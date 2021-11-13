Самый важный матч в карьере Карпина после «Ростов» — «Урал». Россию в Хорватии не устроит поражение

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13 ноября 2021, 22:24

Готовимся к решающей игре футбольного года для сборной.

Важно знать о Хорватии

- Никто из двух фаворитов группы не хочет в стыковой раунд. Не слушайте Мостового, страшно попадать в пул из 12 команд, из которых с десятью можешь сыграть, а выживут лишь трое. Разведут только Россию и Украину, если подопечные Петракова зацепятся за второе место. Но среди соперников России пока могут оказаться Португалия, Италия и Испания. Уверены, что Карпин их обыграет в финале? Хотя швейцарцы, чехи, сербы и поляки тоже опасны.

- Хорваты злятся на себя, поскольку не забили в Москве, не отличились в первом туре со словенцами и позволили словакам в гостях в первом тайме забить дважды. Подопечные Далича хуже сыграли против прямых конкурентов, чем Россия, поэтому у команды Карпина на два очка больше. Но этого мало для гарантированного первого места. Хорваты настраиваются на три очка в Сплите и прямую путевку в Катар.

- Будем надеяться, что соперник согласен с частью российских экспертов и считает себя на голову сильнее. Хотя бы потому, что именно раскованность во всех смыслах мешала Хорватии добиваться идеальных результатов. С Францией в финале чемпионата мира сыграть как порядочный аутсайдер не сумели. На Евро-2020 с испанцами старались, но допустили много ошибок. Как и в отборе к ЧМ -2022. У хорватов мощная команда, но непоследовательная.

- Далич потерял только Матео Ковачича, но может выбрать тот состав, который считает для себя идеальным. Хорваты завербовали уроженца Мюнхена Станишича – игрока «Баварии», но справа чаще появляется Юранович. Есть Вида, Ловрен, Чалета-Цар и Гвардиол в центре защиты. Последний может выйти слева, хотя Баришич или Соса – более вероятный выбор, чтобы давить на Сутормина. У хорватов нет кадровых проблем, и это отличает соперника от команды России.

- Хорватия играет по схеме «4-3-3» и действует дома невероятно агрессивно. В Европе мало команд, которые так четко чувствуют зов трибун, поэтому все разговоры о приезде в гости к дьяволу не только плод воображения Ловрена. Крамарич – опытный форвард, Перишич и Пашалич с огромным опытом игры в топ-5. Модрич и Брозович наиграли не меньше. У вратаря Ливаковича за душой немало персонально превосходных матчей, так что к составу Хорватии ноль вопросов. По именам они сильнее.

Ориентировочный состав Хорватии (4-2-3-1): Ливакович – Юранович, Чалета-Цар, Гвардиол, Соса (Баришич) – Брозович, Модрич, Пашалич (Влашич) – Майер (Иванушец), Крамарич, Перишич.

Важно знать о России

- Одна ничья с хорватами и пять побед подряд – у Карпина лучший старт среди всех тренеров в истории сборной. У Романцева, Игнатьева и Хиддинка было по 4 победы при двух ничьих. Причем в серии Валерия Георгиевича не оказалось спаррингов, готовили обновленный состав экстренно. Использовали более десятка игроков, которым в начале отбора не доверяли.

- Кадровый вопрос стоит остро, хотя потери – Самошников, Захарян, Жемалетдинов, Кузяев, а теперь и Терехов, если ушиб колена помешает сыграть в основе, упрощают выбор. Не лучшим образом обстоят дела на флангах, ведь Фернандес завершил карьеру в сборной, в «Зените» играли Сутормин и Круговой, но сразу бросать второго на хорватов – опасная ставка. Кудряшов может стать более понятной опцией.

- Есть и возвращение. Джикия готов играть. Баринова берегли – может со свежими силами бросаться на Брозовича, Модрича и Пашалича. Главное, чтобы без лишних фолов. Ерохин способен выйти как в линии атаки – тогда Миранчук займет второй фланг, так и сыграть глубже. Многое зависит от того, как тренерский штаб прочитает тактический план Далича. Хорваты начнут хитрить, ведь нахрапом Россию на выезде не взяли.

- Огорчает, что нет сыгранного трио в атаке. Смолов стал работать сложнее в «Локомотиве» уже без Миранчука. Алексей не играет за сборную так, как может. Мостовой был хорош с Кипром, но Хорватия – другой уровень футбола. Не удивимся даже выходу Ионова, ведь Карпину важно выпустить на поле футболистов, которым доверяет. Тренер выбирает лучших игроков, но пропустить от хорватов можно в любом составе.

- Говорят об игре в три центральных, но вряд ли это путь Карпина, который не наигрывал Чистякова, Дивеева и Джикию вместе. Никогда не поздно перейти на «3-6-1», если счет будет устраивать в концовке, но начать лучше с «4-3-3». Ждем ставку на опыт, где только можно, и на свежие заслуги. Того же Мостового, скорее всего, оставят в основе, ведь Карпин – бывший футболист. Он знает, что нельзя убирать человека, который своей игрой заслужил еще один глоток интриги.

Ориентировочный состав России (4-3-3): Сафонов – Сутормин, Дивеев, Джикия, Кудряшов (Круговой) – Ерохин, Баринов, Головин – Миранчук, Смолов, Мостовой (Ионов).

Важно знать о противостоянии

- Предпоследний матч России и Хорватии все помнят – ничья 2:2 и серия пенальти на пути в полуфинал ЧМ -18. Англия на том турнире была такой сборной, которая проиграла бы в полуфинале и Даличу, и Черчесову. Так что хорваты лишили российскую сборную шанса на исторический успех. Зато до этого провели на успешный Евро-2008, огорчив как раз англичан. Посмотрим, что случится в Сплите, но соперники друг друга знают, и не только благодаря недавней нулевой ничьей.

- Хорватия дома никому в этом отборе не проигрывала. Более того, словаки первыми забили им мячи на выезде, остальные уступали без единого точного удара. Но даже в ничейном матче, который позволил Карпину допускать ничью как подходящий вариант, перевес Хорватии был тотальным. Счет 21:6 по ударам, а 10:2 по точным попыткам. У словаков была стопроцентная реализация метких шансов. Смолову и Ерохину на заметку, много моментов хорваты создать не позволят.

- Когда читаешь слова Карпина, то его ответы кажутся дерзкими. Но если знать манеру рубить слова, формулируя предложения, и понимать, что в зрелом возрасте тренер спокойнее и руководствуется логикой, то нет ничего страшного в ответе, что матч «Ростов» — «Урал» был для Карпина важнее, чем игра с хорватами. Хотя бы потому, что наставник аргументировал свой выбор – тогда грозил вылет, а сейчас второе место не смертельное. Хотя его никто не хочет занимать. Тренер подчеркнул, что вряд ли хорваты отказались бы махнуться очками и местами с Россией.

Хорошо, что устраивает ничья, и правильно, что Карпин настраивает игроков не думать о таком исходе, как о конечной цели. Проиграть можно, допуская право на ошибку. Его нет. Надо выходить за тремя очками, показывать максимум, мешать сопернику и верить в успех, ведь шесть последних матчей были непростыми, но удачными.