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«Спартак» и «Локомотив» не стали обращаться в ЭСК из-за судейства в дерби

вчера, 13:23
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Спартак» и «Локомотив» не стали обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС по судейству Ивана Сиденкова в дерби, сообщает источник.

Сиденков в матче «Спартака» и «Локо» показал 2 красные и 9 желтых карточек.

Встреча состоялась 7 ноября и завершилась со счетом 1:1.

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Все комментарии
Эспиноза
Эспиноза ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:01
Понимаю.
1. Накладки не было
2. Была игра в мяч, после чего игрок зацепил второй ногой ногу соперника.

Жаль, думал, что это очевидно и для ... "экспертов"... объяснять не надо
протон
протон
вчера в 17:23
А зачем? Максимум, будет как с Краснодаром. Да, ошибка есть, мы признаём её, ничего делать с этим не будем
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Эспиноза (раскрыть)
вчера в 16:03
позором считаю предвзятость и не знание понятия "накладка"
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:40
Грех жаловаться и тем и другим.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:15
А где дерьби ?
Обычная игра середняков ...
Эспиноза
Эспиноза ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:55
    морозз
    морозз
    вчера в 14:44
    Сиденкову ещё рано судить РПЛ, после его судейства некоторые клубы окажутся вообще без футболистов! Судья должен думать о последствиях своих жёстких решений!
    амурец
    амурец
    вчера в 14:26
    Ну отсудил как смог, а смог он плохо
    YVG
    YVG
    вчера в 14:24
    Одни на один тайм, другие на другой, судья обоим подсуживал по-черному.
    BDA81
    BDA81
    вчера в 14:23
    Ну а чего обращаться,если было видно что играют на ничью во втором тайме )) Одни типо плохо автобус ставили,вторые типо себя почувствовали богами и стали в миньшенстве раскатывать Локо )) Только я вот не помню чтоб так безвольно когда либо Локо играл ,когбу то бы против сборной Мира играли )))) вообщем позор!))
    makkie
    makkie
    вчера в 14:16
    Сиденков отсудил ровно на то, какая у него квалификация. 10 матчей в РПЛ и сразу такой матч.
    Лично у меня вопросы к тем, кто назначил необстрелянного арбитра на психологически сложную встречу.
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 14:15
    Какая игра, такое и судейство.
    beefs
    beefs
    вчера в 14:06
    а судью как творили чудеса так и творят, все разговоры бесполезны...
    ABir
    ABir
    вчера в 14:02
    Ошибки были в обе стороны, но явной предвзятости судейства не прослеживалось
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Эспиноза (раскрыть)
    вчера в 13:51
    Умяров одну заслужил, как и Мозес с Айртоном, а вот игрока Локо за снос Зобнина в первом тайме можно было проводить с поля, ведь влетел в опорную ногу
    Эспиноза
    Эспиноза
    вчера в 13:45
    Зря. Во втором тайме судья просто забыл все карточки для Спартака - Умяров смело заработал на две желтые, да и Мозес минимум одну должен был получать
    Гор Тищенко
    Гор Тищенко
    вчера в 13:35
    Ну почему же мог бы жёлтую кому нибудь отменить из локо.например Баринову
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 13:31
    Судья отработал обоюдно плохо для обеих сторон.
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 13:25
    А что толку обращаться? Все равно матч никто не переиграет и очки не вернешь. Сколько раз уже подавали жалобы на судейство но судить лучше не стали.
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