Дебют Карпина в деталях: стартовый состав без форварда, дебют Захаряна и ничья с фаворитом

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вчера, 00:35

В обороне сыграли надежно, а с атакой надо работать.

5 выводов о тактике Карпина

1. Валерий Георгиевич решил стартовать с удобной ему схемы «4-3-3». Вернее, «4-3-3-0», ведь Миранчук лишь формально числился форвардом. Дебютант Захарян, которого официальный аккаунт сборной нарисовал на острие, работал по левому флангу. Справа бегал непотопляемый Ионов, а вот Кузяев был правым центральным хавбеком. Головин тоже работал в глубине и был призван закрывать левый полуфланг. Выбрали модель, которая не дала фавориту развернуться.

2. В воротах ставка на опыт – выбрали Гильерме с матчами за сборную и в Лиге чемпионов. Караваев не уступил Самошникову левый фланг, а удобный Вячеславу правый край был занят Фернандесом. Марио подумывал прекратить карьеру в сборной, но после разговора с Карпиным передумал. Дивеев составил пару капитану Джикии – в обороне остались совсем без сюрпризов.

3. Схема «4-3-3» нуждается в дополнении. Поначалу увидели от Карпина не попытку создать аналог схемы «Ростова» с высоким форвардом, а скорее отсылку к действиям «Ливерпуля» или старой «Барселоны». Ложная девятка, но модель ослабило отсутствие комбинаций – мяч редко доходил до Ионова и Захаряна, хотя Арсен выдумал несколько интересных решений, включительно с опасным ударом в первом тайме.

4. Тактически главные тревоги, поскольку в основу выбрали атакующих игроков, были связаны с опорной зоной. Баринов не чистый разрушитель. Куликов и Магкеев, а до этого Мухин, активно ему помогали в клубе. Да и после травмы Дмитрий не в лучшей форме, дважды до перерыва хорваты опасно оказывались у него за спиной. Но Мухина и Зобнина оставили на скамейке, Баринов работал глубоко. Иногда удачно – когда перехватил пас перед штрафной, иногда не очень – заработал первую желтую карточку сборной в матче.

5. Как и говорили до матча, работу Карпина стоило оценивать по результату и качеству перестановок. Придержав Смолова и оставив Тюкавина вне заявки, Валерий Георгиевич намекнул на выход Федора на замену. Но в перерыве появился Заболотный. По результату решение оказалось неудачным. Ни Бакаев, ни Черышев игру не перевернули. Перестановки были в теории логичными – тот же выход Самошникова, но успеха в атаке не принесли.

5 выводов о действиях команды

1. Фиксируем разницу – Карпин разрешил пасы пятками и рискованные, раскованные решения. Также, и это уже глобальная разница, Россия действовала в высоком прессинге. Причем тот начинался с помощью атакующей тройки, переходил к хавбекам, а завершался плотной игрой Дивеева и Джикии на подстраховке. Оба центральных защитника, не считая одного момента, когда упали и заставили Гильерме себя подстраховать, смотрелись неплохо.

2. Одно дело – задумать свою игру, другое – адаптироваться под соперника, у которого контраргументы и свои сюрпризы. Далич выбрал схему «4-3-1-2», исходя из репутации и класса игроков. Пытался учесть особенность команды России – плохую реакцию на вертикальные включения латералей, инсайдов или вингеров соперника. Но Пашалич и Влашич редко врывались к линии штрафной площади, а Соса и Юранович не обеспечили ширину. Хорошо, что у них ничего не получилось в атаке.

3. Фернандес и Кузяев активно работали на двух третях поля по правому флангу. Карпин позволил Марио современные фокусы – смещения в центр, попытки длинным пасом начать атаку, а Далер активно трудился в защите, что не всегда удавалось Ионову. К перерыву читался выход Смолова именно вместо Алексея, но он не состоялся. Жаль лишь, что левый фланг Караваева таким же активным не был, ведь Захарян часто просил мяч и был открытым на краю поля.

4. Забавно, что Арсен несколько раз показывал напарникам рукой, куда двигаться или пасовать, хотя ему мало лет. Работают инстинкты, и если бы команда России в таком сочетании была сыграннее – поняли бы, что надо чаще выкатывать мяч на Захаряна и прессингом обеспечить ему свободные зоны. Но поскольку Караваев неплохо смотрелся в защите и неважно в атаке, а Головин потерялся в глубине поля и редко совершал фирменные передачи, то в атаке Россия смотрелась скромнее, чем без мяча и в прессинге.

5. В этом матче понравилось, что сборная России не была скованной и перепуганной, как бывало в этом году в решающих матчах. Хорватам многое не позволили, хотя сами могли круче отработать у чужих ворот. Жаль лишь, что не увидели аргументы имени тренера Николича – Смолов остался на скамейке, а Жемалетдинов не сыграл из-за дисквалификации. Возможно, с успешными игроками старта РПЛ против Кипра и Мальты атака заиграет новыми красками, ведь из нынешней тройки выход с Кипром в основе заслужил, пожалуй, лишь самый младший на поле – Захарян.

Цифровое измерение поединка

18 лет, 3 месяца и 5 дней исполнилось Захаряну на момент дебюта в сборной России. Второй после Акинфеева по возрасту и первый среди полевых игроков. Арсен был спокоен, играл в футбол с улыбкой. Впрочем, у настолько юных игроков, если они читают игру, амплуа, как у младенца – вызывать симпатию. Оценивать будем по стабильности на дистанции.

1 удар в створ на две команды за первый тайм. Тот самый выстрел Захаряна, который Ливакович с трудом перевел на угловой, был единственным за весь первый тайм на две команды. Мягко говоря, игра без ворот. Даже Перишич, когда пробил мимо дальнего угла, мог попасть в защитника, пробей Иван ближе к створу ворот. Но по явным голевым моментам аналитический алгоритм выписал счет 0:0.

23 касания совершили игроки сборной России в чужой штрафной за весь матч. Этого мало, как и 8 ударов дома в «Лужниках» против 14 у соперника. С другой стороны, по точным ударам у хозяев перевес – 3:2, то есть Гильерме за весь матч вице-чемпионы мира почти не тревожили. Хорошо сыграли в защите, Дивеев и Джикия отработали качественно, а Кузяев им активнее всех помогал. Вместе с Захаряном и Фернандесом названные ребята выделись со знаком «плюс».

Хорватов не испугались, но созидательной игры пока нет