Дебют Карпина в деталях: стартовый состав без форварда, дебют Захаряна и ничья с фаворитом

В обороне сыграли надежно, а с атакой надо работать.
5 выводов о тактике Карпина
1. Валерий Георгиевич решил стартовать с удобной ему схемы «4-3-3». Вернее, «4-3-3-0», ведь Миранчук лишь формально числился форвардом. Дебютант Захарян, которого официальный аккаунт сборной нарисовал на острие, работал по левому флангу. Справа бегал непотопляемый Ионов, а вот Кузяев был правым центральным хавбеком. Головин тоже работал в глубине и был призван закрывать левый полуфланг. Выбрали модель, которая не дала фавориту развернуться.
2. В воротах ставка на опыт – выбрали Гильерме с матчами за сборную и в Лиге чемпионов. Караваев не уступил Самошникову левый фланг, а удобный Вячеславу правый край был занят Фернандесом. Марио подумывал прекратить карьеру в сборной, но после разговора с Карпиным передумал. Дивеев составил пару капитану Джикии – в обороне остались совсем без сюрпризов.
3. Схема «4-3-3» нуждается в дополнении. Поначалу увидели от Карпина не попытку создать аналог схемы «Ростова» с высоким форвардом, а скорее отсылку к действиям «Ливерпуля» или старой «Барселоны». Ложная девятка, но модель ослабило отсутствие комбинаций – мяч редко доходил до Ионова и Захаряна, хотя Арсен выдумал несколько интересных решений, включительно с опасным ударом в первом тайме.
4. Тактически главные тревоги, поскольку в основу выбрали атакующих игроков, были связаны с опорной зоной. Баринов не чистый разрушитель. Куликов и Магкеев, а до этого Мухин, активно ему помогали в клубе. Да и после травмы Дмитрий не в лучшей форме, дважды до перерыва хорваты опасно оказывались у него за спиной. Но Мухина и Зобнина оставили на скамейке, Баринов работал глубоко. Иногда удачно – когда перехватил пас перед штрафной, иногда не очень – заработал первую желтую карточку сборной в матче.
5. Как и говорили до матча, работу Карпина стоило оценивать по результату и качеству перестановок. Придержав Смолова и оставив Тюкавина вне заявки, Валерий Георгиевич намекнул на выход Федора на замену. Но в перерыве появился Заболотный. По результату решение оказалось неудачным. Ни Бакаев, ни Черышев игру не перевернули. Перестановки были в теории логичными – тот же выход Самошникова, но успеха в атаке не принесли.
5 выводов о действиях команды
1. Фиксируем разницу – Карпин разрешил пасы пятками и рискованные, раскованные решения. Также, и это уже глобальная разница, Россия действовала в высоком прессинге. Причем тот начинался с помощью атакующей тройки, переходил к хавбекам, а завершался плотной игрой Дивеева и Джикии на подстраховке. Оба центральных защитника, не считая одного момента, когда упали и заставили Гильерме себя подстраховать, смотрелись неплохо.
2. Одно дело – задумать свою игру, другое – адаптироваться под соперника, у которого контраргументы и свои сюрпризы. Далич выбрал схему «4-3-1-2», исходя из репутации и класса игроков. Пытался учесть особенность команды России – плохую реакцию на вертикальные включения латералей, инсайдов или вингеров соперника. Но Пашалич и Влашич редко врывались к линии штрафной площади, а Соса и Юранович не обеспечили ширину. Хорошо, что у них ничего не получилось в атаке.
3. Фернандес и Кузяев активно работали на двух третях поля по правому флангу. Карпин позволил Марио современные фокусы – смещения в центр, попытки длинным пасом начать атаку, а Далер активно трудился в защите, что не всегда удавалось Ионову. К перерыву читался выход Смолова именно вместо Алексея, но он не состоялся. Жаль лишь, что левый фланг Караваева таким же активным не был, ведь Захарян часто просил мяч и был открытым на краю поля.
4. Забавно, что Арсен несколько раз показывал напарникам рукой, куда двигаться или пасовать, хотя ему мало лет. Работают инстинкты, и если бы команда России в таком сочетании была сыграннее – поняли бы, что надо чаще выкатывать мяч на Захаряна и прессингом обеспечить ему свободные зоны. Но поскольку Караваев неплохо смотрелся в защите и неважно в атаке, а Головин потерялся в глубине поля и редко совершал фирменные передачи, то в атаке Россия смотрелась скромнее, чем без мяча и в прессинге.
5. В этом матче понравилось, что сборная России не была скованной и перепуганной, как бывало в этом году в решающих матчах. Хорватам многое не позволили, хотя сами могли круче отработать у чужих ворот. Жаль лишь, что не увидели аргументы имени тренера Николича – Смолов остался на скамейке, а Жемалетдинов не сыграл из-за дисквалификации. Возможно, с успешными игроками старта РПЛ против Кипра и Мальты атака заиграет новыми красками, ведь из нынешней тройки выход с Кипром в основе заслужил, пожалуй, лишь самый младший на поле – Захарян.
Цифровое измерение поединка
18 лет, 3 месяца и 5 дней исполнилось Захаряну на момент дебюта в сборной России. Второй после Акинфеева по возрасту и первый среди полевых игроков. Арсен был спокоен, играл в футбол с улыбкой. Впрочем, у настолько юных игроков, если они читают игру, амплуа, как у младенца – вызывать симпатию. Оценивать будем по стабильности на дистанции.
1 удар в створ на две команды за первый тайм. Тот самый выстрел Захаряна, который Ливакович с трудом перевел на угловой, был единственным за весь первый тайм на две команды. Мягко говоря, игра без ворот. Даже Перишич, когда пробил мимо дальнего угла, мог попасть в защитника, пробей Иван ближе к створу ворот. Но по явным голевым моментам аналитический алгоритм выписал счет 0:0.
23 касания совершили игроки сборной России в чужой штрафной за весь матч. Этого мало, как и 8 ударов дома в «Лужниках» против 14 у соперника. С другой стороны, по точным ударам у хозяев перевес – 3:2, то есть Гильерме за весь матч вице-чемпионы мира почти не тревожили. Хорошо сыграли в защите, Дивеев и Джикия отработали качественно, а Кузяев им активнее всех помогал. Вместе с Захаряном и Фернандесом названные ребята выделись со знаком «плюс».
Хорватов не испугались, но созидательной игры пока нет
Положа руку на сердце, ждали большего количества опасных моментов у ворот Гильерме, а их попросту не было. Это первый шаг, но нужно подкреплять голами и очками с Кипром и Мальтой в ближайшие дни. Билд-ап пора срочно родить – Джикия мало пасовал, некому было открываться в стиле Дзюбы, Соболева или Смолова впереди. Лучшего игрока старта сезона в РПЛ ждем на поле в следующих матчах, а пока констатируем – панику отсеяли, подготовка к сопернику была проведена тщательно.
Замены выглядели логичными, но не заиграли красками в атаке.
За небольшой срок получили на половину обновленный коллектив, которому еще предстоит сыграться.
Карпин рулит.
Будем посмотреть. )
Замены выглядели логичными, но не заиграли красками в атаке.
За небольшой срок получили на половину обновленный коллектив, которому еще предстоит сыграться.
Карпин рулит.
Будем посмотреть. )
Хорваты в разобранном состоянии, но при этом тон игры задавали они, а мы играли ровно на столько, на сколько они нам позволяли.
Нападение сыграло беззубо, центр защиты расступались перед ударами, полузащита кто в лес, кто по дрова. Проблески были, но пока сыровато и забей хорваты хоть один, мы бы уже не отыгрались.
В общем, будем посмотреть.
Хорваты в разобранном состоянии, но при этом тон игры задавали они, а мы играли ровно на столько, на сколько они нам позволяли.
Нападение сыграло беззубо, центр защиты расступались перед ударами, полузащита кто в лес, кто по дрова. Проблески были, но пока сыровато и забей хорваты хоть один, мы бы уже не отыгрались.
В общем, будем посмотреть.
Сборной ЭрЭф нечего делать на чемпионате мира совсем. Максимум, это колотить Кипру или Свн-Марино, которые то численностью и футболом не славятся.
Я очень надеюсь, что хорваты соберутся и дома порвут эту шайку миллионеров в тряпки, дабы показать реальный уровень футбола в России.
К Карпину испытывать только сочувствие, поскольку подобрал убожество после усатого вора с ЗП в 2 миллиона евро.
Сборной ЭрЭф нечего делать на чемпионате мира совсем. Максимум, это колотить Кипру или Свн-Марино, которые то численностью и футболом не славятся.
Я очень надеюсь, что хорваты соберутся и дома порвут эту шайку миллионеров в тряпки, дабы показать реальный уровень футбола в России.
К Карпину испытывать только сочувствие, поскольку подобрал убожество после усатого вора с ЗП в 2 миллиона евро.
1. Защита и кипер в порядке. Максимум замена Караваева на Самошникова
2. Баринов не форме, а в целом класс игроков в середине поля и атаке ниже, чем у игроков сборной Хорватии. Разве что Головин выделяется, но его Карпин так задвинул, что он не смог продемонстрировать свою лучшую игру
3. Ионов, как и прогнозировали, не удивил. Также как и Алексей Миранчук. Просился Смолов, хотя бы на один тайм.
4. Замены не сработали. Не всегда тех заменял и не всегда теми.
5. Единственный игрок, который сыграл выше среднего - Марио, это конечно машина. Остальные ровно или ниже среднего.
6. Пожалуй главный - уже гораздо приятнее смотреть на команду Карпина. Игроки чуть задвигались, стали свободнее в принятии решений, появился прессинг.
7. Но все это пока не единой целое. Однако, целого последнее время не было и у Черчесова.
Удачи в дальнейших матчах!
1. Защита и кипер в порядке. Максимум замена Караваева на Самошникова
2. Баринов не форме, а в целом класс игроков в середине поля и атаке ниже, чем у игроков сборной Хорватии. Разве что Головин выделяется, но его Карпин так задвинул, что он не смог продемонстрировать свою лучшую игру
3. Ионов, как и прогнозировали, не удивил. Также как и Алексей Миранчук. Просился Смолов, хотя бы на один тайм.
4. Замены не сработали. Не всегда тех заменял и не всегда теми.
5. Единственный игрок, который сыграл выше среднего - Марио, это конечно машина. Остальные ровно или ниже среднего.
6. Пожалуй главный - уже гораздо приятнее смотреть на команду Карпина. Игроки чуть задвигались, стали свободнее в принятии решений, появился прессинг.
7. Но все это пока не единой целое. Однако, целого последнее время не было и у Черчесова.
Удачи в дальнейших матчах!
Главное то что мы не видели наглой морды усача
Главное то что мы не видели наглой морды усача