Влашич не стал чемпионом с ЦСКА, но его запомнят по футбольной магии и победным голам в ворота «Спартака» и «Реала»

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31 августа 2021, 15:12

Никола едет в Англию.

Светлое пятно неяркой эпохи

Никола Влашич провел в ЦСКА три года — сезон 2018/19 на правах аренды из «Эвертона», а потом две кампании уже в качестве полноценного футболиста «красно-синих». Время Влашича в ЦСКА совпало с падением результатов команды, привыкшей побеждать: за три года Никола не выиграл ни одного титула с «армейцами», в РПЛ его команда собрала два четвертых места и шестое, а в еврокубках неизменно была последней в группах (сначала в Лиге чемпионов, а потом дважды в Лиге Европы).

На протяжении этих трех лет Влашич был самым классным игроком атаки ЦСКА , а по уровню мастерства во всей команде его можно сравнить только с Игорем Акинфеевым и Марио Фернандесом. Никола соорудил достойную личную статистику — 33 гола и 21 ассист в 108 матчах за московский клуб, болельщики платили Влашичу любовью за его голы и характер, но хорват не ассоциируется с титулами, поэтому на место в пантеоне легенд ЦСКА ему вряд ли приходится рассчитывать. Да и прощание получается с изрядной долей облегчения.

Влашич — светлое пятно в целом неудачной эпохи по меркам «армейцев», проскальзывавшие в удачные периоды Николы сравнения с Вагнером Лавом сейчас выглядят неуместными, многие футболисты по факту оставили более глубокий след в истории ЦСКА — Милош Красич, Зоран Тошич, Сейду Думбия, Ахмед Муса, Жо, Дани Карвальо. Впрочем, все честно, ведь хорват особо не скрывал, что рассматривает ЦСКА в качестве перевалочного пункта. Иллюзия об искренней любви к «армейцам» рухнула в последние месяц, и даже прощальная речь Николы на фоне едких высказываний его отца отдает фальшью:

Я сохраню фанатов и клуб в своем сердце. Огромное спасибо болельщикам, которые всегда поддерживали, на каждой выездной игре, даже в непростые времена пандемии. Когда фанаты скандировали мою фамилию, мурашки по коже бежали!

Самые памятные матчи Влашича за ЦСКА

Несмотря на странное послевкусие, нельзя забывать об островках доброй памяти, которые оставил после себя Влашич. Наша версия трех его ярчайших матчей за ЦСКА :

3. ЦСКА — «Краснодар» — 3:2 ( РПЛ -2019/20)

Никола Влашич поучаствовал в каждом из трех голов в ворота «Краснодара», причем записал на свой счет 3 результативных действия в течение 9 минут: реализовал пенальти, сделал ассист на Чалова и забил мяч, который впоследствии оказался победным.

2. ЦСКА — «Спартак» — 2:0 ( РПЛ -2019/20)

Никола всегда особенным образом настраивался на дерби со «Спартаком», в ворота которого забил 4 мяча в 7 матчах. Особенно удался Влашичу матч в июне 2020-го, когда он записал на свой счет оба гола в ворота Артема Реброва.

1. ЦСКА — «Реал» — 1:0 (Лига чемпионов 2018/19)

Единственный заход Влашича с ЦСКА в Лигу чемпионов был увенчан двумя сенсационными победами над мадридским «Реалом», которых не хватило, чтобы подняться выше четвертого места. В Мадриде, где «армейцы» выиграли крупно, Никола проявил себя как организатор атак, а в «Лужниках» забил единственный и победный мяч в ворота Тибо Куртуа.

Детали сделки с «Вест Хэмом»

ЦСКА все-таки получил достойное предложение по Влашичу, только не от «Милана», который пытался подписать хорвата раньше, а от «Вест Хэма», согласившегося заплатить по разным данным от 27 до 29 миллионов евро за Николу без учета бонусов, которые могут составить еще 8 млн. Очень хорошая сделка для ЦСКА . Сам футболист подпишет контракт до 2026 года, а его зарплата в «Вест Хэме» составит порядка 4 миллионов евро в год.

Пополнил славянскую банду «Вест Хэма»

В недавнем рассказе о «Вест Хэме» был акцент на том, что «молотобойцы» не стесняются делать ставку на футболистов славянского происхождения: поляк Лукаш Фабьянски в ворота, чехи Владимир Цоуфал и Томаш Соучек в стартовом составе, украинец Андрей Ярмоленко — стандартная опция по усилению игры со скамейки. Теперь эту компанию пополнит хорват Влашич и, видимо, еще один чех из другого московского клуба.

Влашич стал четвертым в списке самых дорогих новичков «Вест Хэма» за всю историю, и по смыслу это, конечно, футболист для стартового состава, хотя Николе вряд ли кто-то гарантировал стабильную игровую практику в лондонском клубе. Как минимум, ему предстоит выиграть конкуренцию у кого-то из троицы Боуэн, Бенрахма, Форнальс. А эти парни играли с первых минут в каждом из трех первых туров АПЛ и соорудили вместе с неудержимым Майклом Антонио 10 голов, то есть речь о лучшей атаке старта сезона наравне с «Ман Сити».

«Осадочек» обеспечил отец Влашича

Из-за публичных выступлений Йошко Влашича, отца Николы, прощание получилось довольно скомканным. Влашич-старший с весны пытался оказывать давление на ЦСКА , а его слова уже после заключения сделки с «Вест Хэмом» говорят о какой-то личной обиде. Сначала Йошко рассказал о том, что рад снова видеть улыбку на лице своего сына, а напоследок пальнул из всех орудий:

Если вы находитесь в среде, которая имеет большие амбиции только на бумаге, а на деле их не реализует, то не стоит ждать ничего хорошего. Футбол — это коллективный вид спорта. Его суть – совместная работа.

Такая негативная рекомендация ЦСКА и всей РПЛ из уст отца футболиста, успешного в прошлом спортсмена и тренера в своем виде спорта (легкая атлетика) станет сигналом для других балканских талантов, которые рассматривают вариант с переездом в Россию. Трогательные прощания и речи самого Николы на фоне выступлений его отца тоже выглядят частью обязательной программы. Влашич очень хотел сбежать из ЦСКА , и он это сделал. Все остальное — лирика.