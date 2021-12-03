Бензема станет жертвой Переса. Босс «Реала» задумал два безумных трансфера за 170 млн евро

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вчера, 15:59

Большие летние сделки дозревают зимой.

Карим больше не станет терпеть неуважение

Француз может сам инициировать расставание, если в команде появится новый центральный нападающий. И это логичный ход для человека с его судьбой. Во времена Роналду в «Реале» француз уступал коллеге право завершать атаки. Подстраивался годами, но расправил крылья именно после ухода португальца. Оказалось, в «Реале» вакантно место лидера атак – Азар и Бэйл его по понятным причинам не заняли.

Бензема за три с половиной сезона забил более 100 мячей, после ухода Рамоса и Роналду вырос его вес в раздевалке. Карим – прекрасный нападающий, но ему скоро 34 года. Это значит, что шарниры в голове Переса заработали. Мастер крупных трансферов задумался, как расстаться с форвардом? Флорентино всегда думает о будущем, а сентиментальность не по его части – легенда «Реала» Марсело спокойно сидит на скамейке, а слезы Касильяса и недовольство Рауля прощанием с родным клубом многие поклонники «сливочных» помнят.

Тем более, спрос на Бензема в его нынешней форме большой. Клоппу непросто найти достойного напарника для Мане и Салаха, но Карим может быть отличным вариантом. У француза контракт с «Реалом» до 2023 года, и следующим летом его могут забрать за небольшую компенсацию многие клубы, не только из АПЛ . Наконец, самому французу может быть интересен новый вызов и чемпионат, если «Реал» снова выиграет Ла Лигу.

В контракте Холанда было тайное дополнение

Сделку заключал Райола, а он наслушался жалоб Погба, когда МЮ прописал в контракте 150 млн евро отступных и на переговорах тыкал пальцем в договор, оставляя Поля у себя из года в год. Теперь сумма снижена до сотни, но французу от этого не легче. И отец Холанда человек футбольный, понимал, что сыну нужна свобода на случай успеха в составе «Боруссии» Д. «Шмели» заполучили бесценного снайпера, но стоимость его контракта все-таки оценили.

В Германии пишут, что с лета активируется пункт о выкупе за 75-90 млн евро. Похоже, сумма зависит от некоторых условий. Возможно, количества забитых Холандом мячей. Или же прописки клуба-покупателя. Для «Баварии» стоимость точно увеличили, памятуя потерю Левандовски свободным агентом. Причем на днях Ханса-Йоахима Ватцке прямо спросили о «клаусуле», а услышали традиционный ответ, когда человек не хочет врать:

Не могу подтвердить, что существует пункт о расторжении контракта. Более 90% наших соглашений с игроками не содержит подобных условий. Но, возможно, речь об устном уговоре.

Намек понятный? Отсюда желание «Боруссии» Д выторговать 100 млн евро, а не 75. Холанд догадался сохранить себе выход на трансферный путь за два года до конца контракта с «Боруссией» Д. ПСЖ , «Барселона» и «Реал» к нему присматриваются. Норвежец может выбрать Мадрид, поскольку в этой декаде возможна игра новых Месси и Роналду за один клуб.

Мбаппе не получится оставить в Лиге 1 силой

ПСЖ – крутой «денежный мешок», но проблема не в парижанах. Могут подписать хоть Холанда, хоть папу Римского завербовать в число фанатов – тем более, понтифик обожает Месси, а чемпионат Франции заменить не сумеют. Пока Мбаппе колотит голы дома, ему всегда скажут, что соперники недостаточно сильные. Депай мог быть звездой в «Лионе», но поверят в его исключительность лишь в случае успеха в «Барселоне». А вот неудача в МЮ заставила сомневаться…

Мбаппе, скорее всего, допускает ошибку, что выбирает нынешнюю Ла Лигу вместо АПЛ . Хотя в испанских краях радовать результативностью в ближайшие годы может быть проще. Винисиус ведь не стал вдруг великим нападающим, равным по таланту с Роналдиньо, Роналдо, Неймаром, или хотя бы Робиньо. Но в Примере сейчас немного команд, которые могут обставить «Реал», даже когда команда Анчелотти помогает. Вот только Килиан следует за мечтой, с детства за «Реал».

Все готово к сделке, француз не подпишет новое соглашение с ПСЖ и уйдет свободным агентом. Но не бесплатно, ведь Перес так нагло вел переговоры, поскольку имеет на руках личное соглашение с Килианом, а еще готов озолотить его отца-агента. Камеруно-алжирская семья из Франции получит около 80 млн евро. ПСЖ вряд ли сможет последовать совету хитрого Ибрагимовича, который предложил Мбаппе уйти в «Реал», а боссам парижан – оставить его любой ценой.

Возможен резкий разворот в сторону Левандовски

Похоже, футбольное сообщество дозреет до давления на крошечную редакцию, поглощенную крупным изданием «L'Equipe». Проведут голосование за прошлый год, Левандовски получит «Золотой мяч». Достаточно было заявления Месси и всемирного возмущения, чтобы французы зачесались. Справедливости надо добиваться и с опозданием, так формируется правосудие, которое делает человечество лучше. Будет круто, если Левандовски вручат «Золотой мяч-2020». А вот его переход в «Реал» в солидном возрасте – уже в 34 года, кажется спорным ходом.

Перес мечтает увидеть в атаке молодых Мбаппе и Холанда. Но у Эрлинга много соблазнов, так что Левандовски – вариант, если Бензема взбунтуется. Или если Флорентино уже успел оскорбить француза и тот сменит клуб. А Левандовски просто скучно в «Баварии», поэтому разнесет всех по новому кругу и попросится в Испанию, как уже сделал Алаба. Кстати, у них с поляком один агент. Тот самый Захави, что клевал печень Кану и Салихамиджичу и вынудил их сделать серию жестких ремарок, которые в Германии прошли по грани намеков на антисемитизм.

Оливер и Хасан – парни резкие, как и сам Роберт. Салихамиджич публично признал, что «Бавария» интересуется Холандом. Все большие клубы думают наперед, чтобы не допустить ошибку «Барселоны». Остались без Месси, с Гризманном (отдали в аренду), Дембеле, Коутиньо и Люком де Йонгом в атаке. «Реал» хочет выигрывать. Ставка на Роналду была верной, и контракт с Мбаппе будет логичным шагом клуба. А вот центрального форварда выберут из трио Бензема, Холанда и Левандовски. Оценят данные Карима, а еще его личный настрой.

Важно напомнить, что в клубах знают о футболистах намного больше, знаковые расставания редко случайные. На поле Карим безупречен. Благодаря ему «Реал» — лидер Ла Лиги. Но если можно забрать Холанда и Мбаппе за 155-170 млн евро, то грех такой возможностью не пользоваться. А если Эрлинг сорвется в другие края, то возможный обладатель «Золотого мяча» — тоже прекрасный вариант, пускай и на пару лет.