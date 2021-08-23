Президент РФС Дюков вслух сказал об отмене лимита. День, когда российские футболисты вздрогнули

Не все поддержат радикальную реформу российского футбола.
День X настал
На протяжении последних недель в воздухе витали перемены. Удручающие результаты российских клубов в еврокубках и бесславный вылет сборной России с Евро-2020 заставил боссов отечественного футбола задуматься о переменах. На прицел был взят лимит на легионеров, у которого в последнее время появилось много противников среди людей с весомым мнением.
Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин — последовательный противник лимита, он говорит о порочности этого инструмента контроля кадрового состава российских клубов по национальному признаку на протяжении последних 12-13 лет. Действующий президент РФС несколько раз поднимал тему лимита, но был осторожен в высказываниях и ссылался на требования Министерства спорта. Сегодня Дюков напрямую высказался о предложении РФС:
Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе.
Клубы РПЛ поддерживают смягчение, но не полную отмену
Сегодня состоялось совещание клубов РПЛ, на котором обсуждалась возможная отмена лимита на легионеров. Безусловно поддержал полную отмену лимита только «Рубин», большинство клубов высказались за смягчение действующей формулы «8 легионеров + 17 россиян» на «10+15». Такая позиция большинства клубов понятна, но в ее основе лежит «шкурный интерес», а не стратегический подход. В случае моментальной отмены лимита на легионеров кто-то получит преимущество, а кто-то — напротив, окажется в уязвимом положении.
Боссы московских команд и «Краснодара» наверняка боятся, что «Зенит» в условиях кадровой свободы улетит в открытый космос, и конкурировать с петербуржцами будет попросту невозможно. На данный момент чемпионов с берегов Невы сдерживает необходимость содержания российского блока футболистов, который у «Зенита» сейчас не является однозначно сильнейшим в РПЛ. У «сине-бело-голубых» есть деньги, чтобы заменить отечественных футболистов более качественными футболистами.
В том же ключе размышляют «низы», которые понимают, что отсутствие лимита открывает широкие возможности для клубов с хорошим финансированием. Мне кажется, такой подход контрпродуктивен, ведь в его основе поддержка сдерживающего фактора, который — и это все понимают, только не говорят вслух — обедняет составы команд, но вместе с тем отчасти уравнивает общий уровень чемпионата. «Лучше будем слабыми, зато все вместе», — дарим лозунг сторонникам лимита.
Лимит пустил корни, выкорчевать его не так легко
Лимит — далеко не единственная проблема российского футбола, но его отмена является неизбежной процедурой всеобщего оздоровления. В то же время, алгоритм перехода от чемпионата с ограничениями к кадровой свободе должен обсуждаться, здесь нужно искать компромисс, который всех устроит. И да, отмена лимита в одночасье не представляется возможной. В то же время, клубы согласны перейти на схему «10+15» не раньше сезона-2023/24, а РФС должен договариваться о том, что это будет не конечная точка, а лишь остановка перед полным снятием ограничений.
По сути, вариантов избавление от лимита всего лишь два: во-первых, волевое решение лидера РФС, которое на время ввергнет клубы в хаос, будет много недовольных среди тех, кто имеет долгосрочные контракты с российскими футболистами, подписанными в эпоху лимита. Во-вторых, можно разработать план постепенного смягчения лимита вплоть до его полной отмены, что даст клубам время для маневра с контрактами и, возможно, подхлестнет российских футболистов, которые не желают терять места под солнцем.
Если не думать о политике и интересах отдельных клубов, то мгновенная отмена лимита может стать тем стрессом, который взбодрит российский футбол, но больше шансов протащить через голосование клубов постепенный отказ от ограничений. Но тут нужно терпение и воля, чтобы довести дело до конца, а желающих вставить палки в колеса будет много. Среди противников много влиятельных людей, которых отмена лимита сделает беднее. И они будут отчаянно сопротивляться попыткам залезть в их карманы.
Только одно решение пойдет на пользу российскому футболу
Объяснимо, почему отмена лимита так пугает многих из мира футбола. Во-первых, люди в принципе не любят перемены. Во-вторых, придется изобретать новые способы для зарабатывания и осваивания денег. Лимит создает большой пирог, который является законной на сегодняшний день добычей российских футболистов, их агентов, профессиональных друзей и работников клубов с гибкой моралью. Они привыкли, что за этот стол не пускают чужаков.
Если отменить лимит, количество желающих откусить кусочек от этого пирога вырастет в разы, ни у кого больше не будет «права первой ночи». Видите категоричное сопротивление лимиту — ищите личную заинтересованность. Разве что ветераны угрюмо бубнят о несоблюдении интересов сборной России. Они могут даже искренне в это верить, но такое мышление является признаком искаженного многолетним засильем лимита сознания.
Достаточно понять одну простую истину: отмена лимита не ущемляет права отечественных футболистов, россияне по-прежнему могут играть в РПЛ в неограниченных количествах. Возможно, их будет даже больше, чем сейчас. Нужно лишь одно — доказать свою состоятельность и соответствие амбициям клуба. И что в этом плохого? Отмена ограничений является возвращением к нормальности, а не созданием преференций для легионеров.
Лимит же обеспечивает определенное число россиян в РПЛ, но совершенно не заботится о качестве. Избавление от лимита ни в коем случае нельзя рассматривать как удар по кандидатам в сборную России. Это удар по тепличным условиям, в которых они содержатся. Конечно, определенным силам выгодно, чтобы эти «теплицы» существовали и дальше, но давайте хотя бы перестанем называть их благом.
Но отменив лимит, надо изменить и систему оплаты, чтобы лентяи, которые будут числиться, получая зарплату, получали зарплату за игровое время, которое им будет предоставлено главным тренером, которое надо будет заслужить, своей игрой, готовностью к игре... Вот тогда, отмена лимита - это максимальный эффект, от его отмены...
Вот тогда и будет борьба за место в стартовом составе, зная о том, что не играешь, ничего не получишь.
Но отменив лимит, надо изменить и систему оплаты, чтобы лентяи, которые будут числиться, получая зарплату, получали зарплату за игровое время, которое им будет предоставлено главным тренером, которое надо будет заслужить, своей игрой, готовностью к игре... Вот тогда, отмена лимита - это максимальный эффект, от его отмены...
Вот тогда и будет борьба за место в стартовом составе, зная о том, что не играешь, ничего не получишь.