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Самый важный матч в карьере Карпина после «Ростов» — «Урал». Россию в Хорватии не устроит поражение

13 ноября 2021, 22:24
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Готовимся к решающей игре футбольного года для сборной.

Важно знать о Хорватии

- Никто из двух фаворитов группы не хочет в стыковой раунд. Не слушайте Мостового, страшно попадать в пул из 12 команд, из которых с десятью можешь сыграть, а выживут лишь трое. Разведут только Россию и Украину, если подопечные Петракова зацепятся за второе место. Но среди соперников России пока могут оказаться Португалия, Италия и Испания. Уверены, что Карпин их обыграет в финале? Хотя швейцарцы, чехи, сербы и поляки тоже опасны.

- Хорваты злятся на себя, поскольку не забили в Москве, не отличились в первом туре со словенцами и позволили словакам в гостях в первом тайме забить дважды. Подопечные Далича хуже сыграли против прямых конкурентов, чем Россия, поэтому у команды Карпина на два очка больше. Но этого мало для гарантированного первого места. Хорваты настраиваются на три очка в Сплите и прямую путевку в Катар.

- Будем надеяться, что соперник согласен с частью российских экспертов и считает себя на голову сильнее. Хотя бы потому, что именно раскованность во всех смыслах мешала Хорватии добиваться идеальных результатов. С Францией в финале чемпионата мира сыграть как порядочный аутсайдер не сумели. На Евро-2020 с испанцами старались, но допустили много ошибок. Как и в отборе к ЧМ-2022. У хорватов мощная команда, но непоследовательная.

- Далич потерял только Матео Ковачича, но может выбрать тот состав, который считает для себя идеальным. Хорваты завербовали уроженца Мюнхена Станишича – игрока «Баварии», но справа чаще появляется Юранович. Есть Вида, Ловрен, Чалета-Цар и Гвардиол в центре защиты. Последний может выйти слева, хотя Баришич или Соса – более вероятный выбор, чтобы давить на Сутормина. У хорватов нет кадровых проблем, и это отличает соперника от команды России.

- Хорватия играет по схеме «4-3-3» и действует дома невероятно агрессивно. В Европе мало команд, которые так четко чувствуют зов трибун, поэтому все разговоры о приезде в гости к дьяволу не только плод воображения Ловрена. Крамарич – опытный форвард, Перишич и Пашалич с огромным опытом игры в топ-5. Модрич и Брозович наиграли не меньше. У вратаря Ливаковича за душой немало персонально превосходных матчей, так что к составу Хорватии ноль вопросов. По именам они сильнее.

Ориентировочный состав Хорватии (4-2-3-1): Ливакович – Юранович, Чалета-Цар, Гвардиол, Соса (Баришич) – Брозович, Модрич, Пашалич (Влашич) – Майер (Иванушец), Крамарич, Перишич.

Важно знать о России

- Одна ничья с хорватами и пять побед подряд – у Карпина лучший старт среди всех тренеров в истории сборной. У Романцева, Игнатьева и Хиддинка было по 4 победы при двух ничьих. Причем в серии Валерия Георгиевича не оказалось спаррингов, готовили обновленный состав экстренно. Использовали более десятка игроков, которым в начале отбора не доверяли.

- Кадровый вопрос стоит остро, хотя потери – Самошников, Захарян, Жемалетдинов, Кузяев, а теперь и Терехов, если ушиб колена помешает сыграть в основе, упрощают выбор. Не лучшим образом обстоят дела на флангах, ведь Фернандес завершил карьеру в сборной, в «Зените» играли Сутормин и Круговой, но сразу бросать второго на хорватов – опасная ставка. Кудряшов может стать более понятной опцией.

- Есть и возвращение. Джикия готов играть. Баринова берегли – может со свежими силами бросаться на Брозовича, Модрича и Пашалича. Главное, чтобы без лишних фолов. Ерохин способен выйти как в линии атаки – тогда Миранчук займет второй фланг, так и сыграть глубже. Многое зависит от того, как тренерский штаб прочитает тактический план Далича. Хорваты начнут хитрить, ведь нахрапом Россию на выезде не взяли.

- Огорчает, что нет сыгранного трио в атаке. Смолов стал работать сложнее в «Локомотиве» уже без Миранчука. Алексей не играет за сборную так, как может. Мостовой был хорош с Кипром, но Хорватия – другой уровень футбола. Не удивимся даже выходу Ионова, ведь Карпину важно выпустить на поле футболистов, которым доверяет. Тренер выбирает лучших игроков, но пропустить от хорватов можно в любом составе.

- Говорят об игре в три центральных, но вряд ли это путь Карпина, который не наигрывал Чистякова, Дивеева и Джикию вместе. Никогда не поздно перейти на «3-6-1», если счет будет устраивать в концовке, но начать лучше с «4-3-3». Ждем ставку на опыт, где только можно, и на свежие заслуги. Того же Мостового, скорее всего, оставят в основе, ведь Карпин – бывший футболист. Он знает, что нельзя убирать человека, который своей игрой заслужил еще один глоток интриги.

Ориентировочный состав России (4-3-3): Сафонов – Сутормин, Дивеев, Джикия, Кудряшов (Круговой) – Ерохин, Баринов, Головин – Миранчук, Смолов, Мостовой (Ионов).

Важно знать о противостоянии

- Предпоследний матч России и Хорватии все помнят – ничья 2:2 и серия пенальти на пути в полуфинал ЧМ-18. Англия на том турнире была такой сборной, которая проиграла бы в полуфинале и Даличу, и Черчесову. Так что хорваты лишили российскую сборную шанса на исторический успех. Зато до этого провели на успешный Евро-2008, огорчив как раз англичан. Посмотрим, что случится в Сплите, но соперники друг друга знают, и не только благодаря недавней нулевой ничьей.

- Хорватия дома никому в этом отборе не проигрывала. Более того, словаки первыми забили им мячи на выезде, остальные уступали без единого точного удара. Но даже в ничейном матче, который позволил Карпину допускать ничью как подходящий вариант, перевес Хорватии был тотальным. Счет 21:6 по ударам, а 10:2 по точным попыткам. У словаков была стопроцентная реализация метких шансов. Смолову и Ерохину на заметку, много моментов хорваты создать не позволят.

- Когда читаешь слова Карпина, то его ответы кажутся дерзкими. Но если знать манеру рубить слова, формулируя предложения, и понимать, что в зрелом возрасте тренер спокойнее и руководствуется логикой, то нет ничего страшного в ответе, что матч «Ростов» — «Урал» был для Карпина важнее, чем игра с хорватами. Хотя бы потому, что наставник аргументировал свой выбор – тогда грозил вылет, а сейчас второе место не смертельное. Хотя его никто не хочет занимать. Тренер подчеркнул, что вряд ли хорваты отказались бы махнуться очками и местами с Россией.

Хорошо, что устраивает ничья, и правильно, что Карпин настраивает игроков не думать о таком исходе, как о конечной цели. Проиграть можно, допуская право на ошибку. Его нет. Надо выходить за тремя очками, показывать максимум, мешать сопернику и верить в успех, ведь шесть последних матчей были непростыми, но удачными.

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Все комментарии
el777
el777
14 ноября в 15:28, ред.
Хорваты спасли сборную Хиддинка(очень посредственного тренера, к тому же лодыря и вруна). Не нужно 3-4 место на ЧЕ считать спортивным достижением, просто недооценка соперника Голландией и фантастическое везение, а самое страшное сделали вывод о том, что у нас сильная сборная. Стали платить огромные зарплаты посредственным футболистам, лучшие из которых просидели на банке в Европе. Детский футбол добили, инфраструктуру уничтожили, ввели мерзкий лимит, перевели ЧР на странную формулу, родили и взрастили чудовищную коррупцию=убили клубы и сборную. Чего я жду от матча? Ничего.
Roger Young
Roger Young
14 ноября в 14:19
Главная мысль в статье: Смолову и Ерохину на заметку, много моментов хорваты создать не позволят.
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Наши не умеют играть в одно касание. Даже второй гол с Кипром это позорное бархтанье и удар с третьей попытки.

Тоже самое будет с Хорватией, а значит можно уже готовиться к поражению.
Александр Апалько
Александр Апалько
14 ноября в 13:57
Сегодня будет всё по-серьезному, будет более-менее понятно, что на сегодняшний день представляет собой наша всеми любимая сборная России по футболу.
виктор бочарников
виктор бочарников
14 ноября в 11:16
На хорватов будет давить результат и трибуны,надо грамотно выстроить игру и добыть нужный результат,бояться никого не надо.
112910415
112910415
14 ноября в 09:45
наши шансы не выше,скажем так
но они есть, и это главное !
particular
particular
14 ноября в 09:30
У хорватов больше аргументов для победы, но это игра, в которой может случиться результат как в поединке со Словакией... Многое против, но ожидаемая несуразность будет приятна :)
Аксинья
Аксинья ответ volga.kot (раскрыть)
14 ноября в 08:58
Если б я имел коня - это был бы номер,
Если б конь имел меня - я б наверно помер))
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ rubin kazzzan (раскрыть)
14 ноября в 07:29
Нашим тоже не помешает костьми лечь).
Россия, вперёд!!!
амурец
амурец
14 ноября в 05:24
Хоть и будет очень сложно, но все же надеемся на успех России
volga.kot
volga.kot
14 ноября в 04:32
Россия либо на коне, либо........
rubin kazzzan
rubin kazzzan
14 ноября в 04:30
Держитесь, ребята!!! Будет очень непросто! Хорваты лягут костьми!!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
13 ноября в 23:12
Валера: "Самый важный матч в моей карьере? Конечно же Матч ТВ!"
tsk116
tsk116
13 ноября в 22:56
Все зависит от бога
И немного от нас
Goosfraba
Goosfraba
13 ноября в 22:32
Очень хочется верить. Второе место равносильно не выходу на ЧМ
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 ноября в 22:30
Я точно знаю,будет ничья!
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