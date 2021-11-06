«Динамо» без Захаряна и Фомина vs надломленный «Краснодар». Битва редких команд РПЛ, у которых есть философия

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06 ноября 2021, 14:00

В надежде на интересный футбол.

5 фактов о «Динамо»

1. Два последних матча с участием «Динамо» в РПЛ завершились со счетом 4:1, правда для «бело-голубых» результаты получились полярно противоположными: в 12-м туре команда Сандро Шварца разгромила «Химки», а в 13-м крупно уступила «Зениту».

2. В гостях «Динамо» действует более эффективно, чем дома. В родных стенах «бело-голубые» выиграли 3 из 6 встреч (50% побед), один раз сыграли вничью и неожиданно проиграли «Нижнему Новгороду» (1:2) и «Крылья Советов» (0:1).

3. Даниил Фомин — лучший бомбардир «Динамо» в РПЛ (6 голов), а Арсен Захарян — лучший ассистент (5 результативных передач). К сожалению, в матче с «Краснодаром» они участия не примут. Восполнить такие потери будет сложно.

4. С 21 голом после 13 туров (1.62 в среднем за игру) «Динамо» занимает третье место по результативности в РПЛ , уступая «Зениту» (34) и своему сегодняшнему противнику «Краснодару» (22).

5. В каждом из шести домашних матчей «бело-голубые» наносили больше ударов, чем соперники, причем в 5 из 6 встреч преимущество было двукратным и более. Так, «Локомотив» перестреляли в четыре раза — 24:6. Всего динамовцы нанесли 120 ударов по воротам гостей (в среднем 20 за игру), а допустили 49 выстрелов по своим воротам.

5 фактов о «Краснодаре»

1. «Краснодар» всухую проиграл два матча накануне встречи с «Динамо»: болезненное поражение 0:3 от «Кубани» в Кубке России и домашний проигрыш 0:1 «Крыльям Советов» в РПЛ .

2. В турнирной таблице Премьер-Лиги «Краснодар» занимает шестое место после 13 туров. У «быков» 21 балл. Это на 3 меньше, чем у делящих второе-третье места «Локомотива» и «Сочи», и на 2 меньше, чем у ЦСКА и «Динамо». Южане могут серьезно улучшить свое положение в таблице и гарантированно обойдут динамовцев в случае победы.

3. «Краснодар» не проигрывал в четырех последних выездных матчах Премьер-Лиги: 2 победы (над «Ахматом» и «Нижним Новгородом») и две ничьи (с «Ростовом» и ЦСКА ).

4. Среди футболистов «Краснодара» выделяются поучаствовавший в 8 голах Джон Кордоба (5+3) и в 7 голах Реми Кабелла (3+4). У Гжегожа Крыховяка и Эдуарда Сперцяна по 5 результативных действий (3+2).

5. «Краснодар» — самая бьющая команда РПЛ , у «быков» 238 ударов за 13 туров (18.3 в среднем за игру). Правда, «Динамо» отстает совсем незначительно — 236 ударов и 18.2 в среднем. Таким образом, на «ВТБ Арене» сойдутся две самые бьющие команды чемпионата.

5 фактов о противостоянии «Динамо» — «Краснодар»

1. «Динамо» выиграло три последних матча у «Краснодара» в РПЛ , а беспроигрышная серия «бело-голубых» насчитывает пять встреч.

2. В трех последних матчах «Динамо» не только побеждало, но и забивало не меньше 2 голов в ворота «быков» — 2:0, 2:0, 3:2.

3. В последнем матче этих команд «Краснодар» вел со счетом 2:0 к исходу часа игры, но пропустил три мяча и проиграл 2:3. Это была предпоследняя игра для Мурада Мусаева на посту главного тренера «Краснодара», оставалось только проиграть 0:5 «Ахмату» и уйти в отставку.

4. Виктор Ганчаренко в качестве тренера сумел обыграть «Динамо» только с 10-й попытки: год назад ЦСКА под его руководством выиграл 3:1. Но эта победа так и остается единственной для белорусского специалиста в 10 матчах против «Динамо» (5 ничьих, 4 поражения).

5. Лучший бомбардир матчей «Динамо» и «Краснодара» — Смолов, забивший 4 гола в рамках этого противостояния, причем Федор отличался за обе команды. Из действующих футболистов 2 гола на счету Константина Тюкавина, который оформил дубль в мартовском матче.

Отдел кадров

- Даниил Фомин и Арсен Захарян не сыграют против «Краснодара» из-за перебора желтых карточек. У Арсена ко всему прочему еще и мышечное повреждение.

- Сандро Шварц по-прежнему не может рассчитывать на Даниила Лесового, продолжает залечивать повреждение основной левый защитник Диего Лаксальт. Возвращение уругвайца в строй планируется после ноябрьской паузы на матчи сборных.

- Продолжается дискуссия относительно первого номера «бело-голубых». Многие считают, что пришло время Игоря Лещука, так что есть шанс, что сегодня в воротах увидим его, а не Антона Шунина.

- Фомин, Захарян, Лесовой и Лаксальт — четыре футболиста стартового состава «Динамо». Без них команда Сандро Шварца серьезно теряет в качестве.

Ориентировочный состав «Динамо» (4-2-3-1): Шунин (Лещук) — Варела, Ордец, Бальбуэна, Скопинцев — Моро, Шиманьски — Макаров, Слай, Грулев — Тюкавин.

- «Краснодар» примерно на месяц потерял Кристиана Рамиреса из-за травмы, полученной в кубковом матче с «Кубанью».

- Вандерсон провел свой последний матч за «Краснодар» в мае и пока не готов к возвращению на поле.

- В списке травмированных также опытные Юрий Газинский и Александр Мартынович.

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-2-3-1): Сафонов — Петров, Кайо, Сорокин, Вильена — Черников, Крыховяк — Сперцян, Кабелла, Классон — Кордоба.

Прогноз «Соккер.ру»: потери «Динамо» выглядят серьезнее, команда Сандро Шварца потеряла системообразующих футболистов, но «Краснодар» в ментальной яме. С учетом обстоятельств ничья будет неплохим результатом для обеих команд, на нее и ставим — 1:1, но лучше бы 2:2.