Карпин в сборной — нечто среднее между Черчесовым и Хиддинком. Раскрепостил команду, но принял ряд угрюмых решений

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вчера, 14:54

Ничья — максимум по матчу с Хорватией.

Оценка результата. Что хотели — то и получились

Официально, если можно так выразиться, ничейный результат в матче с Хорватией был признан «неплохим»: президент РФС Александр Дюков после игры говорил об оправданных ожиданиях, а Валерий Карпин еще перед матчем был согласен на ничью, о чем прямо сказал. Новый тренерский штаб решил, что в такой ситуации нужно сыграть на результат, и если говорить о целях на конкретный матч и достижениях, то сборная России добилась желаемого результата: ничейный подход принес ничью. Победа была бы уже сверхрезультатом.

Таким образом, разговор об исходе встречи с хорватами неразрывно связан с обсуждением выбранного подхода, который далеко не всех удовлетворил. Популярно мнение, что прямого конкурента, лишившегося своей главной звезды и пребывающего не в лучшем состоянии, нужно было обыгрывать в «Лужниках», а так шанс на лидерство упущен. Безусловно, выигрывать всегда лучше, чем играть вничью, однако делать выводы об уязвимости хорватов по матчу, в котором сборная России выстроила агрессивную систему сдерживания — значит, безжалостно натягивать сову на глобус.

Ничейный подход — показатель состояния команды

Похоже на дурацкие выводы о том, что миллионы тонн золота, обнаруженные на каком-нибудь астероиде, могут сделать всех людей богачами. Если даже представить, что все это добро доставлено на Землю и поделено поровну между всеми жителями планеты, золото в момент обесценится и станет просто желтым металлом. Ценность обеспечивается не только и не столько свойствами, сколько соотношением количества с другими металлами в замкнутой системе. Так и в футболе: странно опираться на фактически качественную игру в обороне, призывая к более смелой игре в атаке.

Ресурс команды ограничен, нельзя взять что-то для атаки без ущерба для обороны. Прессинг и качество работы в отборе, которые многим понравились по игре с Хорватией, нельзя считать аксиомой при изменении игрового баланса. Сыграй сборная России смелее, и соперники получили бы больше свободы, на сегодняшний день Карпин посчитал оптимальным такой подход. Видимо, сегодня играть на победу против хорватов — авантюра для нашей команды. По крайней мере, так решил ответственный за результат главный тренер и оказался прав на выбранном маршруте, раз не проиграл.

Цифровое измерение

Сборная Хорватии перестреляла сборную России почти в два раза — 15:8 по общему количеству ударов в пользу «шашечных», при этом «больших шансов» не создал никто: самый острый момент матча оценен в 0.13 xG (неудавшийся удар Перишича на 43-й минуте). Общее соотношение ожидаемых голов — 0.45 на 0.89 в пользу хорватов. При сопоставимом качестве моментов сборная России создала их в два раза меньше, чем соперник. То есть хорваты были ближе к голу по объему созданных шансов, но не в какой-то конкретный момент, чтобы можно было говорить о везении нашей команды или «отскоке».

По суммарной ожидаемой опасности передач команда Златко Далича тоже впереди — 1.66 против 1.23, то есть хорваты лучше продвигали мяч вперед, но здесь отставание незначительное, достигнуто тоже в результате большего объема созидательных действий. При этом в составе сборной России лучше всех двигали мяч защитники Дивеев и Фернандес, что показательно. В центре поля не было человека, который вел игру, и это прискорбно.

Зато прессинг у сборной России был лучше — 12.1 PPDA против 13.8 (чем меньше этот параметр — тем лучше), причем именно в высоком прессинге команда Карпина была значительно лучше, в среднем блоке преимущество тоже есть, но уже не настолько серьезное. Таким образом, одной из важнейших задач, стоящих перед командой, являлось затруднение продвижения мяча соперником, механизм сдерживания включался у чужих ворот, и Карпин наверняка остался доволен этим компонентом игры.

Между Черчесовым и Хиддинком

После первого матча Карпин в основном получил положительные оценки, кто-то даже успел увидеть «современный футбол» и «сборную без пижонов». Равнодушных на поле действительно не было, но и Черчесов был строг к пижонам. Разительное отличие главным образом заключается в настроении футболистов, что отразилось на их игре: хотя команда преследовала стратегическую ничью, игроки выглядели раскрепощенными и смелыми в отдельных эпизодах — и пятками стали играть, и в дриблинг шли, когда это было уместно.

В этом Карпин похож на Хиддинка, который в свое время вернул футболистам сборной России удовольствие от футбола. Валерий Георгиевич выстраивает дисциплину за пределами поля, но не загоняет своих подопечных в узкие рамки во время матчей — разрешено творить, по-спортивному дерзить и брать на себя ответственность без оглядки на «генерала». Карпин меняет менталитет сборной России, и команде с горящими глазами определенно будет легче симпатизировать, чем солдатам, выполняющим свой долг.

В то же время, противопоставить Карпина Черчесову во всем не получится. Есть у них и кое-что общее. Во-первых, Карпин топил за смелый футбол, а показал пока только смелую команду. Черчесов регулярно грешил чересчур прагматичным подходом, и его преемник начал с того же. Во-вторых, по кадровым решениям к Карпину возникают похожие претензии: проигнорировал лучшего форварда старта РПЛ Смолова, протащив в состав Ионова и Заболотного. Снова история о полезных «бездарях» и ненадежных «талантах»? Или о любимчиках? Следующие матчи покажут.

В играх против Кипра и Мальты нужны голы и победы

В игре с Хорватией охотились за ничьей, а не за голами, поэтому Смолов и остался на лавке? Вероятно, увидим Федора в матчах, где обязательно нужно забивать. Нужно держать в уме и тот факт, что за 7 календарных дней предстоит сыграть три матча, в таком насыщенном графике наверняка будет серьезная ротация состава, Карпин на данном этапе работы не может опираться на схему и наигранные связки, его главные союзники — свежесть и мотивация. Смолов провел на скамейке матч против Хорватии, чтобы быть свежее и злее в играх с Мальтой и Кипром?

Не удивимся многочисленным изменениям в составе, хотя структура игры может остаться прежней — только с форвардом на острие, эксперимент с «ложной девяткой», скорее всего, остался в первом тайме игры с Хорватией. Карпину нравится схема 4-3-3, она и должна стать базовой в сборной России, а вот ее кадровое наполнение будет меняться. Думаю, против Кипра и Мальты еще увидим на поле (а некоторых и в стартовом составе) Смолова, Зобнина, Самошникова, Ерохина, Фомина, Мухина, Тюкавина и даже Осипенко. В ближайших матчах компромиссов быть не может, необходимо брать 6 очков.