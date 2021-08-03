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В Москве у Магнуссона украли машину и продали её на запчасти

вчера, 09:39

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон рассказал, как в Москве у него угнали машину.

Исландцу принадлежал Hyundai Tucson, однако футболист не водил автомобиль сам, а нанимал водителя. Магнуссон пользовался данной машиной вместе с Арнором Сигурдссоном. Водитель игроков получил два дня выходных, оставив автомобиль возле своего дома.

Он припарковал машину возле своего дома, когда у него было два выходных. Эти два дня он не выходил из дома, а когда вышел, то обнаружил, что автомобиля нет. Он очень расстроился из-за случившегося, вызвал полицию и был в ярости, потому что думал, что ему придётся платить за машину.

Машину Магнуссону предоставил спонсор ЦСКА, однако она не была застрахована.

Полиция начала расследование. Они сказали, что такие машины легче всего украсть. Затем, примерно через 5-7 дней, нам позвонили из полиции. Они сказали, что увидели мою машину на камерах и она уже выехала из Москвы. Скорее всего, её разобрали и продали на запчасти.

Ранее у одного из самых известных английских форвардов угнали автомобиль стоимостью 100 000 фунтов стерлингов.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 21:43
И этот "комплект запчастей" уже спокойно ездит с перебитыми номерами где-то в южном регионе нашей необъятной ;))
David Young
David Young ответ fckolomeytsev (раскрыть)
вчера в 18:41, ред.
Не только в СНГ, что опять можно сказать, к сожалению, обычное дело.
fckolomeytsev
fckolomeytsev
вчера в 17:22
Приезжая в СНГ, ты должен был быть готов к такому. Тут это в норме, к сожалению.
Пепс
Пепс
вчера в 16:25
Угонщик Тушкана - звучит как то не очень.... Водитель тоже... 😄😄😄😄😄😄😄😄
ТТ
ТТ ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 15:21
Он не ведает что пишет!))
ТТ
ТТ ответ mphuZ (раскрыть)
вчера в 15:20
А если ты ошибаешься?
1-я конная
1-я конная
вчера в 15:10
Тарасовская братва в действии
Agamaga........
Agamaga........ ответ mphuZ (раскрыть)
вчера в 13:24
Рассказать как крузак оказался в Дагестане через 4 часа после угона в Питере?))
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 13:06, ред.
похмелялся он
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:45
)
ОПС
ОПС
вчера в 12:44
2 дня не выходил из дома? Непонятно что то.
1bear
1bear
вчера в 12:36
это заказ и водила в теме...
mphuZ
mphuZ
вчера в 12:04
Через 5-7 дней её нужно уже искать в Чечне
Alex12357
Alex12357
вчера в 11:58
Это Россия !Теперь думайте куда едете,это наука!
zooveterinar
zooveterinar ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 11:51
Я не хотел оскорблять,может раньше лет двенадцать назад, была такая информация многие тачки угнанные перепаковывалися в Ростове,Осетии ,Чечне и заново перепродовались!!! Могу конечно ошибаться ,сильно не злитесь!!! Времена меняются!!!
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
вчера в 11:46
2 дня не выходил из дома? Что-то тут неладное. Видимо у водилы очень хорошо актёрское мастерство! Гы-гы
Ironigor
Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 11:39
Фёдор !!!)))) ➕➕➕➕➕))))))) 😂😂😂😂😂
gbbmjc3sv55w
gbbmjc3sv55w ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:36
Ждал пока машину увезут по дальше и разберут,а потом сообщил.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:34
Ну тут все ясно:
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:19
Теперь армейцы ездят на "автобусе" Алексея Березуцкого.
Брулин
Брулин
вчера в 11:10
Хотел написать "ищите ваш конструктор в Чечне", но потом про хюндай прочёл. А это алиби для самого честного народа - там же за угон дешёвых авто можно получить презрение
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 11:08
В Чечне??? Чтобы ты знал, в Чечне машины ночью многие и не закрывают. Украсть машину, это позор, да еще станешь известным по телевидению на всю республику)))) у нас как водилось, например, если машина была украдена и нашлась черещ час, то хозяин этой машины на нее уже не сядет, придется покупать ему другую, так как эта уже, как бы правильно выразиться))) осквернена типа.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:53
Если ЦСКА продолжит играть в том же духе, то и у Мангуссона появится риск быть проданным на органы.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:45
В стране воровство приветствуется, воруют все и всё.
Gahi
Gahi
вчера в 10:44
Раз водитель два дня из дому не выходил зачет смотрел фильм Багдадский вор, а в это время Русский вор из под носа его машину увёл. Это похожа на то как в старые добрые времена анекдот рассказывали ещё при Союзе.
makkie
makkie
вчера в 10:33
Васин устраняет конкурентов в защите ))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 10:32
Запаска не осталась? Пишите в личку.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:18
Наша полиция искать даже не будет!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:16
Всяко бывает. Не у него первого и последнего.
И у меня такое было, а у него тем более казённая .Подарок от спонсора. Как говорится, - как пришло, так и ушло !!!)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:08
Совсем не удивлен.
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