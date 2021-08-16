Без Дзюбы и Соболева, но с Захаряном и Тюкавиным. Первая редакция состава сборной России от Карпина

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вчера, 17:18

Тест на адекватность для нового главного тренера.

Валерий Карпин обещал, что в сборной России при нем будут играть только сильнейшие на данный момент футболисты страны. В определенных моментах новый главный тренер слишком ревностно отстаивал этот принцип, но иногда показательно смотрел в сторону, опираясь на «проверенных» футболистов. По большинству решений с Карпиным можно согласиться, но есть и поводы для ожесточенных споров. Да начнется дискуссия!

Вратари:

Дюпин («Рубин»), Максименко («Спартак»), Гильерме («Локомотив»), Песьяков («Ростов»).

Карпин не раз в интервью настаивал на том, что в игре вратарей ничего не понимает, и в этом вопросе полностью доверяет Кафанову. Виталий Витальевич будет совмещать посты в «Ростове» и сборной России, специалист по работе с вратарями вошел в тренерский штаб Юрия Сёмина.

- Юрий Дюпин — лучший вратарь первых туров РПЛ . Прогноз «Соккер.ру» остается неизменным: голкипер «Рубина» станет первым номером сборной России в сентябрьских матчах.

- Александр Максименко — понятный кандидат. Может быть, в ворота главной команды страны спартаковцу пока рановато, но при довольно высоком уровне игры у него еще и перспективы в силу возраста.

- Вероятно, есть какое-то объяснение отсутствию Матвея Сафонова. Он ведь и матч против «Арсенала» провел на скамейке запасных. Скорее всего, у вратаря «Краснодара» физические или психологические проблемы, из-за которых он пока не помощник сборной.

- Гильерме тоже прилично смотрится в июле-августе, а еще он на данный момент самый очевидный кандидат из вратарей, имеющих опыт игры первым номером в сборной России.

- Сергей Песьяков — необъяснимая фигура. Он много пропускает за «Ростов», есть и ошибки, в последней игре Карпина у руля «желто-синих» Песьяков остался в запасе, а играл Бабурин, потом Сергей вернулся, но апологетом надежности не выглядит. Из плюсов — близкое знакомство с методами Кафанова, если Песьяков поедет в сборную на правах помощника тренера вратарей, то поймем. А может быть, и не поедет, ведь обычно в бригаде три голкипера.

Защитники:

Фернандес, Дивеев (оба — ЦСКА ), Магкеев («Локомотив»), Чистяков, Караваев (оба — «Зенит»), Джикия («Спартак»), Осипенко («Ростов»), Самошников («Рубин»), Терехов («Сочи»), Кудряшов («Антальяспор»).

- Фернандес, Дивеев, Джикия, Караваев — очевидные кандидаты. Все были в составе сборной России и играли на Евро-2020. Не удивимся, если такая защитника линия выйдет на матч с Хорватией (Караваев сыграет слева, где уже не раз появлялся).

- Самошников — еще один кандидат, который не вызывает вопросов. Бодро начал сезон в «Рубине», претендент на позицию левого защитника в сборной.

- Магкеев — опорный полузащитник по основному амплуа, однако в первых турах РПЛ действительно чаще играет в центре защиты. В таком качестве его видят и в сборной, судя по попаданию в список защитников.

- Терехов своей игрой за «Сочи» тоже заслужил вызов в сборную. Выносливый защитник, способен закрыть весь левый фланг, причем в атаке тоже представляет известную угрозу: в недавнем матче против «Партизана» оформил дубль.

- Три футболиста, по которым возникают вопросы: Кудряшов, Чистяков и Осипенко. Последний официальный матч 34-летнего Федора — игра с Данией на Евро-2020. Впрочем, на стороне Кудряшова есть опыт и универсальность, а вот Чистякова и Осипенко легко записать в компанию «друзей Валеры» (по аналогии с «друзьями Стаса»).

- Понимаем, что Карпин хорошо знаком с защитниками по работе в «Ростове», но как же выбор в пользу лучших здесь и сейчас? Осипенко — ведущий игрок одной из худших оборон РПЛ (у «Ростова» и «Арсенала» по 10 пропущенных мячей), а Чистяков — запасной «Зенита». Причем Дмитрий запасной настолько, что даже в отсутствие Ракицкого Семак предпочитает ему Дугласа Сантоса в центре обороны.

Полузащитники:

Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Черышев («Валенсия»), Фомин, Захарян, Макаров (все — «Динамо»), Баринов, Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Зобнин, Бакаев (оба — «Спартак»), Ерохин, Кузяев (оба — «Зенит»), Мухин ( ЦСКА ), Ионов («Краснодар»).

- Все три легионера нужны и важны, причем Головин и Черышев уверенно начали сезон за свои клубы, Миранчука ждем на поле в ближайшие выходные, когда стартует Серия A.

- Роман Зобнин, а также все представители «Динамо», «Локомотива» и «Зенита» абсолютно уместны. Фомин, Захарян, Ерохин и Жемалетдинов играют здорово, должны получить игровое время в ближайших матчах.

- Максим Мухин пока играет неровно, но у этого молодого хавбека есть качества для выступлений за сборную России.

- Бакаев и Ионов — игроки группы атаки с нулем результативных действий на старте сезона. О них можно сказать лишь то, что они бегают. У Зелимхана хотя бы лучший в РПЛ показатель пасов под удар (13), что не отменяет большое количество брака в его игре. А чем хорош Ионов, которого Карпин знает по работе в «Ростове»? Даниил Уткин из «Ахмата» выглядел бы куда уместнее в сборной России.

Нападающие:

Смолов («Локомотив»), Заболотный ( ЦСКА ), Тюкавин («Динамо»).

- Смолов и Тюкавин заслужили вызов в сборную России своей игрой.

- Можно поддержать решение Карпина оставить за бортом Дзюбу и Соболева. Оба форварда сейчас в плохой форме, потеряли место в стартовых составах «Зенита» и «Спартака».

- Соболев и Дзюба не в порядке — это факт, но Заболотный и вовсе получил вызов в сборную из лазарета. До травмы смотрелся достойно, но сейчас оценить Антона не представляется возможным. Впрочем, не исключаем коррективы в списке форвардов на основе выступлений в двух оставшихся до международной паузы турах.