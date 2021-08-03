В Москве у Магнуссона украли машину и продали её на запчасти

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вчера, 09:39

Защитник ЦСКА рассказал, как в Москве у него угнали машину.

Исландцу принадлежал Hyundai Tucson, однако футболист не водил автомобиль сам, а нанимал водителя. Магнуссон пользовался данной машиной вместе с . Водитель игроков получил два дня выходных, оставив автомобиль возле своего дома.

Он припарковал машину возле своего дома, когда у него было два выходных. Эти два дня он не выходил из дома, а когда вышел, то обнаружил, что автомобиля нет. Он очень расстроился из-за случившегося, вызвал полицию и был в ярости, потому что думал, что ему придётся платить за машину.

Машину Магнуссону предоставил спонсор ЦСКА , однако она не была застрахована.

Полиция начала расследование. Они сказали, что такие машины легче всего украсть. Затем, примерно через 5-7 дней, нам позвонили из полиции. Они сказали, что увидели мою машину на камерах и она уже выехала из Москвы. Скорее всего, её разобрали и продали на запчасти.

Ранее у одного из самых известных английских форвардов угнали автомобиль стоимостью 100 000 фунтов стерлингов.