Скандальный гол в ворота «Зенита», два пенальти и камбэк. «Ростов» дал бой чемпиону

Важный результат для целого сезона.
Матюнин не увидел толчок рукой
Мужская борьба без фолов (важное уточнение) – то, что нужно в РПЛ. В еврокубках часто не доигрывают эпизоды, ожидая свистков. Так что красивый гол Комличенко служит идеальной иллюстрацией сказанного выше. Вендел бросил играть, когда сам решил, что на нем нарушили правила. А Ракицкий вместо того, чтобы идеально выбрать позицию, встал заслоном на пути форварда.
Повторы показывают – защитник хитрил, пересекая траекторию движения форварда. В большинстве случаев этот блок с неизбежным толчком расценили бы в пользу «Зенита». И в конкретном случае можно легко не согласиться с экспертом Федотовым, который аргументировал якобы верность решение Матюнина словом «мужик». В вопросах права нужно быть конкретнее.
Руками соперника толкать нельзя, игра плечом это все, что не сопровождается явным движением кисти и ладони к сопернику. Замените Ракицкого на Жиго, Ордеца или Дивеева. Если форвард рукой убирает защитника вашей команды, то это всегда нарушение правил. Матюнин увидел спортивную борьбу, и увидите — позже ЭСК РФС подтвердит его ошибку. Но это не отменяет реакцию «Зенита», тут два параллельных пути.
Команда Семака снова зевает, ведь и пенальти привезли себе сами, помогли «Ростову», и остановились, позволив Комличенко занять выгодную позицию. Если с моментом Вендела все просто – обоюдная борьба, то Николай сделал явное движение рукой, это нарушение правил. Зато игру второй мяч в ворота фаворита точно украсил. Как видим, иногда даже «Зенит» могут обделить арбитры.
Оборона петербуржцев чудила
Сергей Богданович ищет новые подходы. Поэтому видели и тройку в центре, и двух центральных – Ракицкого и Чистякова. «Ростов» их не замечал. Байрамян красиво отдал на ход, и хотя Алмквист отставал от двух оппонентов, опередил всех, а Чистяков нарушил против шведа правила. Учитывая скорость, на которой двигался атакующий хавбек, надо было оставлять его сам на сам с инерцией. Шансов, что Кержаков бы отразил мяч, было больше, чем в случае с пенальти.
Классика действий «Зенита» в защите. Петербуржцев спасает, что соперники атакуют их ворота редко. Но «Ростов», чувствуя дыхание зоны вылета в спину, завелся. Стройности для частых результативных атак не было, но хватало двух ударов для двух голов. Причем «Зениту» ведь не только не повезло, но и улыбнулась удача. Чистяков так провел первый тайм, словно болеет за «Спартак» и запланировал удаление.
Помним единоборство Дмитрия и Байрамяна, но эпизод на скорости. Оба тянулись к мячу прямыми ногами, это не фол на вторую желтую карточку. Другое дело, что Дмитрий в моменте с пенальти явно лишал Алмквиста голевого момента, а это повод для прямой красной карточки. Фиксируем, что в первом тайме оба центральных защитника «Зенита» получили желтые карточки. Ракицкий теперь не сыграет против «Динамо» через неделю.
В «Зените» голы создает Ракицкий
Из чего начался гол Клаудиньо? Лучший игрок петербуржцев в ноябре идеально забросил на Кузяева, тот перевел мяч на бразильца, а дальше дело техники. Но атаки такого класса в матче случались редко. Дзюба и Ерохин в качестве дуэта центральных нападающих запомнилась моментом у Александра, но взаимопонимание не показали, оба провели слабый матч и были заменены.
Поэтому «Ростов», который садился глубоко, пропустил второй мяч лишь с пенальти (чистого). Семаку надо задуматься, почему в команде столько бразильцев, грозные Азмун и Дзюба, а надежды на озарения Ерохина, забеги Мостового или же передачи Ракицкого. Никто в этой тройке на постоянной основе впереди играть не должен. Дошло до подач Ярослава при стандартах.
Банальный подход, который читается аналитиками соперников, особенно в Европе. Достаточно забрать у «Зенита» мяч в Лиге чемпионов, чтобы не увидеть навесы Ракицкого в нужном количестве. Выход в атаку у Семака при сопротивлении не поставлен, а многие голы за счет огромной разницы в классе с соперниками по РПЛ. Сергей Богданович признал, что его «4-4-2» в первом тайме не работали, поэтому пошел на замены.
Три центральных не справлялись с «Ростовом» в концовке, зато уже не паниковали, Барриос и Ловрен помогли успокоиться. Конечно, «Ростов» не вел в матче постоянно, не унижал чемпиона, а голы забил за счет прорывов двух футболистов атаки с микроскопическим xG. Но этого хватало, чтобы гости почувствовали уверенность, которая так важна куражным командам.
«Ростов» — самый веселый середняк
По качеству атакующего футбола команда Кафанова примерно как «Спартак». Интересные матчи чередуются с плохими играми. Но вот в защите на дистанции ошибались чаще, поэтому южан можно назвать самым ярким середняком РПЛ в сезоне. «Крылья Советов» записываем в группу лидеров, поэтому их раскрытый во многих случаях подход не учитываем.
А «Ростов» много забивает и пропускает, больше результативных ошибок в защите только у «Арсенала». «Зениту», разумеется, надо сыграть ниже возможностей, чтобы не забить Песьякову дважды. Но поскольку ростовчане предложили градус борьбы, а Матюнину температура понравилась, то петербуржцы оказались словно в матче против условного «Брюгге». Бельгийцы выше классом, чем «Ростов», но они не боялись чемпионов.
Отсюда все перестановки Семака и паузы во втором тайме. «Зенит» испугался домашнего поражения – второго после уникальной неудачи против «Сочи». И хотя размеренный стиль петербуржцев позволил дождаться пенальти, поклонники петербуржцев точно не рады. «Вираж» ушел, как и обещал – респект за поддержку неадекватных действий против сотен фанатов ЦСКА ради выявления горстки тех, кто тоже не заслужил двухлетние отстранения от стадиона.
«Зенит» в странном положении и состоянии. Могли победить, могли проиграть, чемпион Шредингера. Внятности, которую продемонстрировали фанаты на трибунах, у команды на поле нет. Будущему их сопернику «Динамо» не повезло, ведь в последнем туре команда Семака сыграет со всей злостью после нынешней осечки, и повезло одновременно. Если Шварц наберет три очка против «Уфы», то получится настоящий финал года. Победитель очного матча лидеров возглавит таблицу во время зимней паузы.
Самое главное Ростов показал, что можно отбирать очки у флагмана и у них дома. Единственное отметил бы, что тренерский штаб затянул немного с первой заменой. Она напрашивалась. Свежие игроки нужны были в эти минуты, когда Зенит закрыл Ростов у себя в штрафной. Как итог гол.
С Зенитом можно играть. При грамотной тактике, при полной самоотдачи игроков и тренерского штаба.
Давно не видел, чтобы игроки Зенита предъявляли судье у себя дома). Привыкли годами к вилковщине. Так что не склонен судить Матюнина, как болельщик, в предвзятости. Ростов дал бой Зениту дома и не факт, что, кто-то отсудил бы этот матч лучше.
Самое главное Ростов показал, что можно отбирать очки у флагмана и у них дома. Единственное отметил бы, что тренерский штаб затянул немного с первой заменой. Она напрашивалась. Свежие игроки нужны были в эти минуты, когда Зенит закрыл Ростов у себя в штрафной. Как итог гол.
С Зенитом можно играть. При грамотной тактике, при полной самоотдачи игроков и тренерского штаба.
Давно не видел, чтобы игроки Зенита предъявляли судье у себя дома). Привыкли годами к вилковщине. Так что не склонен судить Матюнина, как болельщик, в предвзятости. Ростов дал бой Зениту дома и не факт, что, кто-то отсудил бы этот матч лучше.