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Сравниваем Хорватию и Россию в отборе ЧМ. Команда Карпина неслучайно первая в таблице

12 ноября 2021, 13:30
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Но индивидуально соперник сильнее.

Стабильность состава

В матчах сборных, где связи надо ловить на лету, взаимопонимание важно. Вчерашний непростой отрезок в первом тайме связан, в том числе, с отсутствием общей практики у хавбеков и защитников Карпина. У хорватов все проще, у Далича костяк из 12 человек, сыгравший больше 430 минут в отборе. У России таких игроков всего шестеро. Среди хорватов вправду есть незаменимые – Брозович, Перишич, Ливакович и Модрич, когда здоров. В России комментатор Черданцев считает бывшего капитана незаменимым, но Карпин другого мнения. По сыгранности хорваты, конечно же, выше.

Результат: победа Хорватии.

Качество голевых моментов

В европейском отборе только Нидерланды, Германия и Португалия по качеству шансов за игру (xG90) выше хорватов. 2.29 – очень высокий показатель, ведь даже у Испании 1.70, а у бельгийцев – 1.81. У российской команды 1.42, на уровне сборной Армении. Но важно учитывать слабость Мальты и Кипра, много голов команды Далича и Карпина забили именно этим соперникам. Впрочем, сравниваем именно фаворитов, и тут хорваты показывают домашнюю натуру. В родных стенах у них 2.49 вероятных гола за игру, а у России на выезде 1.21. Увы, давить в родных стенах соперник умеет.

Результат: победа Хорватии.

Успешность защитной линии

Именно успешность, ведь надежности нет ни у тех, ни у других. Здесь подключаем качество моментов соперников, и у России нормальный показатель – 1.24 xGA. Но у хорватов дела идут лучше – 0.69. Ловрен, Чалета-Цар, Вида и Гвардиол выделялись персональными ошибками, но в отборе ЧМ-2022 собрались. Хорватия пропустила всего четыре мяча, а вратари сборной России – пять. Сафонов пропустил только от словенцев, но не раз выручал, даже против Кипра спас в одном эпизоде. Ливакович с коллегами в игре намного реже. По воротам хорватов бьют в среднем 6.4 раза за игру, по воротам России – 12.9. Неприятный момент, первым номером, оттесняя от своих ворот, хорваты играют лучше.

Результат: победа Хорватии.

Командная работа без мяча

Карпин не держится за стиль, а отталкивается от соперников. Поэтому с хорватами полностью отдали мяч, чтобы быть конкретнее в завершении – по точным ударам в домашней игре выиграли 3:2. Нулевая ничья не стала заслугой Гильерме, а вот перевес по перехватам в том матче показательный. Один в один футболисты двух команд играют редко, но вот по прочтению чужой игры хорваты – худшие, а россияне в полтора раза активнее. Подопечные Карпина намного жестче, чаще нарушают правила. Также Россия лучше играет на отбой – выносов в два раза больше, чем у хорватов. Принципиальный момент. Если заставить Хорватию играть без мяча, то они теряются. У них успешная защита, когда соперник помогает отсутствием атак.

Результат: победа России.

Состояние главных тренеров

Далич, работая с хорватами давно, прекрасно зная все ходы и выходы в родном лабиринте, не загнал в угол Карпина в первом матче нового тренера сборной России. Хорватия легко вынесла Мальту, но в таблице отстает от лидера на два очка из-за поражения от Словении и ничьей со словаками. У Карпина после нулевой ничьей с хорватами одни победы, так что его серия мощнее. Понятно, что номинально соперник выше не только в таблице ФИФА, и когда идет игра – хорватов почти нельзя остановить. Но Далич ошибался неоднократно, а вялое начало Евро-2020, как и ничья со словаками, лучше описывает состояние его команды, чем разгром Словении 3:0. Карпина называют везучим, Далич встретит оппонента в рабочем настроении и с приличным штабом – Кафанов в порядке, у «Ростова» дела идут на поправку.

Результат: победа России.

Культура работы с мячом

Пункт, где хорваты предсказуемо победят, но крайне важно разобрать показатели сборной России на фоне такого соперника, чтобы понять, где вносить правки? Тактически «4-3-3» — схема для работы с мячом, атакующая. На практике же видим серии симпатичных комбинаций, но странные потери мяча. В такой группе с середняками России по владению – команда второго номера, 49.3 % в среднем. А хорваты уверенно первые, 65.9 %. По точности передач соперник напоминает, где выступают их футболисты – 87 %, а команда Черчесова и Карпина бракует каждую пятую передачу, и это невероятно много. По дриблингу отставание тоже значительное, надо учиться играть техничнее, ведь обрезаются и начинают паниковать у своих ворот.

Результат: победа Хорватии.

Реализация голевых моментов

У хорватов 61 удар в створ, у России – 45. Соперники были одинаковыми, и голов забили почти одинаково – 20:19 в пользу хорватов. Друг друга не огорчили, хотя в том матче команда Карпина умудрилась нанести на один точный удар больше. Доля метких выстрелов от общего числа у россиян выше – 5 из 12.2, тогда как у хорватов целая треть выстрелов – мимо створа чужих ворот. В этом одна из причин, почему такая сильная команда не оформила выход на мундиаль в Катар досрочно. В Словении не реализовали ни один из 11 моментов, со словаками дома сыграли 2:2, имея перевес по точным ударам 10:2. Сборная России конкретнее у чужих ворот, хотя хорваты ярче и острее. Но учитывают только конечный результат, и по нему соперник пока ниже.

Результат: победа России.

Итог. Хорватия – Россия – 4:3

Нет такого разрыва, как ждали скептики в день жеребьевки. Нелишнее напоминание, что класс надо реализовать, чтобы преследователь не приблизился к фавориту. Россия выше Хорватии в таблице из-за старательности – команда Карпина включается в борьбу. Из-за личного настроя главного тренера – Валерий Георгиевич нашел вчера в перерыве правильные слова. И по причине реализации – прекрасно работают в завершении, почти половину точных ударов превратили в голы.

Хорваты не смогли легко пройти отбор. Еще по поединкам Евро-2020 было понятно, что у Далича не все в порядке. По индивидуальным качествам они намного выше, поэтому в Сплите ждем понятный для Карпина матч – соперника устроит только победа, а России подходит ничья. Но важно не перехвалить себя после серии побед, часть из которых трудные и характерные. Хорваты слишком легко создают моменты, класс исполнителей выше.

Ждем безошибочной игры Сафонова, возвращения Джикии в центр защиты, появления в центре поля крепкого Баринова и правильных действий Смолова с соратниками у хорватских ворот. Давление будет колоссальным, но прошли большой путь. В девяти матчах Россия уступила лишь раз при семи победах, важно показать максимум, завершить отбор на мажорной ноте с путевкой в Катар.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
12 ноября в 18:43
"Подопечные Карпина намного жестче, чаще нарушают правила. Также Россия лучше играет на отбой – выносов в два раза больше, чем у хорватов. Эдуард Григорьевич , дорогой. Это вот эти выводы безупречны? Поясните мне старому, или я вообще перестал соображать. Лучше играем на отбой и чаще нарушаем правил - это достоинство? Вы и с этим выводом согласны.?
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Roger Young (раскрыть)
12 ноября в 18:06, ред.
Да, нет. Как раз не выдуманный. Карпин явно на коне, ребята именно бьются за него, а он кайфует от работы. Да и работа без мяча важно, ведь мы способны старательно обороняться и 90 минут. Пусть иногда это не возможно смотреть, но команда реально бьётся, понятно, что этого может не хватить, но всё таки мы в игре. И, да кстати удача на нашей стороне, реально прёт. Может этого и мало, но что есть!!!
zdeniss
zdeniss
12 ноября в 17:41
Хорваты сейчас точно не на пике, а у России фартовая полоса. Шансы есть, хотя руку на сердце, у хорватов их чуть больше. Удачи!
Lorenzo Zizu
Lorenzo Zizu
12 ноября в 17:22, ред.
Первым делом не нужно бояться и ставить Хорватию выше себя. Уверенность - полпобеды а боязнь и неуверенность 100% проигрыш.
Вчерашняя игра все таки показала насколько могут быть хладнокровны наши ребята в чужой штрафной. Помимо Ерохина мне понравилась игра Мостового. Жаль что нет в составе Самошникова.
Удачи вам ребята. Верю, что у вас всё получится.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
12 ноября в 16:23
В игре с Хорватами будет главное фарт и морально-волевые качества
Roger Young
Roger Young
12 ноября в 16:18
Состояние главных тренеров - надуманный тезис. Работа без мяча тоже ничего не значит, если нет результативности.

Хорватия сильнее России не 4-3 по пунктам, а 4-0
Ironigor
Ironigor
12 ноября в 16:10, ред.
Сравниваем Хорватию и Россию в отборе ЧМ. Команда Карпина неслучайно первая в таблице.
Начну сначала, о какой стабильности может в таком случае идти речь. Когда команда Хорватии с этим якобы стабильным составом проигрывает Словении и играет в ничью со Словаками. Те же Вида, Брозович, Влахович, Ливакович, Ловрен , и Модрич, совсем уже не те кем были, возраст которых перевалил далеко за тридцать. А в современном футболе нужна скорость, которая у них уже совсем не та. Да и все эти статистические выкладки ничего не значат, когда речь идёт о коротком турнире, кубковой встречи, и т.д и т.п . Команды из низших дивизионов могут обыгрывать команды из примьер лиг, сколько случаев даже в этих отборах заведомые аутсайдеры выигрывают у фаворита. Вчерашний матч Грузии с Швецией ещё одно подтверждение. Я думаю что самое главное для положительного исхода нашей встречи с Хорватами будет исходить из психиатрической атмосферы всего коллектива, её правильный выбор тактической схемы на игру и конечно от игроков созидательного плана, это конечно прежде всего от Головина, Миранчука, Зобнина и очень мне понравившегося в последней игре Ерохина. Ну а с вратарской позицией вроде бы разобрались, ворота будет защищать Сафонов, к игре которого претензий пока точно нет. Ну а остальное всё как говорится, дело техники. В любом случае матч будет сложным как для нашей сборной так и для Хорватов.
Ну а мы будем надеяться только на лучшее и фарт Карпина. Верим в команду. Удачи Вам парни !
Всем Добра !!!
volga.kot
volga.kot
12 ноября в 15:39
Что там сравнивать!? Игра все покажет
112910415
112910415
12 ноября в 14:20
после этой статьи, где автор пытался обосновать "почти равенство", оптимизма почему-то не прибавилось
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
12 ноября в 14:07
Хорошая аналитическая статья, Выводы безупречны, однако в игре всякое бывает и безупречные расклады летят под откос. Будем надеяться, что результат будет не 4 : 3, как у автора, а хотя бы 4: 4, что нас устроит. Удачи нам.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
12 ноября в 14:05
"Подопечные Карпина намного жестче, чаще нарушают правила. Также Россия лучше играет на отбой – выносов в два раза больше, чем у хорватов."
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1291004/horvatiya-rossiya
"Чаще нарушают правила и лучше играют на отбой"... А с каких это пор такие вещи считаются достоинствами сборной России. Что то акценты расставлены не очень.... Конечно Хорватия сильнее, да играют дома. Поэтому ничья будет огромным достижением. Но, к сожалению, чудеса в футболе бывают не часто...
dargo
dargo
12 ноября в 13:54, ред.
Несмотря на крупный счет в вчерашней игре очень разочарован игрой нашей команды особенно в первом тайме. Меня просто раздражали эти постоянные откидки назад, эта команда совсем не умеет вести позиционную атаку, вся надежда была на Головина, ожидание что он наконец-то начнет брать на себя роль диспетчера и организатора атак, как Аршавин сильно затянулись (Саша талантливый и очень умелый футболист, я лично в его таланте не сомневаюсь, но у меня к нему особый и строгий спрос). Лёша Миранчук по понятным причинам не в тои форме, а без созидательной игры этих двух игроков нам нечего делать против ведущих сборных мирового футбола. Порадовала только игра Ерохина, которого считаю лучшим в России по открыванию, выборе позиции, и прочтению хода развития атак, но этого очень мало, и спасибо Сафонову за сеив в первом таиме. Если мы будем так играть в Сплите, как в первом таиме с Кипром, то хорваты уже в первом таиме разберут нашу команду по косточкам, против нас будут играть вице чемпионы мира во главе с Модричем, которого считаю одним из лучших распасовщиком, разыгрывающим игроком и диспечером мирового футбола, вся моя надежда на то, что Карпин с начала игры поставит Зобнина и поручит персонально опекать и не дать играть Луку, хотя там и любой другой игрок мастеровитый и может решить судьбу игры. Очень боюсь, что мы с такой игрой и стыковые игры не проидем, но очень надеюсь, что мы всё таки увидим нашу команду в Катаре, удачи нашей команде!!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
12 ноября в 13:50
Защита у нас сильнее, всё таки Лаврена с натяжкой можно сравнить с защитником.
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