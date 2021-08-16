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Без Дзюбы и Соболева, но с Захаряном и Тюкавиным. Первая редакция состава сборной России от Карпина

вчера, 17:18
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Тест на адекватность для нового главного тренера.

Валерий Карпин обещал, что в сборной России при нем будут играть только сильнейшие на данный момент футболисты страны. В определенных моментах новый главный тренер слишком ревностно отстаивал этот принцип, но иногда показательно смотрел в сторону, опираясь на «проверенных» футболистов. По большинству решений с Карпиным можно согласиться, но есть и поводы для ожесточенных споров. Да начнется дискуссия!

Вратари:

Дюпин («Рубин»), Максименко («Спартак»), Гильерме («Локомотив»), Песьяков («Ростов»).

Карпин не раз в интервью настаивал на том, что в игре вратарей ничего не понимает, и в этом вопросе полностью доверяет Кафанову. Виталий Витальевич будет совмещать посты в «Ростове» и сборной России, специалист по работе с вратарями вошел в тренерский штаб Юрия Сёмина.

- Юрий Дюпин — лучший вратарь первых туров РПЛ. Прогноз «Соккер.ру» остается неизменным: голкипер «Рубина» станет первым номером сборной России в сентябрьских матчах.

- Александр Максименко — понятный кандидат. Может быть, в ворота главной команды страны спартаковцу пока рановато, но при довольно высоком уровне игры у него еще и перспективы в силу возраста.

- Вероятно, есть какое-то объяснение отсутствию Матвея Сафонова. Он ведь и матч против «Арсенала» провел на скамейке запасных. Скорее всего, у вратаря «Краснодара» физические или психологические проблемы, из-за которых он пока не помощник сборной.

- Гильерме тоже прилично смотрится в июле-августе, а еще он на данный момент самый очевидный кандидат из вратарей, имеющих опыт игры первым номером в сборной России.

- Сергей Песьяков — необъяснимая фигура. Он много пропускает за «Ростов», есть и ошибки, в последней игре Карпина у руля «желто-синих» Песьяков остался в запасе, а играл Бабурин, потом Сергей вернулся, но апологетом надежности не выглядит. Из плюсов — близкое знакомство с методами Кафанова, если Песьяков поедет в сборную на правах помощника тренера вратарей, то поймем. А может быть, и не поедет, ведь обычно в бригаде три голкипера.

Защитники:

Фернандес, Дивеев (оба — ЦСКА), Магкеев («Локомотив»), Чистяков, Караваев (оба — «Зенит»), Джикия («Спартак»), Осипенко («Ростов»), Самошников («Рубин»), Терехов («Сочи»), Кудряшов («Антальяспор»).

- Фернандес, Дивеев, Джикия, Караваев — очевидные кандидаты. Все были в составе сборной России и играли на Евро-2020. Не удивимся, если такая защитника линия выйдет на матч с Хорватией (Караваев сыграет слева, где уже не раз появлялся).

- Самошников — еще один кандидат, который не вызывает вопросов. Бодро начал сезон в «Рубине», претендент на позицию левого защитника в сборной.

- Магкеев — опорный полузащитник по основному амплуа, однако в первых турах РПЛ действительно чаще играет в центре защиты. В таком качестве его видят и в сборной, судя по попаданию в список защитников.

- Терехов своей игрой за «Сочи» тоже заслужил вызов в сборную. Выносливый защитник, способен закрыть весь левый фланг, причем в атаке тоже представляет известную угрозу: в недавнем матче против «Партизана» оформил дубль.

- Три футболиста, по которым возникают вопросы: Кудряшов, Чистяков и Осипенко. Последний официальный матч 34-летнего Федора — игра с Данией на Евро-2020. Впрочем, на стороне Кудряшова есть опыт и универсальность, а вот Чистякова и Осипенко легко записать в компанию «друзей Валеры» (по аналогии с «друзьями Стаса»).

- Понимаем, что Карпин хорошо знаком с защитниками по работе в «Ростове», но как же выбор в пользу лучших здесь и сейчас? Осипенко — ведущий игрок одной из худших оборон РПЛ (у «Ростова» и «Арсенала» по 10 пропущенных мячей), а Чистяков — запасной «Зенита». Причем Дмитрий запасной настолько, что даже в отсутствие Ракицкого Семак предпочитает ему Дугласа Сантоса в центре обороны.

Полузащитники:

Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Черышев («Валенсия»), Фомин, Захарян, Макаров (все — «Динамо»), Баринов, Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Зобнин, Бакаев (оба — «Спартак»), Ерохин, Кузяев (оба — «Зенит»), Мухин (ЦСКА), Ионов («Краснодар»).

- Все три легионера нужны и важны, причем Головин и Черышев уверенно начали сезон за свои клубы, Миранчука ждем на поле в ближайшие выходные, когда стартует Серия A.

- Роман Зобнин, а также все представители «Динамо», «Локомотива» и «Зенита» абсолютно уместны. Фомин, Захарян, Ерохин и Жемалетдинов играют здорово, должны получить игровое время в ближайших матчах.

- Максим Мухин пока играет неровно, но у этого молодого хавбека есть качества для выступлений за сборную России.

- Бакаев и Ионов — игроки группы атаки с нулем результативных действий на старте сезона. О них можно сказать лишь то, что они бегают. У Зелимхана хотя бы лучший в РПЛ показатель пасов под удар (13), что не отменяет большое количество брака в его игре. А чем хорош Ионов, которого Карпин знает по работе в «Ростове»? Даниил Уткин из «Ахмата» выглядел бы куда уместнее в сборной России.

Нападающие:

Смолов («Локомотив»), Заболотный (ЦСКА), Тюкавин («Динамо»).

- Смолов и Тюкавин заслужили вызов в сборную России своей игрой.

- Можно поддержать решение Карпина оставить за бортом Дзюбу и Соболева. Оба форварда сейчас в плохой форме, потеряли место в стартовых составах «Зенита» и «Спартака».

- Соболев и Дзюба не в порядке — это факт, но Заболотный и вовсе получил вызов в сборную из лазарета. До травмы смотрелся достойно, но сейчас оценить Антона не представляется возможным. Впрочем, не исключаем коррективы в списке форвардов на основе выступлений в двух оставшихся до международной паузы турах.

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Все комментарии
stasil
stasil ответ katalonez (раскрыть)
сегодня в 17:06
Сегодня он уровень цска
drive45
drive45
сегодня в 14:59
Решение по составу сборной интересное, если защита и полузащита понятны и объяснимы то состав голкиперов и особенно нападение не совсем понятны. Так или иначе это выбор Карпина, ему решать ,давать оценку можно только после официальных игр.
katalonez
katalonez
сегодня в 13:30
Заболотный!??? Как он вообще стал футболистом!? Это же уровень чемпионата района
Ника228
Ника228 ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 12:22, ред.
это расширенный список, я думаю они отлетят .
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:18
Кудряшов и Ионов - это, конечно, лишнее в сборной!
Владимир Немченков
Владимир Немченков
сегодня в 06:54
Ионов,Заболотный,Чистяков,а говорил,у меня в сборной будут играть сильнейшие...клоунада...
Александр Апалько
Александр Апалько ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 22:43
Насчёт Зобнина не согласен. Способный и всегда играет на совесть. То ,что он с Данией ошибся- случайность, у каждого может случиться. А вообще в нашей сборной любой может накосячить.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:37
Имеет право.
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 21:12
Выбора особо у Карпина нет на данное время...посмотрим что получится из этого...
Возможно Карпин хороший мотиватор и команда заиграет...
112910415
112910415
вчера в 19:26
Ионов, Заболотный ?!
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 19:15
Уткин заслужил
Бакаев лесом .
Что касается Сафонова ,видмо в Зенит собрался.
leonidpiter58
leonidpiter58
вчера в 18:40
Спартаков-многовато!Уполовинить бы!
Верг
Верг
вчера в 18:29, ред.
Бакаев, Чистяков, Мухин, Песьяков, Кудряшов, Кузяев (этот кадр оценил выступление сборной на евро на 4/5),Ерохин, Осипенко, Черышев,Ионов - лишние
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 18:03
Черылев однозначно нет, кузяев маловероятно. Самолников предпочтительнее Караваева.
второй
второй
вчера в 18:02
если Заболотный нап сборной,то такая сборная мне лично не нужна!!!!!
протон1
протон1
вчера в 17:59
Адекватно. Дзюба уже полгода не в форме, а Соболев после контракта поплыл в какое-то другое направление, хотя конкретно должен был рвать пятую очку на сборнах, чтобы в форме быть хорошей
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:41, ред.
.... Юрий Дюпин — лучший вратарь первых туров РПЛ.... голкипер «Рубина» станет первым номером сборной России в сентябрьских матчах...

Пожалуй, при формировании новой сборной России, сборной Валерия Карпина, и надо делать акцент на игроках, которые лучшие в первых турах РПЛ, и на игроках, которые играют за рубежом, скажем так: неплохо играют, так как особого выбора нет из игроков, играющих за рубежом, "раз, два и обчёлся"... Надо, чтобы все увидели и знали, что в сборной России Валерия Карпина играют те, кто играет, хорошо играет за свои команды, и других критериев в отборе нет и не будет, в отличие от сборной С.Черчесова...

Сколько людей, столько и мнений, но выбор В.Карпина, понятен....Главное, чтобы игроки, на которых сделал свой выбор главный тренер, поверили главному тренеру, как он им, и оправдали его надежды...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 17:40
Зобнин - не уровень сборной, от него можно ожидать косяка в любой момент. Да и Мухин, если честно - не образец опорного полузащитника. Играть подкатами в отборе он умеет, но "собака" - это не про него. Хотя, где взять лучшую "собаку"? Кудряшов и Ионов - пенсионеры. Последний по мячу толком попасть не может и порет моменты с упорством, достойным лучшего применения, да и скоростные качества уже не те. Чистяков и Осипенко - явно "по блату". Делать ставку на необстрелянную молодежь в дебютном матче Карпин не станет.
Не ходя к гадалке, можно предположить следующий стартовый состав: Дюпин, Фернандес, Дивеев, Караваев, Джикия, Головин, Миранчук, Черышев, Баринов, Кузяев, Смолов.
shlomo
shlomo
вчера в 17:29, ред.
Спасибо за статью....ну что, новый тренер и новый взгляд на сборную????.... с начало хотел написать а Хге Жирков?....ну это в качестве шутки...радует что Карпин готов доверять молодежи, посмотрим кого реально выпустит....и еще, думаю что одно из решающих факторов, так это случилось чудо...:))... наконец то игрочишку спустили с небес на землю! .... мало того, что на Евро от него пользы было реально как от стоячего дерева, так ещё и пошлости нанес в наш футбол не мало, при этом оставался почему то капитаном!....этого я понять не мог! .... Капитан сборной это надо ещё заслужить! .... Отсюда и итог нашего выступления! ... и думаю в сборной ему больше делать нечего!...и у меня только два вопроса: зачем 4 воротничка и зачем ЗеБолотный и Федя?
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:22
Актуальная тема, и интересная.
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