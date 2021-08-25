«Иначе мы — полные профаны». «Бавария» следит за Холандом, Левандовски собрался в другую лигу

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вчера, 16:54

Решение Кейна запустит цепочку трансферов.

Роберт прошел все уровни игры «Бундеслига»

У людей есть любимые песни, книги, фильмы, сериалы или видеоигры. Мы любим повторения пройденного. Маленькие дети могут долго проделывать один трюк, будь это даже удары палкой о землю. Повторяя, обучаемся и тренируемся. Или просто отдыхаем рядом со знакомым. Левандовски постоянно ставит голевые рекорды в Бундеслиге, но видит – это предел. Ничего нового с «Баварией» после ЛЧ не выиграть.

Жаль, Месси и Роналду в прошлом году не написали вместе с Кака, Модричем, Каннаваро, Роналдиньо и Шевченко открытое письмо «France Football» с требованием вручить «Золотой мяч 2020». Понятно, что в опросе победу одержал бы Левандовски. Такой жест с аргументацией о футболе, который дарит надежду, объединяет и во времена пандемии побеждает преграды, добавил бы чести названным господам. Все живые обладатели могли подписаться.

Но никто не заступился за право Левандовски на место среди легенд. Поляк лишен награды, которую заслужил. Зато остается амбициозным человеком. После неудачи с Польшей на Евро-2020 вернулся в Бундеслигу, где все просто и знакомо. И надоело. Слухи о решении Роберта попробовать силы в другой большой лиге бродят давно, разнится только время ухода. Никто не скрывал интерес «Реала», когда у Переса было больше денег. Никто не утаивал переговоры с «Челси», ведь агент Захави — близкий знакомый Абрамовича.

Именно Пини помогал миллиардеру выбрать английский клуб. Изначально предлагал взять МЮ , потом возник вариант с «Тотенхэмом», а «Челси» по легенде выбрали случайно – проезжали с кортежем рядом со стадионом, и Абрамович спросил, что это за арена. Захави точно предлагал Левандовски для «Челси», но англичане сделали другую ставку за большие деньги. Умный, хотя и неприлично дорогой трансфер Лукаку закрыл один из путей выхода Роберта из Бундеслиги.

Но нынешнее заявление Кейна и шутки катарского принца многое изменили, появилось сразу два интересных варианта. И в первом случае переговоры уже были.

Харри зря доверял руководителю «шпор»

Все сделки на честном слове опасные. Кейн не вписал в новый контракт с «Тоттенхэмом» сумму отступных, а теперь расплачивается. Не важно, что Леви ему обещал. Важно, что когда Харри, который много лет голами помогал клубу, захотел уйти, его выставили бунтарем, предателем и жадным человеком, который уходит ради еще большей зарплаты. Хотя каждый умный фанат «Тоттенхэма» понимает – у клуба такие долги, что пора научиться расставаться с игроками.

А на первом месте у Харри трофеи. Но сегодня Кейн сделал заявление, что будет играть за «шпор» и в этом сезоне. Неприятная новость для всех нейтральных поклонников АПЛ , убили морально звезду. Голы забьет, ведь надо догонять Ширера в списке лучших снайперов в истории чемпионата Англии нового времени. Вот только с «Тоттенхэмом» Нуну Эшпириту Санту не выиграть лигу, в отличие от «Сити». Теперь «горожане» могут спокойно идти за Роналду –готовились к сделке по Кейну, деньги есть.

Но есть и другие кандидаты. Холанда подписать сложно, если сам Эрлинг не получит мотивацию перейти именно к вам. «Манчестер Сити» не хочет рисковать с юным форвардом, но вот если Левандовски дозрел, чтобы уйти из Бундеслиги, то последует по пути Обамеянга – в АПЛ . Идеальный шанс. Тем более что Роналду пока не подписали, а поляк моложе и обойдется примерно в те же деньги. 117 млн евро потребует «Бавария», а зарплата у Роберта значительно ниже, чем у Криштиану.

Проигравшим тут точно оказался Кейн – не пошел в клуб, который часто выигрывает трофеи. А Гвардиола, учитывая трансферные возможности «горожан», не может проиграть. Если катарские шейхи заманят Роналду в ПСЖ – заберет Левандовски. Форвард точно нужен. Хосеп обсуждает игру с лидерами, вроде де Брюйне, и Кевин приводил в пример эффект Лукаку. Эффект Левандовски испанец видел своими глазами, когда поляк забил пять голов, выйдя на замену.

ПСЖ пригодится крутой центральный форвард

Брат владельца ПСЖ подтвердил, что Захави встречался с руководством парижан. Могли говорить о будущем Комана, ведь если Перес добьет сделку по Мбаппе, а вероятность в последние дни выросла. Хитрый испанец нашел ключи к сердцу катарцев, французам банально нужна подмена на позицию Килиана на левом фланге. Кингсли – магнит для кубков. Невзирая на травмы, 25-летний парижанин и воспитанник ПСЖ выиграл за карьеру 25 трофеев, а в «Баварии» у него нет стабильного места в основе.

Но помним еще одну историю. Алаба – клиент Захави, как и Левандовски. Салихамиджич и Кан понимают, с кем имеют дело. А старые боссы «Баварии», поскольку ушли на пенсию, позволяли себе комментарии на грани антисемитизма, когда комментировали поведения израильского посредника. Давид взбесил их требованиями по зарплате, а вместо заработка при расставании с австрийцем получили кукиш – «Реал» подписал свободного агента. Хотя тоже переплатил, ведь различные отчисления отцу игрока, Захави и надбавка к зарплате позволяют напомнить, что бесплатного сыра сейчас не бывает даже в мышеловках.

И раз ПСЖ собирает команду мечты – с Доннаруммой, Рамосом, Хакими, Вейналдумом, Ди Марией, Месси и Неймаром, а жертвует только Мбаппе, и то из-за желания самого француза сменить клуб, то в картине не хватает лишь одного элемента. А кто будет завершать атаки, помимо Лионеля? Опыт Вильи и Луиса Сауреса напоминает, как важно Месси иметь рядом уверенного нападающего штрафной площади. Не важно, недруги они, как с Давидом, или близкие друзья, как с уругвайцем, на первом плане всегда футбольная магия. Лионель и Неймар последний раз покорили Лигу чемпионов в составе великого трио. Разумеется, им нужен эгоист перед чужими воротами.

Левандовски – идеальный кандидат, поскольку опытный и не разменивается на передачи. Роберт не ныряет глубоко и не тянет одеяло на себя в роли диспетчера. Толкается, прыгает, опережает. Идеальный форвард в прекрасной форме, который согласится поиграть в одной команде с Месси, он на голову сильнее, чем Икарди. Кроме того, Салихамиджич знает, кем заменить Левандовски. Никаких слухов, один из боссов «Баварии» заявил, что они с Каном следят за Холандом, в противном случае были бы «полными профанами».

Райола может заставить «Боруссию» Д отпустить Эрлинга, а Левандовски не стоит затягивать с уходом. И «Баварии» надо действовать на опережение. Без Роберта срочно нужен адаптированный к Бундеслиге нападающий. Холанд подходит, хотя требования Райолы на словах неадекватные. Но вы знаете клуб из Мюнхена – столько раз забирали людей из Дортмунда, что и в этот раз договорятся. Упрямство Леви, который загнал «Тоттенхэм» в долги, но не отпустил Кейна за трофеями в «Манчестер Сити», запустило целую цепочку. Роналду ближе к АПЛ , Мбаппе – к «Реалу», а парижанам тогда нужен форвард, и Левандовски – идеальный кандидат.

Хотя не исключаем и переезд именно Холанда в Париж. У «Боруссии» Д нет чемпионского аргумента. Пусть боссы клуба уверены, что Эрлинг останется, его самого не спрашивали. Норвежца могут позвать в Париж к Месси и Неймару, и согласитесь – сложно отказаться.