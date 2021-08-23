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Президент РФС Дюков вслух сказал об отмене лимита. День, когда российские футболисты вздрогнули

вчера, 16:23
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Не все поддержат радикальную реформу российского футбола.

День X настал

На протяжении последних недель в воздухе витали перемены. Удручающие результаты российских клубов в еврокубках и бесславный вылет сборной России с Евро-2020 заставил боссов отечественного футбола задуматься о переменах. На прицел был взят лимит на легионеров, у которого в последнее время появилось много противников среди людей с весомым мнением.

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин — последовательный противник лимита, он говорит о порочности этого инструмента контроля кадрового состава российских клубов по национальному признаку на протяжении последних 12-13 лет. Действующий президент РФС несколько раз поднимал тему лимита, но был осторожен в высказываниях и ссылался на требования Министерства спорта. Сегодня Дюков напрямую высказался о предложении РФС:

Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе.

Клубы РПЛ поддерживают смягчение, но не полную отмену

Сегодня состоялось совещание клубов РПЛ, на котором обсуждалась возможная отмена лимита на легионеров. Безусловно поддержал полную отмену лимита только «Рубин», большинство клубов высказались за смягчение действующей формулы «8 легионеров + 17 россиян» на «10+15». Такая позиция большинства клубов понятна, но в ее основе лежит «шкурный интерес», а не стратегический подход. В случае моментальной отмены лимита на легионеров кто-то получит преимущество, а кто-то — напротив, окажется в уязвимом положении.

Боссы московских команд и «Краснодара» наверняка боятся, что «Зенит» в условиях кадровой свободы улетит в открытый космос, и конкурировать с петербуржцами будет попросту невозможно. На данный момент чемпионов с берегов Невы сдерживает необходимость содержания российского блока футболистов, который у «Зенита» сейчас не является однозначно сильнейшим в РПЛ. У «сине-бело-голубых» есть деньги, чтобы заменить отечественных футболистов более качественными футболистами.

В том же ключе размышляют «низы», которые понимают, что отсутствие лимита открывает широкие возможности для клубов с хорошим финансированием. Мне кажется, такой подход контрпродуктивен, ведь в его основе поддержка сдерживающего фактора, который — и это все понимают, только не говорят вслух — обедняет составы команд, но вместе с тем отчасти уравнивает общий уровень чемпионата. «Лучше будем слабыми, зато все вместе», — дарим лозунг сторонникам лимита.

Лимит пустил корни, выкорчевать его не так легко

Лимит — далеко не единственная проблема российского футбола, но его отмена является неизбежной процедурой всеобщего оздоровления. В то же время, алгоритм перехода от чемпионата с ограничениями к кадровой свободе должен обсуждаться, здесь нужно искать компромисс, который всех устроит. И да, отмена лимита в одночасье не представляется возможной. В то же время, клубы согласны перейти на схему «10+15» не раньше сезона-2023/24, а РФС должен договариваться о том, что это будет не конечная точка, а лишь остановка перед полным снятием ограничений.

По сути, вариантов избавление от лимита всего лишь два: во-первых, волевое решение лидера РФС, которое на время ввергнет клубы в хаос, будет много недовольных среди тех, кто имеет долгосрочные контракты с российскими футболистами, подписанными в эпоху лимита. Во-вторых, можно разработать план постепенного смягчения лимита вплоть до его полной отмены, что даст клубам время для маневра с контрактами и, возможно, подхлестнет российских футболистов, которые не желают терять места под солнцем.

Если не думать о политике и интересах отдельных клубов, то мгновенная отмена лимита может стать тем стрессом, который взбодрит российский футбол, но больше шансов протащить через голосование клубов постепенный отказ от ограничений. Но тут нужно терпение и воля, чтобы довести дело до конца, а желающих вставить палки в колеса будет много. Среди противников много влиятельных людей, которых отмена лимита сделает беднее. И они будут отчаянно сопротивляться попыткам залезть в их карманы.

Только одно решение пойдет на пользу российскому футболу

Объяснимо, почему отмена лимита так пугает многих из мира футбола. Во-первых, люди в принципе не любят перемены. Во-вторых, придется изобретать новые способы для зарабатывания и осваивания денег. Лимит создает большой пирог, который является законной на сегодняшний день добычей российских футболистов, их агентов, профессиональных друзей и работников клубов с гибкой моралью. Они привыкли, что за этот стол не пускают чужаков.

Если отменить лимит, количество желающих откусить кусочек от этого пирога вырастет в разы, ни у кого больше не будет «права первой ночи». Видите категоричное сопротивление лимиту — ищите личную заинтересованность. Разве что ветераны угрюмо бубнят о несоблюдении интересов сборной России. Они могут даже искренне в это верить, но такое мышление является признаком искаженного многолетним засильем лимита сознания.

Достаточно понять одну простую истину: отмена лимита не ущемляет права отечественных футболистов, россияне по-прежнему могут играть в РПЛ в неограниченных количествах. Возможно, их будет даже больше, чем сейчас. Нужно лишь одно — доказать свою состоятельность и соответствие амбициям клуба. И что в этом плохого? Отмена ограничений является возвращением к нормальности, а не созданием преференций для легионеров.

Лимит же обеспечивает определенное число россиян в РПЛ, но совершенно не заботится о качестве. Избавление от лимита ни в коем случае нельзя рассматривать как удар по кандидатам в сборную России. Это удар по тепличным условиям, в которых они содержатся. Конечно, определенным силам выгодно, чтобы эти «теплицы» существовали и дальше, но давайте хотя бы перестанем называть их благом.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:31
А почему бы не сделать так: Ты голосовал за 10+15 - вот и играй так. И никаких поблажек!!! А ты голосовал за полную отмену - молодец, тебе все карты в руки...

Сразу взвоют те, которые "и нашим - и вашим"... Не уважаю таких "половинок"...
Брулин
Брулин
вчера в 19:26
Все кроме Динамо ,Рубина Краснодара играйте в свои 10+15 мы не против главное умным людям играть не мешайте !
cska1948
cska1948 ответ Мирон Витальевич (раскрыть)
вчера в 19:24
Меня, в заявлении Федуна, не волнует, сколько легов он сможет купить на 500 миллионов рублей. Меня волнует то, что он эти деньги отберёт у детей! А раз не будет детского футбола, то, скажите, КТО составит конкуренцию легионерам лет через ПЯТЬ - СЕМЬ?
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:19
Ну так ты сам подумай является ли данное решение (если он так будет поступать) руководителя команды профессиональным или просто дальновидным?!
Много он качественных легионеров будет покупать на примерно 7 зелёных лимонов и какой потенциал от грамотной академии?!
Ags_0701
Ags_0701 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:18
Туда им и дорога. Не должно быть команд, живущих за счет бюджета региона.
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 19:15
Рано или поздно, мы к этому придем,но необходим механизм который развивал детско-юношеский футбол в обязательном порядке.
sv_1969
sv_1969 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 19:12
Здоровая конкуренция это хорошо! Но если не сделать ограничения на качество легионеров то тлолько Селюк наводнит за неделю РПЛ своими шоколадками!Они уже на стреме и ждут команды спрыгнуть с пальм))
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:11, ред.
Зато создали шумиху , шоу вокруг якобы решение проблем в российском футболе этим лимитом . А то что завтра станет уже совсем поздно и сами своими руками убиваем всё что ещё немного теплитца , это почему-то никто в РФС и Минспорте не обсуждают, это преждевсего развитие и реформы в детском футболе . Останется чемпионат буржуйских команд, подобие суперлиги которую так и не смогли продвинуть . А команды бюджетники и полу бюджетники сами собой не выдержав конкуренцию уйдут в небытие. Реформа убийства !
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin
вчера в 19:11
Не лимит нужен, а потолок зарплат. 50тыс.руб для молодёжи и 100тыс.руб для проффесионалов. Если мало езжай за границу или иди подрабатывать на завод или в школу учителем физры
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 19:07
и четвертые места в ЛЧ в группах занимает))
cska1948
cska1948 ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 19:07
РФС прогнулся не под болельщиков, а под требование Зенита, т.е. Газпрома. Почитайте, что думает о лимите С.Б.Семак.
протон1
протон1
вчера в 18:58, ред.
Сделайте систему, которая работает в других странах. Не надо велосипед выдумывать. Просто применяйте опыт стран, которые выходили из кризиса определенными мерами....
РФС не предложил. РФС ПРОГНУЛСЯ под болельщиками! это мы предложили!)
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:48
Всё верно! Дюкову в первую очередь надо думать о поднятии уровня подготовки детско-юношеского футбола и только после этого решать вопрос с легионерами. Но у нас привыкли ставить лошадь впереди телеги! А как запрягаем, так и едем...
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 18:47
все равно, отмена лимита не сделает зенит сильнее на евро арене. 3-4 место в группе, это потолок дюкова
cska1948
cska1948 ответ KotMaks (раскрыть)
вчера в 18:41
Почему вас удивляет, что ставленник Газпрома поддерживает заявление Семака, который заявил, что Зенит ЗА отмену лимита? Меня бы удивило, если бы Дюков высказал мнение противоположное мнению Газпрома.
cska1948
cska1948
вчера в 18:36
Хотелось бы получить от автора статьи ответ на вопрос: при полной отмене лимита откуда возьмутся российские футболисты способные конкурировать с легионерами, если Федун и другие владельцы клубов перестанут вкладывать деньги в детско-юношеский футбол? Или автор незнаком с заявлением Федуна, что с отменой лимита он не будет тратить по 500 миллионов рублей в год на подготовку молодых футболистов, а потратит их на покупку ГОТОВЫХ легионеров?
Ironigor
Ironigor ответ DNK74_02 (раскрыть)
вчера в 18:32
Я это сам прекрасно знаю, сталкивался и не раз. Вот я и говорю что нужна реформа, чтоб такое было не возможно или чтобы хотя бы этого безпридела было поменьше.
BDA8181
BDA8181
вчера в 18:15
Наконец то!! Утомили эти полуфабрикаты, может начнут всё таки футболистами становиться. А то приезжает игрок без имени например Бариосс или Кангва и т.д. и т. п. и наголову ваше на своих позииях наших паспортистов!!
valt134
valt134
вчера в 18:01
Хорошее начинание, но, опять же, какое-то половинчатое. «Паспортисты» как жировали так и будут это делать.
DNK74_02
DNK74_02 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:56
В детском футболе, уак и во взрослом, в состав проходят не лучшие, а те, кто больше занесет. И там агенты, и интерес тренеров. Снимите уже розовые очки! Откуда взяться талантам, если в составвх детских также дети спонсоров и благодарных родителей, а талантливые, но не богатые, в основном на подхвате. Исключения есть, но их ничтожно мало..
KotMaks
KotMaks
вчера в 17:55
как вообще РФС может быть за отмену лимита ?
Это просто немыслимо.
РОССИЙСКИЙ футбольный союз
ЗА БЕСПРЕДЕЛ ИНОСТРАНЦЕВ в собственном чемпионате.
Сталина на них нет
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 17:43
.
13 RUS
13 RUS
вчера в 17:38
Что им вздрагивать, они уже обеспечили себя на всю жизнь
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:33
Ещё раз говорю, пока не будет реформы в отношении к детско - юношескому футболу и способностью взвращивания конкурентно способной молодёжи для клубов и их возможностью на прямую стать конкурентами легионеров, которые хлынут к нам в немеренном количестве после отмены лимита , ничего не изменится в нашем футболе ⚽. Станет Зенит не досягаем перед конкурентами внутри нашего чемпионата и к ниму ещё примкнут Динамо, Краснодар Локомотив и может быть Спартак. Остальным бюджетникам и полу бюджетникам вход за медалями будет автоматически закрыт , потому что сразу отойдёт на второй план спортивный принцип равенства. Как всегда финансы поют романсы, кто богатый тот и правит карнавалом . Можно и нужно сначала выстроить конкурентную среду т.е вырастить молодёжь ,а потом только отменять лимит . А пока этого не будет сделано, то российский футбол так и будет пенсионным фондом для зарабатывания денег для футболистов легионеров и агентских контор. Досвидули футболу России можно будет сказать. И будут бегать, даже нет ,- ходить и кататься по полю 22 феодала .
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:31
Один "Рубин" заинтересован пройти классификацию еврокубков:
leonidpiter58
leonidpiter58
вчера в 17:28
Лимит-зло,забыть как страшный сон!
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:11, ред.
Надеюсь отменят как можно быстрее.
shlomo
shlomo
вчера в 17:09
Спасибо за статью.... ну что, в российском футболе назревают очередные реформы????.... вот только мне одно непонятно, а разница-то принципиальная в чём?.... ну заявят все ещё по 2 легионера, что изменится-то?.... паспортисты как явление пропадут?..... или уровень сборной сразу вырастет?.....что, клубы будут брать того, кто усилит игру, а не того, кто по паспорту лучше?..... ну и зачем приглашали экспертов из Нидерландов, если в итоге проигнорят их советы? .... полная отмена лимита, налог на легов и награда за играющих воспитанников - хорошая идея..... делать особые критерии для легов не нужно, мы скоро будет в таблице коэффициентов ниже 20 места и тогда к нам крутые сборники просто не приедут (если только заканчивать карьеру за большие деньги).... но всё равно как лимит не меняй, нужно прежде всего усердно развивать детско-юношеский футбол, без этого наш футбол точно продолжит гнить....
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:58, ред.
Лимит, это прошлое, отмена лимита - это настоящее, с ближайшей перспективой на лучшее будущее. Только здоровая конкуренция в борьбе за место в стартовом составе может избавить от "сонного царства", в РПЛ, на футбольном поле...Играть должны те, кто лучше, тот, кто более конкурентно способен...Тот, у кого больше КПД, только такой выбор главного тренера на очередную игру, а не паспортист-легионер...

Но отменив лимит, надо изменить и систему оплаты, чтобы лентяи, которые будут числиться, получая зарплату, получали зарплату за игровое время, которое им будет предоставлено главным тренером, которое надо будет заслужить, своей игрой, готовностью к игре... Вот тогда, отмена лимита - это максимальный эффект, от его отмены...
Вот тогда и будет борьба за место в стартовом составе, зная о том, что не играешь, ничего не получишь.
7stars2
7stars2
вчера в 16:43
Однозначно отмену лимита...найти бы ещё как придумать ввести потолок зарплат для российских футболистов...хотят больше зарабатывать вперёд покорять стараться Европу!
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