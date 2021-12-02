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Салах насмехается над итогами «Золотого мяча». «Ливерпуль» и Мо обратили «Эвертон» в руины

сегодня, 11:57
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И это седьмой футболист планеты, ха!

Одна церемония не перечеркнет происходящее на полях изо дня в день

Первое впечатление после мерсисайдского дерби — о Мохамеде Салахе. Как же он чертовски хорош! Очевидно, сейчас восприятие от игры лучших футболистов уходящего года изрядно подогрето спорными во всех отношениях итогами «Золотого мяча», зато как интересно теперь наблюдать за мастерами мирового уровня сквозь призму рейтинга France Football. Наблюдать, как футбол, а не кучка наделенных правом голоса по непонятному принципу людей расставляет всех по своим местам.

И как символично, что через пару дней после вручения престижной премии Лионель Месси провел очередной блеклый матч в Лиге 1 (ПСЖ сыграл с «Ниццей» 0:0), в то время как безнадежно отставшие от него парни показали класс. Четвертый в очереди за «Золотым мячом»-2021 Карим Бензема принес «Реалу» победу в Класико над «Атлетиком» из Бильбао, а седьмой по версии France Football Мохамед Салах оформил дубль в дерби с «Эвертоном». Жаль лишь, что Роберт Левандовски не играл в середине недели. Для полноты картины.

Салах великолепный

После дубля в ворота «Эвертона» и разгромной победы в дерби Мерсисайда Мохамед Салах отказался комментировать свое седьмое место в голосовании за «Золотой мяч», лишь скромно признался, что надеется в следующем году оказаться выше. Не факт, что ему это удастся. И не потому, что египтянин не достоин, просто не имеет смысла пользоваться этой шкалой в силу ее неадекватности. Достаточно смотреть футбол и уметь им наслаждаться, чтобы понимать, насколько великолепен сейчас Салах. А подкрепить визуальное восприятие можно статистикой:

- В сезоне 2020/21 Мохамед Салах забил 31 гол во всех турнирах.

- Со старта сезона 2021/22 у египтянина 19 голов и 8 результативных передач в 19 матчах АПЛ и Лиги чемпионов.

- Мохамед совершал результативные действия в 13 из 14 матчей Премьер-Лиги, только в игре второго тура против «Бернли» (2:0) лидер атак «Ливерпуля» не вложился в победу «красных» голом или ассистом. Таким образом, в 12 матчах АПЛ подряд он не уходит с поля без забитого мяча или голевой передачи.

- Салах лидирует в гонке бомбардиров АПЛ с 13 голами, а по системе «гол+пас» у него уже 21 балл (13+8), вдвое больше, чем у ближайшего преследователя.

Партнеры тоже в восторге от игры Салаха. Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон после разгрома «Ливерпуля» не жалел комплиментов:

Мо демонстрирует выдающийся футбол в этом сезоне. Думаю, никто не хотел бы играть против него сейчас. А еще он упрощает мою работу, потому что достаточно довести до него мяч, после чего он пойдет и положит его в ворота. Он невероятен.

«Абсолютно лучшая игра на „Гудисоне“ при мне»

Как и ожидалось, «Эвертон» не смог ничего противопоставить «Ливерпулю» в очной встрече, но Юрген Клопп после игры говорил не о слабости соперника, а о том, как трудно обычно бывает играть на «Гудисон Парк». В своем первом гостевом дерби у руля «Ливерпуля» немец одержал трудную победу с решающим голом Садио Мане на 90+4 минуте, но следующие четыре матча на «Гудисоне» принесли только ничьи, а прошлогоднее противостояние дополнительно омрачила травма Вирджила ван Дейка. Таким образом, только с шестой попытки Клопп выиграл в гостях у «Эвертона» уверенно:

Мы сейчас в хорошей форме, но в любом случае я горжусь этой победой. Абсолютно лучшее выступление «Ливерпуля» на «Гудисоне» за время моей работы тут. Перед такими матчами говорят, что текущая форма не играет роли в дерби, но сегодня это было не так. Мы сыграли хорошо, зрело, напористо. Гораздо лучше, чем в предыдущие годы на этом стадионе.

«Ливерпуль» в гонке за «золотом» Премьер-Лиги

Мы это знали и раньше, но с каждым туром получаем новые подтверждения: английский титул в этом сезоне разыграют «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль». В мид-уик все трое синхронно выиграли, в то время как «красные» резвились в дерби их конкуренты добыли более скромные, но не менее важные выездные победы с одинаковым счетом 2:1. «Челси» выиграл у «Уотфорда», а «Манчестер Сити» нанес первое поражение в АПЛ тренеру Джеррарду и отметил юбилей Гвардиолы. Нас ждет увлекательная золотая гонка, и пусть победит сильнейший.

Рафаэль Бенитес возглавил рейтинг тренеров АПЛ по близости к увольнению

«Эвертон» продлил свою серию без побед в Премьер-Лиге до 8 встреч, причем «ириски» набрали в них только 2 очка (ничьи с МЮ и «Тоттенхэмом»), проиграв 6 раз. У Рафаэля Бенитеса только 5 побед в 16 матчах у руля «Эвертона» (31%), он успел избавить ливерпульский клуб от участия в Кубке Английской лиги, а в АПЛ «ириски» делят места с 14-го по 16-е. Зона вылета неподалеку — до «красной зоны» всего лишь 5 очков.

На пороге «красной зоны» сейчас и Рафаэль Бенитес, которому и так были не рады на «Гудисоне» из-за прошлого в «Ливерпуле», а на фоне последних результатов испанец лишился последней поддержки. К финальному свистку вчерашнего дерби трибуны почти опустели: болельщики по традиции голосуют ногами. Впереди у «Эвертона» тяжелая серия матчей: «Арсенал», «Кристал Пэлас», «Челси», «Лестер». Все шансы получить на «Боксинг Дэй» нового тренера в подарок.

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Все комментарии
faneng
faneng
сегодня в 17:52
Конечно, Месси уже всех раздражает:
Салах, Левандовски, Бензема, ван Дейк, Снейдер, Хави, Иньеста - чтобы они ни делали - пусть они выигрывают Лигу чемпионов, чемпионаты мира, чемпионаты Европы - хоть ты лопни, хоть ты тресни - результат всегда один - улыбающаяся мордочка Лионеля с Золотым мячом.
zenit_forever2014
zenit_forever2014
сегодня в 17:37
А что он выиграл в прошлом году? А, да он играет за маленькую команду, которую тащит на себе с тренером физруком, и именно поэтому они без трофеев. И это не моё мнение, это мнение авторов и тех удивительных людей, которые считают, что 7 место не его!!!
Дух Самайна
Дух Самайна
сегодня в 16:29
Да, Салах и Левандовски точно были лучше аргентинца в этом году
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 15:40
Салах угорал над этим чудом значит))))
VЕNOМ
VЕNOМ
сегодня в 13:12
Согласен.Нулевой карлан получил очередной липовый мяч-4. 2010,2012,2019,2021.
А Салах и КО доказывают,что франс футбол пустышка!
Roger Young
Roger Young
сегодня в 12:49
Бенитес уже давно не тренер, а свадебный генерал
Bensurr
Bensurr
сегодня в 12:42
Салах должен был получить Зм он вчера доказал
shlomo
shlomo
сегодня в 12:29
Спасибо за статью....ну что, я не буду обсуждать "Золотой мячик", а просто хочу согласиться с Юргеном, что это было лучшее выступление на Гудисон Парке.... и не просто красивая игра, а если можно так сказать показательная (вот так нужно играть в футбол спокойно, как то даже на классе....)... а вот 3 разных игрока Эвертона словно под копирку "ныряли", за что трижды были наказаны: 2 жк, один раз судья поверил, но этот игровой момент привел к голу Салаха.... они это тренируют? .... насколько я знаю подобное не приветствуется в Англии..... болельщики "ирисок" и так не в восторге от Рафа, еще и "нырки"....а так что, горячий сезон получается в АПЛ, сразу три топ клуба претендуют на титул.... причем ни у одного пока не видно слабых мест или проблем....
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 12:25
Салах великолепен! Он явно должен был быть выше Бензема. Я бы его даже включил в тройку на ЗМ.
Agamaga........
Agamaga........ ответ RoArt (раскрыть)
сегодня в 12:23
А как он заставил? Слезами как Роналду в 2013 году? 😀 За 0 титулов ЗМ. Вы же тогда радовались и говорили, что он заслужил. Тогда тоже кинули таких же парней, которые выиграли требл и забили кучу голов. Что сейчас не так? Так у Месси хотя бы 2 титула, один из которых кубок Америки.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:08
У этой кучки людей как гневно пишет автор свое мнение а игра расставляет все по местам. Думаю надо просто перестать мусолить эту тему.
RoArt
RoArt
сегодня в 12:06
Карлик уничтожил свою репутацию, заставив шейхов купить ему липовый мяч. Весь мир смеется над этим ничтожеством.
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