Двоевластие в Италии, неожиданный лидер в Испании и двузначный отрыв ПСЖ. Топ-чемпионаты и их лидеры

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10 ноября 2021, 15:41

На первом месте.

Англия. «Челси» = 26 очков (8В 2Н 1П) из 33 возможных (78.8%)

- «Челси» захватил единоличное лидерство после 7-го тура АПЛ , таким образом, «синие» удерживаются на первом месте уже пять раундов. Это самый продолжительный отрезок лидерства в текущем сезоне Премьер-Лиги.

- Отрыв от ближайших преследователей — «Манчестер Сити» и «Вест Хэма», составляет 3 очка.

- Команда Томаса Тухеля выдала пятиматчевую беспроигрышную серию в АПЛ , причем до ничьей с «Бернли» в прошедший уикенд это была победная серия из четырех встреч, в которых «синие» с общим счетом 14:1 обыграли «Саутгемптон» (3:1), «Брентфорд» (1:0), «Норвич» (7:0) и «Ньюкасл» (3:0).

- Единственное поражение в 11 матчах чемпионата «Челси» потерпел в домашней игре с действующим чемпионом Англии «Манчестер Сити» — 0:1. Единственный гол на «Стэмфорд Бридж» забил Габриэл Жезус.

- У «Челси» лучшая разница забитых и пропущенных мячей в АПЛ — 27:4, то есть «+23».

- По забитым голам команда Томаса Тухеля уступает только «Ливерпулю» (31), а вот пропустили «синие» меньше всех в Англии — всего лишь 4 гола. В 7 из 11 матчей «Челси» играл на ноль в обороне, ни одному сопернику не удалось забить лидеру АПЛ больше одного гола за игру.

- Уже 15 футболистов «Челси» отметились голами в Премьер-Лиге, причем самым результативным игроком внезапно является Рис Джеймс, забивший 4 гола. Кроме того, на счету английского бровочника 3 ассиста, что делает его еще и лидером команды по системе «гол+пас». И ведь у Джеймса всего лишь 6 выходов в стартовом составе и 461 минута игрового времени (11-й показатель в команде).

Испания. «Реал Сосьедад» = 28 очков (8В 4Н 1П) из 39 возможных (71.8%)

- «Реал Сосьедад» на вершине таблицы Примеры, но мадридский «Реал» и «Севилья» опережают басков по потерянным очкам, у этих клубов по 27 баллов после 12 сыгранных матчей (75% набранных очков). Впрочем, «запасные» матчи нужно еще выиграть, так что сейчас говорим о фактическом лидере из Сан-Себастьяна.

- Проиграв в первом туре «Барселоне» со счетом 2:4, «Реал Сосьедад» выдал отрезок из 12 матчей без поражений в чемпионате. Это самая продолжительная беспроигрышная серия в сезоне для испанских клубов.

- В 8 из 12 последних матчей команда Иманола Альгвасила обходилась без пропущенных мячей. Никто в Ла Лиге не играл на ноль чаще, чем «Сосьедад».

- Только два футболиста выходили в стартовом составе «бело-голубых» во всех 13 матчах Примеры — Микель Мерино и Робин Ле Норман. Мерино один раз заменили, а французский защитник отыграл от звонка до звонка во всех встречах.

- Сыгравший только в 8 из 13 матчей «Сосьедада» в чемпионате Испании Микель Ойарсабаль является самым результативным футболистом лидера Примеры — 6 забитых мячей.

Италия. «Наполи» и «Милан» = 32 очка (10В 2Н 0П) из 36 возможных (88.9%)

- В Серии A двоевластие: «Наполи» и «Милан» мощно начали сезон и умудрились пройти почти треть турнирной дистанции без поражений.

- Ближайший преследователь лидеров — действующий чемпион Италии «Интер», отстает на 7 очков от «Наполи» и «Милана». А многолетний гегемон «Ювентус» в 14 баллах позади.

- У «Наполи» самая надежная оборона в Серии A (4 пропущенных мяча, 8 сухих матчей) и лучшая разница забитых и пропущенных — «+20» (24:4).

- Любопытно, что ни один из лидеров не является самой результативной командой чемпионата Италии, где больше всех забил «Интер» (29 голов). У «Милана» 26 забитых мячей, у «Наполи» — 24 (неаполитанцы уступают еще «Лацио» и «Вероне», у которых по 25).

- «Наполи» — лучшая команда Серии A по владению мячом (59.8%) и точности передач (88%), кроме того, подопечные Лучано Спаллетти самые дисциплинированные — у них 21 желтая карточка.

- В составах обеих команд отметились голами по 11 футболистов. Осимхен из «Наполи» забил 5, Леау и Жиру из «Милана» — по 4.

Германия. «Бавария» = 28 очков (9В 1Н 1П) из 33 возможных (84.8%)

- «Бавария» опережает ближайшего преследователя в лице дортмундской «Боруссии» на 4 очка.

- Единственное поражение в Бундеслиге монструозной команде Юлиана Нагельсманна нанес «Айнтрахт», выигравший в Мюнхене со счетом 2:1.

- «Бавария» может выиграть чемпионат Германии в 10-й раз подряд.

- У «Баварии» 40 забитых голов в 11 турах, средняя результативность команды — 3.64 гола за игру. А всего в 2021 году мюнхенцы забили уже 100 голов в Бундеслиге.

- 13 из 40 командных голов (33%) взял на себя Роберт Левандовски. Польский форвард забивает в среднем больше гола за игру — 1.18, если быть точным.

Франция. «Пари Сен-Жермен» = 34 очка (11В 1Н 1П) из 39 возможных (87.2%)

- ПСЖ на 10 очков опережает «Ланс», занимающий вторую строчку в Лиге 1.

- Действующий чемпион Франции «Лилль» идет 12-м и отстает от лидирующих парижан на 18 очков. Защита титула? Не, не слышали.

- ПСЖ забил 29 голов (2.23 в среднем) — лучший показатель в Лиге 1, но не слишком впечатляющий, учитывая, как звездный ансамбль представлен в атаке команды Маурисио Почеттино.

- «Пари Сен-Жермен» — мастеровитая, но ленивая команда, ведь даже по общему количеству ударов делят места с 4-го по 6-е в Лиге 1 (13.2 угроз чужим воротам в среднем за игру). Это весьма скромный объем атакующих действий для такого гегемона.