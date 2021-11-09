«Спартак» и «Локомотив» не стали обращаться в ЭСК из-за судейства в дерби

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вчера, 13:23

«Спартак» и «Локомотив» не стали обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС по судейству Ивана Сиденкова в дерби, сообщает источник.

Сиденков в матче «Спартака» и «Локо» показал 2 красные и 9 желтых карточек.

Встреча состоялась 7 ноября и завершилась со счетом 1:1.