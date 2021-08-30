Три победы по 1:0 сделали «Тоттенхэм» единоличным лидером АПЛ. Нуну «прописался» в Северном Лондоне

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сегодня, 18:00

А у Сона уже два победных гола.

Три игры, три победы, три сухих матча в защите. Чистое первое место в турнирной таблице АПЛ и сохранение Харри Кейна в составе. Вряд ли фанаты «Тоттенхэма» могли рассчитывать на что-то большее в августе. Это идеальный сценарий, особенно с учетом выступлений принципиального соперника: «Арсенал» занимает последнюю строчку после трех сухих поражений на старте с общим счетом 0:9. Счастливые деньки для «шпор».

Нуну — первый тренер «Тоттенхэма», стартовавший с трех побед в лиге

72 года «шпоры» не начинали чемпионат с трех побед кряду, в последний раз такое случалось с лондонским клубом в сезоне 1949/50, когда под руководством Артура Роу «Тоттенхэм» выиграл 10 встреч на старте сезона. Вот только случилось это во Втором дивизионе, а на высшем уровне достижение команды Нуну Эшпириту Санту уникально, особенно с учетом того, что «Тоттенхэм» сумел обойтись без пропущенных голов.

Еще одна ситуация из разряда «впервые в истории» — это сочетание лидерства «Тоттенхэма» и последнего места «Арсенала». Никогда прежде, ни в одной из редакций английских турнирных таблиц всех дивизионов, итоговых и промежуточных, такого не случилось. Прагматичный Нуну Эшпириту Санту, который был далеко не первым выбором руководства лондонского клуба, блестяще прописался в «Тоттенхэме» серией из трех побед со счетом 1:0.

Кажется, «Тоттенхэм» волей случая вытащил джокера

Посмотрим, как пойдет дальше, но результаты и игра команды в первых матчах под руководством Нуну Эшпириту Санту пышут оптимизмом. Возможно, хаотичным перебором кандидатов «Тоттенхэм» вытащил идеального тренера. Вы ведь помните, как это было?

Тен Хаг, Нагельсманн и Флик отказались даже от переговоров, Роджерс сдержал слово, данное «Лестеру», а Почеттино быстро поборол в себе слабость и остался в ПСЖ , где дождался Месси и Рамоса. Конте был готов прийти в «Тоттенхэм» по зову Паратичи, но Леви посчитал требования итальянца чрезмерными. Паулу Фонсеку забраковали за слишком авантюрный футбол, приход Гаттузо сорвали фанаты, в результате чего «Тоттенхэм» в панике схватил Нуну Эшпириту Санту в последний день июня.

Но иногда колючие обстоятельства приводят нас к лучшим решениям в жизни. Португалец проявил себя в АПЛ у руля «Вулверхэмптона», который дважды делал седьмым, он одновременно прагматичный и не избалованный победами, что мешает тому же Моуриньо в поздние годы карьеры, в том числе в «Тоттенхэме».

Для Нуну игра на результат не является позой или привычкой, это тренер соответствующими амбициями в стадии поиска кратчайшего маршрута к победам и титулам. Он выжимал максимум из «Вулверхэмптона», теперь собирается делать то же самое в «Тоттенхэме». Ничуть не удивлюсь, если сможет затащить «шпор» в топ-4 Премьер-Лиги и выиграть кубковый турнир, например, Лигу Конференций.

Сохранение Кейна в составе придает уверенности

В какой-то момент казалось, что переход Харри Кейна в «Манчестер Сити» неизбежен, но капитан остается, и это большая победа «Тоттенхэма» и Леви. На топ-уровне есть футболисты, которые по-настоящему бесценны. Посмотрите на «Реал», готовый выложить за Килиана Мбаппе 200 миллионов евро, хотя через год у него заканчивается контракт.

В таких случаях стандартная логика обладает, а футболист стоит столько, сколько можешь за него заплатить, тут важен сам факт обладания. Допустим, «Тоттенхэм» продал Кейна и получил за него желаемые 150 миллионов фунтов. Во-первых, эта сумма не является эквивалентом качества кадрового усиления, во-вторых, в мире просто нет еще одного форварда класса Харри, готового играть за «Тоттенхэм». Некоторые потери просто невозможно компенсировать.

«Лидерство „Тоттенхэма“ пока ничего не значит»

«Тоттенхэм» стартовал в АПЛ с сенсационной победы над «Манчестер Сити», затем огорчил невезучий бывший клуб своего нового тренера («Вулверхэмптон» проиграл со счетом 0:1 в каждом из трех стартовых туров сезона), а в последнем перед международной паузой матче было сломлено сопротивление «Уотфорда». В матчах против «Ман Сити» и «Уотфорда» победные голы забивал Хын-Мин Сон, в матче против «Вулверхэмптона» с пенальти забил Деле Алли, вернувшийся в стартовый состав «шпор». Нуну Эшпириту Санту после третьей кряду победы выдал важную речь:

Это вообще ничего не значит. Ничего не значит. Я призываю всех, не только игроков, но и наших болельщиков не обращать внимания на лидерство «Тоттенхэма». Давайте продолжать работу, нам предстоит еще долгий путь, есть множество аспектов игры, которые нужно улучшить.

Нуну и не мог выступить иначе здесь и сейчас, менеджера будут судить по результатам всего сезона, а не первых туров, а для этого Нуну нужна боеспособная и собранная команда на протяжении всего сезона. Португалец толкнул отрезвляющую речь, дал понять, что никому не советует «улетать в космос».

Понятно, что три победы «Тоттенхэма» не должны приводить к далеко идущим выводам, однако сложно не отметить защиту, которая с приходом Эшпириту Санту превратилась из хлипкой конструкции в линию, добившуюся исторического достижения. Философия португальца и обстоятельность, с которой он взялся за свою работу, оставляют исключительно приятное впечатление:

Это только начала. Всегда говорил, что для меня важна форма, организация, прочность и компактность. Моя задача — выстроить систему и взаимодействия, а в талантах своих парней я не сомневаюсь. Мы должны быть последовательными и сосредоточенными, двигаться от матча к матчу и не останавливаться в развитии.