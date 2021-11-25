Месси, Неймар и Мбаппе скучают в ПСЖ. Французский гранд разбит в Манчестере

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25 ноября 2021, 08:47

«Манчестер Сити» красиво раздавил ПСЖ . «Соккер.ру» — о минимальной победе, которая должна была стать разгромной.

Кризис идей у Почеттино

Слухи о том, что Маурисио Почеттино не очень доволен своей судьбой в ПСЖ и готов покинуть сытое царство ради беспокойного и штормящего «Манчестер Юнайтед» уже не кажутся такими необоснованными. Камера во время матча вылавливала неоднократно аргентинца на бровке, однако при всех сюжетных поворотах игры у Почеттино было одинаковое скучающее и безразличное выражение лица.

Его апатия вроде бы передалась и игрокам, которые беззаботно смеялись и шутили, несмотря ни на какие перипетии матча. Разве что на лицо Месси иногда набегали тучи – видимо, вспоминал, где играет. На этом фоне живее всех живых выглядел Гвардиола. Вот где буря, искра, безумие.

Апатичный и безразличный Почеттино своей работой в ПСЖ , которая задумывалась как повышение, как шанс выиграть Лигу чемпионов и выйти в пантеон великих тренеров, только портит себе же репутацию, завоеванную в «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме», которых он вывел на новый уровень. Так можно дойти до того, что и в МЮ задумаются, звать ли. Хотя куда им деваться – перепробовали всех, проморгали Конте, а Зидан отказывается. Придется оживлять Почеттино.

Три богатыря не бегут

Тактика, примененная ПСЖ в матче на «Этихаде», блистательна своей примитивностью и удивительна своей эффективностью до середины второго тайма. Парижане пропустили первый гол тогда, когда должны были «лететь» со счетом 0:3 – не меньше. Вовремя оседлав удачу, возложив тяжелый груз на плечи Маркиньоса и Кимпембе, а также на реакцию Наваса, ПСЖ умудрялся не пропускать очень долго.

Больно было наблюдать, как несчастная четверка защитников и примкнувшие к ним один-два опорника отбиваются от атакующего по гвардиоловской традиции всем единым организмом «Сити», тогда как в паре метров от мяча и борьбы на все это, неспешно гуляя, смотрят Месси, Неймар и Мбаппе. Ждут отскока. Действительно, речи не идет о каком-то выстроенном переходе из обороны, о комбинационных и тактических замыслах.

Суть тактики и стратегии ПСЖ заключалась лишь в том, чтобы мяч удачно отскочил к одному из трех великих, а там они на троих что-нибудь да сообразят. Все три линии ПСЖ работали совершенно отдельно друг от друга. Между ними не было никакой связи. Когда Верратти на поле, он хотя бы пытается слепить вместе полузащиту и атаку, сделать переходы стройными. Но его не было, он остался в запасе из-за травмы.

Почеттино попытался на эту роль во втором тайме выдвинуть Ди Марию, но того хватило на пару более-менее интересных пасов из глубины – не тот уже Анхель, не тот. И все. Неймар, Месси и Мбаппе настолько потяжелели в ментальном даже смысле, что не совершали рывки или свои дикие обводки, которыми обычно пытаются пару-тройку раз за матч блеснуть. Кажется, игроки «горожан» даже не ожидали такого низкого уровня опасности, исходящей от таких ребят. Конечно, было бы слишком утверждать, что они совсем ничего не дали.

Гол же забили. Причем первыми. Как раз по той тактике, которую избрал Почеттино. Молодой и наивный, еще желающий играть в футбол Мендеш заварил кашу, а Неймар, Месси и Мбаппе при участии Эрреры соорудили вполне симпатичный гол. Каждый встряхнул свои старые нейронные связи. Но это была лишь вспышка. Она никак не характеризует общее впечатление от игры ПСЖ и именно этих троих. Они – сами по себе. Легко представить, что даже тренируются все линии парижан отдельно, встречаясь друг с другом в бухгалтерии у кассы на получении зарплаты.

Своевременное решение

В противовес разрозненным и безразличным парижанам «Манчестер Сити» вел себя активно, много комбинировал, задействовал все силы и ресурсы, продвигаясь к чужой штрафной. Словом, это был типичный «Сити» с его контролем мяча и массой упущенных моментов. Последний фактор и давал долгое время иллюзию того, что парижане все делают грамотно, ничего не делая.

В этом проблема «Манчестер Сити». Когда кажется, что все команда делает верно, создает моменты, все контролирует. Но результата долго нет. В данном случае пропущенный гол стал катализатором изменений и заставил «горожан» заиграть злее, агрессивнее, еще более интенсивно. Не хватало ведь немного ускорения. Когда оно было придано, все завертелось, а ПСЖ отвертеться уже не смог.

Очень точно Гвардиола произвел замену, выпустив Жезуса вместо Зинченко. Габриэл поучаствовал в обоих голах своей команды: у него гол и голевой пас. К слову о том, как преобразилась игра с выходом чистого центрфорварда. Опять можно возродить разговоры про нехватку такого высококлассного исполнителя у «Сити». Сразу впереди появился акцент и точка замыкания атак, которые просто высококлассно и технично размазывались ранее.

Цифровое измерение

Дополнить и без того в целом понятную картину можно с помощью цифр, которые тоже только подтвердят сложившееся впечатление. «Манчестер Сити» нанес 16 ударов по воротам против всего семи у ПСЖ . Причем, кроме голевого удара Мбаппе, у парижан и вспомнить нечего. В створ гости попали дважды, а хозяева — шесть раз. «Сити» владел мячом 54 процента времени, хотя даже казалось, что эта цифра больше.

Точность передач у обеих команд перевалила за 90 процентов, и это демонстрирует класс исполнителей, который, безусловно, и у парижан высок. Только они не используют это: не хотят или не могут в силу какой-то тактической задумки. Но так или иначе, главным цифровым итогом стал выход «Сити» и ПСЖ в плей-офф Лиги чемпионов.

Причем «горожане» уже точно выйдут с первого места, а парижане – со второго. В этом плане интриги на последний тур не осталось. А вот «Лейпциг», разгромивший «Брюгге» на выезде, с бельгийцами заочно в шестом туре поборется за место в Лиге Европы.