«Эвертон» дороже «Баварии». Английские клубы разорвали «коронавирусный» рынок

1630957927

вчера, 22:52

Трансферный рынок в Европе минувшим летом получился сумасшедшим. «Соккер.ру» подводит некоторые итоги больших торгов.

Забыли про «коронакризис»

Если посмотреть на суммы, которые были потрачены минувшим летом на трансферном рынке, сразу не хочется слушать все страдания со стороны футбольных клубов, которые кивают на коронавирус, ударивший по их финансам. Были потрачены колоссальные суммы. Рынок восстановился гораздо быстрее, чем можно было себе представить. Хотя определенное эхо кризиса еще звучит. Оно заключается в неравномерности восстановления.

Некоторым лигам удалось быстро восстановить платежеспособность клубов, другие продолжают экономить. Хотя там видно смешение факторов. Например, провал у Ла Лиги вызван не столько коронавирусом, сколько общей политикой клубных экономистов и правилами турнира. Конечно, в первую очередь имеем в виду «Барселону». А вот Англии удалось быстро выправиться за счет отличной «телевизионной» подушки, которая всегда выручала АПЛ . Но вряд ли можно было представить, насколько успешнее англичане переживут кризисные времена.

«Манчестер Сити» снова доминирует

Известное агентство CIES обновило рейтинг стоимости составов команд в ведущих европейских лигах. И смены лидера не произошло. «Манчестер Сити», который сейчас активно продлевает контракты своих игроков, по-прежнему впереди всех. Нынешний состав «горожан» оценивается в 926 миллионов фунтов стерлингов. Средняя стоимость футболистов в составе «Сити» невероятна – 37 миллионов фунтов. Конечно, поддержало эту статистику приобретение Джека Грилиша у «Астон Виллы» за 100 миллионов фунтов.

О своем статусе «Манчестер Сити» заявил в первом же туре нового чемпионата, в матче с «Тоттенхэмом». В той игре «Сити» выставил самый дорогой стартовый состав в истории Премьер-Лиги. Общая стоимость 11 футболистов основного состава в той встрече составила 520 миллионов фунтов. Статистика показывает колоссальный разрыв между лучшими и худшими по финансовому потенциалу.

Конкуренты прибавили

Но было бы опрометчиво говорить о том, что «Манчестер Сити» нарастил стоимость своего состава, а остальные сдали. Вовсе нет. Скачок совершил «Манчестер Юнайтед», который занимает в этом рейтинге второе место. Если перед началом прошлого сезона «горожане» опережали преследователей на 165 миллионов фунтов, то на старте нынешнего чемпионата состав «Сити» дороже состава «Юнайтед» всего на 49 миллионов фунтов.

По нынешним меркам – сущие копейки. Неудивительно, что МЮ догоняет конкурентов по городу. «Красные дьяволы» много денег выплеснули минувшим летом. Они подписали Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии» за 73 миллиона фунтов, Рафаэля Варана из «Реала» за 42 миллиона фунтов, того же Криштиану Роналду из «Ювентуса» за 19,8 миллиона фунтов. Общая стоимость состава МЮ теперь оценивается в 877 миллионов фунтов. За ним следует ПСЖ , который тоже сократил отставание от лидера. Он оценивается в 820 миллионов фунтов, а вот дальше провал довольно приличный.

Англия и все остальные

Четверку замыкает «Реал», чей состав стоит 675 миллионов фунтов. Пятое место осталось за «Челси», который уступает мадридцам всего шесть миллионов. Лондонцы смогли прибавить за счет приобретения Ромелу Лукаку из «Интера» за 98 миллионов фунтов. Но поразительно, что «синие» не ушли в минус. Они параллельно провели мощную кампанию по распродаже, отправили Тэмми Абрахама в «Рому» за 34 миллиона, Курта Зума – в «Вест Хэм» за 30 миллионов, Фикайо Томори в «Милан» за 25 миллионов и так далее.

Избавившись от большого числа футболистов, «Челси» смог компенсировать все свои затраты. Чуть поодаль оказался «Ливерпуль» с оценкой в 576 миллионов фунтов. В первой шестерке четыре команды представляют чемпионат Англии. И это очень показательно. Потому что в первой десятке шесть клубов из Англии, а в числе 15 лучших восемь представителей АПЛ , то есть больше половины.

Расслоение усиливается

Доминирование Англии было бы еще более очевидным, если бы не неадекватные вложения владельцев ПСЖ и не попытки «Реала» удержаться в топе. Другие клубы откровенно сдали на фоне успешных англичан, готовых сорить деньгами. Финансовую мощь АПЛ подчеркивает тот факт, что даже составы «Арсенала» (542 миллиона фунтов), «Тоттенхэма» (472 миллиона фунтов) и «Эвертона» (400 миллионов) дороже, чем состав «Баварии» (361 миллион), которая девять лет подряд доминирует в Германии.

На восемь английских клубов в топ-15 приходится всего три испанских (про «Реал» уже сказали, «Барселона» чуть дороже «Арсенала» — 551 миллион фунтов, а «Атлетико» уютно разместился между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом» со своими 414 миллионами). Тут же по одному представителю Германии и Франции, а также два представителя Италии. «Ювентус» расположился на седьмом месте, опередив «Барселону» с 563 миллионами фунтов, а «Наполи» занимает 14-е место (357 миллионов фунтов), немного отставая от «Баварии» и всего на пять миллионов опережая «Лестер».

Разные возможности

Более устойчивое финансовое положение английских клубов приводит к тому, что даже самые «дешевые» команды АПЛ были бы в середине таких рейтингов в Италии, Испании, Германии и Франции. Даже в верхних половинах. Например, самым недорогим из клубов АПЛ является «Норвич» с оценкой 75 миллионов фунтов, далее по возрастанию снизу следуют «Брентфорд» (96 миллионов), «Бернли» (101 миллион), «Уотфорд» (104 миллиона) и «Лидс» (180 миллионов), подписавший «на флажке» Дэниэла Джеймса из МЮ за 25 миллионов фунтов.