». Скорее всего, в первом сезоне итальянец постарается выиграть Примеру, тем более для него это будет означать уникальное достижение: Карло может стать первым тренером, выигравшим каждый из пяти больших чемпионатов. У него уже есть победы в Италии с «Миланом», в Англии с «Челси», во Франции с ПСЖ и в Германии с «Баварией». Дело за «Реалом».
«Барселона» открывает эпоху без Месси
Он ушел, хотя был готов остаться. Теперь уже бывший капитан «Барселоны» будет играть в ПСЖ с бывшим капитаном «Реала» Рамосом, а осиротевшие каталонцы вынуждены искать новых лидеров. Рональд Куман остался у руля, в команде появились Агуэро, Депай и Эрик Гарсия, неутомимый Педри рвется в бой вместе с восстановившимся от травмы Ансу Фати.
Больше уверенности должно стать у Гризманна, возможно, принесет пользу кто-то из тех, на ком уже поставили крест. «Барселона» — одна из самых интригующих команд Ла Лиги нового сезона, каталонцы не удивят ни первым местом, ни пятым в итоговой таблице. Думаю, «блаугранас» будут играть ярко и нескучно, а вот хватит ли хладнокровия для стабильных результатов — большой-большой вопрос.
Нужна отчаянная борьба за четвертое место
Будет необычно, если кто-то выпадет из «Большой тройки», но «Реал», «Барселона» и «Атлетико» даже на голом классе должны финишировать выше остальных команд Ла Лиги, так что скорее приходится рассчитывать на рубку за оставшуюся путевку в Лигу чемпионов. Два года подряд четвертой финишировала «Севилья», опережая пятую команду Испании на двузначное количество очков, однако в новом сезоне заказываем искристую схватку за четвертое место.
«На бумаге» андалусийцы по-прежнему выглядят фаворитами, но квартет лидеров двух предыдущих кампаний могут разбить и крепкий «Реал Сосьедад», и «Вильярреал», который все-таки проник в грядущую Лигу чемпионов, выиграв Лигу Европы. Возможно, вмешается и какой-то неожиданный претендент на высокие места. Горячая точка в районе четвертой строчки поднимет интерес ко всему турниру.
Ключевые потери Ла Лиги накануне сезона 2021/22: Лионель Месси и Серхио Рамос
С одной стороны, ушли капитаны «Барселоны» и «Реала», футболисты, которые завоевали десятки трофеев и во многом определяли лицо ведущих клубов и чемпионата в целом. Вместе с тем потерю Рамоса и Месси Ла Лигой не стоит переоценивать, ведь в ПСЖ отправились возрастные игроки, чьи лучшие годы уже наверняка позади. Серхио и Лео почти 70 лет на двоих.
Бывали трансферные окна, когда из Ла Лиги только в АПЛ улетало два самолета классных футболистов, расставание с которыми большом количестве наносило удар по уровню турнира. Месси и Рамос — это величины, но катастрофой для испанского чемпионата их отъезд в ПСЖ не выглядит. Да, медийный и маркетинговый ущерб нанесен, но с чисто футбольной точки зрения все не так драматично.
Самый громкий летний трансфер Ла Лиги все еще впереди. Но уже хватает интересных новичков
Давид Алаба, Серхио Агуэро, Мемфис Депай, Родриго Де Пауль, Эрик Гарсия, Эрик Ламела — есть интересные новые лица и старые знакомые, снова заглянувшие в Примеру. И конечно, по-прежнему есть надежда, что в августе в Испанию приедет футболист, который поборется за право называться главной звездой Ла Лиги. Речь идет о Килиане Мбаппе, чьи отношения с ПСЖ подходят к логичному завершению. Чемпиона мира и одну из главных звезд нового поколения ждут в «Королевском клубе», куда стремится и сам Мбаппе, болельщик «Реала» с детства.