Самые высокооплачиваемые тренеры мира 2021. Конте влетел на второе место, а Моуриньо богаче, чем Клопп

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03 ноября 2021, 22:30

Неожиданная десятка богачей от надежного источника.

Танкреди Палмери не просто известный итальянский инсайдер, но и человек, которому доверяют футболисты, тренеры и агенты. И когда доставляет информацию, то дорожит собственной репутацией.

Конечно, нередко шутит. Например, о бабушкином пледе Игоря Суркиса на одном из матчей киевского «Динамо». Или теперь уже легендарных номерах «Рубина», которые начали отклеиваться вместе с фамилиями игроков.

Но серьезные факты доставляет грамотно. Танкреди поделился десяткой самых высокооплачиваемых наставников, ведь в списке вчера произошли изменения, и сам рейтинг немного неожиданный.

10 место. Карло Анчелотти («Реал»)

Зарплата: 6 млн евро.

Анчелотти не врет, когда говорит о симпатиях к «Реалу». Ради возвращения в Мадрид итальянец пошел на значительное сокращение зарплаты. Не то чтобы фанат «Звездного пути» нуждался в деньгах на новый космический корабль, не бедствует почти всю жизнь, но в «Эвертоне» Анчелотти ценили. Карло получал 8 млн евро за сезон (была информация, что все 11, но от менее надежного источника). И когда старик Перес позвал в Мадрид, то итальянец разорвал жирный контракт. С 2017-го года ничего не выигрывал, но может покорить Ла Лигу, ведь Бензема делает для этого все, что от Карима зависит.

9 место. Томас Тухель («Челси»)

Зарплата: 6.5 млн евро.

В ПСЖ катарцы платили на миллион больше, а еще шесть миллионов молодой немец получил при досрочном расторжении контракта по инициативе Леонардо. С мешком денег и уязвленным самолюбием наставник припарковался у «Стэмфорд Бридж». И поскольку с первой же попытки покорил Лигу чемпионов, то заслужил уважение фанатов и Абрамовича. А теперь еще и футболистов, ведь «Челси» лидирует в АПЛ . У Томаса получается, зарплата по делу.

8 место. Маурисио Почеттино ( ПСЖ )

Зарплата: 7 млн евро.

Аргентинца оценили на 500 тысяч меньше, чем Тухеля. Зато выбрали именно бывшего футболиста парижан. Боссы недовольны: мощь атаки позволяет ПСЖ лидировать в чемпионате Франции, но качество футбола порой хромает. Остается открытым вопрос интеграции Месси в схемы. Почеттино не заслужил строго критику – бывают светлые решения, да и со «шпорами» симпатично работал. Но наставнику ПСЖ не хватает харизмы, чтобы управлять звездами. Как и Сульшеру, который по слухам вроде как получал 8.2 млн евро, но по информации Палмери за пределами десятки.

7 место. Юлиан Нагельсманн («Бавария»)

Зарплата: 8 млн евро.

Было бы странно, если бы Кан и Салихамиджич заплатили «Лейпцигу» солидные деньги за выкуп главного тренера – говорили о 25 млн евро, но поскупились на зарплату молодому специалисту. Юлиан успешно начал в «Баварии». И хотя случилось дивное поражение в Кубке Германии, где влетели «Боруссии» М в гостях 5:0, вчера против «Бенфики» увидели машину и того самого Левандовски. Поляку нравится играть у Юлиана: 22 гола в 16 матчах за клуб в новом сезоне и хет-трик в сотом матче в ЛЧ .

6 место. Массимилиано Аллегри («Ювентус»)

Зарплата: 9 млн евро.

Итальянец знает цену своему труду. Спасать «Ювентус», наперед понимая, насколько трудным будет путь, согласился лишь за одну из самых высоких зарплат. Поскольку туринцы выполнили задачу в Лиге чемпионов – после четырех побед вышли в плей-офф, то часть средств Аллегри уже отработал. Растут в цене такие игроки, как Кьеза, и это клубу тоже выгодно. Тренер может увеличить привлекательность команды во всех смыслах. «Ювентус» бежит, а злые итальянские эксперты обзывают «Зенит» «командой из зоны вылета Серии А».

5 место. Юрген Клопп («Ливерпуль»)

Зарплата: 10.5 млн евро.

«Ливерпуль» силен в АПЛ и ЛЧ , команда борется с травмами, а немец неплохо справляется. Иногда пишут, что зарабатывает больше, но проблема британских таблоидов – часто выдумывают тренерам зарплаты. Например, Клоппу приписывали почти 19 млн евро, хотя человек с доступом к информации и без желания выдумать кричащий заголовок представляет оценку почти в два раза ниже. Клопп не бедствует с 10.5 млн евро в год, но согласитесь – странно видеть Юргена ниже, чем следующий участник рейтинга.

4 место. Жозе Моуриньо («Рома»)

Зарплата: 13 млн евро.

Снимаем виртуальную шляпу перед бывшим ди-джеем Мендешем – раскрутил боссов «Ромы» на дикий контракт. Все сделал четко, наперед завел в римский клуб другого португальца, исполнительного директора Тьягу Пинту. Моуриньо его агент никогда не обделял, а юристы у Жозе царские. В «Тоттенхэме» получил компенсацию в размере 34.5 млн евро, рекордные отступные в карьере наставника. Сейчас ест пиццу в поездах и перекусывает на лестницах, пока «Рома» сменила удачный старт на неоднозначные матчи. Моуриньо не работает лучше, чем Клопп или Нагельсманн, но зарплата у него выше.

3 место. Диего Симеоне («Атлетико»)

Зарплата: 15 млн евро.

Симеоне часто называли самым высокооплачиваемым тренером мира. Наверное, так и было. По французским данным получал 43 млн евро до вычета налогов, которые для богачей в развитых странах западной Европы очень высокие. Но год назад Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити», а сам Диего чуть раньше договорился о временном сокращении оклада. Его контракт истекает в 2022-м, и аргентинец якобы готов взять меньше. Судя по всему, в полную сумму входят зарплаты штаба Симеоне, а ему самому сейчас достается 15 млн евро в год. И при таких доходах деньги становятся чем-то абстрактным – о них думать не нужно.

2 место. Антонио Конте («Тоттенхэм»)

Зарплата: 15.6 млн евро.

Теперь вы знаете ответ, зачем «шпоры» Конте. Леви нашел пятнадцать миллионов и шестьсот тысяч причин. В мире теперь только один наставник зарабатывает больше, чем действующий чемпион Италии. Конте заслужил роскошное финансовое поощрение, ведь это сильный наставник. И проблемный – «шпорами» будет тяжело удержать дикого Антонио. Конте попытается выиграть хотя бы Лигу Конференций. Трофеи нужны еще вчера, поэтому поспешили перекупить итальянца у других потенциальных работодателей.

1 место. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

Зарплата: 23 млн евро.