«Ливерпуль» – «Челси»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 12:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Челси», который состоится 28 августа 2021 года

«Ливерпуль»

Парни Юргена Клопа не получили заметного усиления в межсезонье, однако команда на данный момент выиграла оба стартовых тура АПЛ . Коллектив имеет четкую тактику действий и когда игроки ее выполняют – получают положительный результат. В центральном матче тура с «Челси» команде придется играть против высокого прессинга и стараться допускать как можно меньше ошибок, особенно у своих ворот.

21 августа «Ливерпуль» уверенно обыграл «Бернли» (2:0), а 14 числа разобрался на выезде с «Норвичем» (3:0). Оба матча прошли в рамках АПЛ .

«Челси»

Большинство экспертов на английских спортивных телеканалах считают «Челси» одним из фаворитов на золотые медали АПЛ . Команда действительно показывает интересный футбол и достигает результатов, к тому же ряды коллектива пополнил Ромелу Лукаку, который считается одним из лучших нападающих в мире. В матче с «Ливерпулем» лондонцы постараются навязать игру первым номером и диктовать свои условия.

22 августа «Челси» обыграл на выезде «Арсенал» (2:0), а 14 числа команда добыла три очка в матче с «Кристал Пэлас» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» –2.56

Ничья – 3.33

Победит «Челси» – 3.01

Статистика

«Челси» и «Ливерпуль» проиграли по одному матчу из последних десяти встреч

Лондонский клуб в последних десяти выездных матчах только один раз пропустил больше одного мяча

Три из пяти последних матчей между клубами завершились победами «Ливерпуля», а две игры остались за «Челси»

Шесть из восьми последних личных встреч команда в основное время закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Челси», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.01. Подопечные Томаса Тухеля на данный момент выглядят более уверенно и мобильно. Предполагаем, что матч закончится минимальной победой гостей.