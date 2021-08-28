«Ливерпуль» – «Челси»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Челси», который состоится 28 августа 2021 года
«Ливерпуль»
Парни Юргена Клопа не получили заметного усиления в межсезонье, однако команда на данный момент выиграла оба стартовых тура АПЛ. Коллектив имеет четкую тактику действий и когда игроки ее выполняют – получают положительный результат. В центральном матче тура с «Челси» команде придется играть против высокого прессинга и стараться допускать как можно меньше ошибок, особенно у своих ворот.
21 августа «Ливерпуль» уверенно обыграл «Бернли» (2:0), а 14 числа разобрался на выезде с «Норвичем» (3:0). Оба матча прошли в рамках АПЛ.
«Челси»
Большинство экспертов на английских спортивных телеканалах считают «Челси» одним из фаворитов на золотые медали АПЛ. Команда действительно показывает интересный футбол и достигает результатов, к тому же ряды коллектива пополнил Ромелу Лукаку, который считается одним из лучших нападающих в мире. В матче с «Ливерпулем» лондонцы постараются навязать игру первым номером и диктовать свои условия.
22 августа «Челси» обыграл на выезде «Арсенал» (2:0), а 14 числа команда добыла три очка в матче с «Кристал Пэлас» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ливерпуль» –2.56
- Ничья – 3.33
- Победит «Челси» – 3.01
Статистика
- «Челси» и «Ливерпуль» проиграли по одному матчу из последних десяти встреч
- Лондонский клуб в последних десяти выездных матчах только один раз пропустил больше одного мяча
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились победами «Ливерпуля», а две игры остались за «Челси»
- Шесть из восьми последних личных встреч команда в основное время закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Челси», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.01. Подопечные Томаса Тухеля на данный момент выглядят более уверенно и мобильно. Предполагаем, что матч закончится минимальной победой гостей.