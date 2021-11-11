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Карпин опасается недооценки, Ловрен пообещал ад в Сплите. Развязка отбора ЧМ-2022 для России

11 ноября 2021, 10:29
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В Санкт-Петербурге нужна победа.

О сборной России

- Карпина от предшественника отличают формулировки. Бывший наставник нередко говорил перед матчами со средними соперниками, что недооценки не будет, а потом всякое бывало. А Валерий Георгиевич допускает всё, и даже привел пример «Зенита» против «Урала». Кипр – последняя команда в отборочной группе, но футболистам важно показать полное уважение к фанатам, себе сами и оппонентам.

- Тему Дзюбы в национальной команде этого созыва пора закрывать – Карпин напомнил, что незаменимых людей в сборной России нет. Но бывают те, чьи потери сложно полноценно компенсировать. Хорошо, что у Джикии нет сложной травмы. И обидно, что Жемалетдинов не сможет сыграть из-за травмы голени. Также не будет Захаряна, Самошникова и Кузяева, еще три потери. Конечно, это больше разговор о выезде в Сплит, но тот матч через пару дней.

- Россия лидирует в отборочной группе Н, одержав 6 побед, 1 раз сыграв вничью дома с изначальными фаворитами – вице-чемпионами мира хорватами, и проиграв лишь один поединок. Карпин пока не уступал. Разница мячей скромная – 13:5, но взяли почти 80 % очков. Хорваты отстали на два пункта. В случае победы над Кипром в выездном решающем матче устроит любой результат, кроме поражения. Хорватам осталось сыграть на Мальте, но вряд ли они потеряют там очки.

- Огромная проблема сборной России, о которой осведомлены киприоты – риск дисквалификаций из-за лишних желтых карточек. Баринов, Головин, Смолов, Сутормин, Кудряшов, Ерохин и Фомин могут не сыграть в Хорватии, если сегодня получал предупреждения. Очень неприятная ситуация, а травмы ряда исполнителей сокращают амплитуду ротации. Да и практика тому же Головину нужна, хочет сыграть полтора часа против Кипра, ведь в «Монако» засиделся.

- Тактически сборная России пришла к «4-3-3» и это достаточно атакующая, понятная и при этом вариативная тактика. В стиле сборной Испании играть не получается, поскольку брак в передачах остается, да и давить весть матч высоко сил не хватает. Но опытный форвард, который прячется глубоко, имеется, Головин может быть как хавбеком, там и левым нападающим. В опорной зоне появился Глебов, кроме Баринова. Чистяков или Дивеев – выбор напарника для Джикии. Состав нормальный, пускай тот же Захарян с Кипром не помешал бы, как и Кузяев против хорватов – из-за выносливости.

Ориентировочный состав сборной России (4-3-3): Сафонов – Сутормин (Караваев), Дивеев (Чистяков), Джикия, Кудряшов – Зобнин (Глебов), Баринов, Фомин (Головин) – Мирачук (Ионов), Смолов, Головин (Бакаев).

О сборной Кипра

- В отборе к Евро-2020 сборная Кипра была на четвертой строчке в группе с Россией, и тогда одержали 3 победы и 1 раз сыграли вничью. Ниже финишировали Казахстан (столько же пунктов, 10), и Сан-Марино (10 поражений из 10). Спустя пару лет киприоты уже последние, ведь группа равнее, а Мальта набрала столько же пунктов – пять. Сегодня соперник играет во имя национальной части, как сказал один из их футболистов.

- Важно отметить, что киприоты не считают сборную России таким уж фаворитом. Таков их подход. Они знают Дзюбу, но вряд ли смогут назвать многих игроков, помимо Артема, которого нет. Карпин боится недооценки, но его может выручать чужая наглость. Кипр сумел сыграть нулевую ничью против словаков, чем помог России и Хорватии, а еще сенсационно обыграл словенцев – снова же, подарок лидерам группу. Команда учится играть первым номером, как бы это забавно в адрес аутсайдера не звучало.

- Существенных потерь у сборной Кипра нет, поскольку футболистов, которые на голову выше остальных, у Костеноглу не видим. Вингер Лоизу слег с острой респираторной вирусной инфекцией – разумеется, подозрение сами знаете на что. Защитник Деметриу, хавбек Кириаку и форвард Питтас с травмами. В списке только последний был основным в отборе. Кипр приехал в Санкт-Петербург в нормальном для себя составе.

- Истина в глазах смотрящего? Карпин увидел «5-4-1» у Кипра, хотя их тренер предпочитает «3-4-3», причем форвард Сотериу не играет в отрыве от напарников по краям. Понятно, что Валерий Георгиевич дома планирует давить и контролировать игру, поэтому рассматривает только оборонительную фазу игры соперника. Но отменим, что три гола аутсайдер группы родил. Но чаще отбиваются, немало пропускают и нередко ошибаются в защите. У соперника есть страсть и упрямство, но класса им не хватает.

Ориентировочный состав сборной Кипра (3-4-3): Михаэль – Андреу, К. Сотериу, Иоанну – М. Деметриу, Артиматас, Кастанос, Антониадес – Авраам, П. Сотериу, Папулис.

О важном поединке

- Игра с Кипром важная, а решающий матч состоится в Хорватии, где Ловрен обещает в Сплите ад – пригласил «в гости к дьяволу». Признаться, не играет сейчас команда Далича демонически, но уважать фаворита группы от этого не перестаем. Да, фаворита, поскольку сборная России поменяла тренера, пережила футбольный медовый месяц, но собственных демонов не изгнала. Все сложилось идеально, но бывало жарко. Сегодня нужно с холодной головой брать три очка дома.

- Огорчает, что в головах игроков Карпина засядет две мысли. Первая – желтые карточки, которые нельзя получать. Соперник будет провоцировать абсолютно точно. Вторая – надо и победить Кипр, и оставить силы на хорватов, что сложно сделать. С другой стороны, часть игроков – Миранчук и Головин, без практики. Всегда есть дерзкие дебютанты, вроде Глебова, ведь «сын» Карпина набрал прекрасную форму в «Ростове», может получить свои минуты сегодня. Также в тонусе многие молодые и амбициозные, вроде Сафонова.

- Критически важно, чтобы сборная Карпина оставалась позитивной. На поле надо пахать до последней капли пота и финального свистка, высокий прессинг, грамотные перемещения с мячом, комбинации, которые зрители ждут годами, новые варианты на стандартах – важное оружие, когда мяч не держится. Но все эти положительные изменения возможны, если получится создать настоящую семью. Фишка с капитанами, за которую тренера почему-то начали ругать, работала. А поскольку отбор – процесс, в котором уже сыграли 36 игроков у двух тренеров, то процесс психологии на первом месте. Малознакомые мужчины должны достойно представить страну.

По традиции желаем сборной победы и оставляем право на прогноз читателям. Какой счет в матче с упрямым Кипром ожидаете? И второе, о чем хочется обязательно поговорить – риск дисквалификаций. Сумеют ли все перечисленные выше избежать пропуска поединка в Хорватии? У непростого матча сразу несколько интриг.

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Все комментарии
112910415
112910415
11 ноября в 19:24
скучная игра и 1-0
112910415
112910415
11 ноября в 18:38
скучная игра и 1-0
металлург
металлург
11 ноября в 16:12
Удачи нашей сборной и чтобы мы (болельщики) остались довольны от игры, и от результата матча.
Gahi
Gahi
11 ноября в 14:26
В Сплите нужно профессионально отключить сплит систему чтобы не было жарко и не холодно, а комфортная обстановка всегда поможет сборной команде добиться нужного результата в самом важном матче всего отборочного турнира. Будем надеяться что к этой игре все ключевые игроки основного состава наберут оптимальную форму, которая позволит команде решить поставленные задачи попадания на чемпионат мира с первого места. Удачи
Ironigor
Ironigor
11 ноября в 13:37
Карпин опасается недооценки, Ловрен пообещал ад в Сплите. Развязка отбора ЧМ-2022 для России.
Я думаю что никакой недооценки у игроков сборной не будет и не должно быть. Половина команды играет первый раз в составе сборной и желание проявить себя и быть причастным в историческом для себя моменте попаданием и выступлением на Чемпионате мира, будет отметать любую другую мысль. Так что недооценивать соперников никто не будет. А сравнивать игру сборной и Зенитом с Уралом совсем не одно и тоже. Зенит беззаговорочный лидер и я думаю будущий чемпион , и такой матч как с Уралом ничего не решает в судьбе Зенита. А эти две оставшиеся игры сборной решают очень многое и не только для самой сборной, но и для будущего самих игроков, есть очень хорошая возможность засветиться на самом крутом мировом футбольном форуме . Где может поменяться судьба любого футболиста в лучшую сторону и он сможет заиграть в топ чемпионате. И это я думаю все игроки прекрасно понимают и осознают ситуацию в которую попали вместе со сборной и должны идти к своей победе и мечте . И не то что сборную Кипра , но и наверняка все игроки услышали слова Ловрена , о попадании в ад ,в гости к дьяволу , должны будут в этом контрольном и решающем матче показать Хорватам ,где и в какой ад кто попал , просто выигрывать . Я думаю всё будет хорошо и ребятушки вместе с Карпиным добьются желаемого результата и выйдут на Чемпионат Мира 🌍 с первого места !!! Удачи Вам Карпин и К° !!! Верим !!! Всем Добра !!!
David Young
David Young ответ Vave666 (раскрыть)
11 ноября в 12:24
Если Вы заметили ошибки или опечатки Вы можете написать об этом, с указанием на то что нужно исправить, в хэштеге Нашел_Ошибку (нужно вписать либо выбрать когда появится по мере ввода в раздел Хэштеги находящийся под полем где Вы пишите комментарии.
Vave666
Vave666
11 ноября в 12:22
Автор с телефона печатал? Столько опечаток, аж глаза режет...
shlomo
shlomo
11 ноября в 11:38
Спасибо за статью....ну что, Валера у руля главной команды страны успел влюбить в себя немало болельщиков..... и речь здесь не только о репутации открытого и рассудительного специалиста, а дело в том, что под руководством экс-наставника Ростова национальная сборная до сих пор ни разу не проиграла за время квалификации ЧМ-2022.... а так что, мощная поддержка обеспечена, так что дело за малым — выиграть.... при победе Россия упрочит лидерство в группе, для прямого попадания в Катар устроит даже ничья в 10-м туре с Хорватией.... а уж обороняться при Валерии Карпине россияне умеют (показали это и в первых напряжённых матчах с хорватами и словаками...).... на мой взгляд, особых проблем у Валерия Карпина в этот раз быть не должно.... удачи и ждем победы!!!
Q-J-G
Q-J-G
11 ноября в 10:54, ред.
...- Огорчает, что в головах игроков Карпина засядет две мысли. Первая – желтые карточки, которые нельзя получать. Соперник будет провоцировать абсолютно точно. Вторая – надо и победить Кипр, и оставить силы на хорватов, что сложно сделать...

Но такая же проблема засядет и в мыслях главного тренера Хорватии, игроков Хорватии... Вряд ли так легко удастся хорватам обыграть сборную Мальты...
Соперники и у сборной России, и у сборной Хорватии по силе одинаковые, соперники которые расположились в конце турнирной таблицы группы H. 5-6 место, при одинаковом количестве очк., - 5-ть...
Но сборная России играет дома, тогда как сборная Хорватии в гостях, и это небольшое преимущество для сборной России....
Да и в матчах между собой, сборные Кипра и Мальты одну игру сыграли вничью, а вторую игру Мальта выиграла, причём выиграла с результатом 3:0...
Так что соперник у хорватов даже посильнее, чем у сборной России...

По факту, первое место в турнирной таблице за которое и будет между сборными России и Хорватами будет "целиком и полностью" зависеть от того, какая сборная сильнее на данный момент... И у сборной России есть преимущество в игре со сборной Хорватии.... -Сборную России устраивает в ключевом матче группы H с хорватами - ничья...

Удачи сборной России в оставшихся двух матчах, и первое место в группе H, которое позволит избежать матчей плей-офф квалификации!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
11 ноября в 10:43
Задача ясна - победить, получив минимум желтых и сохранив силы на главный матч отборочного цикла.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 ноября в 10:35
Легко на классе всех победим! Удачи нам!
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