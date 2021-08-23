Президент РФС Дюков вслух сказал об отмене лимита. День, когда российские футболисты вздрогнули

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вчера, 16:23

Не все поддержат радикальную реформу российского футбола.

День X настал

На протяжении последних недель в воздухе витали перемены. Удручающие результаты российских клубов в еврокубках и бесславный вылет сборной России с Евро-2020 заставил боссов отечественного футбола задуматься о переменах. На прицел был взят лимит на легионеров, у которого в последнее время появилось много противников среди людей с весомым мнением.

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин — последовательный противник лимита, он говорит о порочности этого инструмента контроля кадрового состава российских клубов по национальному признаку на протяжении последних 12-13 лет. Действующий президент РФС несколько раз поднимал тему лимита, но был осторожен в высказываниях и ссылался на требования Министерства спорта. Сегодня Дюков напрямую высказался о предложении РФС :

Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе.

Клубы РПЛ поддерживают смягчение, но не полную отмену

Сегодня состоялось совещание клубов РПЛ , на котором обсуждалась возможная отмена лимита на легионеров. Безусловно поддержал полную отмену лимита только «Рубин», большинство клубов высказались за смягчение действующей формулы «8 легионеров + 17 россиян» на «10+15». Такая позиция большинства клубов понятна, но в ее основе лежит «шкурный интерес», а не стратегический подход. В случае моментальной отмены лимита на легионеров кто-то получит преимущество, а кто-то — напротив, окажется в уязвимом положении.

Боссы московских команд и «Краснодара» наверняка боятся, что «Зенит» в условиях кадровой свободы улетит в открытый космос, и конкурировать с петербуржцами будет попросту невозможно. На данный момент чемпионов с берегов Невы сдерживает необходимость содержания российского блока футболистов, который у «Зенита» сейчас не является однозначно сильнейшим в РПЛ . У «сине-бело-голубых» есть деньги, чтобы заменить отечественных футболистов более качественными футболистами.

В том же ключе размышляют «низы», которые понимают, что отсутствие лимита открывает широкие возможности для клубов с хорошим финансированием. Мне кажется, такой подход контрпродуктивен, ведь в его основе поддержка сдерживающего фактора, который — и это все понимают, только не говорят вслух — обедняет составы команд, но вместе с тем отчасти уравнивает общий уровень чемпионата. «Лучше будем слабыми, зато все вместе», — дарим лозунг сторонникам лимита.

Лимит пустил корни, выкорчевать его не так легко

Лимит — далеко не единственная проблема российского футбола, но его отмена является неизбежной процедурой всеобщего оздоровления. В то же время, алгоритм перехода от чемпионата с ограничениями к кадровой свободе должен обсуждаться, здесь нужно искать компромисс, который всех устроит. И да, отмена лимита в одночасье не представляется возможной. В то же время, клубы согласны перейти на схему «10+15» не раньше сезона-2023/24, а РФС должен договариваться о том, что это будет не конечная точка, а лишь остановка перед полным снятием ограничений.

По сути, вариантов избавление от лимита всего лишь два: во-первых, волевое решение лидера РФС , которое на время ввергнет клубы в хаос, будет много недовольных среди тех, кто имеет долгосрочные контракты с российскими футболистами, подписанными в эпоху лимита. Во-вторых, можно разработать план постепенного смягчения лимита вплоть до его полной отмены, что даст клубам время для маневра с контрактами и, возможно, подхлестнет российских футболистов, которые не желают терять места под солнцем.

Если не думать о политике и интересах отдельных клубов, то мгновенная отмена лимита может стать тем стрессом, который взбодрит российский футбол, но больше шансов протащить через голосование клубов постепенный отказ от ограничений. Но тут нужно терпение и воля, чтобы довести дело до конца, а желающих вставить палки в колеса будет много. Среди противников много влиятельных людей, которых отмена лимита сделает беднее. И они будут отчаянно сопротивляться попыткам залезть в их карманы.

Только одно решение пойдет на пользу российскому футболу

Объяснимо, почему отмена лимита так пугает многих из мира футбола. Во-первых, люди в принципе не любят перемены. Во-вторых, придется изобретать новые способы для зарабатывания и осваивания денег. Лимит создает большой пирог, который является законной на сегодняшний день добычей российских футболистов, их агентов, профессиональных друзей и работников клубов с гибкой моралью. Они привыкли, что за этот стол не пускают чужаков.

Если отменить лимит, количество желающих откусить кусочек от этого пирога вырастет в разы, ни у кого больше не будет «права первой ночи». Видите категоричное сопротивление лимиту — ищите личную заинтересованность. Разве что ветераны угрюмо бубнят о несоблюдении интересов сборной России. Они могут даже искренне в это верить, но такое мышление является признаком искаженного многолетним засильем лимита сознания.

Достаточно понять одну простую истину: отмена лимита не ущемляет права отечественных футболистов, россияне по-прежнему могут играть в РПЛ в неограниченных количествах. Возможно, их будет даже больше, чем сейчас. Нужно лишь одно — доказать свою состоятельность и соответствие амбициям клуба. И что в этом плохого? Отмена ограничений является возвращением к нормальности, а не созданием преференций для легионеров.