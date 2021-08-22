«Атлетико» – «Эльче»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Атлетико» — «Эльче», который состоится 22 августа 2021 года
«Атлетико»
Подопечные Диего Симеоне в прошлом сезоне завоевали заслуженное чемпионство, и теперь отношение к команде будет несколько завышенное. Команда не растеряла ключевых игроков и даже пополнилась одним из лидеров «Удинезе». Матч с «Эльче» будет сложным, ведь «матрасникам» придется играть первым номером и пытаться вскрыть сложную защитную линию соперника.
15 августа «Атлетико» обыграл на выезде «Сельту» (2:1) в первом туре чемпионата Испании, а восьмого числа команда проиграла в товарищеском матче «Фейеноорду» (1:2).
«Эльче»
«Эльче» занял 17 место в прошлом сезоне и только чудом смог сохранить свое место в главном чемпионате Испании. Команда не показывала стабильности и осталась в Примере только благодаря еще более неуверенной игре оппонентов. В выездном матче с чемпионом Испании команду устроит даже ничья, которая будет цениться равносильно победе.
16 августа «Эльче» разошелся миром в чемпионате с «Атлетиком» (0:0), а седьмого числа в товарищеском матче команда проиграла «Леванте» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Атлетико» – 1.294
- Ничья – 5.76
- Победит «Эльче» – 13.06
Статистика
- Оба коллектива выиграли только по четыре матча в основное время из десяти встреч во всех турнирах
- Мадридский клуб выиграл на своем поле шесть матчей подряд
- «Эльче» проиграл «Атлетико» семь из восьми последних поединков
- «Эльче» забил лишь один мяч в шести выездных матчах с «Атлетико»
Прогноз
Поставить на победу «Атлетико» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.02. Хозяева выглядят гораздо сильнее и увереннее в себе, поэтому в этом матче у «Эльче» очень мало шансов. «Атлетико» победит с крупным счетом.