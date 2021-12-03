Скандальный гол в ворота «Зенита», два пенальти и камбэк. «Ростов» дал бой чемпиону

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вчера, 21:42

Важный результат для целого сезона.

Матюнин не увидел толчок рукой

Мужская борьба без фолов (важное уточнение) – то, что нужно в РПЛ . В еврокубках часто не доигрывают эпизоды, ожидая свистков. Так что красивый гол Комличенко служит идеальной иллюстрацией сказанного выше. Вендел бросил играть, когда сам решил, что на нем нарушили правила. А Ракицкий вместо того, чтобы идеально выбрать позицию, встал заслоном на пути форварда.

Повторы показывают – защитник хитрил, пересекая траекторию движения форварда. В большинстве случаев этот блок с неизбежным толчком расценили бы в пользу «Зенита». И в конкретном случае можно легко не согласиться с экспертом Федотовым, который аргументировал якобы верность решение Матюнина словом «мужик». В вопросах права нужно быть конкретнее.

Руками соперника толкать нельзя, игра плечом это все, что не сопровождается явным движением кисти и ладони к сопернику. Замените Ракицкого на Жиго, Ордеца или Дивеева. Если форвард рукой убирает защитника вашей команды, то это всегда нарушение правил. Матюнин увидел спортивную борьбу, и увидите — позже ЭСК РФС подтвердит его ошибку. Но это не отменяет реакцию «Зенита», тут два параллельных пути.

Команда Семака снова зевает, ведь и пенальти привезли себе сами, помогли «Ростову», и остановились, позволив Комличенко занять выгодную позицию. Если с моментом Вендела все просто – обоюдная борьба, то Николай сделал явное движение рукой, это нарушение правил. Зато игру второй мяч в ворота фаворита точно украсил. Как видим, иногда даже «Зенит» могут обделить арбитры.

Оборона петербуржцев чудила

Сергей Богданович ищет новые подходы. Поэтому видели и тройку в центре, и двух центральных – Ракицкого и Чистякова. «Ростов» их не замечал. Байрамян красиво отдал на ход, и хотя Алмквист отставал от двух оппонентов, опередил всех, а Чистяков нарушил против шведа правила. Учитывая скорость, на которой двигался атакующий хавбек, надо было оставлять его сам на сам с инерцией. Шансов, что Кержаков бы отразил мяч, было больше, чем в случае с пенальти.

Классика действий «Зенита» в защите. Петербуржцев спасает, что соперники атакуют их ворота редко. Но «Ростов», чувствуя дыхание зоны вылета в спину, завелся. Стройности для частых результативных атак не было, но хватало двух ударов для двух голов. Причем «Зениту» ведь не только не повезло, но и улыбнулась удача. Чистяков так провел первый тайм, словно болеет за «Спартак» и запланировал удаление.

Помним единоборство Дмитрия и Байрамяна, но эпизод на скорости. Оба тянулись к мячу прямыми ногами, это не фол на вторую желтую карточку. Другое дело, что Дмитрий в моменте с пенальти явно лишал Алмквиста голевого момента, а это повод для прямой красной карточки. Фиксируем, что в первом тайме оба центральных защитника «Зенита» получили желтые карточки. Ракицкий теперь не сыграет против «Динамо» через неделю.

В «Зените» голы создает Ракицкий

Из чего начался гол Клаудиньо? Лучший игрок петербуржцев в ноябре идеально забросил на Кузяева, тот перевел мяч на бразильца, а дальше дело техники. Но атаки такого класса в матче случались редко. Дзюба и Ерохин в качестве дуэта центральных нападающих запомнилась моментом у Александра, но взаимопонимание не показали, оба провели слабый матч и были заменены.

Поэтому «Ростов», который садился глубоко, пропустил второй мяч лишь с пенальти (чистого). Семаку надо задуматься, почему в команде столько бразильцев, грозные Азмун и Дзюба, а надежды на озарения Ерохина, забеги Мостового или же передачи Ракицкого. Никто в этой тройке на постоянной основе впереди играть не должен. Дошло до подач Ярослава при стандартах.

Банальный подход, который читается аналитиками соперников, особенно в Европе. Достаточно забрать у «Зенита» мяч в Лиге чемпионов, чтобы не увидеть навесы Ракицкого в нужном количестве. Выход в атаку у Семака при сопротивлении не поставлен, а многие голы за счет огромной разницы в классе с соперниками по РПЛ . Сергей Богданович признал, что его «4-4-2» в первом тайме не работали, поэтому пошел на замены.

Три центральных не справлялись с «Ростовом» в концовке, зато уже не паниковали, Барриос и Ловрен помогли успокоиться. Конечно, «Ростов» не вел в матче постоянно, не унижал чемпиона, а голы забил за счет прорывов двух футболистов атаки с микроскопическим xG. Но этого хватало, чтобы гости почувствовали уверенность, которая так важна куражным командам.

«Ростов» — самый веселый середняк

По качеству атакующего футбола команда Кафанова примерно как «Спартак». Интересные матчи чередуются с плохими играми. Но вот в защите на дистанции ошибались чаще, поэтому южан можно назвать самым ярким середняком РПЛ в сезоне. «Крылья Советов» записываем в группу лидеров, поэтому их раскрытый во многих случаях подход не учитываем.

А «Ростов» много забивает и пропускает, больше результативных ошибок в защите только у «Арсенала». «Зениту», разумеется, надо сыграть ниже возможностей, чтобы не забить Песьякову дважды. Но поскольку ростовчане предложили градус борьбы, а Матюнину температура понравилась, то петербуржцы оказались словно в матче против условного «Брюгге». Бельгийцы выше классом, чем «Ростов», но они не боялись чемпионов.

Отсюда все перестановки Семака и паузы во втором тайме. «Зенит» испугался домашнего поражения – второго после уникальной неудачи против «Сочи». И хотя размеренный стиль петербуржцев позволил дождаться пенальти, поклонники петербуржцев точно не рады. «Вираж» ушел, как и обещал – респект за поддержку неадекватных действий против сотен фанатов ЦСКА ради выявления горстки тех, кто тоже не заслужил двухлетние отстранения от стадиона.

«Зенит» в странном положении и состоянии. Могли победить, могли проиграть, чемпион Шредингера. Внятности, которую продемонстрировали фанаты на трибунах, у команды на поле нет. Будущему их сопернику «Динамо» не повезло, ведь в последнем туре команда Семака сыграет со всей злостью после нынешней осечки, и повезло одновременно. Если Шварц наберет три очка против «Уфы», то получится настоящий финал года. Победитель очного матча лидеров возглавит таблицу во время зимней паузы.