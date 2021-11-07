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У «Локомотива» всего 2 победы над «Спартаком» в 10 матчах РПЛ. Но Витория застрял на девятом месте

07 ноября 2021, 10:34
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Гисдоль занялся реформами, а его коллега приходит в себя после 1:7.

Полезно знать о «Спартаке»

- Без победы сегодня «красно-белые» рискуют надолго остаться на девятом месте. А это накануне паузы на матчи сборных и серии кучных поединков в ЛЕ и РПЛ – плохой пит-стоп. Дальше колесница гладиатора развалится, а Виторию заменит человек, который считает Рим родной столицей? Не исключен приезд нового итальянца, но в последних матчах не было похоже, что футболисты «Спартака» играют в древнюю клубную игру «слей наставника, и пусть фанаты гадают, нарочно или нечаянно». Но сам ход сезона велит искать наставника.

- Фанатам исторических недругов хотелось бы, чтобы «красно-белые» часто играли так, как почти все дерби с «Динамо», а еще лучше – как матч в Санкт-Петербурге. Но те поединки, как и домашнее веселье против «Лестера», нетипичны для Витории. Обычный «Спартак» не такой беспомощный и не настолько веселый, как в упомянутых вначале матчах. Следовательно, удобный для «Локомотива», независимо от тренерского почерка.

- Игра в Англии оставит Селихова в воротах «Спартака». Но важнее, что в РПЛ могут появиться вместе Кофрие, Джикия и Жиго, ведь эта тройка ошибается реже, чем в случае замены любого из них на Рассказова. У Николая было небольшое повреждение, но важнее для Витории, что у Игнатова нет серьезной травмы. Молодой хавбек, которому доверились в Англии, готовится к дерби. В лазарет попал Хендрикс, но это не игрок под основу.

- В Лиге Европы «красно-белые» бодрее, и там Витория дорабатывает схему «3-5-2». Поскольку Ларссона сложно назвать любимчиком Руя, а Гисдоль ставит прессинг в разных проявлениях – исходят из особенностей соперника, то в атаке ждем связку Соболева и Промеса, а ниже трех хавбеков. Айртон и Мозес на флангах, Литвинов – в опорной зоне, а чуть выше Зобнин и на выбор один из тройки футболистов, Игнатов (если здоров), Умяров (если набрал форму), или Бакаев (если два предыдущих игрока не могут появиться с первых минут).

Ориентировочный состав «Спартака» (3-5-2): Селихов – Кофрие, Джикия, Жиго – Мозес, Литвинов, Зобнин, Игнатов (Умяров; Бакаев), Айртон – Промес, Соболев.

Полезно знать о «Локомотиве»

- Невзирая на замену наставника, «железнодорожники» не идут на девятом месте, как «Спартак». «Сочи» набрал три очка против ЦСКА, а «Динамо» обыграло «Краснодар». Но у «Локомотива» есть шанс восстановить расклад до начала тура, если победят сегодня. Учитывая, что в прошлых турах опережали команды Федотова и Кержакова, а еще были близки к первой за много лет виктории в еврокубках – Муслера испортил визит в Стамбул, то мечтать о победе над «Спартаком» стало проще. Позитивные изменения в игре видны сразу.

- Идеи Гисдоля не сразу, но начинают работать. Новый прессинг – позитивное новшество, ведь показали и жесткий высокий вариант в стиле «Краснодара» в РПЛ, и низкий командный в Стамбуле. Оба сработали, хотя дьявол скрывался в кустах у лазарета. Без Смолова и Камано в основе, а еще без Анджорина, Миранчука, Магкеева и Зе Луиша — опций в разных линиях, строить прессингующую команду на весь матч намного сложнее. Посмотрим, насколько гости в дерби будут свежими, ведь в Турции после перерыва набегались.

- «Локомотив» страдает от новых и новых потерь. Дисквалификации Рыбуса и Бека-Бека, а также травма Тикнизяна ухудшают выбор на трех ключевых позициях. Гисдоль судорожно ищет правильный дуэт на флангах. Сильянова не жалует, так что сегодня Ненахов и Живоглядов могут закрывать края. Причем перевод Мацея направо показал – немец ставит на смещения латералей в центр, а не на голые навесы удобной ногой. Не забываем также о Рыбчинском, его появление справа может нагрузить Айртона в защите. А Лукас в числе тех, кто «привозит» голы в ворота «Спартака».

- Недавно Бека-Бека ругали, но хавбек адаптировался. На старте пути Гисдоля французский игрок стал важным для новой тактики. «Локомотив» выбирал «4-2-3-1». Бека-Бека и Баринов могли выйти вместе, но раз первого надо заменить, то Марадишвили, загулявший в атаке, вспомнит «армейскую» юность. Жемалетдинов может сыграть по центру, если Керк и Камано по флангам – оба умеют быть ложными форвардами недолгое время. А на острие вернется Смолов. С Федором игра «Локомотива» более зрелая, как и с Гильерме в воротах, если Маринато в настроении и не собирается шалить.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-2-3-1): Гильерме – Рыбчинский (Ненахов), Едвай, Мурило (Пабло), Живоглядов (Сильянов) – Марадишвили, Баринов – Керк, Жемалетдинов, Камано — Смолов.

Полезно знать о противостоянии

- Руй Витория осознает свое положение, если в его контракте есть пункт о сниженной компенсации в случае места ниже пятого после 15 туров РПЛ. Сегодня доиграют четырнадцатый, а до пятого места пять пунктов. Никто не помешает Федуну уволить португальца прямо сегодня, если результат дерби способствует. Но вот активные разговоры об итальянском тренере похожи на попытку вывести «Спартак» из равновесия. Нередко перед дерби «совершенно случайно» видим новости с ноткой скандальности.

- Не ждем вежливости от участников матча. Быстрая игра «Локомотива» ведет к ошибкам. И к ляпам соперников тоже, хотя оборону «Спартака» можно огорчить даже нехитрым решением, если выполнить фокус чистенько. Гисдоль и Витория точно не самые везучие наставники мира. Но одновременно в недавнем прошлом им улыбалась удача. Варди не реализовал пенальти, Муслера не пропустил, когда мог, но турки могли забить дважды. Наконец, в РПЛ Гисдоль собирает победы с автоголами соперников и неожиданными разворотами. Надеемся, накануне матчей сборных дерби не подведет как зрелище, а соседям хватит сил после утомительных выездов в ЛЕ.

- «Локомотив» всего дважды обыграл «Спартак» в 10 последних матчах РПЛ. И поскольку сочетаемость стилей в матчах такого уровня важна, ведь команды близки по возможностям, пусть не смущает таблица, то фактор важно учесть. «Железнодорожники» обыграли 2:0 команду Тедеско, но там был другой расклад. А вот что не меняется в этом дерби – склонность к ничьим, 4 штуки в 10 играх. И в гостях «Локомотиву» непросто. Не побеждали на «Открытие Арене» в чемпионате с августа 2017-го и знаменитой перестрелки 3:4. В том матче играли Селихов и Промес, а из «Локомотив» на поле может выйти Гильерме и Баринов. Составы существенно изменились, начнут новую главу.

Прогноз «Соккер.ру»: «Спартак» такой, что можно допустить домашний разгром и отставку Витории с разговором о возвращении Карреры. Но скорее скажется еврокубковая усталость, так что обе забьют – логичная ставка. А чуть более опасная – ничья.

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Все комментарии
санек002
санек002
07 ноября в 19:28
локо долби этих бездарей!тьфу на бездарный футбол
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
07 ноября в 18:05
Спартак победит
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ Роман313 (раскрыть)
07 ноября в 16:39
Ну там хоть ЛЧ выигрывают, у нас в ЛК не проходят
introvert pofigist
introvert pofigist
07 ноября в 16:22
Эта статья мне нравится.
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Роман313
Роман313 ответ Футбольный Гуру (раскрыть)
07 ноября в 16:14
В той же Англии такая же ситуация.
volga.kot
volga.kot
07 ноября в 15:27
Может покажут футбол который не скучно смотреть будет!!!!
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
07 ноября в 13:30
Какой же футбол Российский если на поле выходят по 3 россиянина в команде? Скорее интернациональный 😂😂😂
112910415
112910415
07 ноября в 12:58
поставим на трудную победу Спартака !
shlomo
shlomo
07 ноября в 11:31
Спасибо за статью....ну что, сможет ли Спартак поднять себе настроение перед международной паузой?...... к сожалению, Спартак не отличается стабильностью результатов на старте сезона.... говорить о борьбе за чемпионство не приходится, финиш в зоне еврокубков видится потолком.... Локо начал текущий сезон с серии из девяти матчей без поражений, которая позволила ему находится в преследователях Зенита....немецкий специалист ощутимого скачка результатов с Локо пока не добился, зато футбол стал выглядеть бодрее.... он всё ещё находится в поисках оптимальной игровой схемы, но как сторонник атакующего стиля с высоким прессингом чаще использует расстановку 4-2-3-1.... обе команды регулярно пропускают, хотя паровозики эффективнее действуют в атаке.... к очередному очному противостоянию красно-зелёные подошли в лучшем функциональном состоянии, но на фоне перестановок на тренерском мостике и кадровых проблем они не выглядят безоговорочным фаворитом.... думается мне, что матч будет напряжённым и не обойдётся без голов с обеих сторон....
YVG
YVG
07 ноября в 10:40
Локомотиву только победы!
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