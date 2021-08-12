«Атлетико» мечтает о защите титула, «Барса» и «Реал» остались без капитанов. Страсть и тревоги испанской Ла Лиги

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вчера, 20:59

Диспозиция накануне старта сезона 2021/22.

В пятницу вечером матчем «Валенсия» — «Хетафе» откроется очередной сезон испанской Примеры, который сопровождают мощные волнения и тревожные ожидания. Суперлига еще не забыта, «Реал» готовит иск к Ла Лиге, Серхио Рамос и Лионель Месси укатили в Париж, а главный трансфер лета все еще впереди.

«Атлетико» в последний раз защищал титул 70 лет назад

Футбольные люди любят повторять, что выиграть титул проще, чем его защитить. В «Атлетико» это знают лучше, чем где бы то ни было. «Матрасники» в последний раз защищали чемпионский титул в сезоне 1950/51, разбросанные по следующим 70 годам шесть золотых сезонов были одиночными. Впрочем, последний титул необязательно останется одинок.

Диего Симеоне оставил множество следов в истории «Атлетико», и на достигнутом останавливаться он не собирается. Эль Чоло по-прежнему мечтает о победе в Лиге чемпионов, в финалах которой дважды уступал «Реалу», а еще он хочет сделать так, чтобы победы «матрасников» в чемпионате Испании перешли из категории «неожиданности» в раздел «закономерности».

Защитить титул — приоритетная задача «Атлетико» в стартующем сезоне, и действующий чемпион имеет высокие шансы на новый успех. Мадридцы сохранили всех лидеров и даже усилились новоиспеченным чемпионом Южной Америки Родриго Де Паулем, в то время как «Барселона» и «Реал» потеряли капитанов и выглядят уязвимыми.

Карло Анчелотти вернулся в «Реал» и рассчитывает собрать «Большую корону»

Флорентино Перес огорчил Зидана, и «Реал» потерял своего идеального тренера. Карло Анчелотти пришел тушить пожары, в последние годы его карьера докатилась до «Эвертона», но итальянец еще может всех приятно удивить, тем более должен выложиться на 100%, попав в абсолютный топ-клуб после работы в Неаполе и Ливерпуле.

В свое первое пришествие Папа Карло выиграл для «сливочных» Кубок Короля и долгожданную «Десиму», а теперь постарается решить спектр локальных, но важных задач: заново выстроить оборону без Рамоса и Варана, но с Алабой; оживить карьеры некоторых футболистов, в том числе Бэйла; встроить в команду молодежь; заинтересовать суперзвезд новыми тактическими и стилистическими решениями из своей обширной коллекции.

И никто не снимает с Анчелотти ответственности за результаты. Он ведь работает в «Реале». Скорее всего, в первом сезоне итальянец постарается выиграть Примеру, тем более для него это будет означать уникальное достижение: Карло может стать первым тренером, выигравшим каждый из пяти больших чемпионатов. У него уже есть победы в Италии с «Миланом», в Англии с «Челси», во Франции с ПСЖ и в Германии с «Баварией». Дело за «Реалом».

«Барселона» открывает эпоху без Месси

Он ушел, хотя был готов остаться. Теперь уже бывший капитан «Барселоны» будет играть в ПСЖ с бывшим капитаном «Реала» Рамосом, а осиротевшие каталонцы вынуждены искать новых лидеров. Рональд Куман остался у руля, в команде появились Агуэро, Депай и Эрик Гарсия, неутомимый Педри рвется в бой вместе с восстановившимся от травмы Ансу Фати.

Больше уверенности должно стать у Гризманна, возможно, принесет пользу кто-то из тех, на ком уже поставили крест. «Барселона» — одна из самых интригующих команд Ла Лиги нового сезона, каталонцы не удивят ни первым местом, ни пятым в итоговой таблице. Думаю, «блаугранас» будут играть ярко и нескучно, а вот хватит ли хладнокровия для стабильных результатов — большой-большой вопрос.

Нужна отчаянная борьба за четвертое место

Будет необычно, если кто-то выпадет из «Большой тройки», но «Реал», «Барселона» и «Атлетико» даже на голом классе должны финишировать выше остальных команд Ла Лиги, так что скорее приходится рассчитывать на рубку за оставшуюся путевку в Лигу чемпионов. Два года подряд четвертой финишировала «Севилья», опережая пятую команду Испании на двузначное количество очков, однако в новом сезоне заказываем искристую схватку за четвертое место.

«На бумаге» андалусийцы по-прежнему выглядят фаворитами, но квартет лидеров двух предыдущих кампаний могут разбить и крепкий «Реал Сосьедад», и «Вильярреал», который все-таки проник в грядущую Лигу чемпионов, выиграв Лигу Европы. Возможно, вмешается и какой-то неожиданный претендент на высокие места. Горячая точка в районе четвертой строчки поднимет интерес ко всему турниру.

Ключевые потери Ла Лиги накануне сезона 2021/22: Лионель Месси и Серхио Рамос

С одной стороны, ушли капитаны «Барселоны» и «Реала», футболисты, которые завоевали десятки трофеев и во многом определяли лицо ведущих клубов и чемпионата в целом. Вместе с тем потерю Рамоса и Месси Ла Лигой не стоит переоценивать, ведь в ПСЖ отправились возрастные игроки, чьи лучшие годы уже наверняка позади. Серхио и Лео почти 70 лет на двоих.

Бывали трансферные окна, когда из Ла Лиги только в АПЛ улетало два самолета классных футболистов, расставание с которыми большом количестве наносило удар по уровню турнира. Месси и Рамос — это величины, но катастрофой для испанского чемпионата их отъезд в ПСЖ не выглядит. Да, медийный и маркетинговый ущерб нанесен, но с чисто футбольной точки зрения все не так драматично.

Самый громкий летний трансфер Ла Лиги все еще впереди. Но уже хватает интересных новичков