Самые высокооплачиваемые тренеры мира 2021. Конте влетел на второе место, а Моуриньо богаче, чем Клопп

Неожиданная десятка богачей от надежного источника.
Танкреди Палмери не просто известный итальянский инсайдер, но и человек, которому доверяют футболисты, тренеры и агенты. И когда доставляет информацию, то дорожит собственной репутацией.
Конечно, нередко шутит. Например, о бабушкином пледе Игоря Суркиса на одном из матчей киевского «Динамо». Или теперь уже легендарных номерах «Рубина», которые начали отклеиваться вместе с фамилиями игроков.
Но серьезные факты доставляет грамотно. Танкреди поделился десяткой самых высокооплачиваемых наставников, ведь в списке вчера произошли изменения, и сам рейтинг немного неожиданный.
10 место. Карло Анчелотти («Реал»)
Зарплата: 6 млн евро.
Анчелотти не врет, когда говорит о симпатиях к «Реалу». Ради возвращения в Мадрид итальянец пошел на значительное сокращение зарплаты. Не то чтобы фанат «Звездного пути» нуждался в деньгах на новый космический корабль, не бедствует почти всю жизнь, но в «Эвертоне» Анчелотти ценили. Карло получал 8 млн евро за сезон (была информация, что все 11, но от менее надежного источника). И когда старик Перес позвал в Мадрид, то итальянец разорвал жирный контракт. С 2017-го года ничего не выигрывал, но может покорить Ла Лигу, ведь Бензема делает для этого все, что от Карима зависит.
9 место. Томас Тухель («Челси»)
Зарплата: 6.5 млн евро.
В ПСЖ катарцы платили на миллион больше, а еще шесть миллионов молодой немец получил при досрочном расторжении контракта по инициативе Леонардо. С мешком денег и уязвленным самолюбием наставник припарковался у «Стэмфорд Бридж». И поскольку с первой же попытки покорил Лигу чемпионов, то заслужил уважение фанатов и Абрамовича. А теперь еще и футболистов, ведь «Челси» лидирует в АПЛ. У Томаса получается, зарплата по делу.
8 место. Маурисио Почеттино (ПСЖ)
Зарплата: 7 млн евро.
Аргентинца оценили на 500 тысяч меньше, чем Тухеля. Зато выбрали именно бывшего футболиста парижан. Боссы недовольны: мощь атаки позволяет ПСЖ лидировать в чемпионате Франции, но качество футбола порой хромает. Остается открытым вопрос интеграции Месси в схемы. Почеттино не заслужил строго критику – бывают светлые решения, да и со «шпорами» симпатично работал. Но наставнику ПСЖ не хватает харизмы, чтобы управлять звездами. Как и Сульшеру, который по слухам вроде как получал 8.2 млн евро, но по информации Палмери за пределами десятки.
7 место. Юлиан Нагельсманн («Бавария»)
Зарплата: 8 млн евро.
Было бы странно, если бы Кан и Салихамиджич заплатили «Лейпцигу» солидные деньги за выкуп главного тренера – говорили о 25 млн евро, но поскупились на зарплату молодому специалисту. Юлиан успешно начал в «Баварии». И хотя случилось дивное поражение в Кубке Германии, где влетели «Боруссии» М в гостях 5:0, вчера против «Бенфики» увидели машину и того самого Левандовски. Поляку нравится играть у Юлиана: 22 гола в 16 матчах за клуб в новом сезоне и хет-трик в сотом матче в ЛЧ.
6 место. Массимилиано Аллегри («Ювентус»)
Зарплата: 9 млн евро.
Итальянец знает цену своему труду. Спасать «Ювентус», наперед понимая, насколько трудным будет путь, согласился лишь за одну из самых высоких зарплат. Поскольку туринцы выполнили задачу в Лиге чемпионов – после четырех побед вышли в плей-офф, то часть средств Аллегри уже отработал. Растут в цене такие игроки, как Кьеза, и это клубу тоже выгодно. Тренер может увеличить привлекательность команды во всех смыслах. «Ювентус» бежит, а злые итальянские эксперты обзывают «Зенит» «командой из зоны вылета Серии А».
5 место. Юрген Клопп («Ливерпуль»)
Зарплата: 10.5 млн евро.
«Ливерпуль» силен в АПЛ и ЛЧ, команда борется с травмами, а немец неплохо справляется. Иногда пишут, что зарабатывает больше, но проблема британских таблоидов – часто выдумывают тренерам зарплаты. Например, Клоппу приписывали почти 19 млн евро, хотя человек с доступом к информации и без желания выдумать кричащий заголовок представляет оценку почти в два раза ниже. Клопп не бедствует с 10.5 млн евро в год, но согласитесь – странно видеть Юргена ниже, чем следующий участник рейтинга.
4 место. Жозе Моуриньо («Рома»)
Зарплата: 13 млн евро.
Снимаем виртуальную шляпу перед бывшим ди-джеем Мендешем – раскрутил боссов «Ромы» на дикий контракт. Все сделал четко, наперед завел в римский клуб другого португальца, исполнительного директора Тьягу Пинту. Моуриньо его агент никогда не обделял, а юристы у Жозе царские. В «Тоттенхэме» получил компенсацию в размере 34.5 млн евро, рекордные отступные в карьере наставника. Сейчас ест пиццу в поездах и перекусывает на лестницах, пока «Рома» сменила удачный старт на неоднозначные матчи. Моуриньо не работает лучше, чем Клопп или Нагельсманн, но зарплата у него выше.
3 место. Диего Симеоне («Атлетико»)
Зарплата: 15 млн евро.
Симеоне часто называли самым высокооплачиваемым тренером мира. Наверное, так и было. По французским данным получал 43 млн евро до вычета налогов, которые для богачей в развитых странах западной Европы очень высокие. Но год назад Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити», а сам Диего чуть раньше договорился о временном сокращении оклада. Его контракт истекает в 2022-м, и аргентинец якобы готов взять меньше. Судя по всему, в полную сумму входят зарплаты штаба Симеоне, а ему самому сейчас достается 15 млн евро в год. И при таких доходах деньги становятся чем-то абстрактным – о них думать не нужно.
2 место. Антонио Конте («Тоттенхэм»)
Зарплата: 15.6 млн евро.
Теперь вы знаете ответ, зачем «шпоры» Конте. Леви нашел пятнадцать миллионов и шестьсот тысяч причин. В мире теперь только один наставник зарабатывает больше, чем действующий чемпион Италии. Конте заслужил роскошное финансовое поощрение, ведь это сильный наставник. И проблемный – «шпорами» будет тяжело удержать дикого Антонио. Конте попытается выиграть хотя бы Лигу Конференций. Трофеи нужны еще вчера, поэтому поспешили перекупить итальянца у других потенциальных работодателей.
1 место. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)
Зарплата: 23 млн евро.
Поскольку на время пандемии в УЕФА изменили подход к контролю по расходам, то многие клубы воспользовались лазейками. «Манчестер Сити» хитрые ходы не нужны, они в суде отстояли право на высокие расходы без заработков. Гвардиола ожидаемо получает 23 млн евро, ведь давно работает с «горожанами». Речь о действующем чемпионе Англии, финалисте Лиги чемпионов. Задача выиграть престижный клубный турнир осталась, команда у Хосепа сильная, руководство клуба ему доверяет. Испанец вместе с Симеоне и Клоппом в списке наставников-долгожителей, поэтому не удивительно, что за стабильность получает солидную компенсацию.
https://www.youtube.com/watch?v=7jSlpAmAKLU