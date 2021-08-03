В Москве у Магнуссона украли машину и продали её на запчасти

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон рассказал, как в Москве у него угнали машину.
Исландцу принадлежал Hyundai Tucson, однако футболист не водил автомобиль сам, а нанимал водителя. Магнуссон пользовался данной машиной вместе с Арнором Сигурдссоном. Водитель игроков получил два дня выходных, оставив автомобиль возле своего дома.
Он припарковал машину возле своего дома, когда у него было два выходных. Эти два дня он не выходил из дома, а когда вышел, то обнаружил, что автомобиля нет. Он очень расстроился из-за случившегося, вызвал полицию и был в ярости, потому что думал, что ему придётся платить за машину.
Машину Магнуссону предоставил спонсор ЦСКА, однако она не была застрахована.
Полиция начала расследование. Они сказали, что такие машины легче всего украсть. Затем, примерно через 5-7 дней, нам позвонили из полиции. Они сказали, что увидели мою машину на камерах и она уже выехала из Москвы. Скорее всего, её разобрали и продали на запчасти.
Ранее у одного из самых известных английских форвардов угнали автомобиль стоимостью 100 000 фунтов стерлингов.
И у меня такое было, а у него тем более казённая .Подарок от спонсора. Как говорится, - как пришло, так и ушло !!!)
И у меня такое было, а у него тем более казённая .Подарок от спонсора. Как говорится, - как пришло, так и ушло !!!)