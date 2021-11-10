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Двоевластие в Италии, неожиданный лидер в Испании и двузначный отрыв ПСЖ. Топ-чемпионаты и их лидеры

10 ноября 2021, 15:41
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На первом месте.

Англия. «Челси» = 26 очков (8В 2Н 1П) из 33 возможных (78.8%)

- «Челси» захватил единоличное лидерство после 7-го тура АПЛ, таким образом, «синие» удерживаются на первом месте уже пять раундов. Это самый продолжительный отрезок лидерства в текущем сезоне Премьер-Лиги.

- Отрыв от ближайших преследователей — «Манчестер Сити» и «Вест Хэма», составляет 3 очка.

- Команда Томаса Тухеля выдала пятиматчевую беспроигрышную серию в АПЛ, причем до ничьей с «Бернли» в прошедший уикенд это была победная серия из четырех встреч, в которых «синие» с общим счетом 14:1 обыграли «Саутгемптон» (3:1), «Брентфорд» (1:0), «Норвич» (7:0) и «Ньюкасл» (3:0).

- Единственное поражение в 11 матчах чемпионата «Челси» потерпел в домашней игре с действующим чемпионом Англии «Манчестер Сити» — 0:1. Единственный гол на «Стэмфорд Бридж» забил Габриэл Жезус.

- У «Челси» лучшая разница забитых и пропущенных мячей в АПЛ — 27:4, то есть «+23».

- По забитым голам команда Томаса Тухеля уступает только «Ливерпулю» (31), а вот пропустили «синие» меньше всех в Англии — всего лишь 4 гола. В 7 из 11 матчей «Челси» играл на ноль в обороне, ни одному сопернику не удалось забить лидеру АПЛ больше одного гола за игру.

- Уже 15 футболистов «Челси» отметились голами в Премьер-Лиге, причем самым результативным игроком внезапно является Рис Джеймс, забивший 4 гола. Кроме того, на счету английского бровочника 3 ассиста, что делает его еще и лидером команды по системе «гол+пас». И ведь у Джеймса всего лишь 6 выходов в стартовом составе и 461 минута игрового времени (11-й показатель в команде).

Испания. «Реал Сосьедад» = 28 очков (8В 4Н 1П) из 39 возможных (71.8%)

- «Реал Сосьедад» на вершине таблицы Примеры, но мадридский «Реал» и «Севилья» опережают басков по потерянным очкам, у этих клубов по 27 баллов после 12 сыгранных матчей (75% набранных очков). Впрочем, «запасные» матчи нужно еще выиграть, так что сейчас говорим о фактическом лидере из Сан-Себастьяна.

- Проиграв в первом туре «Барселоне» со счетом 2:4, «Реал Сосьедад» выдал отрезок из 12 матчей без поражений в чемпионате. Это самая продолжительная беспроигрышная серия в сезоне для испанских клубов.

- В 8 из 12 последних матчей команда Иманола Альгвасила обходилась без пропущенных мячей. Никто в Ла Лиге не играл на ноль чаще, чем «Сосьедад».

- Только два футболиста выходили в стартовом составе «бело-голубых» во всех 13 матчах Примеры — Микель Мерино и Робин Ле Норман. Мерино один раз заменили, а французский защитник отыграл от звонка до звонка во всех встречах.

- Сыгравший только в 8 из 13 матчей «Сосьедада» в чемпионате Испании Микель Ойарсабаль является самым результативным футболистом лидера Примеры — 6 забитых мячей.

Италия. «Наполи» и «Милан» = 32 очка (10В 2Н 0П) из 36 возможных (88.9%)

- В Серии A двоевластие: «Наполи» и «Милан» мощно начали сезон и умудрились пройти почти треть турнирной дистанции без поражений.

- Ближайший преследователь лидеров — действующий чемпион Италии «Интер», отстает на 7 очков от «Наполи» и «Милана». А многолетний гегемон «Ювентус» в 14 баллах позади.

- У «Наполи» самая надежная оборона в Серии A (4 пропущенных мяча, 8 сухих матчей) и лучшая разница забитых и пропущенных — «+20» (24:4).

- Любопытно, что ни один из лидеров не является самой результативной командой чемпионата Италии, где больше всех забил «Интер» (29 голов). У «Милана» 26 забитых мячей, у «Наполи» — 24 (неаполитанцы уступают еще «Лацио» и «Вероне», у которых по 25).

- «Наполи» — лучшая команда Серии A по владению мячом (59.8%) и точности передач (88%), кроме того, подопечные Лучано Спаллетти самые дисциплинированные — у них 21 желтая карточка.

- В составах обеих команд отметились голами по 11 футболистов. Осимхен из «Наполи» забил 5, Леау и Жиру из «Милана» — по 4.

Германия. «Бавария» = 28 очков (9В 1Н 1П) из 33 возможных (84.8%)

- «Бавария» опережает ближайшего преследователя в лице дортмундской «Боруссии» на 4 очка.

- Единственное поражение в Бундеслиге монструозной команде Юлиана Нагельсманна нанес «Айнтрахт», выигравший в Мюнхене со счетом 2:1.

- «Бавария» может выиграть чемпионат Германии в 10-й раз подряд.

- У «Баварии» 40 забитых голов в 11 турах, средняя результативность команды — 3.64 гола за игру. А всего в 2021 году мюнхенцы забили уже 100 голов в Бундеслиге.

- 13 из 40 командных голов (33%) взял на себя Роберт Левандовски. Польский форвард забивает в среднем больше гола за игру — 1.18, если быть точным.

Франция. «Пари Сен-Жермен» = 34 очка (11В 1Н 1П) из 39 возможных (87.2%)

- ПСЖ на 10 очков опережает «Ланс», занимающий вторую строчку в Лиге 1.

- Действующий чемпион Франции «Лилль» идет 12-м и отстает от лидирующих парижан на 18 очков. Защита титула? Не, не слышали.

- ПСЖ забил 29 голов (2.23 в среднем) — лучший показатель в Лиге 1, но не слишком впечатляющий, учитывая, как звездный ансамбль представлен в атаке команды Маурисио Почеттино.

- «Пари Сен-Жермен» — мастеровитая, но ленивая команда, ведь даже по общему количеству ударов делят места с 4-го по 6-е в Лиге 1 (13.2 угроз чужим воротам в среднем за игру). Это весьма скромный объем атакующих действий для такого гегемона.

- Только Килиан Мбаппе из футболистов ПСЖ забил больше трех голов со старта чемпионата, у форварда сборной Франции 6 точных ударов.

У Дибалы больше всех голов из-за штрафной в Серии А с сезона-2014/15
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Все комментарии
kanuni
kanuni ответ DXTK (раскрыть)
10 ноября в 18:06
Связка Нихат-Ковачевич наводила ужас в том сезоне,жаль что травмы разрушили эту идиллию.
Roger Young
Roger Young ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
10 ноября в 17:40
    Roger Young
    Roger Young
    10 ноября в 17:39, ред.
    Спасибо, интересная сводка. Что касается турнирных положений, то буду рад если они останутся такими до конца сезона) Печалит только вечный гегемон Бавария.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    10 ноября в 17:04
    Когда начинал смотреть футбол, Бундеслига и Лига 1 все ещё были чемпионатами, а не цирком.
    DXTK
    DXTK
    10 ноября в 16:36, ред.
    последний раз Реал Сосьедад был близок к титулу при Карпине в 2003 году, но тогда на финише дрогнули и пропустили Реал, и сейчас та же картина........ баски вырвались на 1 строчку, и лидируют по делу, но по следу идет опять Реал М, во главе с опытным Анчеллоти... как сложится на этот раз..... интересно даже Валерий Георгиевич следит за ними, ну между делом пока тренирует сборную......... все же клуб в котором началась его испанская карьера игрока.
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    10 ноября в 16:14
    Именно они и будут)
    Q-J-G
    Q-J-G
    10 ноября в 16:11
    Франция, Германия чемпион известен до начала чемпионата...
    shlomo
    shlomo
    10 ноября в 16:07
    Спасибо за статью....ну что, Стефано сейчас доказывает что прошлогодняя серия Милана без поражений была не случайностью как мы все считали.... сейчас это уже закономерность… очень радует как он не подгоняет игру под игроков, а игроки подгоняют себя под его систему, поэтому даже с травмами команда на ходу.... а так что, будет интересно посмотреть на игру Наполи зимой когда Осимхен, Кулибали и Ангисса будут на КАФ, хотя и у Милана тоже будут в этот период кадровые проблемы: Кессье и Беннасер тоже будут там....скажи мне кто ни будь годика так три чктыре назад что Милан Наполи и Интер будут между собой чемпионство делить, а Юве в середине таблицы болтаться, я бы в психушку этого человека отправил….. вот и вывод, что футбол цикличен и те кто прямо сейчас на вершине рано или поздно уступят место другим с их победным циклом.... вопрос только в том сколько времени понадобится чтобы на этот победный цикл вернуться.
    Bensurr
    Bensurr
    10 ноября в 15:57, ред.
    Челси не долго будет лидировать уже замечен явный спад, Сосьедад если выиграет Ла Лигу будет очень круто, но мало верится, нет у команды глубины состава если кто-то из лидеров получит травму, В Бундеслиге все ясно - Бавария чемпион на 100 лет вперёд, Франция - такая же ситуация, ПСЖ нет равных в этом сезоне и наконец Поччетино выиграет хоть какой-то трофей, в Серии А намного интереснее, кто заберет скудетто? Хотелось бы что-то новое, Наполи давно не выигрывала чемпионство, вполне добротная команда у Спалетти, пожелаем им удачи.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    10 ноября в 15:47
    ПСЖ будет чемпионом!
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