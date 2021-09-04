Обсуждаем первую победу Карпина со сборной. Смолов и Ерохин выручили против упрямого Кипра

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вчера, 21:28

Непросто дышали и бежали, но Федор помог.

5 тактических фишек матча

1. Карпин решил, что Ерохин подходит для работы в центре поля против киприотов лучше, чем Кузяев. А молодому Захаряну нельзя играть так часто – в старте слева появился Черышев. Схему «4-3-3» сохранили, но во всех полевых линиях были перемены. Самошников заменил Фернандеса, что остался в Москве, а Караваев вернулся направо. Конечно, с Кузяевым прессинг был другим, зато Ерохин чаще искал свободные зоны впереди.

2. Сработали вертикальные пасы низом. Киприоты слишком сильно полили поле, чем хотели убить комбинационный футбол от фаворита. На старте матча лужи мешали, но соперник сам себе переиграл – когда Смолов выкатывал мяч на Ерохина, мокрое поле помогло отдать медленный пас, Александр получил много времени для принятия решения. Ударил под дальнюю штангу. Быстрый гол повлиял на тактику хозяев – сели глубже.

3. Кипр сложно возвращался из атак. Видно, что класса не хватало, один в один российские футболисты в борьбе смотрелись заметно лучше. Их грубые ошибки были связаны с моментами, когда Кипру приходилось садиться «домой». Классный момент, когда Черышев должен был удваивать преимущество, связан именно с тем, что оппоненты не успели перестроиться. Но сборной России не хватало темпа, чтобы выманивать соперника и чаще убегать в контратаки.

4. Схема «5-4-1», которую соперник использовал в защите, сковывала. Линия защитников располагалась глубоко и широко, а три из четырех хавбеков создавали треугольники и четко встречали Черышева и Миранчука, которые неудачно провели первую половину матча. Ерохин в атаке был уместнее, а Головин из глубины не получал адресатов для передач, поскольку неплохо открывался только Смолов, а не его напарники по флангам.

5. Перестановки не работают, только выход Жемалетдинова вместо Черышева читался и помог в атаке. Но и появление Захаряна вместо Миранчука ждали, оригинальных ходов остро не хватало. А Бакаев огорчил, не попадает чистый вингер в тактику Карпина. Тюкавин хотя бы дрался, желтую сопернику заработал. Но после замен просел прессинг. Капитанская повязка не помогла Баринову работать без фолов. Карпин в конце матча охранял счет – доказывает выход Кузяева, нежели пытался запутать свою команду тактически с перестановками. Примитивность пока работает, но озадачивает. А поймут ли футболисты приказы Карпина, если будущий соперник откроет счет голам?

5 моментов, что озадачили

1. Пока Валерий Георгиевич не читает игроков. Нехорошо, если Карпин повторит популярную для тренеров сборных ошибку – выберет любимчиков, исключая из списка сборников людей, что не подошли команде по его вине. Под «4-3-3» не все подходят, особенно если выстроить атакующее трио узко. Сегодня из-за этого очевидно пострадал Черышев. Головин и Самошников активно поднимались выше по флангу, а Денису коридоры не оставляли, ведь Кипр играл широко.

2. Кроме вопроса физики, не было причин снимать Захаряна. В позиционных атаках против команды с плотной защитой любой человек с последним пасом – на вес золота. Смолов показал, насколько важно делиться мячом, а Миранчук и Черышев имеют другую природу. Им удобнее, когда есть или комбинационный футбол, как у «Аталанты», или вертикальная игра, как у «Валенсии». Карпин пока, как ребенок в комнате с сотней игрушек – радуется, что такой богатый выбор, не всегда умно тасует игроков.

3. Духотой и мокрым полем можно объяснить паузы или неточные передачи, но когда профессионалы приспособились, то удивило, что Россия не может действовать на заметно более высоких скоростях, чем Кипр. Оппоненты отрезками были техничнее, а любые попытки хозяев организовать контратаку вели к фолам сборной России. Баринов и компания не успевали. При счете 2:0 просился на поле человек с высоким темпом действий и отбором, вроде Мухина или Зобнина. И не появился.

4. Конечно, против Кипра это не страшно, но контратаки сборная России до ума не довела. Был шикарный набег четырех игроков на двух защитников, но и этот момент запороли. Все, что касается работы на предельных скоростях, не идет уже матчей пять, не меньше. В принципе, грех жаловаться после Стамбула и Белграда – порядок более-менее навели, с хорватами сработали четко. Но против Словении и Словакии контратаки пригодятся, а эта фаза игры не ладится.

5. Кроме медлительности, не понравилось, что сборная России не потренировала стандарты в матче против соперника, который позволял зарабатывать ауты, штрафные и угловые. Опять же, думаем о будущем, а получили экономию сил после второго мяча. Джикия быстрее идет за кофе утром на кухню, чем играл сегодня. У Дивеева не пошли первые длинные передачи. Когда добирались до чужих ворот, получая стандарт, ни защитники, ни форвард Смолов себя не показали. Поймали Кипр на отсутствии высокого класса – дважды они не успели перестроиться.

Цифровое измерение поединка

16 ударов Кипра допустили в гостях. Нехорошо так играть. Причина не только в желании сэкономить силы. Сборной России не хватило дыхания для давления до конца, а сопернику меткости – всего 3 удара в створ.

4 из 9 ударов вышли точными. Как видите, в гостях нанесли меньше выстрелов, но они были заметно опаснее. Реализация не худшая, но парочку крутых подходов загубили. Шансы на разгром 0:4 были. И напомним, что разница мячей – главный фактор при равенстве очков в отборе.

2 обводки выжала сборная России. Непонятно, почему так несмело пользовались преимуществом в классе. Индивидуально никто не играл, киприоты применяли дриблинг чаще и успешнее. Без комбинаций и техники трудно развивать свой футбол в будущем.

6 перехватов у команды Карпина. Хотя у России общее преимущество во владении, добытое в первой части матча, Кипр не только из-за этого опередил по прочтению чужих действий. Прессинг помог против Хорватии и разочаровал сегодня.

Лучшие игроки матча. Федор Смолов и Александр Ерохин (Россия)

Александра хвалим за первый гол и прессинг – в обороне отработал старательно. Ну, а с Федором все проще, автор дубля из ассистов. Сначала катнул мяч на Ерохина, а потом тоненько отдал мяч на Жемалетдинова. Рифат четко разобрался с защитниками и вратарем, хотя едва не запутался в ногах. На замену против Хорватии надо было выпускать именно Смолова.

После нулевой ничьей в Москве рассуждали, кто сильнее сейчас, Дзюба или Заболотный, а правильный ответ – Федор Михайлович. Без его умных передач рисковали провести час игры без голов, а дальше было бы намного сложнее. Кипр собрался ближе к концовке. Уровня мастерства для гола в ворота Гильерме им не хватило, но было тревожно.