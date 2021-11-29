«Спартак» в одиннадцатый раз не обыграл «Уфу». Рассказова удалили, Соболев спас на 95-й минуте

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29 ноября 2021, 20:02

Жесткое приземление после успеха с «Наполи».

Дриблинг не работает на «Спартак»

Москвичи так хорошо сыграли против команды, с которой потеряли очки 11 раз в 16 матчах, что нанесли первый удар в створ Беленова на 94-й минуте с пенальти. Повезло, что автор гола Никитин решил, что Соболеву не хватает удара локтем в лицо – Александр, разумеется, упал на газон, а судья после просмотра повтора указал на «точку». Но где был фаворит весь матч? «Красно-белые» лидируют по успешным обводкам, но один из самых техничных игроков не в железной основе – Бакаев. Обводки Соболева случаются в оттяжке. И только Мозес на классе применяет дриблинг в нужных зонах на фланге. Но где резкость Промеса, Айртона и Ларссона? В «Рубине», где много обводок собирает Кварацхелия, или в «Зените» с бразильцами этот компонент, необходимой сильной команде, работает на авторов дриблинга чаще. «Спартак» показывает всем, что имеет технический потенциал, но не использует его.

Справа активен только один игрок

Рассказов и Кофрие точно не входят в список героев сезона у «красно-белых». Николай сегодня вышел на замену и умудрился схватить две желтые карточки за короткое время. Ломовицкий в заявке на сезон, сегодня вышел против «Уфы», когда не мог сыграть Мозес. И никакой пользы от российского вингера не было. Только нигериец из правофланговых футболистов выделяется. Эпопея с поисками идеального правого латераля затянулась. А Виктор, хотя продуктивен в Лиге Европы – 3 ассиста и 1 гол, в РПЛ в 13 матчах не создал ни одного мяча. Помним, как в прошлом Промес работал по правому краю, но в схемах Витории у Квинси другая позиция и задача. Впрочем, к активности Мозеса соперники тоже привыкли – никто в РПЛ не боится, что нигериец забьет или создаст гол. А когда Виктора нет, то немолодому Йокичу хватает сил, чтобы закрывать весь фланг и не пускать «спартаковцев» к грамотным подачам. К слову, по количеству кроссов команда Витории высоко в РПЛ (почти 300 попыток), но осмысленности подач нет, поскольку Соболев и Ларссон не замыкают чистые подачи с флангов.

Команде не хватает диспетчера

Смотришь на игру «Спартак» и понятно, что Калиниченко прав. Существует такая важная характеристика командных действий футболистов, как xGBildup. Это суммарное качество моментов, связанных с действиями игрока, но без включения ударов и последних передач. Проще говоря, насколько хорошо тот или иной футболист смотрится до завершающей фазы атаки. Оказывается, у «Спартака» невероятно примитивный выход в атаку. Чаще всего двигают мяч через Айртона и Рассказова. Дальше идут Джикия и Жиго, то есть видим банальные дальние забросы. Лишь затем в списке Зобнина, но у Романа далеко не лучший сезон в карьере. Бакаев и Промес, которые в теории могли бы нырять в середину и разгонять атаки короткими разрезающими пасами, значительно уступают защитникам по параметру, который отражает остроту включений. А Хендрикс ниже, чем центральные форварды, которые должны работать в финальной трети. Умяров не сильно лучше голландца, его рано записывать в число перспективных диспетчеров. Литвинов и Игнатов тоже не помогают в трудный момент. Серьезная задача для нового тренера – найти своего Жоржиньо. Без него не видим связи между защитой и атакой.

Соболев не понимает напарников

Бакаев, Ларссон и Промес суммарно создали около 80 моментов для коллег по команде. У этой тройки всего три результативные передачи, и всего они на счету Бакаева. Но Зелимхан играет эпизодами. Между его ассистами слишком длинные паузы. Атакующий хавбек не демонстрирует стабильность, нужную для лидерской роли, и ведет непростые переговоры о новом контракте, что тоже влияет на качество футбола. Понсе получил травму, так что остался Соболев. Александр явно не худший форвард РПЛ , прекрасный симулянт – оценка без агрессии, артистизм нападающего выручает «Спартак». Сегодня не стал корчить из себя богатыря, завалился от контакта с чужим локтем, а потом реализовал пенальти. Но это был первый точный удар команды за девяносто пять минут. «Уфа», конечно, неудобный соперник, но «Спартак» не клуб с крошечным бюджетом, чтобы оправдывать беззубую игру в атаке потерей Мозеса и Понсе. Да и Соболев в команде давно, должен понимать, как открываться под передачи Промеса и Ларссона, а они были на поле.

Большая беда – позиционные атаки

Хуже первым номером из записных лидеров не играет в РПЛ никто. «Спартак» забил лишь 9 мячей с игры в 16 турах, а суммарно с пенальти и стандартов целых 8 штук. Соперники спокойно отдают мяч команде, у которой много и ударов, и выстрелов в створ за весь чемпионат, поскольку по качеству моментов без учета пенальти «Спартак» на скромном девятом месте. Нечем крыть. Надо менять тактику при позиционных атаках. В прошлом похожая проблема была у «Зенита». А теперь не всегда могут конвертировать частые атаки в голы подопечные Ганчаренко. Но у двух названых команд, как у «Сочи» или «Динамо», качественные шансы. «Спартак» забил 9 мячей с игры, а «Зенит» — 24. И мог отличаться еще реже, поскольку сухой футбол, как против «Уфы», наблюдали многократно.

Тяжело смотреть такие поединки, невероятно монотонно и вяло работал фаворит, чем пользовалась «Уфа». Витории еще повезло, что Агаларов в своем стиле не выскочил на ударную позицию и не забил второй мяч. А москвичи у чужих ворот не используют явные козыри, не контролируют матчи, поскольку допускают типичные ошибки в защите. Но даже когда играют в обороне надежно, то остаются серьезные пробелы. Айртон и Мозес в сумме создали меньше моментов, чем один Ларссон, чьи шансы с нулевой продуктивностью. У шведа ведь ни одного гола, ни одного ассиста.