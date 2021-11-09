«Спартак» и «Локомотив» не стали обращаться в ЭСК из-за судейства в дерби

«Спартак» и «Локомотив» не стали обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС по судейству Ивана Сиденкова в дерби, сообщает источник.
Сиденков в матче «Спартака» и «Локо» показал 2 красные и 9 желтых карточек.
Встреча состоялась 7 ноября и завершилась со счетом 1:1.
1. Накладки не было
2. Была игра в мяч, после чего игрок зацепил второй ногой ногу соперника.
Жаль, думал, что это очевидно и для ... "экспертов"... объяснять не надо
1. Накладки не было
2. Была игра в мяч, после чего игрок зацепил второй ногой ногу соперника.
Жаль, думал, что это очевидно и для ... "экспертов"... объяснять не надо
Обычная игра середняков ...
Обычная игра середняков ...
Лично у меня вопросы к тем, кто назначил необстрелянного арбитра на психологически сложную встречу.
Лично у меня вопросы к тем, кто назначил необстрелянного арбитра на психологически сложную встречу.