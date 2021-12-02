Салах насмехается над итогами «Золотого мяча». «Ливерпуль» и Мо обратили «Эвертон» в руины

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сегодня, 11:57

И это седьмой футболист планеты, ха!

Одна церемония не перечеркнет происходящее на полях изо дня в день

Первое впечатление после мерсисайдского дерби — о Мохамеде Салахе. Как же он чертовски хорош! Очевидно, сейчас восприятие от игры лучших футболистов уходящего года изрядно подогрето спорными во всех отношениях итогами «Золотого мяча», зато как интересно теперь наблюдать за мастерами мирового уровня сквозь призму рейтинга France Football. Наблюдать, как футбол, а не кучка наделенных правом голоса по непонятному принципу людей расставляет всех по своим местам.

И как символично, что через пару дней после вручения престижной премии Лионель Месси провел очередной блеклый матч в Лиге 1 ( ПСЖ сыграл с «Ниццей» 0:0), в то время как безнадежно отставшие от него парни показали класс. Четвертый в очереди за «Золотым мячом»-2021 Карим Бензема принес «Реалу» победу в Класико над «Атлетиком» из Бильбао, а седьмой по версии France Football Мохамед Салах оформил дубль в дерби с «Эвертоном». Жаль лишь, что Роберт Левандовски не играл в середине недели. Для полноты картины.

Салах великолепный

После дубля в ворота «Эвертона» и разгромной победы в дерби Мерсисайда Мохамед Салах отказался комментировать свое седьмое место в голосовании за «Золотой мяч», лишь скромно признался, что надеется в следующем году оказаться выше. Не факт, что ему это удастся. И не потому, что египтянин не достоин, просто не имеет смысла пользоваться этой шкалой в силу ее неадекватности. Достаточно смотреть футбол и уметь им наслаждаться, чтобы понимать, насколько великолепен сейчас Салах. А подкрепить визуальное восприятие можно статистикой:

- В сезоне 2020/21 Мохамед Салах забил 31 гол во всех турнирах.

- Со старта сезона 2021/22 у египтянина 19 голов и 8 результативных передач в 19 матчах АПЛ и Лиги чемпионов.

- Мохамед совершал результативные действия в 13 из 14 матчей Премьер-Лиги, только в игре второго тура против «Бернли» (2:0) лидер атак «Ливерпуля» не вложился в победу «красных» голом или ассистом. Таким образом, в 12 матчах АПЛ подряд он не уходит с поля без забитого мяча или голевой передачи.

- Салах лидирует в гонке бомбардиров АПЛ с 13 голами, а по системе «гол+пас» у него уже 21 балл (13+8), вдвое больше, чем у ближайшего преследователя.

Партнеры тоже в восторге от игры Салаха. Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон после разгрома «Ливерпуля» не жалел комплиментов:

Мо демонстрирует выдающийся футбол в этом сезоне. Думаю, никто не хотел бы играть против него сейчас. А еще он упрощает мою работу, потому что достаточно довести до него мяч, после чего он пойдет и положит его в ворота. Он невероятен.

«Абсолютно лучшая игра на „Гудисоне“ при мне»

Как и ожидалось, «Эвертон» не смог ничего противопоставить «Ливерпулю» в очной встрече, но Юрген Клопп после игры говорил не о слабости соперника, а о том, как трудно обычно бывает играть на «Гудисон Парк». В своем первом гостевом дерби у руля «Ливерпуля» немец одержал трудную победу с решающим голом Садио Мане на 90+4 минуте, но следующие четыре матча на «Гудисоне» принесли только ничьи, а прошлогоднее противостояние дополнительно омрачила травма Вирджила ван Дейка. Таким образом, только с шестой попытки Клопп выиграл в гостях у «Эвертона» уверенно:

Мы сейчас в хорошей форме, но в любом случае я горжусь этой победой. Абсолютно лучшее выступление «Ливерпуля» на «Гудисоне» за время моей работы тут. Перед такими матчами говорят, что текущая форма не играет роли в дерби, но сегодня это было не так. Мы сыграли хорошо, зрело, напористо. Гораздо лучше, чем в предыдущие годы на этом стадионе.

«Ливерпуль» в гонке за «золотом» Премьер-Лиги

Мы это знали и раньше, но с каждым туром получаем новые подтверждения: английский титул в этом сезоне разыграют «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль». В мид-уик все трое синхронно выиграли, в то время как «красные» резвились в дерби их конкуренты добыли более скромные, но не менее важные выездные победы с одинаковым счетом 2:1. «Челси» выиграл у «Уотфорда», а «Манчестер Сити» нанес первое поражение в АПЛ тренеру Джеррарду и отметил юбилей Гвардиолы. Нас ждет увлекательная золотая гонка, и пусть победит сильнейший.

Рафаэль Бенитес возглавил рейтинг тренеров АПЛ по близости к увольнению

«Эвертон» продлил свою серию без побед в Премьер-Лиге до 8 встреч, причем «ириски» набрали в них только 2 очка (ничьи с МЮ и «Тоттенхэмом»), проиграв 6 раз. У Рафаэля Бенитеса только 5 побед в 16 матчах у руля «Эвертона» (31%), он успел избавить ливерпульский клуб от участия в Кубке Английской лиги, а в АПЛ «ириски» делят места с 14-го по 16-е. Зона вылета неподалеку — до «красной зоны» всего лишь 5 очков.

На пороге «красной зоны» сейчас и Рафаэль Бенитес, которому и так были не рады на «Гудисоне» из-за прошлого в «Ливерпуле», а на фоне последних результатов испанец лишился последней поддержки. К финальному свистку вчерашнего дерби трибуны почти опустели: болельщики по традиции голосуют ногами. Впереди у «Эвертона» тяжелая серия матчей: «Арсенал», «Кристал Пэлас», «Челси», «Лестер». Все шансы получить на «Боксинг Дэй» нового тренера в подарок.