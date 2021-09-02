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Карпин в сборной — нечто среднее между Черчесовым и Хиддинком. Раскрепостил команду, но принял ряд угрюмых решений

вчера, 14:54
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Ничья — максимум по матчу с Хорватией.

Оценка результата. Что хотели — то и получились

Официально, если можно так выразиться, ничейный результат в матче с Хорватией был признан «неплохим»: президент РФС Александр Дюков после игры говорил об оправданных ожиданиях, а Валерий Карпин еще перед матчем был согласен на ничью, о чем прямо сказал. Новый тренерский штаб решил, что в такой ситуации нужно сыграть на результат, и если говорить о целях на конкретный матч и достижениях, то сборная России добилась желаемого результата: ничейный подход принес ничью. Победа была бы уже сверхрезультатом.

Таким образом, разговор об исходе встречи с хорватами неразрывно связан с обсуждением выбранного подхода, который далеко не всех удовлетворил. Популярно мнение, что прямого конкурента, лишившегося своей главной звезды и пребывающего не в лучшем состоянии, нужно было обыгрывать в «Лужниках», а так шанс на лидерство упущен. Безусловно, выигрывать всегда лучше, чем играть вничью, однако делать выводы об уязвимости хорватов по матчу, в котором сборная России выстроила агрессивную систему сдерживания — значит, безжалостно натягивать сову на глобус.

Ничейный подход — показатель состояния команды

Похоже на дурацкие выводы о том, что миллионы тонн золота, обнаруженные на каком-нибудь астероиде, могут сделать всех людей богачами. Если даже представить, что все это добро доставлено на Землю и поделено поровну между всеми жителями планеты, золото в момент обесценится и станет просто желтым металлом. Ценность обеспечивается не только и не столько свойствами, сколько соотношением количества с другими металлами в замкнутой системе. Так и в футболе: странно опираться на фактически качественную игру в обороне, призывая к более смелой игре в атаке.

Ресурс команды ограничен, нельзя взять что-то для атаки без ущерба для обороны. Прессинг и качество работы в отборе, которые многим понравились по игре с Хорватией, нельзя считать аксиомой при изменении игрового баланса. Сыграй сборная России смелее, и соперники получили бы больше свободы, на сегодняшний день Карпин посчитал оптимальным такой подход. Видимо, сегодня играть на победу против хорватов — авантюра для нашей команды. По крайней мере, так решил ответственный за результат главный тренер и оказался прав на выбранном маршруте, раз не проиграл.

Цифровое измерение

Сборная Хорватии перестреляла сборную России почти в два раза — 15:8 по общему количеству ударов в пользу «шашечных», при этом «больших шансов» не создал никто: самый острый момент матча оценен в 0.13 xG (неудавшийся удар Перишича на 43-й минуте). Общее соотношение ожидаемых голов — 0.45 на 0.89 в пользу хорватов. При сопоставимом качестве моментов сборная России создала их в два раза меньше, чем соперник. То есть хорваты были ближе к голу по объему созданных шансов, но не в какой-то конкретный момент, чтобы можно было говорить о везении нашей команды или «отскоке».

По суммарной ожидаемой опасности передач команда Златко Далича тоже впереди — 1.66 против 1.23, то есть хорваты лучше продвигали мяч вперед, но здесь отставание незначительное, достигнуто тоже в результате большего объема созидательных действий. При этом в составе сборной России лучше всех двигали мяч защитники Дивеев и Фернандес, что показательно. В центре поля не было человека, который вел игру, и это прискорбно.

Зато прессинг у сборной России был лучше — 12.1 PPDA против 13.8 (чем меньше этот параметр — тем лучше), причем именно в высоком прессинге команда Карпина была значительно лучше, в среднем блоке преимущество тоже есть, но уже не настолько серьезное. Таким образом, одной из важнейших задач, стоящих перед командой, являлось затруднение продвижения мяча соперником, механизм сдерживания включался у чужих ворот, и Карпин наверняка остался доволен этим компонентом игры.

Между Черчесовым и Хиддинком

После первого матча Карпин в основном получил положительные оценки, кто-то даже успел увидеть «современный футбол» и «сборную без пижонов». Равнодушных на поле действительно не было, но и Черчесов был строг к пижонам. Разительное отличие главным образом заключается в настроении футболистов, что отразилось на их игре: хотя команда преследовала стратегическую ничью, игроки выглядели раскрепощенными и смелыми в отдельных эпизодах — и пятками стали играть, и в дриблинг шли, когда это было уместно.

В этом Карпин похож на Хиддинка, который в свое время вернул футболистам сборной России удовольствие от футбола. Валерий Георгиевич выстраивает дисциплину за пределами поля, но не загоняет своих подопечных в узкие рамки во время матчей — разрешено творить, по-спортивному дерзить и брать на себя ответственность без оглядки на «генерала». Карпин меняет менталитет сборной России, и команде с горящими глазами определенно будет легче симпатизировать, чем солдатам, выполняющим свой долг.

В то же время, противопоставить Карпина Черчесову во всем не получится. Есть у них и кое-что общее. Во-первых, Карпин топил за смелый футбол, а показал пока только смелую команду. Черчесов регулярно грешил чересчур прагматичным подходом, и его преемник начал с того же. Во-вторых, по кадровым решениям к Карпину возникают похожие претензии: проигнорировал лучшего форварда старта РПЛ Смолова, протащив в состав Ионова и Заболотного. Снова история о полезных «бездарях» и ненадежных «талантах»? Или о любимчиках? Следующие матчи покажут.

В играх против Кипра и Мальты нужны голы и победы

В игре с Хорватией охотились за ничьей, а не за голами, поэтому Смолов и остался на лавке? Вероятно, увидим Федора в матчах, где обязательно нужно забивать. Нужно держать в уме и тот факт, что за 7 календарных дней предстоит сыграть три матча, в таком насыщенном графике наверняка будет серьезная ротация состава, Карпин на данном этапе работы не может опираться на схему и наигранные связки, его главные союзники — свежесть и мотивация. Смолов провел на скамейке матч против Хорватии, чтобы быть свежее и злее в играх с Мальтой и Кипром?

Не удивимся многочисленным изменениям в составе, хотя структура игры может остаться прежней — только с форвардом на острие, эксперимент с «ложной девяткой», скорее всего, остался в первом тайме игры с Хорватией. Карпину нравится схема 4-3-3, она и должна стать базовой в сборной России, а вот ее кадровое наполнение будет меняться. Думаю, против Кипра и Мальты еще увидим на поле (а некоторых и в стартовом составе) Смолова, Зобнина, Самошникова, Ерохина, Фомина, Мухина, Тюкавина и даже Осипенко. В ближайших матчах компромиссов быть не может, необходимо брать 6 очков.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 00:12
Уже неплохо
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:53
спасибо за статью.
DXTK
DXTK
вчера в 18:25
я бы сказал карпин среднее между черчесовым и слуцким, а сравнивать с хиддиноком это вообще неуместно. такое мог сравнить только тот кто считает что россия на евро 08 попала благодаря хорватии, а не тренеру...ему даже до каппело или адваката далеко.........))))))


PS спуститесь с небес, а то карпин прочтет эту статью и подумает, что он гений или особенный, он уже под клоппа косит на фотках, а сыграв без чистого форвада вообразит себя гвардиолой........
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 17:38
Дайте время Карпину и мы увидим что можем тграть в футбол
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 17:00
Статья написана грамотно. Единственное уточнение по выбору в атаке Ионова и Захаряна, они - в хорошем смысле слова "бегунки", способные убежать в контратаку. Видимо на этом и был основан их выбор. Игра предполагалась от обороны на контратаках. Что касается игрока, продвигающего мяч через центр, думаю этой сборной нужен Дзагоев.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 16:45, ред.
мы бережем Смолова для Кипра и Мальты ))) при чем тут Смолов? команда играет а не Смолов, сейчас притрутся и Карпин будет знать кого ставить когда и куда, вот тогда и спросите с него как с понимающего, сейчас мы верим-валерим :(
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 16:28
Тяжело в запущенном хозяйстве разгребать!!!!
nubom
nubom
вчера в 16:24, ред.
Черчесов ушел, а пляски с бубном продолжаются:
"...хотя команда преследовала стратегическую ничью". Дания ничему не научила?!!
volga.kot
volga.kot
вчера в 16:18
Великий тренер растёт у нас на глаза0
Странникъ
Странникъ
вчера в 16:07
По поводу "возникающих претензий к кадровым решениям".
Было бы неверным давать оценки по итогам одного матча. Тот же Смолов мог быть банально не готовым к данной конкретной игре. Простуда, проблемы с мышцами, несварение желудка, не с той ноги встал...
Ионов, конечно, не суперфутболист, но на мой скромный взгляд, здесь и сейчас полезнее заменившего его Бакаева.
Разве что по поводу Заболотного есть основания для сомнений, но и логику в его появлении на поле найти можно. Антон "не сиятельный, но старательный" и определённое давление на защиту хорватов оказывал. Да и на своей половине поля отрабатывал.
А так-то можно и ещё поводы для брюзжания найти. Ну, например, почему Баринов, а не Мухин. Ведь заметно было, что Дмитрий не в лучшей своей форме и пару раз опасно провалился. Только в лучшей ли форме Максим? Думается, что тренерский и медицинский персонал сборной всё-таки обладает более полной информацией.
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 15:47, ред.
За время пребывания Черчесова в сборной ему пелись одни дифирамбы, по крайней мере до последнего года. Вероятно боялись его и старались угодить своими высказываниями - приняли его название товарищеских игр, называли подобострастно их контрольными, как же, нужно вторить тренеру.... но как только Карпин встал у руля, посыпалась целая куча статей и высказываний о непонятках и неправильный решениях тренера и его штаба. Почему 5 вратарей, почему нет Дзюбы, почему сахар нельзя, почему мед. штаб выгнали.... вчера хорошо сыграли с сильной сборной Хорватии.... ну поддержите вы тренера, а вы камни в него кидаете...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 15:39
Тут можно отметить, что если бы Смолов последовательно был лучшим, а не был больше героем светской хроники и бил спорткары или ездил в аренду, где, хотя и забил по голу в пустые ворота "Реалу" и "Барселоне", проявил себя очень слабо (это были его единственные достижения в целом), то и вопросов к нему бы не было.

А так в лице Смолова мы имеем лучшего форварда только за пяток матчей.
shlomo
shlomo
вчера в 15:21
Спасибо за статью....ну что, внешне новая, но старая внутри....и на этом можно было бы поставить точку, но меня вчера обвинили в отсутствии патриотизма, поэтому....:).... Валерий Георгиевич, с дебютом! .... итог этого матча мог любым….обновленный состав сборной России, дебют Карпина, уровень Хорватии, в составе которой игроки из ТОП чемпионатов.... это всё надо учитывать.... может быть не все получилось в нападении, но важно было не начудить в обороне..... хотел бы особо отметить насколько освежела команда…Захарян умничка, ничего не боится, Самошников без суеты, спокойно.... и это уже прекрасно..... ну это если по молодежи, а так все сыграли хорошо….Фернандес, Гилерме на опыте.... хочу сказать спасибо каждому из состава сборной России и её наставнику!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:07
А за Смолова все равно обидно:
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 15:04
Не хватало агрессии. Чересчур перестраховывались.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:00
Карпин пока справляется!
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